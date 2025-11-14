Moto3 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo
Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.
David Alamansa melanjutkan penampilan kuatnya dari Algarve dengan memimpin sesi Practice untuk Moto3 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, penutup musim 2025.
Pembalap Leopard memimpin hampir sepanjang sesi, karena setiap kali ada pembalap yang mendekat, Alamansa memperbaiki catatan waktunya, dengan yang terbaik 1 menit 37,333 detik, rekor baru di Sirkuit Ricardo Tormo.
Rekan setimnya, Adrian Fernandez, menjadi yang terdekat, dengan selisih 0,310 detik lebih lambat. Ini adalah awal yang kuat dari Leopard, di mana mereka berharap untuk menutup musim Moto3 2025 dengan setidaknya satu kemenangan.
Posisi ketiga diraih oleh rookie Valentin Perrone, yang mencatatkan waktu terbaiknya bersama tim Red Bull KTM Tech 3.
Rookie lain di posisi keempat, Guido Pini, tetapi terpaut lebih dari setengah detik dari pembalap terbaik Almansa di kelasnya, kesulitan untuk mengejar ketertinggalan lagi setelah FP1 yang berlangsung sengit.
Taiyo Furusato memanfaatkan rekan setimnya di Honda Team Asia, Zen Mitani, sebagai derek untuk mengakhiri rentetan hari Jumat yang buruk dengan berada di posisi kelima.
Namun, kecepatan tersebut dikonfirmasi oleh Furosato dengan beberapa putaran solo dengan catatan waktu yang kurang lebih sama.
Setelah memimpin di awal hari, Alvaro Carpe berada di posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, di depan pembalap pengganti Jesus Rios yang tengah mempelajari layout Ricardo Tormo saat ia didapuk sebagai pengganti Riccardo Rossi untuk penutup musim.
Pemenang balapan Portugal, Maximo Quiles, berada di urutan kedelapan tercepat untuk Aspar, di depan Angel Piqueras untuk MT Helmets di posisi kesembilan.
Joel Kelso melengkapi sepuluh besar untuk LevelUp - MTA - pebalap pertama yang terpaut satu detik dari rekor waktu tercepat baru.
Adrian Cruces yang menggantikan Noah Detwiller berada di posisi ke-11, mengamankan slot langsung Q2 bersama Casey O’ Gorman (Intact GP), Marco Morelli (MLav Racing) dan Luca Lunetta dari SIC58 Squadra Corse.
Kondisi trek jauh lebih baik sejak pagi hari, tanpa insiden besar setelah beberapa kali mengalami kecelakaan dan terjatuh di sesi pertama.
Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 37.333s
|2
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.310s
|3
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.489s
|4
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.523s
|5
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.579s
|6
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.686s
|7
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.793s
|8
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMoto Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.797s
|9
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.837s
|10
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.005s
|11
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.013s
|12
|Casey O'Gorman
|IRL
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.014s
|13
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.107s
|14
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.116s
|15
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.185s
|16
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.206s
|17
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.216s
|18
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.264s
|19
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.334s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD -MLav Racing (Honda)
|+1.438s
|21
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.444s
|22
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMoto Valresa Aspar Team (KTM)
|+1.511s
|23
|Hakim Danish
|MAL
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.735s
|24
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.748s
|25
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.842s
|26
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.442s
Carpe mengawali akhir pekan Moto3 Valencia di posisi teratas, tepat di depan Kelso, sementara Fernandez di posisi ketiga.
Quiles keempat, dengan Perrone melengkapi lima besar, terpaut lebih dari setengah detik dari waktu terbaiknya saat itu dalam sesi yang biasanya ketat dengan selisih waktu yang sangat besar di kelas Moto3.
O’Gorman, memimpin para pembalap tambahan dan pengganti di posisi kedelapan, tetapi lebih dari satu detik lebih lambat dari Quiles untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sementara ia terus menggantikan David Munoz. Rekan setimnya, Guido Pini, terjatuh dalam sesi tersebut.
Cormac Buchanan jadi pembalap pertama yang terjatuh - insiden ke-35 musim ini menjadi peringatan betapa sulitnya tikungan keenam yang sedikit basah.
Brian Uriarte (posisi ke-16 dalam sesi latihan) kembali menggantikan juara Moto3 2025, Jose Antonio Rueda, di Red Bull KTM Ajo.
Hakim Danish (peringkat 23) juga kembali ke Frinsa - MT Helmets - MSI, menggantikan Ryusei Yamanaka yang cedera.
Cruces kembali ke paddock untuk menggantikan Noah Dettwiler di CIP Green Power saat ia memulai pemulihan.
Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1m 38.357s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.086s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.312s
|4
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMoto Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.408s
|5
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.517s
|6
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.724s
|7
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.945s
|8
|Casey O'Gorman
|IRL
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.059s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.062s
|10
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.128s
|11
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.289s
|12
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.344s
|13
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.354s
|14
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.390s
|15
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.434s
|16
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.615s
|17
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD -MLav Racing (Honda)
|+1.770s
|18
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.821s
|19
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.989s
|20
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMoto Valresa Aspar Team (KTM)
|+2.148s
|21
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.165s
|22
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.256s
|23
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+2.238s
|24
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+2.428s
|25
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+3.318s
|26
|Hakim Danish
|MAL
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+4.901s