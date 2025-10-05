Moto3 Indonesia 2025: Jose Antonio Rueda Kunci Gelar di Mandalika
Hasil Moto3 Indonesia 2025 di Sirkuit Mandaliika, putaran ke-18 dari 22.
Moto3 Indonesia berakhir di bawah bendera merah di Sirkuit Mandalika, yang juga menjadi penobatan Jose Antonio Rueda sebagai juara dunia Moto3 2025.
Start dari posisi kesembilan, Rueda tampak mengelola balapannya dengan hati-hati, mempertimbangkan beberapa pembalap yang sudah tersingkir dari pertarungan gelar berada di depannya.
Tapi motor KTM #99 itu dengan hati-hati bergerak menuju barisan depan, dan setelah beberapa putaran di belakang, Adrian Fernandez memutuskan bahwa posisi terdepan adalah posisi terbaik.
Jarak tersebut segera menyempit dan Fernandez, yang memulai dari posisi pole, kembali memimpin setelah menyalip David Munoz.
Tapi itu bukan langkah yang bersih karena Fernandez menyenggol sisi motor Dynavolt milik Munoz, membuat pembalap Spanyol itu terjatuh di trek saat motornya tergelincir. Itu adalah kecelakaan parah sehingga bendera merah dikibarkan pada lap kedua terakhir, yang mengakhiri balapan. Namun, hasil balapan masih menggantung dengan penalti yang masih harus diterapkan atau diambil.
Fernandez dihukum double long-lap penalty karena menyebabkan kecelakaan, menambah enam detik pada waktunya, mendorong pebalap Leopard kembali ke posisi keenam. Hasil ini juga mendongkrak Rueda dari kedua menjadi pertama, membuatnya merayakan gelar dengan kemenangan.
Luca Lunetta berhasil mencapai grup terdepan dan berada di parc ferme sejak finis sebelum naik ke posisi kedua untuk SIC58 Squadra Corse, semakin impresif mengingat ia baru saja pulih dari cedera.
Maximo Quiles baru saja menerima long-lap penalty, yang diberikan bersamaan dengan Angel Piqueras karena keduanya secara tidak sengaja mengambil jalan pintas saat memperebutkan posisi, sementara Piqueras mencoba bangkit setelah terpaksa melebar di awal balapan.
Pembalap Aspar tersebut awalnya dikirim ke parc ferme, sebelum akhirnya dikeluarkan karena penalti putaran panjangnya diberikan pada putaran yang dibatalkan untuk penghitungan hasil, yang mendorong rookie tersebut turun ke posisi keempat.
Rookie lainnya bersorak kegirangan saat ia mengambil alih posisi ketiga, sementara Guido Pini meraih podium Moto3 pertamanya.
Jacob Roulstone meraih hasil terbaik Moto3 di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo, Fernandez turun ke posisi keenam karena aksi nekatnya, sementara Angel Piqueras kembali ke posisi ketujuh setelah penalti jalan pintas yang dijatuhkan kepadanya untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.
Ryusei Yamanaka finis berikutnya dengan motor MT Helmets kedua di posisi kedelapan. Stefano Nepa mengalami kesalahan transponder yang terus membuatnya turun meskipun ia sedang balapan dengan baik, finis di posisi kesembilan, dengan kedua motor SIC 58 berada di sepuluh besar, yang ditutup oleh Joel Kelso.
Pembalap LevelUp - MTA itu sempat terjatuh dari posisi terdepan di bawah tekanan di awal balapan, tetapi ia bangkit dan berjuang keras untuk finis di sepuluh besar dengan penuh tekad.
Moto3 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|20 Laps
|2
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.305s
|3
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.388s
|4
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+3.027s
|5
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+4.978s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+5.747s
|7
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+6.154s
|8
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+16.144s
|9
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+16.483s
|10
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+20.248s
|11
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+21.065s
|12
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+21.378s
|13
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+21.168s
|14
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+24.795s
|15
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+24.973s
|16
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+25.104s
|17
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+30.833s
|18
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+34.530s
|19
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+54.303s
|20
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|DNF
|21
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|DNF
|22
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|DNF
|23
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|DNF
|24
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|DNF
|25
|Zen Mitani
|JPN
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|DNF
|26
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|DNS
Matteo Bertelle kembali meraih poin di balapan keduanya setelah pulih dari cedera, finis di posisi ke-11 untuk tim LevelUp MTA, di depan Dennis Foggia yang mengendarai Aspar kedua di posisi ke-12.
Poin tersisa diberikan kepada pebalap BOE, Ruche Moodley, di posisi ke-13, sementara kedua motor MLav Racing meraih poin untuk pertama kalinya, dengan Marco Morelli dan Eddie O’Shea masing-masing di posisi ke-14 dan ke-15.
Pembalap tuan rumah Arbi Aditama, yang menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia, menyelesaikan balapan kandangnya di posisi ke-19 dan terakhir.