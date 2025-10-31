Noah Dettwiler Sadar setelah Insiden Mengerikan Moto3 Malaysia

Tim CIP Green Power telah mengumumkan bahwa Noah Dettwiler dalam kondisi sadar setelah kecelakaan mengerikan jelang Moto3 Malaysia.

Dettwiler dibawa ke rumah sakit pada hari Minggu (26 Oktober) dan dioperasi keesokan harinya setelah ditabrak oleh Jose Antonio Rueda dari belakang melakukan Sighting lap pada balapan di Sirkuit Sepang.

Kondisi Dettwiler membaik setelah operasi pada hari Senin, dan dinyatakan "tidak kritis" pada hari Rabu (29 Oktober).

Tim kemudian memberikan informasi terbaru bahwa Dettwiler kini telah sadar dan dapat berkomunikasi dengan keluarganya, yang telah berangkat ke Malaysia pada hari Minggu, dan telah diperbolehkan meninggalkan ICU (Unit Perawatan Intensif).

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Dettwiler telah menggunakan penyangga leher karena ditemukannya "retakan" di lehernya.

"Saat sighting lap Grand Prix Malaysia pada hari Minggu, Noah Dettwiler terlibat dalam kecelakaan serius," demikian pernyataan dari CIP Green Power, yang diterbitkan pada 31 Oktober.

"Insiden tersebut membutuhkan intervensi medis segera di lintasan, di mana Noah mengalami beberapa kali henti jantung dan harus diresusitasi.

"Ia kemudian diterbangkan ke Rumah Sakit Kuala Lumpur, di mana dokter melakukan beberapa operasi darurat, termasuk pengangkatan limpa untuk menghentikan pendarahan hebat dan operasi pertama pada kakinya, yang mengalami patah tulang terbuka.

"Mereka juga memasang kateter untuk memantau tekanan intrakranial. Ia juga menderita memar paru-paru yang parah dan berada dalam kondisi kritis selama beberapa hari.

"Pada hari Rabu, dokter mengumumkan bahwa kondisinya tidak lagi kritis, dan sejak saat itu, ia terus menunjukkan kemajuan yang luar biasa.

Setelah menjalani rontgen tambahan, dokter juga menemukan retakan di lehernya. Ia perlu memakai penyangga leher selama beberapa minggu untuk menstabilkannya.

Ia kini sudah sadar dan berkomunikasi dengan keluarga dan dokter. Sebelumnya hari ini, ia sudah bisa meninggalkan ruang perawatan intensif dan dipindahkan ke klinik swasta di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pemulihannya."

Pernyataan tersebut berlanjut, dengan mengatakan bahwa Dettwiler akan membutuhkan operasi lanjutan pada kakinya dan tanggal kepulangannya ke Swiss, negara asalnya, belum ditentukan.

“Ia perlu menjalani operasi lanjutan pada kakinya, tetapi masih belum jelas kapan ia dapat kembali ke Swiss, dan apakah operasi akan dilakukan di Malaysia atau setelah kepulangannya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Atas nama keluarga dan seluruh tim, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada staf medis di trek, serta kepada semua orang di Sirkuit Internasional Sepang dan Rumah Sakit Kuala Lumpur, atas profesionalisme, dukungan, dan perawatan mereka yang luar biasa.

“Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas banyaknya pesan dukungan yang diterima dari seluruh paddock dan di seluruh dunia. Pesan-pesan tersebut sangat dihargai oleh keluarga dan kita semua.

“Doa kami juga untuk Jose Antonio Rueda, serta seluruh tim dan orang-orang terkasihnya selama masa sulit ini. Kami mengirimkan dukungan penuh kami kepada mereka.”

Jose Antonio Rueda dijadwalkan terbang pulang ke Spanyol pada hari Kamis untuk menjalani operasi patah tulang di tangan kanannya.