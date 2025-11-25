Noah Dettwiler Jalani Rehabilitasi usai Insiden Moto3 Malaysia

Pembalap Moto3 Noah Dettwiler telah memulai rehabilitasi setelah kembali ke negara asalnya, Swiss, setelah kecelakaan di MotoGP Malaysia.

Kecelakaan Dettwiler dengan Jose Antonio Rueda di lap pengamatan balapan Moto3 Malaysia membuat keduanya dirawat di rumah sakit setelah sebelumnya dirawat di pinggir lintasan.

Terungkap kemudian bahwa keduanya sempat mengalami gagal jantung setelah kecelakaan tersebut; Rueda juga mengalami patah tangan kiri, sementara cedera Dettwiler meliputi patah tulang kaki terbuka, memar paru-paru, dan pendarahan internal yang mengharuskan pengangkatan limpa.

Dettwiler telah dapat kembali ke Swiss awal bulan ini, dan kini telah memulai rehabilitasi, sebagaimana dikonfirmasi dalam unggahan terbaru di laman Instagram-nya.

“Hidup dan karier saya telah memberikan tantangan besar bagi saya,” demikian pernyataan Dettwiler yang diunggah di media sosial pada 24 November.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mengirimkan begitu banyak cinta, harapan baik, dan energi positif selama beberapa minggu terakhir. Semua itu sangat membantu saya!

“Saya sekarang sedang menjalani rehabilitasi dan berharap dapat mencapai kemajuan yang positif.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada tim medis dan spesialis rehabilitasi. Berkat para profesional ini dan dedikasi mereka, saya dapat bekerja secara optimal untuk pemulihan saya.”

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, pacar saya Cannelle, para pendukung dan penggemar saya atas dukungan luar biasa mereka.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tim [CIP Green Power], manajemen, dan para penasihat yang telah mendampingi saya selama dua tahun terakhir di Kejuaraan Dunia Moto3.

"Tujuan utama saya sekarang adalah pulih dan mempersiapkan masa depan pribadi dan profesional saya."

Pernyataan Dettwiler juga menambahkan bahwa ia berada di bawah manajemen perusahaan Swiss, Sorpasso.

"Mulai sekarang, manajemen baru saya, Sorpasso AG, akan mendukung saya dalam karier profesional saya," bunyi pernyataan tersebut.

Setelah insiden di Malaysia, Paolo Simoncelli mengungkapkan bahwa ia telah bernegosiasi dengan Dettwiler untuk membalap di tim SIC58 pada tahun 2026. Kesepakatan tersebut belum dikonfirmasi.