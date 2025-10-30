Paolo Simoncelli Ungkap Rencana Merekrut Noah Dettwiler untuk 2026

Seiring pemulihan Noah Dettwiler dari cedera dari insiden sighting lap Moto3 Malaysia, Paolo Simoncelli mengungkapkan bahwa ia berencana untuk menyelesaikan negosiasi untuk tahun 2026 dengan pebalap Swiss tersebut minggu ini.

Dettwiler masih dirawat di rumah sakit di Malaysia hingga hari ini (30 Oktober) setelah menjalani beberapa operasi pada 27 Oktober menyusul kecelakaannya dengan Jose Antonio Rueda – yang dijadwalkan kembali ke Spanyol hari ini – pada lap pengamatan Grand Prix Moto3 Malaysia.

Kabar terbaru dari tim CIP Green Power, tempat pebalap Swiss berusia 20 tahun tersebut berkompetisi di Kejuaraan Dunia, adalah bahwa ia tidak lagi dalam kondisi kritis.

Namun, tinggalnya Dettwiler dalam waktu yang lama di Malaysia berdampak pada Paolo Simoncelli, pemilik tim SIC58 Squadra Corse, yang dijadwalkan bertemu dengan Dettwiler minggu ini untuk menyelesaikan rencana mereka untuk tahun 2026.

Meskipun negosiasi mereka sempat terhenti, Simoncelli mengatakan ia tetap "optimis" tentang bergabungnya Dettwiler ke tim pada tahun 2026 bersama Casey O'Gorman yang sudah lebih dulu diumumkan.

"Seperti yang sudah Anda ketahui, Noah Dettwiller terlibat dalam kecelakaan serius saat GP Sepang," tulis Simoncelli di blog pasca-balapannya di Malaysia.

"Yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa ia seharusnya—sebenarnya, ia akan—menjadi pembalap baru kami bersama O'Gorman.

"Seharusnya kami segera bertemu untuk penandatanganan kontrak terakhir, tetapi ia masih di Malaysia, di mana tangan dingin takdir telah menunjukkan kekuatannya kepada kami, dan di mana ia melewati dua kali serangan jantung dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa, pengangkatan limpa, dan banyak tantangan lainnya.

"Jangan menyerah, Noah! Tim menunggumu!"

Simoncelli menambahkan bahwa insiden antara Dettwiler dan Rueda adalah sesuatu yang "tidak seharusnya terjadi".

"Kecelakaan seperti itu, saat sighting lap, seharusnya tidak pernah terjadi," tulisnya. "Risikonya sudah cukup tinggi selama balapan: para pembalap harus lebih berhati-hati dan melihat sekeliling."