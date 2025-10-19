Moto3 Australia 2025: Rueda Gagalkan Kemenangan Kandang Kelso

Hasil lengkap balapan Moto3 Australia di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 di musim 2025.

Jose Antonio Rueda, Moto3, Red Bull KTM Ajo, 2025, Australian GP, with Alvaro Carpe
Jose Antonio Rueda, Moto3, Red Bull KTM Ajo, 2025, Australian GP, with Alvaro Carpe
© Gold & Goose

Moto3 Australia 2025 adalah tentang Jose Antonio Rueda vs Joel Kelso, dengan Rueda yang baru dinobatkan sebagai juara dunia 2025 menggagalkan harapan Kelso untuk meraih kemenangan kandang di Phillip Island.

Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)21 Laps
2Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.829s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+12.638s
4Joel EstebanSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+12.696s
5Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+12.773s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+13.251s
7Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+13.753s
8Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+13.921s
9David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+13.979s
10Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+15.294s
11Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+25.420s
12Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+25.716s
13Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+25.755s
14Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+25.803s
15Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+25.917s
16Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+26.047s
17Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+30.653s
18Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+33.455s
19Brian UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+33.823s
20Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+33.921s
21Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+45.096s
22Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+45.512s
23Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+45.957s
24Tatchakorn BuasriTHAHonda Team Asia (Honda)+46.101s
25Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1m 06.778s
26Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)DNF

Memulai dari posisi pole, Joel Kelso berjuang keras melawan pebalap Red Bull KTM Ajo di tikungan-tikungan awal untuk memimpin, bertahan di depan hingga lap keenam.

Dari sana, Rueda mengambil alih di depan dan meskipun Kelso tetap menguntit di belakang, ia tidak mampu membalas sang juara baru, yang meraih kemenangan ke-10 musim ini, yang memastikan gelar juara tim untuk Ajo.

Kelso finis 0,829 detik di belakang rivalnya yang semakin terdesak di lap terakhir, dengan posisi kedua menyamai hasil terbaiknya di Moto3.

Kelso dan Rueda berlari sendirian di depan, membangun keunggulan 12 detik lebih dari kelompok pengejar yang dipimpin oleh rookie Alvaro Carpe.

Esteban kembali ke Moto3 bersama Aspar, menggantikan Dennis Foggia yang absen karena pneumonia dan memanfaatkan kesempatan untuk menggantikannya dengan finis keempat, tepat di depan rekan setimnya yang masih rookie, Maximo Quiles, di posisi kelima.

Adrian Fernandez sekali lagi menjadi pembalap Honda teratas untuk Leopard di akhir balapan, dengan posisi keenam yang ketat, setelah sebelumnya sempat berada di barisan depan di awal balapan.

Luca Lunetta berada tepat di belakang di posisi ketujuh untuk SIC58 Squadra Corse. Taiyo Furusato sempat bertarung untuk podium di awal balapan, tetapi tak mampu bangkit dari kontak dengan Quiles di lap keempat dengan motor Honda Team Asia-nya, dan finis di urutan kedelapan.

David Almansa mengalami penalti putaran panjang yang menyebabkan Furusato mengalami kecelakaan di Indonesia, yang membuatnya turun ke posisi ke-21.

Pembalap Leopard tersebut memanfaatkan ketatnya persaingan di antara rombongan utama untuk kembali naik ke posisi kesembilan, menjaga jarak tipis dari Matteo Bertelle, yang menyelesaikan sepuluh besar dengan motor Level-Up MTA kedua.

Pembalap Selandia Baru Cormac Buchanan berada dalam balapan yang cukup ketat untuk menjadi balapan kandangnya dan naik dari posisi ke-17 ke posisi kesebelas untuk tim BOE, tepat di depan Guido Pini di posisi kedua belas untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Sisa poin diraih Nicola Carraro di posisi ke-13 untuk Rivacold Snipers, Scott Ogden di posisi ke-14 untuk CIP Green Power dan Stefano Nepa di posisi ke-15 untuk SIC58 Squadra Corse.

Rueda sudah dinobatkan sebagai juara dunia di Mandalika, tetapi kemenangan tersebut membuatnya menambah 25 poin lagi ke total poin akhirnya, yang kini menjadi 365.

Piqueras tetap di posisi 231 setelah finis tanpa poin, sementara Quiles, pendatang baru, berada di posisi ketiga dengan 228 poin.

Kelso mendekati Munoz yang absen dengan 179 poin setelah finis di posisi kedua, sementara di posisi ketiga, Carpe, pendatang baru, naik ke posisi keenam dengan 173 poin.

In this article

Moto3
2025
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Moto3 Australia 2025: Rueda Gagalkan Kemenangan Kandang Kelso
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Australia 2025: Senna Agius Melenggang Menuju Kemenangan Kandang
6m ago
Senna Agius, Moto2, Australian GP, 2025
Moto3 Results
Moto3 Australia 2025: Rueda Gagalkan Kemenangan Kandang Kelso
32m ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, Red Bull KTM Ajo, 2025, Australian GP, with Alvaro Carpe
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island
1h ago
Marco Bezzecchi, long lap, 2025 Australian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Australia 2025: Fernandez Catat Kemenangan MotoGP Pertamanya
2h ago
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2025 Australian MotoGP
F1 Results
F1 GP Amerika Serikat 2025: Verstappen Lanjutkan Dominasi dengan Pole
9h ago
Verstappen celebrates another pole in Austin

More News

F1 News
Aturan Pemilihan FIA Buat Ben Sulayem Maju sebagai Calon Tunggal
9h ago
Mohammed Ben Sulayem is set for a second term in office
F1 News
Intervensi McLaren dalam Pertarungan Gelar Hadirkan Pertanyaan
9h ago
Norris revealed he faces "repercussions" for the rest of the year
F1 News
Antonelli Sadar Dia Perlu Tampil Sebaik Mungkin untuk Tetap di Mercedes
11h ago
Kimi Antonelli
F1 News
Horner ke Ferrari? "Mungkin" Tapi "Bukan yang Paling Jelas"
11h ago
Christian Horner
F1 News
McLaren Salahkan "Aksi Amatir" Rival saat Norris dan Piastri Tersingkir
12h ago
Oscar Piastri