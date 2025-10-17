Moto3 Australia 2025: Hasil Latihan Hari Jumat dari Phillip Island
Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.
Leopard Honda memimpin sesi latihan Jumat untuk Moto3 Australia 2025 di Phillip Island, dengan David Alamansa memuncaki timesheets dengan rekor lap.
Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 34.726s
|2
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.392s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.562s
|4
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.650s
|5
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.683s
|6
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.724s
|7
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.734s
|8
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.768s
|9
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.786s
|10
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.812s
|11
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.812s
|12
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.949s
|13
|Joel Esteban
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.075s
|14
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.114s
|15
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.159s
|16
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.329s
|17
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.582s
|18
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.653s
|19
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.699s
|20
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.746s
|21
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.824s
|22
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.833s
|23
|Tatchakorn Buasri
|THA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.848s
|24
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+1.862s
|25
|Brian Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.982s
|26
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.263s
Trek telah mengering, tetapi angin tetap kencang dan setelah memacu hingga batas maksimal di sesi pembukaan di mana Alamansa terjatuh dua kali.
Pembalap Leopard #22 itu berada di trek dengan pebalap yang baru saja dinobatkan sebagai juara, Jose Antonio Rueda, yang memberinya slipstream dua motor - dan rekor lap baru 1 menit 34,726 detik.
Alamansa membutuhkan semua keuntungan yang bisa diraihnya, dengan penalti long-lap telah menanti karena menabrak Taiyo Furusato, yang kemudian menabrak Alvaro Carpe dalam kecelakaan domino ke gravel di Indonesia.
Posisi kedua diraih oleh rekan setimnya, Adrian Fernandez, dengan selisih 0,392 detik yang cukup jauh di belakang sebagai penantang terdekat bagi pebalap #22 tersebut.
Carpe adalah rookie teratas di posisi ketiga untuk Red Bull KTM Ajo, sebuah peningkatan di akhir balapan saat ia memangkas lap-nya setelah memasuki lima menit terakhir di posisi kesepuluh.
Hal itu menggeser Angel Piqueras, finis di posisi keempat sesi latihan untuk Frinsa - MT Helmets - MSI, sementara Joel Kelso juga sedikit tertinggal, tetapi senang bisa berlari sendiri di trek dan meraih posisi kelima untuk LevelUp - MTA.
Guido Pini mencatatkan waktu terbaik keenam untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sepersepuluh lebih cepat dari Rueda yang berada di posisi ketujuh yang solid dengan mobil Red Bull Ajo kedua.
Maximo Quiles berada di posisi kedelapan untuk Aspar, di depan Luca Lunetta di posisi kesembilan untuk SIC58 Squadra Corse, dengan Stefano Nepa melengkapi sepuluh besar di belakang rekan setimnya.
Jacob Roulstone harus menunggu dengan gugup setelah masalah teknis membuatnya tidak dapat mempertahankan waktunya dengan Red Bull KTM Tech3, finis di posisi kesebelas, dengan lap yang identik dengan Nepa.
Furusato berada di posisi kedua belas untuk Honda Team Asia setelah keluar dari pit lebih awal untuk memimpin di depan rekan setimnya, Tatchakorn Buasri, yang kembali untuk Honda Team Asia.
Sisa posisi Q2 jatuh ke tangan pebalap pengganti Joel Esteban di posisi ke-13, menggantikan Dennis Foggia di Aspar yang menderita pneumonia, dan Ryusei Yamanaka di posisi ke-14 untuk tim MT Helmets.
FP1 dimulai dengan kondisi licin di trek basah dengan Tatchakorn Buasri (posisi ke-23) terjatuh lebih awal pada penampilan pertamanya untuk Honda Team Asia setelah absen panjang karena cedera.
Brian Uriarte (posisi ke-25), pemimpin seri Junior GP saat ini, masuk menggantikan David Munoz yang mengalami patah kaki setelah ditabrak Fernandez di Indonesia, dengan dua kecelakaan untuk Almansa.
Cormac Buchanan juga terjatuh di tikungan keempat yang populer, sesaat sebelum Esteban meluncur ke gravel di tikungan kedua.
Fernandez memuncaki sesi, mengungguli Quiles yang merupakan rookie terbaik di sesi pembuka. Almansa finis ketiga meskipun ia memacu motornya melebihi batas, sementara Esteban di posisi keempat dan Kelso di posisi kelima, tetapi tertinggal lebih dari satu detik dari waktu terbaik dalam kondisi yang tidak menentu.
Lap yang terbatas dan masalah motor membuat Eddie O’Shea berada di posisi terakhir, yang juga berdampak pada sesi keduanya, membuatnya berada di posisi ke-17 secara keseluruhan untuk tim MLav Racing.
Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 44.461s
|2
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.356s
|3
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.549s
|4
|Joel Esteban
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.985s
|5
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.383s
|6
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.459s
|7
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.573s
|8
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.676s
|9
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+2.064s
|10
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+2.305s
|11
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.545s
|12
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+2.889s
|13
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+3.086s
|14
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+3.121s
|15
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+3.147s
|16
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+3.177s
|17
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+3.614s
|18
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+3.720s
|19
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+3.743s
|20
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|=3.755s
|21
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+4.232s
|22
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+4.711s
|23
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+5.831s
|24
|Tatchakorn Buasri
|THA
|Honda Team Asia (Honda)
|+6.855s
|25
|Brian Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+9.548s
|26
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+12.376s