Moto3 Australia 2025: Hasil Latihan Hari Jumat dari Phillip Island

Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.

Leopard Honda memimpin sesi latihan Jumat untuk Moto3 Australia 2025 di Phillip Island, dengan David Alamansa memuncaki timesheets dengan rekor lap.

Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)1m 34.726s
2Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.392s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.562s
4Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.650s
5Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.683s
6Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.724s
7Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.734s
8Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.768s
9Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.786s
10Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.812s
11Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.812s
12Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.949s
13Joel EstebanSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.075s
14Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.114s
15Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.159s
16Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+1.329s
17Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.582s
18Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.653s
19Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.699s
20Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.746s
21Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.824s
22Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.833s
23Tatchakorn BuasriTHAHonda Team Asia (Honda)+1.848s
24Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+1.862s
25Brian UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.982s
26Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+2.263s

Trek telah mengering, tetapi angin tetap kencang dan setelah memacu hingga batas maksimal di sesi pembukaan di mana Alamansa terjatuh dua kali.

Pembalap Leopard #22 itu berada di trek dengan pebalap yang baru saja dinobatkan sebagai juara, Jose Antonio Rueda, yang memberinya slipstream dua motor - dan rekor lap baru 1 menit 34,726 detik.

Alamansa membutuhkan semua keuntungan yang bisa diraihnya, dengan penalti long-lap telah menanti karena menabrak Taiyo Furusato, yang kemudian menabrak Alvaro Carpe dalam kecelakaan domino ke gravel di Indonesia.

Posisi kedua diraih oleh rekan setimnya, Adrian Fernandez, dengan selisih 0,392 detik yang cukup jauh di belakang sebagai penantang terdekat bagi pebalap #22 tersebut.

Carpe adalah rookie teratas di posisi ketiga untuk Red Bull KTM Ajo, sebuah peningkatan di akhir balapan saat ia memangkas lap-nya setelah memasuki lima menit terakhir di posisi kesepuluh.

Hal itu menggeser Angel Piqueras, finis di posisi keempat sesi latihan untuk Frinsa - MT Helmets - MSI, sementara Joel Kelso juga sedikit tertinggal, tetapi senang bisa berlari sendiri di trek dan meraih posisi kelima untuk LevelUp - MTA.

Guido Pini mencatatkan waktu terbaik keenam untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sepersepuluh lebih cepat dari Rueda yang berada di posisi ketujuh yang solid dengan mobil Red Bull Ajo kedua.

Maximo Quiles berada di posisi kedelapan untuk Aspar, di depan Luca Lunetta di posisi kesembilan untuk SIC58 Squadra Corse, dengan Stefano Nepa melengkapi sepuluh besar di belakang rekan setimnya.

Jacob Roulstone harus menunggu dengan gugup setelah masalah teknis membuatnya tidak dapat mempertahankan waktunya dengan Red Bull KTM Tech3, finis di posisi kesebelas, dengan lap yang identik dengan Nepa.

Furusato berada di posisi kedua belas untuk Honda Team Asia setelah keluar dari pit lebih awal untuk memimpin di depan rekan setimnya, Tatchakorn Buasri, yang kembali untuk Honda Team Asia.

Sisa posisi Q2 jatuh ke tangan pebalap pengganti Joel Esteban di posisi ke-13, menggantikan Dennis Foggia di Aspar yang menderita pneumonia, dan Ryusei Yamanaka di posisi ke-14 untuk tim MT Helmets.

FP1 dimulai dengan kondisi licin di trek basah dengan Tatchakorn Buasri (posisi ke-23) terjatuh lebih awal pada penampilan pertamanya untuk Honda Team Asia setelah absen panjang karena cedera.

Brian Uriarte (posisi ke-25), pemimpin seri Junior GP saat ini, masuk menggantikan David Munoz yang mengalami patah kaki setelah ditabrak Fernandez di Indonesia, dengan dua kecelakaan untuk Almansa.

Cormac Buchanan juga terjatuh di tikungan keempat yang populer, sesaat sebelum Esteban meluncur ke gravel di tikungan kedua.

Fernandez memuncaki sesi, mengungguli Quiles yang merupakan rookie terbaik di sesi pembuka. Almansa finis ketiga meskipun ia memacu motornya melebihi batas, sementara Esteban di posisi keempat dan Kelso di posisi kelima, tetapi tertinggal lebih dari satu detik dari waktu terbaik dalam kondisi yang tidak menentu.

Lap yang terbatas dan masalah motor membuat Eddie O’Shea berada di posisi terakhir, yang juga berdampak pada sesi keduanya, membuatnya berada di posisi ke-17 secara keseluruhan untuk tim MLav Racing.

Moto3 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)1m 44.461s
2Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.356s
3David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.549s
4Joel EstebanSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.985s
5Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+1.383s
6Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.459s
7Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.573s
8Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.676s
9Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+2.064s
10Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.305s
11Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.545s
12Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+2.889s
13Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+3.086s
14Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+3.121s
15Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+3.147s
16Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+3.177s
17Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+3.614s
18Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+3.720s
19Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+3.743s
20Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)=3.755s
21Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+4.232s
22Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+4.711s
23Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+5.831s
24Tatchakorn BuasriTHAHonda Team Asia (Honda)+6.855s
25Brian UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+9.548s
26Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+12.376s

