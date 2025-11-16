Moto3 Valencia 2025: Fernandez Jaga Tradisi Kemenangan Leopard

Hasil Moto3 Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir di musim 2025.

Adrian Fernandez, 2025, Moto3, Valencia GP
Adrian Fernandez, 2025, Moto3, Valencia GP
Adrian Fernandez berhasil mengkonversi penampilan kuatnya sepanjang akhir pekan jadi kemenangan Grand Prix pertamanya di Moto3 Valencia 2025, dan memastikan Leopard menutup musim dengan setidaknya satu kemenangan.

Start dari pole untuk Grand Prix ke-86, Fernandez berusaha menjaga tradisi kemenangan Leopard di Moto3, begitu juga rekan setimnya - David Alamansa - yang memulai dari posisi kedua.

Kedua pembalap bertarung sengit di depan, saat Fernandez melakukan manuver agresif terhadap Almansa, membuatnya melebar dari depan dan turun ke posisi keenam.

Dari posisi tersebut, Fernandez menjaga keunggulannya, menahan para penantang di belakangnya hingga finis dan menang dengan selisih 0,286 detik.

Itu adalah Taiyo Furosato, yang melesat dari posisi kesembilan di grid, mencatat rekor lap balapan saat ia melaju ke baris depan dan finis di posisi kedua. Namun, pembalap Jepang itu menyentuh bagian luar trek pada lap terakhir, menurunkannya ke posisi ketiga.

Namun, itu sudah cukup bagi Furosato untuk meninggalkan Moto3 dengan tiga podium beruntun, dan memastikan Honda menyapu bersih podium di Ricardo Tormo.

Di belakang duo Honda, Rookie Alvaro Carpe - yang ditemani oleh juara Jose Antonio Rueda di grid saat ia akan memulai dari P6 untuk Red Bull KTM Ajo - melakukan manuver luar biasa di tikungan terakhir untuk finis ketiga, dan naik kedua setelah penalti Furosato.

Pemenang Moto3 Portugal, Maximo Quiles, start dari baris depan depan dan tampak nyaman di belakang Fernandez sebelum akhirnya kehilangan posisi akibat peringatan batas lintasan yang harus diatasi di lap terakhir. 

Ia finis di posisi kelima untuk Aspar setelah juga disalip Guido Pini di lap terakhir. Pini, yang juga seorang rookie, memulai balapan dari posisi ke-17, dan berhasil mencapai posisi keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Grup berikutnya menampilkan Almansa yang memimpin untuk mencoba memperkecil jarak, tetapi ia justru mendapatkan peringatan batas lintasan bersama Angel Piqueras dan Marco Morelli. 

Piqueras mengambil risiko penalti untuk maju dan memimpin grup di posisi keenam untuk MT Helmets, sementara Luca Lunetta kembali ke grup di posisi ketujuh untuk SIC58 Squadra Corse.

Almansa akhirnya finis di posisi kedelapan, sementara Morelli bertahan di posisi kesembilan untuk tim MLav Racing meskipun mendapat penalti putaran panjang di akhir balapan karena terlalu sering melewati batas lintasan.

Jesus Rios telah mengambil alih posisi Riccardo Rossi di tim Rivacold Snipers dan tampil mengesankan dengan finis sepuluh besar sebagai pembalap pengganti.
 

Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)20 Laps
2Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.286s
3Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.386s
4Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.674s
5Maximo QuliesSPACFMoto Valresa  Aspar Team (KTM)+0.725s
6Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+6.121s
7Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+6.211s
8David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+6.212s
9Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+12.298s
10Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+14.513s
11Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+14.659s
12Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+14.784s
13Casey O'GormanIRLLiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+17.356s
14Hakim DanishMALFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+17.443s
15Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+17.450s
16Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+17.659s
17Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+17.799s
18Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+32.592s
19Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+32.692s
20Eddie O'SheaGBRGRYD -MLav Racing (Honda)+32.812s
21Dennis FoggiaITACFMoto Valresa  Aspar Team (KTM)+33.341s
22Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+33.402s
23Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+35.801s
24Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+48.348s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)DNF
26Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)DNF

Pembalap Spanyol itu bersaing ketat dengan Valentin Perrone untuk memperebutkan posisi, meninggalkan pebalap RecdBull KTM Tech 3 itu di posisi kesebelas, sementara Stefano Nepa, yang terakhir dari grup yang sama, berada di posisi kedua belas dengan motor SIC58 kedua.

Casey O’Gorman, yang menggantikan David Munoz yang cedera di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, tampil impresif di posisi keenam di Portugal pada balapan pertamanya dengan KTM, dan memimpin persaingan sengit untuk posisi ke-13, di depan sesama pebalap pengganti, Hakim Danish, yang membalap untuk FRINSA -MT Helmets - MSI di posisi ke-14.

Adrian Cruces, yang menggantikan Noah Dettwiler yang sedang dalam pemulihan di CIP Green Power telah lolos kualifikasi sebagai pembalap pengganti terbaik untuk putaran final, di posisi kesebelas dalam perjalanannya menuju poin terakhir yang ditawarkan di posisi ke-15.

Sementara Jacob Roulstone yang kembali dari cedera lebih awal dengan harapan dapat menunjukkan kemampuannya untuk memperebutkan kursi 2026, finis di posisi ke-16 untuk Red Bull KTM Tech3.

Rueda memastikan gelar juara sebelum cedera yang mengakhiri musim, sehingga ia menyelesaikan musim 2025 sebagai juara dengan total poin tetap 365.

Piqueras tampil cukup baik untuk tetap menjadi runner-up musim ini - tertinggal 84 poin dengan 281 poin. Posisi ketiga diraih oleh rookie terbaik tahun 2025, dengan Qulies mengumpulkan 274 poin hingga akhir musim.

Carpe (215) melewati Munoz (197) yang absen untuk melengkapi lima besar musim 2025.

