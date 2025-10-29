Noah Dettwiler Keluar dari Situasi Kritis usai Insiden Moto3 Malaysia

Tim CIP Green Power Moto3 telah memberikan kabar terbaru tentang kondisi Noah Dettwiler.

Noah Dettwiler, 2025 Moto3 Catalan Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Tiga hari setelah kecelakaannya dengan Jose Antonio Rueda pada sighting lap Moto3 di MotoGP Malaysia, kondisi Noah Dettwiler kini dilaporkan sudah keluar dari fase "kritis".

Dettwiler dan Rueda dibawa ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan pada putaran pengamatan sebelum balapan Moto3 Minggu lalu (26 Oktober) di Sepang.

Rueda didiagnosis mengalami gegar otak, cedera paru-paru, dan patah tulang tangan kanan; sementara kondisi Dettwiler lebih serius, dengan beberapa laporan serangan jantung. Pembalap Swiss itu dijadwalkan menjalani beberapa operasi yang selesai di Malaysia pada hari Senin.

Pebalap berusia 20 tahun itu masih dalam kondisi yang digambarkan "kritis" setelah operasi, tetapi kondisi tersebut kini telah berubah, sebagaimana dikomunikasikan oleh tim CIP Green Power.

"Menurut dokter, kondisi Noah [Dettwiler] sekarang stabil dan tidak lagi kritis," demikian pernyataan dari tim CIP yang dipublikasikan di media sosial pada 29 Oktober.

"Ia akan terus dipantau secara ketat di unit perawatan intensif.

"Terima kasih atas dukungan dan kebaikan Anda semua."

Rueda akan kembali ke Spanyol

Juara Dunia Moto3 yang baru dinobatkan, Rueda, diperkirakan akan kembali ke Spanyol pada hari Kamis (30 Oktober) setelah menjalani perawatan di rumah sakit swasta di Malaysia untuk memantau kondisi paru-parunya sejak Senin.

Di Spanyol, Rueda akan menjalani operasi pada tangan kanannya, sebagaimana dikonfirmasi oleh pernyataan yang dipublikasikan di media sosial oleh tim Red Bull KTM Ajo milik Rueda pada tanggal 29 Oktober.

“Setelah menjalani semua tes yang dilakukan Minggu lalu, kami dapat mengonfirmasi bahwa kondisi pebalap Spanyol itu [Rueda] terus membaik.

“Kami ingin memanfaatkan kabar baik ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jose Antonio. Kami berharap dapat segera merayakannya.

"Pada hari Senin [27 Oktober], pebalap Red Bull KTM Ajo tersebut dipindahkan ke rumah sakit swasta untuk melanjutkan pemulihan dan memantau memar di paru-parunya lebih cermat, yang kondisinya membaik. 

"Oleh karena itu, dokter memperkirakan ia dapat kembali ke Spanyol besok [30 Oktober] untuk menjalani operasi tangan kanannya di Barcelona dalam beberapa hari mendatang.

"Seluruh tim Red Bull KTM Ajo ingin mendoakan Noah Dettwiler, beserta keluarga dan teman-temannya, selama masa pemulihannya. Kami berharap dapat segera bertemu kembali."

