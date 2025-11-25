Noah Dettwiler Jalani Rehabilitasi usai Insiden Moto3 Malaysia

Noah Dettwiler mengatakan dia sekarang “menjalani rehabilitasi” setelah kembali ke Swiss.

Noah Dettwiler, 2025 Moto3 German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Pembalap Moto3 Noah Dettwiler telah memulai rehabilitasi setelah kembali ke negara asalnya, Swiss, setelah kecelakaan di MotoGP Malaysia.

Kecelakaan Dettwiler dengan Jose Antonio Rueda di lap pengamatan balapan Moto3 Malaysia membuat keduanya dirawat di rumah sakit setelah sebelumnya dirawat di pinggir lintasan.

Terungkap kemudian bahwa keduanya sempat mengalami gagal jantung setelah kecelakaan tersebut; Rueda juga mengalami patah tangan kiri, sementara cedera Dettwiler meliputi patah tulang kaki terbuka, memar paru-paru, dan pendarahan internal yang mengharuskan pengangkatan limpa.

Dettwiler telah dapat kembali ke Swiss awal bulan ini, dan kini telah memulai rehabilitasi, sebagaimana dikonfirmasi dalam unggahan terbaru di laman Instagram-nya.

“Hidup dan karier saya telah memberikan tantangan besar bagi saya,” demikian pernyataan Dettwiler yang diunggah di media sosial pada 24 November.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mengirimkan begitu banyak cinta, harapan baik, dan energi positif selama beberapa minggu terakhir. Semua itu sangat membantu saya!

“Saya sekarang sedang menjalani rehabilitasi dan berharap dapat mencapai kemajuan yang positif.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada tim medis dan spesialis rehabilitasi. Berkat para profesional ini dan dedikasi mereka, saya dapat bekerja secara optimal untuk pemulihan saya.”

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, pacar saya Cannelle, para pendukung dan penggemar saya atas dukungan luar biasa mereka.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tim [CIP Green Power], manajemen, dan para penasihat yang telah mendampingi saya selama dua tahun terakhir di Kejuaraan Dunia Moto3.

"Tujuan utama saya sekarang adalah pulih dan mempersiapkan masa depan pribadi dan profesional saya."

Pernyataan Dettwiler juga menambahkan bahwa ia berada di bawah manajemen perusahaan Swiss, Sorpasso.

"Mulai sekarang, manajemen baru saya, Sorpasso AG, akan mendukung saya dalam karier profesional saya," bunyi pernyataan tersebut.

Setelah insiden di Malaysia, Paolo Simoncelli mengungkapkan bahwa ia telah bernegosiasi dengan Dettwiler untuk membalap di tim SIC58 pada tahun 2026. Kesepakatan tersebut belum dikonfirmasi.

In this article

Noah Dettwiler Jalani Rehabilitasi usai Insiden Moto3 Malaysia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 Feature
F1 GP Las Vegas 2025: Blunder McLaren Buka Pertarungan Gelar
2h ago
Norris's championship advantage is 24 points
MotoGP News
Espargaro Jelaskan Kelemahan KTM atas Ducati di Tikungan
2h ago
Pol Espargaro, Fabio di Giannantonio, 2025 Portimao MotoGP
MotoGP News
Oliveira Berhutang Budi dengan KTM selama Berkarier di MotoGP
2h ago
Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Valencia MotoGP
WSBK News
Jake Dixon Penasaran untuk Bekerja dengan Rea di Honda WorldSBK
3h ago
Jonathan Rea
Moto3 News
Noah Dettwiler Jalani Rehabilitasi usai Insiden Moto3 Malaysia
3h ago
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Alex Marquez Ungkap Firasat Kemenangan MotoGP Pertamanya di Jerez
3h ago
Alex Marquez, 2025 Spanish MotoGP
Moto2 News
Aron Canet Lakoni Debut Marc VDS, Deniz Oncu Kembali dari Cedera
5h ago
Aron Canet makes Marc VDS debut
MotoGP News
Martin Tegaskan Musim 2025 yang Buruk Tidak Menentukan Kariernya
18h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia test
F1 News
Penilaian Brutal Fernando Alonso Terhadap GP Las Vegas
19h ago
Fernando Alonso
MotoGP News
Bagnaia Mendorong Persatuan Antara Pembalap MotoGP dan Dorna
19h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Valencia test