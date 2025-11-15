Moto3 Valencia 2025: Adrian Fernandez Memimpin Leopard 1-2

Hasil kualifikasi Moto3 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

Kualifikasi Moto3 Valencia 2025 didominasi oleh Leopard, dengan Adrian Fernandez memimpin rekan satu timnya, David Almansa, untuk mengklaim pole position dengan laptime 1 menit 36,990 detik.

Alamansa tampak sulit untuk dikejar pada hari Jumat, dan dia melanjutkan performa itu pada Free Practice 2 jelang kualifikasi, dan percobaan awalnya di Q2 yang menempatkannya di  pole sementara.

Fernandez uga tampil apik untuk Leopard dan menemukan celah di trek untuk putaran terakhirnya. Awalnya ia naik dari posisi ketiga ke posisi pertama, sebelum mencatatkan waktu lebih rendah lagi untuk meraih pole position keduanya musim ini di garis finis, unggul  0,136 detik dari Alamansa.

Kedua pembalap berharap untuk memberi satu kemenangan untuk Leopard musim ini sebelum musim berakhir. Tapi  mereka akan menghadapi pemenang Portimao, Maximo Quiles, sebagai ancaman di baris depan.

Menggunakan Alamansa sebagai slipstream, ia berhasil mengamankan posisi ketiga, yang dia pertahankan sampai akhir sesi sebagai KTM teratas di belakang duo Honda.

Luca Lunetta keluar pit hanya untuk satu putaran, tapi itu cukup baik untuk membuatnya meraih posisi keempat di akhir balapan untuk SIC58 Squadra Corse.

Marco Morelli berhasil membawa Honda keempatnya masuk lima besar, tetapi terlambat keluar pit untuk balapan terakhir, dan akhirnya finis di posisi kelima untuk MLav Racing.

Alvaro Carpe menunjukkan potensinya, memimpin FP1 di awal akhir pekan dan finis di posisi keenam untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di depan Stefano Nepa, pebalap terbaik di antara pebalap yang lolos Q1 untuk SIC58 Squadra Corse.

Valentin Perrone finis di posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Taiyo Furusato memilih untuk berlari solo, yang cukup baik untuk menempatkan pembalap Honda Team Asia itu naik ke posisi kesembilan.

Angel Piqueras akhirnya memperbaiki posisinya, naik dari posisi ke-17 ke posisi kesepuluh di akhir sesi untuk MT Helmets.

Pembalap pengganti Jesus Rios, Casey O’Gorman, dan Adrian Cruces semuanya langsung lolos ke Q2.

Cruces kembali ke paddock untuk menggantikan Noah Dettwiler di CIP Green Power saat ia memulai pemulihan, memberikan dampak instan dengan finis di posisi ke-11 di grid.

O’Gorman mengalami kecelakaan tepat di akhir Q2, di tikungan terakhir, membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu start di posisi ke-15, menggantikan David Munoz. Rios start di posisi ke-16 untuk tim Rivacold Snipers.

Joel Kelso meraih pole position di Portugal, tetapi hanya tercepat kedua belas di Valencia untuk LevelUp - MTA.

Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Kualifikasi

PosRiderNatTeamTime
1Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)1m 36.990s
2David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.136s
3Maximo QuliesSPACFMoto Valresa  Aspar Team (KTM)+0.175s
4Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.261s
5Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+0.306s
6Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.400s
7Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.411s
8Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.434s
9Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.469s
10Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.478s
11Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.499s
12Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.510s
13Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.652s
14Dennis FoggiaITACFMoto Valresa  Aspar Team (KTM)+0.712s
15Casey O'GormanIRLLiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.750s
16Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.787s
17Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.862s
18Hakim DanishMALFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.997s
Q1
19Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)1m 37.806s
20Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)1m 37.958s
21Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)1m 38.086s
22Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)1m 38.089s
23Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 38.191s
24Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1m 38.240s
25Eddie O'SheaGBRGRYD -MLav Racing (Honda)1m 38.500s
26Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)1m 38.856s

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

