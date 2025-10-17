Moto3 Australia 2025: Hasil Latihan Hari Jumat dari Phillip Island

Leopard Honda memimpin sesi latihan Jumat untuk Moto3 Australia 2025 di Phillip Island, dengan David Alamansa memuncaki timesheets dengan rekor lap.

Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) 1m 34.726s 2 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.392s 3 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.562s 4 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.650s 5 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.683s 6 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.724s 7 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.734s 8 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.768s 9 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.786s 10 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.812s 11 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.812s 12 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.949s 13 Joel Esteban SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +1.075s 14 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +1.114s 15 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.159s 16 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.329s 17 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +1.582s 18 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.653s 19 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.699s 20 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.746s 21 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.824s 22 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +1.833s 23 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +1.848s 24 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +1.862s 25 Brian Uriarte SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +1.982s 26 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +2.263s

Trek telah mengering, tetapi angin tetap kencang dan setelah memacu hingga batas maksimal di sesi pembukaan di mana Alamansa terjatuh dua kali.

Pembalap Leopard #22 itu berada di trek dengan pebalap yang baru saja dinobatkan sebagai juara, Jose Antonio Rueda, yang memberinya slipstream dua motor - dan rekor lap baru 1 menit 34,726 detik.

Alamansa membutuhkan semua keuntungan yang bisa diraihnya, dengan penalti long-lap telah menanti karena menabrak Taiyo Furusato, yang kemudian menabrak Alvaro Carpe dalam kecelakaan domino ke gravel di Indonesia.

Posisi kedua diraih oleh rekan setimnya, Adrian Fernandez, dengan selisih 0,392 detik yang cukup jauh di belakang sebagai penantang terdekat bagi pebalap #22 tersebut.

Carpe adalah rookie teratas di posisi ketiga untuk Red Bull KTM Ajo, sebuah peningkatan di akhir balapan saat ia memangkas lap-nya setelah memasuki lima menit terakhir di posisi kesepuluh.

Hal itu menggeser Angel Piqueras, finis di posisi keempat sesi latihan untuk Frinsa - MT Helmets - MSI, sementara Joel Kelso juga sedikit tertinggal, tetapi senang bisa berlari sendiri di trek dan meraih posisi kelima untuk LevelUp - MTA.

Guido Pini mencatatkan waktu terbaik keenam untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sepersepuluh lebih cepat dari Rueda yang berada di posisi ketujuh yang solid dengan mobil Red Bull Ajo kedua.

Maximo Quiles berada di posisi kedelapan untuk Aspar, di depan Luca Lunetta di posisi kesembilan untuk SIC58 Squadra Corse, dengan Stefano Nepa melengkapi sepuluh besar di belakang rekan setimnya.

Jacob Roulstone harus menunggu dengan gugup setelah masalah teknis membuatnya tidak dapat mempertahankan waktunya dengan Red Bull KTM Tech3, finis di posisi kesebelas, dengan lap yang identik dengan Nepa.

Furusato berada di posisi kedua belas untuk Honda Team Asia setelah keluar dari pit lebih awal untuk memimpin di depan rekan setimnya, Tatchakorn Buasri, yang kembali untuk Honda Team Asia.

Sisa posisi Q2 jatuh ke tangan pebalap pengganti Joel Esteban di posisi ke-13, menggantikan Dennis Foggia di Aspar yang menderita pneumonia, dan Ryusei Yamanaka di posisi ke-14 untuk tim MT Helmets.

FP1 dimulai dengan kondisi licin di trek basah dengan Tatchakorn Buasri (posisi ke-23) terjatuh lebih awal pada penampilan pertamanya untuk Honda Team Asia setelah absen panjang karena cedera.

Brian Uriarte (posisi ke-25), pemimpin seri Junior GP saat ini, masuk menggantikan David Munoz yang mengalami patah kaki setelah ditabrak Fernandez di Indonesia, dengan dua kecelakaan untuk Almansa.

Cormac Buchanan juga terjatuh di tikungan keempat yang populer, sesaat sebelum Esteban meluncur ke gravel di tikungan kedua.

Fernandez memuncaki sesi, mengungguli Quiles yang merupakan rookie terbaik di sesi pembuka. Almansa finis ketiga meskipun ia memacu motornya melebihi batas, sementara Esteban di posisi keempat dan Kelso di posisi kelima, tetapi tertinggal lebih dari satu detik dari waktu terbaik dalam kondisi yang tidak menentu.

Lap yang terbatas dan masalah motor membuat Eddie O’Shea berada di posisi terakhir, yang juga berdampak pada sesi keduanya, membuatnya berada di posisi ke-17 secara keseluruhan untuk tim MLav Racing.