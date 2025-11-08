Moto3 Portugal 2025: Kelso Maksimalkan Posisi Trek untuk Pole
Hasil kualifikasi Moto3 Portugal 2025 di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Joel Kelso mengonfirmasi kecepatannya sepanjang akhir pekan dengan meraih pole position keduanya musim ini di kualifikasi Moto3 Portugal.
Pembalap LevelUp - MTA itu naik dari posisi keempat untuk memuncaki timesheets setelah berada di bagian belakang grup saat memperbaiki catatan waktunya jadi 1m36.764s.
Scott Ogden melesat di posisi pole sementara beberapa saat sebelumnya setelah membangun momentum banker lap-nya yang solid, membalap dengan rekan setimnya yang absen, Noah Dettwiler, untuk CIP Green Power, hanya 0,069 detik lebih lambat.
Sesi FP2 pagi hari menyaksikan kelas ringan disambut trek basah setelah hujan deras semalaman, dengan Angel Piqueras tampil gemilang di sesi yang basah tersebut, dan pebalap Frinsa - MT Helmets - MSI itu juga sempat memuncaki catatan waktu di tengah rentetan waktu yang cepat, finis di posisi ketiga untuk melengkapi barisan terdepan.
Maximo Quiles sempat menjadi pemimpin sesi jangka panjang berkat momentum banker lap-nya yang cepat di awal, tetapi terjatuh dari grup yang sama, membuatnya turun ke posisi keempat untuk Aspar.
Rookie Guido Pini menjadi pembalap terbaik yang lolos dari Q1, dengan waktu tambahan di trek yang membuahkan hasil. Ia berhasil mengamankan posisi kelima untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Joel Esteban juga berhasil melewati Q1 dan finis keenam yang luar biasa untuk Red Bull Tech 3, menggantikan Jacob Roulstone di tim tersebut.
Casey O’Gorman telah melakukan cukup banyak hal untuk langsung lolos ke Q2 - kini di Liqui Moly Dynavolt Intact GP untuk David Munoz, dengan posisinya di trek di grup terakhir dengan flying lap yang membantunya naik ke posisi ketujuh, dengan KTM untuk pertama kalinya.
Adrian Fernandez adalah pembalap Leopard teratas dan pembalap Honda teratas di posisi kedelapan.
David Almansa, yang meraih podium pertamanya pada hari Kamis setelah rekan setimnya Fernandez didiskualifikasi dari hasil balapan Sepang, sempat menjadi yang tercepat pada hari Jumat dan meraih pole position terakhir di Malaysia, tetapi kali ini ia gagal, dan finis di posisi kesembilan.
Valentin Perrone berada di grup yang kurang harmonis bersama Fernandez dalam perjalanannya menuju start sepuluh besar untuk Red Bull KTM Tech3. Pembalap rookie Argentina itu adalah yang pertama kali melewati garis finis, di posisi kelima saat itu.
Moto3 Portugal 2025 - Portimao - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|1m 46.764s
|2
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.069s
|3
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.163s
|4
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMoto Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.280s
|5
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.297s
|6
|Joel Esteban
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.303s
|7
|Casey O'Gorman
|IRL
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.395s
|8
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.425s
|9
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.438s
|10
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.467s
|11
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.530s
|12
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.665s
|13
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.674s
|14
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.744s
|15
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.806s
|16
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMoto Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.901s
|17
|Hakim Danish
|MAL
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.053s
|18
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.483s
|Q1
|19
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 48.570s
|20
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|1m 48.599s
|21
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 48.910s
|22
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 48.930s
|23
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD -MLav Racing (Honda)
|1m 48.933s
|24
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 48.947s
|25
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 49.07s
Pemenang Malaysia, Taiyo Furusato, memilih untuk balapan solo, hampir mengalahkan satu-satunya pembalap yang akan berlomba bersamanya, Luca Lunetta, untuk meraih hasil yang bersih. Hasil ini membawa pembalap Honda Team Asia tersebut ke posisi kesebelas, sementara Lunetta dari SIC58 Squadra Corse berada di posisi ke-15.
Setelah tampil sebagai wildcard di Sepang, Hakim Danish kembali untuk putaran Portugal, kali ini sebagai pembalap pengganti, menggantikan Ryusei Yamanaka di Frinsa - MT Helmets - MSI - setelah menyelesaikan sesi latihan bebas tertinggi di antara para pembalap non-reguler. Pembalap Malaysia tersebut kemudian lolos kualifikasi di posisi ke-17 setelah terjatuh di awal Q2.
Brian Uriarte juga berhasil mencapai Q2 di slot terakhir, tiba di Portugal sebagai juara Red Bull Rookies dan Junior GP musim ini. Uriarte, yang bermain untuk Red Bull KTM Ajo, akan mengisi posisi Rueda, sebelum bergabung dengan tim secara penuh musim depan dan lolos kualifikasi di posisi ke-14.