Moto3 Australia 2025: Rueda Gagalkan Kemenangan Kandang Kelso
Hasil lengkap balapan Moto3 Australia di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 di musim 2025.
Moto3 Australia 2025 adalah tentang Jose Antonio Rueda vs Joel Kelso, dengan Rueda yang baru dinobatkan sebagai juara dunia 2025 menggagalkan harapan Kelso untuk meraih kemenangan kandang di Phillip Island.
Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|21 Laps
|2
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.829s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+12.638s
|4
|Joel Esteban
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+12.696s
|5
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+12.773s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+13.251s
|7
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+13.753s
|8
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+13.921s
|9
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+13.979s
|10
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+15.294s
|11
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+25.420s
|12
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+25.716s
|13
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+25.755s
|14
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+25.803s
|15
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+25.917s
|16
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+26.047s
|17
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+30.653s
|18
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+33.455s
|19
|Brian Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+33.823s
|20
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+33.921s
|21
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+45.096s
|22
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+45.512s
|23
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+45.957s
|24
|Tatchakorn Buasri
|THA
|Honda Team Asia (Honda)
|+46.101s
|25
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1m 06.778s
|26
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|DNF
Memulai dari posisi pole, Joel Kelso berjuang keras melawan pebalap Red Bull KTM Ajo di tikungan-tikungan awal untuk memimpin, bertahan di depan hingga lap keenam.
Dari sana, Rueda mengambil alih di depan dan meskipun Kelso tetap menguntit di belakang, ia tidak mampu membalas sang juara baru, yang meraih kemenangan ke-10 musim ini, yang memastikan gelar juara tim untuk Ajo.
Kelso finis 0,829 detik di belakang rivalnya yang semakin terdesak di lap terakhir, dengan posisi kedua menyamai hasil terbaiknya di Moto3.
Kelso dan Rueda berlari sendirian di depan, membangun keunggulan 12 detik lebih dari kelompok pengejar yang dipimpin oleh rookie Alvaro Carpe.
Esteban kembali ke Moto3 bersama Aspar, menggantikan Dennis Foggia yang absen karena pneumonia dan memanfaatkan kesempatan untuk menggantikannya dengan finis keempat, tepat di depan rekan setimnya yang masih rookie, Maximo Quiles, di posisi kelima.
Adrian Fernandez sekali lagi menjadi pembalap Honda teratas untuk Leopard di akhir balapan, dengan posisi keenam yang ketat, setelah sebelumnya sempat berada di barisan depan di awal balapan.
Luca Lunetta berada tepat di belakang di posisi ketujuh untuk SIC58 Squadra Corse. Taiyo Furusato sempat bertarung untuk podium di awal balapan, tetapi tak mampu bangkit dari kontak dengan Quiles di lap keempat dengan motor Honda Team Asia-nya, dan finis di urutan kedelapan.
David Almansa mengalami penalti putaran panjang yang menyebabkan Furusato mengalami kecelakaan di Indonesia, yang membuatnya turun ke posisi ke-21.
Pembalap Leopard tersebut memanfaatkan ketatnya persaingan di antara rombongan utama untuk kembali naik ke posisi kesembilan, menjaga jarak tipis dari Matteo Bertelle, yang menyelesaikan sepuluh besar dengan motor Level-Up MTA kedua.
Pembalap Selandia Baru Cormac Buchanan berada dalam balapan yang cukup ketat untuk menjadi balapan kandangnya dan naik dari posisi ke-17 ke posisi kesebelas untuk tim BOE, tepat di depan Guido Pini di posisi kedua belas untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Sisa poin diraih Nicola Carraro di posisi ke-13 untuk Rivacold Snipers, Scott Ogden di posisi ke-14 untuk CIP Green Power dan Stefano Nepa di posisi ke-15 untuk SIC58 Squadra Corse.
Rueda sudah dinobatkan sebagai juara dunia di Mandalika, tetapi kemenangan tersebut membuatnya menambah 25 poin lagi ke total poin akhirnya, yang kini menjadi 365.
Piqueras tetap di posisi 231 setelah finis tanpa poin, sementara Quiles, pendatang baru, berada di posisi ketiga dengan 228 poin.
Kelso mendekati Munoz yang absen dengan 179 poin setelah finis di posisi kedua, sementara di posisi ketiga, Carpe, pendatang baru, naik ke posisi keenam dengan 173 poin.