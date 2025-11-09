Moto3 Portugal 2025: Kecepatan Akhir Beri Quiles Kemenangan

Maximo Quiles mengambil waktu tepat untuk memimpin Moto3 Portugal yang sibuk untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini di Portimao.

Pembalap Aspar itu memulai dari posisi ketiga dan langsung berada dalam perebutan podium. Dipaksa melebar oleh Joel Esteban di belakang Joel Kelso, yang memimpin selama setengah balapan dari posisi pole, rookie terbaik tahun ini tiba-tiba berada di posisi ketujuh.

Quiles berjuang untuk memimpin, tetapi kecepatan yang lambat dari pembalap terdepan membuat para pembalap di belakangnya kembali bersaing, dengan pemenang Malaysia Taiyo Furusato kini di depan, sementara Quiles kini bertarung dengan Kelso di belakangnya.

Bersaing di grup pengejar membuat motor #28 dan rival Jepangnya itu unggul, dengan Quiles memperkecil jarak di lap-lap terakhir untuk memimpin dengan selisih 1,663 detik untuk meraih kemenangan ketiga di musim debutnya.

Angel Piqueras berhasil melepaskan diri dari grup utama dan berusaha keras untuk meraih kemenangan, mengejar dan menyalip Furusato dengan rekor lap balapan baru, tetapi dengan jarak yang cukup jauh dari Quiles di akhir balapan, ia meraih podium keduanya berturut-turut untuk Frinsa - MTHelmets - MSI.

Merasa lega, alih-alih frustrasi, setelah naik dari posisi kesebelas di grid. Taiyo Furusato kembali membuktikan kemenangannya di Sepang dengan podium ketiga, pembalap Honda teratas yang kembali finis untuk Honda Team Asia.

Joel Esteban seharusnya finis di posisi keenam di grid untuk Red Bull melalui Q1, dan setelah dipaksa melebar dalam balapan yang sengit, ia kembali mendekati Furusato saat ia meraih bendera finis di posisi keempat untuk Red Bull Tech 3, menggantikan Jacob Roulstone di tim tersebut.

Alvaro Carpe berjuang keras untuk posisi kelima bagi Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Casey O’Gorman yang bersemangat untuk menggantikannya.

Menggantikan David Munoz di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, pebalap Irlandia ini selalu konsisten di grup terdepan dengan berbagai pasang surutnya. Untuk pertama kalinya, dengan KTM, ia mengamankan posisi keenam yang impresif di garis finis.

Joel Kelso memulai balapan dari posisi pole, tetapi setelah terkejar dan disalip, ia kehilangan posisi secara drastis. Pebalap LevelUP-MTA ini menolak menyerah dan berhasil meraih posisi ketujuh di lap terakhir.

Pebalap Australia ini menyalip Scott Ogden, mendorong pebalap CIP Green Power lainnya turun ke posisi kedelapan, tepat di depan pebalap Leopard, Adrian Fernandez, yang merosot ke posisi kesembilan dalam balapan yang sulit dan penuh kontak tersebut.

Luca Lunetta melaju ke arah yang berlawanan, dengan dorongan di akhir balapan yang membuatnya masuk ke dalam sepuluh besar untuk SIC58 Squadra Corse.

Moto3 Portugal 2025 - Portimao - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Maximo Qulies SPA CFMoto Gaviota Aspar Team (KTM) 19 Laps 2 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +1.663s 3 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +2.886s 4 Joel Esteban SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) +3.243s 5 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +3.537s 6 Casey O'Gorman IRL Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +4.123s 7 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +5.345s 8 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +5.390s 9 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +5.483s 10 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +9.469s 11 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +9.556s 12 Hakim Danish MAL FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +24.276s 13 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +24.315s 14 Dennis Foggia ITA CFMoto Gaviota Aspar Team (KTM) +29.897s 15 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +29.972s 16 Eddie O'Shea GBR GRYD -MLav Racing (Honda) +30.158s 17 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +30.188s 18 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +30.575s 19 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +31.669s 20 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +39.512s 21 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +39.522s 22 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) DNF 23 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) DNF 24 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) DNF 25 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) DNF

Marco Morelli tampil gemilang di lingkungan kompetitif, naik ke posisi kesebelas, pencapaian terbaiknya musim ini bagi pebalap MLav tersebut.

Setelah tampil sebagai wildcard di Sepang, Hakim Danish kembali untuk balapan kedua berturut-turut, kali ini sebagai pengganti Ryusei Yamanaka di Frinsa - MT Helmets - MSI, memperebutkan posisi kedua belas dengan poin lebih rendah.

Brian Uriarte, yang kembali ke paddock sebagai juara Red Bull Rookies dan Junior GP musim ini, finis di posisi ke-13 untuk Red Bull KTM Ajo, di kursi yang biasanya ditempati oleh juara absen Jose Antonio Rueda, mendapatkan kesempatan awal di tim yang akan ia ikuti secara penuh musim depan.

Poin tersisa diraih oleh Dennis Foggia di posisi ke-14 dengan motor Aspar kedua dan pebalap Snipers Nicola Carraro, yang menyalip Eddie O’Shea di lap terakhir untuk posisi ke-15.

Dengan gelar juara dipastikan sebelum absen, Rueda tetap kokoh di puncak mengoleksi 365 poin, sementara Piqueras masih berjuang untuk posisi kedua, dengan podiumnya kini mencapai 271, sementara pemenang rookie sekaligus pemenang balapan Qulies terpaut 263 poin.

David Munoz (197) tetap berada di posisi keempat meskipun absen lama, tetapi Carpe (195) menyalip Kelso (193) dengan keduanya mengejar di belakang pebalap yang cedera tersebut.