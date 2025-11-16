Moto3 Valencia 2025: Fernandez Jaga Tradisi Kemenangan Leopard

Adrian Fernandez berhasil mengkonversi penampilan kuatnya sepanjang akhir pekan jadi kemenangan Grand Prix pertamanya di Moto3 Valencia 2025, dan memastikan Leopard menutup musim dengan setidaknya satu kemenangan.

Start dari pole untuk Grand Prix ke-86, Fernandez berusaha menjaga tradisi kemenangan Leopard di Moto3, begitu juga rekan setimnya - David Alamansa - yang memulai dari posisi kedua.

Kedua pembalap bertarung sengit di depan, saat Fernandez melakukan manuver agresif terhadap Almansa, membuatnya melebar dari depan dan turun ke posisi keenam.

Dari posisi tersebut, Fernandez menjaga keunggulannya, menahan para penantang di belakangnya hingga finis dan menang dengan selisih 0,286 detik.

Itu adalah Taiyo Furosato, yang melesat dari posisi kesembilan di grid, mencatat rekor lap balapan saat ia melaju ke baris depan dan finis di posisi kedua. Namun, pembalap Jepang itu menyentuh bagian luar trek pada lap terakhir, menurunkannya ke posisi ketiga.

Namun, itu sudah cukup bagi Furosato untuk meninggalkan Moto3 dengan tiga podium beruntun, dan memastikan Honda menyapu bersih podium di Ricardo Tormo.

Di belakang duo Honda, Rookie Alvaro Carpe - yang ditemani oleh juara Jose Antonio Rueda di grid saat ia akan memulai dari P6 untuk Red Bull KTM Ajo - melakukan manuver luar biasa di tikungan terakhir untuk finis ketiga, dan naik kedua setelah penalti Furosato.

Pemenang Moto3 Portugal, Maximo Quiles, start dari baris depan depan dan tampak nyaman di belakang Fernandez sebelum akhirnya kehilangan posisi akibat peringatan batas lintasan yang harus diatasi di lap terakhir.

Ia finis di posisi kelima untuk Aspar setelah juga disalip Guido Pini di lap terakhir. Pini, yang juga seorang rookie, memulai balapan dari posisi ke-17, dan berhasil mencapai posisi keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Grup berikutnya menampilkan Almansa yang memimpin untuk mencoba memperkecil jarak, tetapi ia justru mendapatkan peringatan batas lintasan bersama Angel Piqueras dan Marco Morelli.

Piqueras mengambil risiko penalti untuk maju dan memimpin grup di posisi keenam untuk MT Helmets, sementara Luca Lunetta kembali ke grup di posisi ketujuh untuk SIC58 Squadra Corse.

Almansa akhirnya finis di posisi kedelapan, sementara Morelli bertahan di posisi kesembilan untuk tim MLav Racing meskipun mendapat penalti putaran panjang di akhir balapan karena terlalu sering melewati batas lintasan.

Jesus Rios telah mengambil alih posisi Riccardo Rossi di tim Rivacold Snipers dan tampil mengesankan dengan finis sepuluh besar sebagai pembalap pengganti.



Moto3 Valencia 2025 - Ricardo Tormo - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) 20 Laps 2 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.286s 3 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.386s 4 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.674s 5 Maximo Qulies SPA CFMoto Valresa Aspar Team (KTM) +0.725s 6 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +6.121s 7 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +6.211s 8 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +6.212s 9 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +12.298s 10 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +14.513s 11 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +14.659s 12 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +14.784s 13 Casey O'Gorman IRL Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +17.356s 14 Hakim Danish MAL FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +17.443s 15 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +17.450s 16 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +17.659s 17 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +17.799s 18 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +32.592s 19 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) +32.692s 20 Eddie O'Shea GBR GRYD -MLav Racing (Honda) +32.812s 21 Dennis Foggia ITA CFMoto Valresa Aspar Team (KTM) +33.341s 22 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +33.402s 23 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +35.801s 24 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +48.348s 25 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) DNF 26 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) DNF

Pembalap Spanyol itu bersaing ketat dengan Valentin Perrone untuk memperebutkan posisi, meninggalkan pebalap RecdBull KTM Tech 3 itu di posisi kesebelas, sementara Stefano Nepa, yang terakhir dari grup yang sama, berada di posisi kedua belas dengan motor SIC58 kedua.

Casey O’Gorman, yang menggantikan David Munoz yang cedera di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, tampil impresif di posisi keenam di Portugal pada balapan pertamanya dengan KTM, dan memimpin persaingan sengit untuk posisi ke-13, di depan sesama pebalap pengganti, Hakim Danish, yang membalap untuk FRINSA -MT Helmets - MSI di posisi ke-14.

Adrian Cruces, yang menggantikan Noah Dettwiler yang sedang dalam pemulihan di CIP Green Power telah lolos kualifikasi sebagai pembalap pengganti terbaik untuk putaran final, di posisi kesebelas dalam perjalanannya menuju poin terakhir yang ditawarkan di posisi ke-15.

Sementara Jacob Roulstone yang kembali dari cedera lebih awal dengan harapan dapat menunjukkan kemampuannya untuk memperebutkan kursi 2026, finis di posisi ke-16 untuk Red Bull KTM Tech3.

Rueda memastikan gelar juara sebelum cedera yang mengakhiri musim, sehingga ia menyelesaikan musim 2025 sebagai juara dengan total poin tetap 365.

Piqueras tampil cukup baik untuk tetap menjadi runner-up musim ini - tertinggal 84 poin dengan 281 poin. Posisi ketiga diraih oleh rookie terbaik tahun 2025, dengan Qulies mengumpulkan 274 poin hingga akhir musim.

Carpe (215) melewati Munoz (197) yang absen untuk melengkapi lima besar musim 2025.