Moto3 Australia 2025: Rueda Gagalkan Kemenangan Kandang Kelso

Moto3 Australia 2025 adalah tentang Jose Antonio Rueda vs Joel Kelso, dengan Rueda yang baru dinobatkan sebagai juara dunia 2025 menggagalkan harapan Kelso untuk meraih kemenangan kandang di Phillip Island.

Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 21 Laps 2 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.829s 3 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +12.638s 4 Joel Esteban SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +12.696s 5 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +12.773s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +13.251s 7 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +13.753s 8 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +13.921s 9 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +13.979s 10 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) +15.294s 11 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +25.420s 12 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +25.716s 13 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +25.755s 14 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +25.803s 15 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +25.917s 16 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +26.047s 17 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +30.653s 18 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +33.455s 19 Brian Uriarte SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +33.823s 20 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +33.921s 21 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +45.096s 22 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +45.512s 23 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +45.957s 24 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +46.101s 25 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1m 06.778s 26 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) DNF

Memulai dari posisi pole, Joel Kelso berjuang keras melawan pebalap Red Bull KTM Ajo di tikungan-tikungan awal untuk memimpin, bertahan di depan hingga lap keenam.

Dari sana, Rueda mengambil alih di depan dan meskipun Kelso tetap menguntit di belakang, ia tidak mampu membalas sang juara baru, yang meraih kemenangan ke-10 musim ini, yang memastikan gelar juara tim untuk Ajo.

Kelso finis 0,829 detik di belakang rivalnya yang semakin terdesak di lap terakhir, dengan posisi kedua menyamai hasil terbaiknya di Moto3.

Kelso dan Rueda berlari sendirian di depan, membangun keunggulan 12 detik lebih dari kelompok pengejar yang dipimpin oleh rookie Alvaro Carpe.

Esteban kembali ke Moto3 bersama Aspar, menggantikan Dennis Foggia yang absen karena pneumonia dan memanfaatkan kesempatan untuk menggantikannya dengan finis keempat, tepat di depan rekan setimnya yang masih rookie, Maximo Quiles, di posisi kelima.

Adrian Fernandez sekali lagi menjadi pembalap Honda teratas untuk Leopard di akhir balapan, dengan posisi keenam yang ketat, setelah sebelumnya sempat berada di barisan depan di awal balapan.

Luca Lunetta berada tepat di belakang di posisi ketujuh untuk SIC58 Squadra Corse. Taiyo Furusato sempat bertarung untuk podium di awal balapan, tetapi tak mampu bangkit dari kontak dengan Quiles di lap keempat dengan motor Honda Team Asia-nya, dan finis di urutan kedelapan.

David Almansa mengalami penalti putaran panjang yang menyebabkan Furusato mengalami kecelakaan di Indonesia, yang membuatnya turun ke posisi ke-21.

Pembalap Leopard tersebut memanfaatkan ketatnya persaingan di antara rombongan utama untuk kembali naik ke posisi kesembilan, menjaga jarak tipis dari Matteo Bertelle, yang menyelesaikan sepuluh besar dengan motor Level-Up MTA kedua.

Pembalap Selandia Baru Cormac Buchanan berada dalam balapan yang cukup ketat untuk menjadi balapan kandangnya dan naik dari posisi ke-17 ke posisi kesebelas untuk tim BOE, tepat di depan Guido Pini di posisi kedua belas untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Sisa poin diraih Nicola Carraro di posisi ke-13 untuk Rivacold Snipers, Scott Ogden di posisi ke-14 untuk CIP Green Power dan Stefano Nepa di posisi ke-15 untuk SIC58 Squadra Corse.

Rueda sudah dinobatkan sebagai juara dunia di Mandalika, tetapi kemenangan tersebut membuatnya menambah 25 poin lagi ke total poin akhirnya, yang kini menjadi 365.

Piqueras tetap di posisi 231 setelah finis tanpa poin, sementara Quiles, pendatang baru, berada di posisi ketiga dengan 228 poin.

Kelso mendekati Munoz yang absen dengan 179 poin setelah finis di posisi kedua, sementara di posisi ketiga, Carpe, pendatang baru, naik ke posisi keenam dengan 173 poin.

