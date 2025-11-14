Moto3 Valencia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Ricardo Tormo

Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

David Almansa, Moto3, 2025
David Almansa, Moto3, 2025
David Alamansa melanjutkan penampilan kuatnya dari Algarve dengan memimpin sesi Practice untuk Moto3 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, penutup musim 2025.

Pembalap Leopard memimpin hampir sepanjang sesi, karena setiap kali ada pembalap yang mendekat, Alamansa memperbaiki catatan waktunya, dengan yang terbaik 1 menit 37,333 detik, rekor baru di Sirkuit Ricardo Tormo.

Rekan setimnya, Adrian Fernandez, menjadi yang terdekat, dengan selisih 0,310 detik lebih lambat. Ini adalah awal yang kuat dari Leopard, di mana mereka berharap untuk menutup musim Moto3 2025 dengan setidaknya satu kemenangan.

Posisi ketiga diraih oleh rookie Valentin Perrone, yang mencatatkan waktu terbaiknya bersama tim Red Bull KTM Tech 3.

Rookie lain di posisi keempat, Guido Pini, tetapi terpaut lebih dari setengah detik dari pembalap terbaik Almansa di kelasnya, kesulitan untuk mengejar ketertinggalan lagi setelah FP1 yang berlangsung sengit.

Taiyo Furusato memanfaatkan rekan setimnya di Honda Team Asia, Zen Mitani, sebagai derek untuk mengakhiri rentetan hari Jumat yang buruk dengan berada di posisi kelima.

Namun, kecepatan tersebut dikonfirmasi oleh Furosato dengan beberapa putaran solo dengan catatan waktu yang kurang lebih sama.

Setelah memimpin di awal hari, Alvaro Carpe berada di posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, di depan pembalap pengganti Jesus Rios yang tengah mempelajari layout Ricardo Tormo saat ia didapuk sebagai pengganti Riccardo Rossi untuk penutup musim.

Pemenang balapan Portugal, Maximo Quiles, berada di urutan kedelapan tercepat untuk Aspar, di depan Angel Piqueras untuk MT Helmets di posisi kesembilan.

Joel Kelso melengkapi sepuluh besar untuk LevelUp - MTA - pebalap pertama yang terpaut satu detik dari rekor waktu tercepat baru.

Adrian Cruces yang menggantikan Noah Detwiller berada di posisi ke-11, mengamankan slot langsung Q2 bersama Casey O’ Gorman (Intact GP), Marco Morelli (MLav Racing) dan Luca Lunetta dari SIC58 Squadra Corse.

Kondisi trek jauh lebih baik sejak pagi hari, tanpa insiden besar setelah beberapa kali mengalami kecelakaan dan terjatuh di sesi pertama.

Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)1m 37.333s
2Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.310s
3Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.489s
4Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.523s
5Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.579s
6Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.686s
7Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.793s
8Maximo QuliesSPACFMoto Valresa  Aspar Team (KTM)+0.797s
9Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.837s
10Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+1.005s
11Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.013s
12Casey O'GormanIRLLiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.014s
13Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.107s
14Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.116s
15Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.185s
16Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.206s
17Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.216s
18Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+1.264s
19Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.334s
20Eddie O'SheaGBRGRYD -MLav Racing (Honda)+1.438s
21Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.444s
22Dennis FoggiaITACFMoto Valresa  Aspar Team (KTM)+1.511s
23Hakim DanishMALFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.735s
24Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.748s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.842s
26Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+2.442s

Carpe mengawali akhir pekan Moto3 Valencia di posisi teratas, tepat di depan Kelso, sementara Fernandez di posisi ketiga.

Quiles keempat, dengan Perrone melengkapi lima besar, terpaut lebih dari setengah detik dari waktu terbaiknya saat itu dalam sesi yang biasanya ketat dengan selisih waktu yang sangat besar di kelas Moto3.

O’Gorman, memimpin para pembalap tambahan dan pengganti di posisi kedelapan, tetapi lebih dari satu detik lebih lambat dari Quiles untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sementara ia terus menggantikan David Munoz. Rekan setimnya, Guido Pini, terjatuh dalam sesi tersebut.

Cormac Buchanan jadi pembalap pertama yang terjatuh - insiden ke-35 musim ini menjadi peringatan betapa sulitnya tikungan keenam yang sedikit basah.

Brian Uriarte (posisi ke-16 dalam sesi latihan) kembali menggantikan juara Moto3 2025, Jose Antonio Rueda, di Red Bull KTM Ajo.

Hakim Danish (peringkat 23) juga kembali ke Frinsa - MT Helmets - MSI, menggantikan Ryusei Yamanaka yang cedera.

Cruces kembali ke paddock untuk menggantikan Noah Dettwiler di CIP Green Power saat ia memulai pemulihan.

Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 38.357s
2Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.086s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.312s
4Maximo QuliesSPACFMoto Valresa  Aspar Team (KTM)+0.408s
5Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.517s
6David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.724s
7Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.945s
8Casey O'GormanIRLLiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.059s
9Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.062s
10Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.128s
11Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.289s
12Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.344s
13Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.354s
14Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.390s
15Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.434s
16Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+1.615s
17Eddie O'SheaGBRGRYD -MLav Racing (Honda)+1.770s
18Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.821s
19Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.989s
20Dennis FoggiaITACFMoto Valresa Aspar Team (KTM)+2.148s
21Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.165s
22Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+2.256s
23Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+2.238s
24Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.428s
25Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+3.318s
26Hakim DanishMALFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+4.901s

