Moto3 Indonesia 2025: Adrian Fernandez Catat Pole Pertamanya Musim ini

Hasil kualifikasi Moto3 Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 musim 2025.

Adrian Fernandez memecahkan rekor lap Mandalika untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Indonesia 2025.

Moto3 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimLaptime
1Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)1m 37.022s
2David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.099s
3Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.152s
4Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.159s
5Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.218s
6Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.341
7David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.361s
8Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.488s
9Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.525s
10Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.555s
11Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.622s
12Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.685s
13Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.688s
14Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.738s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.943s
16Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+1.271s
17Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.386s
18Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.486s
Q1
19Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 38.574s
20Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)1m 38.722s
21Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)1m 38.741s
22Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)1m 39.180s
23Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)1m 39.208s
24Zen MitaniJPNRivacold Snipers Team (Honda)1m 39.215s
25Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)1m 39.947s
26Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)No Time

Pembalap Leopard menyelesaikan sesi FP2 dengan rekor lap yang saat itu menjadi catatan waktu terbaiknya, menunjukkan kecepatannya di Lombok.

Kembali ke trek di Q2, pembalap Spanyol itu berada di belakang rekan setimnya, David Almansa, untuk putaran pertamanya. 

Namun, setelah masuk pit, ia kembali keluar di posisi paling belakang dari barisan panjang pembalap di trek, mencatatkan waktu 1 menit 37,022 detik - rekor lap baru lainnya.

Ini adalah kedua kalinya pembalap Honda tersebut berada di posisi terdepan, setelah sebelumnya di Malaysia pada tahun 2024.

Posisi kedua diraih oleh David Munoz, dengan strategi serupa. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu sabar dalam menemukan tempatnya di trek, setelah sempat tertinggal di posisi ke-16 saat kembali ke pit.

Posisi trek yang serupa dengan Fernandez membawanya ke posisi kedua dengan KTM, hanya 0,099 detik lebih lambat.

Joel Kelso kembali berada di posisi untuk mendapatkan tow alih-alih terbang sendirian untuk LevelUp - MTA, pembalap Australia itu melihat dorongan terakhirnya di belakang Scott Ogden membawanya dari posisi kedua belas ke posisi baris depan terakhir.

Alvaro Carpe adalah rookie teratas dan pembalap Red Bull KTM Ajo di posisi keempat, sedikit lebih cepat dari Taiyo Furusato, yang melanjutkan performa kualifikasinya yang membaik di flyaways untuk posisi kelima bagi Honda Team Asia.

David Almansa berada di posisi ketujuh dengan motor Leopard kedua, melengkapi penampilan yang kuat di kualifikasi Indonesia untuk tim tersebut.

Luca Lunetta adalah pembalap terbaik yang pindah dari Q1 dalam delapan balapan untuk SIC58 Squadra Corse.

Jose Antonio Rueda diikuti keluar dari pit lane baik di awal maupun setelah break untuk memulai putaran kedua.

Pada putaran pertama, pebalap Red Bull KTM Ajo mengunci posisi dan mendekat untuk mengejar, tetapi pada putaran terakhir, ia melambat dan mendahului pebalap di belakangnya. Putarannya, yang akhirnya sendirian, hanya cukup untuk finis kesembilan.

Guido Pini, lolos dari Q1 untuk melengkapi sepuluh besar bagi Tim Dynavolt.

Angel Piqueras finis tercepat pada hari Jumat, sementara pebalap Frinsa-MT Helmets-MSI tersebut berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan rivalnya, Jose Antonio Rueda, yang merebut gelar juara dunia 2025 di Lombok. Berada di belakang rivalnya yang lambat tidak membantu Piqueras tetap berada di posisi kesebelas.

Arbi Aditama (ke-25) menggantikan Tachakorn Buasri di Honda Team Asia, memberikan pebalap Indonesia tersebut kesempatan tampil di kandang sendiri.

