Moto3 Valencia 2025: Adrian Fernandez Memimpin Leopard 1-2

Kualifikasi Moto3 Valencia 2025 didominasi oleh Leopard, dengan Adrian Fernandez memimpin rekan satu timnya, David Almansa, untuk mengklaim pole position dengan laptime 1 menit 36,990 detik.

Alamansa tampak sulit untuk dikejar pada hari Jumat, dan dia melanjutkan performa itu pada Free Practice 2 jelang kualifikasi, dan percobaan awalnya di Q2 yang menempatkannya di pole sementara.

Fernandez uga tampil apik untuk Leopard dan menemukan celah di trek untuk putaran terakhirnya. Awalnya ia naik dari posisi ketiga ke posisi pertama, sebelum mencatatkan waktu lebih rendah lagi untuk meraih pole position keduanya musim ini di garis finis, unggul 0,136 detik dari Alamansa.

Kedua pembalap berharap untuk memberi satu kemenangan untuk Leopard musim ini sebelum musim berakhir. Tapi mereka akan menghadapi pemenang Portimao, Maximo Quiles, sebagai ancaman di baris depan.

Menggunakan Alamansa sebagai slipstream, ia berhasil mengamankan posisi ketiga, yang dia pertahankan sampai akhir sesi sebagai KTM teratas di belakang duo Honda.

Luca Lunetta keluar pit hanya untuk satu putaran, tapi itu cukup baik untuk membuatnya meraih posisi keempat di akhir balapan untuk SIC58 Squadra Corse.

Marco Morelli berhasil membawa Honda keempatnya masuk lima besar, tetapi terlambat keluar pit untuk balapan terakhir, dan akhirnya finis di posisi kelima untuk MLav Racing.

Alvaro Carpe menunjukkan potensinya, memimpin FP1 di awal akhir pekan dan finis di posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Stefano Nepa, pebalap terbaik di antara pebalap yang lolos Q1 untuk SIC58 Squadra Corse.

Valentin Perrone finis di posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Taiyo Furusato memilih untuk berlari solo, yang cukup baik untuk menempatkan pembalap Honda Team Asia itu naik ke posisi kesembilan.

Angel Piqueras akhirnya memperbaiki posisinya, naik dari posisi ke-17 ke posisi kesepuluh di akhir sesi untuk MT Helmets.

Pembalap pengganti Jesus Rios, Casey O’Gorman, dan Adrian Cruces semuanya langsung lolos ke Q2.

Cruces kembali ke paddock untuk menggantikan Noah Dettwiler di CIP Green Power saat ia memulai pemulihan, memberikan dampak instan dengan finis di posisi ke-11 di grid.

O’Gorman mengalami kecelakaan tepat di akhir Q2, di tikungan terakhir, membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu start di posisi ke-15, menggantikan David Munoz. Rios start di posisi ke-16 untuk tim Rivacold Snipers.

Joel Kelso meraih pole position di Portugal, tetapi hanya tercepat kedua belas di Valencia untuk LevelUp - MTA.

Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi Pos Rider Nat Team Time 1 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) 1m 36.990s 2 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.136s 3 Maximo Qulies SPA CFMoto Valresa Aspar Team (KTM) +0.175s 4 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.261s 5 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +0.306s 6 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.400s 7 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.411s 8 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.434s 9 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.469s 10 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.478s 11 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +0.499s 12 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.510s 13 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.652s 14 Dennis Foggia ITA CFMoto Valresa Aspar Team (KTM) +0.712s 15 Casey O'Gorman IRL Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.750s 16 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.787s 17 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.862s 18 Hakim Danish MAL FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.997s Q1 19 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) 1m 37.806s 20 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 37.958s 21 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) 1m 38.086s 22 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 38.089s 23 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 38.191s 24 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 38.240s 25 Eddie O'Shea GBR GRYD -MLav Racing (Honda) 1m 38.500s 26 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 38.856s

