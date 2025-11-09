Moto3 Portugal 2025: Kecepatan Akhir Beri Quiles Kemenangan

Hasil lengkap Moto3 Portugal 2025 di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.

Maximo Quiles, Moto3, 2025, Portuguese GP
Maximo Quiles, Moto3, 2025, Portuguese GP
© Gold & Goose

Maximo Quiles mengambil waktu tepat untuk memimpin Moto3 Portugal yang sibuk untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini di Portimao.

Pembalap Aspar itu memulai dari posisi ketiga dan langsung berada dalam perebutan podium. Dipaksa melebar oleh Joel Esteban di belakang Joel Kelso, yang memimpin selama setengah balapan dari posisi pole, rookie terbaik tahun ini tiba-tiba berada di posisi ketujuh.

Quiles berjuang untuk memimpin, tetapi kecepatan yang lambat dari pembalap terdepan membuat para pembalap di belakangnya kembali bersaing, dengan pemenang Malaysia Taiyo Furusato kini di depan, sementara Quiles kini bertarung dengan Kelso di belakangnya.

Bersaing di grup pengejar membuat motor #28 dan rival Jepangnya itu unggul, dengan Quiles memperkecil jarak di lap-lap terakhir untuk memimpin dengan selisih 1,663 detik untuk meraih kemenangan ketiga di musim debutnya.

Angel Piqueras berhasil melepaskan diri dari grup utama dan berusaha keras untuk meraih kemenangan, mengejar dan menyalip Furusato dengan rekor lap balapan baru, tetapi dengan jarak yang cukup jauh dari Quiles di akhir balapan, ia meraih podium keduanya berturut-turut untuk Frinsa - MTHelmets - MSI.

Merasa lega, alih-alih frustrasi, setelah naik dari posisi kesebelas di grid. Taiyo Furusato kembali membuktikan kemenangannya di Sepang dengan podium ketiga, pembalap Honda teratas yang kembali finis untuk Honda Team Asia.

Joel Esteban seharusnya finis di posisi keenam di grid untuk Red Bull melalui Q1, dan setelah dipaksa melebar dalam balapan yang sengit, ia kembali mendekati Furusato saat ia meraih bendera finis di posisi keempat untuk Red Bull Tech 3, menggantikan Jacob Roulstone di tim tersebut.

Alvaro Carpe berjuang keras untuk posisi kelima bagi Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Casey O’Gorman yang bersemangat untuk menggantikannya.

Menggantikan David Munoz di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, pebalap Irlandia ini selalu konsisten di grup terdepan dengan berbagai pasang surutnya. Untuk pertama kalinya, dengan KTM, ia mengamankan posisi keenam yang impresif di garis finis.

Joel Kelso memulai balapan dari posisi pole, tetapi setelah terkejar dan disalip, ia kehilangan posisi secara drastis. Pebalap LevelUP-MTA ini menolak menyerah dan berhasil meraih posisi ketujuh di lap terakhir.

Pebalap Australia ini menyalip Scott Ogden, mendorong pebalap CIP Green Power lainnya turun ke posisi kedelapan, tepat di depan pebalap Leopard, Adrian Fernandez, yang merosot ke posisi kesembilan dalam balapan yang sulit dan penuh kontak tersebut.

Luca Lunetta melaju ke arah yang berlawanan, dengan dorongan di akhir balapan yang membuatnya masuk ke dalam sepuluh besar untuk SIC58 Squadra Corse.

Moto3 Portugal 2025 - Portimao - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Maximo QuliesSPACFMoto Gaviota Aspar Team (KTM)19 Laps
2Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.663s
3Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+2.886s
4Joel EstebanSPARed Bull KTM Tech3 (KTM)+3.243s
5Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+3.537s
6Casey O'GormanIRLLiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+4.123s
7Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+5.345s
8Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+5.390s
9Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+5.483s
10Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+9.469s
11Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+9.556s
12Hakim DanishMALFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+24.276s
13Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+24.315s
14Dennis FoggiaITACFMoto Gaviota Aspar Team (KTM)+29.897s
15Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+29.972s
16Eddie O'SheaGBRGRYD -MLav Racing (Honda)+30.158s
17Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+30.188s
18Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+30.575s
19Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+31.669s
20Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+39.512s
21David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+39.522s
22Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNF
23Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)DNF
24Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)DNF
25Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)DNF

Marco Morelli tampil gemilang di lingkungan kompetitif, naik ke posisi kesebelas, pencapaian terbaiknya musim ini bagi pebalap MLav tersebut.

Setelah tampil sebagai wildcard di Sepang, Hakim Danish kembali untuk balapan kedua berturut-turut, kali ini sebagai pengganti Ryusei Yamanaka di Frinsa - MT Helmets - MSI, memperebutkan posisi kedua belas dengan poin lebih rendah.

Brian Uriarte, yang kembali ke paddock sebagai juara Red Bull Rookies dan Junior GP musim ini, finis di posisi ke-13 untuk Red Bull KTM Ajo, di kursi yang biasanya ditempati oleh juara absen Jose Antonio Rueda, mendapatkan kesempatan awal di tim yang akan ia ikuti secara penuh musim depan.

Poin tersisa diraih oleh Dennis Foggia di posisi ke-14 dengan motor Aspar kedua dan pebalap Snipers Nicola Carraro, yang menyalip Eddie O’Shea di lap terakhir untuk posisi ke-15.

Dengan gelar juara dipastikan sebelum absen, Rueda tetap kokoh di puncak mengoleksi 365 poin, sementara Piqueras masih berjuang untuk posisi kedua, dengan podiumnya kini mencapai 271, sementara pemenang rookie sekaligus pemenang balapan Qulies terpaut 263 poin.

David Munoz (197) tetap berada di posisi keempat meskipun absen lama, tetapi Carpe (195) menyalip Kelso (193) dengan keduanya mengejar di belakang pebalap yang cedera tersebut.

Moto3 Portugal 2025: Kecepatan Akhir Beri Quiles Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia "Memaksakan Diri" saat Terjatuh dari P4 di GP Portugal
51m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Akui Bezzecchi "Tak Terkalahkan" di Grand Prix Portugal
56m ago
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta, 2025 Portimao MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Pelajari Alex Marquez untuk Kemenangan MotoGP Portugal
1h ago
Marco Bezzecchi leads Alex Marquez, 2025 MotoGP Portuguese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Acosta Ungkap Nasihat Pedrosa di Balik Podium MotoGP Portugal
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
Moto3 Results
Moto3 Portugal 2025: Kecepatan Akhir Beri Quiles Kemenangan
1h ago
Maximo Quiles, Moto3, 2025, Portuguese GP

More News

Moto2 Results
Moto2 Portugal 2025: Moreira Dekati Gelar Usai Kemenangan Portimao
1h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Portuguese GP
F1 News
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Sao Paulo di Sirkuit Interlagos
2h ago
Lando Norris
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Dominan, Piastri Kelima setelah Penalti
2h ago
Norris celebrates his seventh win of 2025
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Portugal di Portimao
5h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Portimao MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Tak Terhentikan di Grand Prix
5h ago
Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP