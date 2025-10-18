Moto3 Australia 2025: Kelso Raih Pole Bersejarah di Phillip Island

Hasil lengkap kualifikasi untuk Moto3 Australia di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 di musim 2025.

Joel Kelso memaksimalkan slipstream untuk meraih pole position pertamanya di Moto3 Australia 2025 di Sirkuit Phillip Island.

Pembalap LevelUP - MTA ini telah menunjukkan kecepatan yang baik ketika ia memuncaki sesi sebelumnya, hujan mengganggu FP2, dan bertukar catatan waktu lap dengan juara Moto3 2025 yang baru, Jose Antonio Rueda.

Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)1m 34.056s
2Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.091s
4Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.350s
5Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.391s
6Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.436s
7Joel EstebanSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.507s
8Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.528s
9Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.647s
10Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.814s
11Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.824s
12Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+0.850s
13Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.923s
14Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.944s
15Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+0.954s
16Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.977s
17Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.084s
18David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+1398s
Q1
19Brian UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 35.604s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 35.813s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)1m 35.963s
22Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 35.976s
23Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)1m 36.503s
24Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)1m 36.534s
25Tatchakorn BuasriTHAHonda Team Asia (Honda)1m 37.722s
26Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)1m 37.280s

Setelah beberapa putaran solo cepat membawanya ke puncak timesheets, Kelso bekerja sama dengan rekan setimnya, Matteo Bertelle yang datang dari Q1. Hasilnya, ia mencatatkan laptime 1 menit 34,056 detik, rekor lap baru Moto3 di Phillip Island.

Rueda tidak mampu menyamainya, sehingga pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut memulai balapan dari posisi kedua, hanya 0,091 detik lebih lambat sendirian di trek.

Posisi baris depan terakhir diraih oleh Luca Lunetta, yang membayangi pembalap Australia kedua di kelasnya, Jacob Roulstone, yang mendorong pembalap SIC58 Squadra Corse tersebut dari posisi kedua belas ke posisi ketiga, dengan dua menit tersisa.

Taiyo Furusato juga berhasil mengejar tepat di belakangnya, untuk menempati posisi keempat di grid sebagai Honda teratas untuk Honda Team Asia. Kerja sama dengan Kelso mendorong Bertelle ke posisi kelima, pembalap terbaik dari Q1.

Alvaro Carpe menjadi rookie teratas dengan menempati posisi keenam di motor Red Bull KTM Ajo kedua, tepat di depan Joel Estsban yang kembali ke kelas ringan, kali ini bersama Aspar, menggantikan Dennis Foggia yang menderita pneumonia.

Esteban langsung menuju Q2, mengamankan posisi ketujuh, pembalap pertama yang hanya terpaut setengah detik dari rekor lap baru.

Adrian Fernandez mengamankan pole terakhirnya di Indonesia, tetapi hanya mampu meraih posisi kedelapan untuk Leopard, pembalap teratas mereka di sesi ini.

Sebelumnya, di FP2, Maximo Quiles mengalami kecelakaan besar yang membuatnya tampak terguncang. Rookie ini berada di trek untuk kualifikasi tetapi tertinggal dari kecepatan sebelumnya di posisi kesembilan.

Guido Pini terjatuh di sesi ini tetapi telah melakukan cukup banyak hal untuk mengamankan start sepuluh besar dengan motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

David Almansa tercepat pada hari Jumat, mencetak rekor lap baru dalam sesi latihan. Pembalap Leopard tersebut akan menjalani hukuman long lap penalty pada hari Minggu, karena menabrak Taiyo Furusato di Indonesia, yang memicu efek domino, dengan Alvaro Carpe juga harus keluar dari balapan tersebut.

Hari Sabtu-nya diawali dengan kecelakaan di FP2 saat hujan turun di Pulau tersebut dan mobil #22-nya tertinggal di Q2, finis di posisi ke-18 dan terakhir.

Moto3 Australia 2025: Kelso Raih Pole Bersejarah di Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

