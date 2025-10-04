Moto3 Indonesia 2025: Adrian Fernandez Catat Pole Pertamanya Musim ini
Hasil kualifikasi Moto3 Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 musim 2025.
Adrian Fernandez memecahkan rekor lap Mandalika untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Indonesia 2025.
Moto3 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 37.022s
|2
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.099s
|3
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.152s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.159s
|5
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.218s
|6
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.341
|7
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.361s
|8
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.488s
|9
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.525s
|10
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.555s
|11
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.622s
|12
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.685s
|13
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.688s
|14
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.738s
|15
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.943s
|16
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.271s
|17
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.386s
|18
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.486s
|Q1
|19
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 38.574s
|20
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 38.722s
|21
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 38.741s
|22
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|1m 39.180s
|23
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 39.208s
|24
|Zen Mitani
|JPN
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 39.215s
|25
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 39.947s
|26
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|No Time
Pembalap Leopard menyelesaikan sesi FP2 dengan rekor lap yang saat itu menjadi catatan waktu terbaiknya, menunjukkan kecepatannya di Lombok.
Kembali ke trek di Q2, pembalap Spanyol itu berada di belakang rekan setimnya, David Almansa, untuk putaran pertamanya.
Namun, setelah masuk pit, ia kembali keluar di posisi paling belakang dari barisan panjang pembalap di trek, mencatatkan waktu 1 menit 37,022 detik - rekor lap baru lainnya.
Ini adalah kedua kalinya pembalap Honda tersebut berada di posisi terdepan, setelah sebelumnya di Malaysia pada tahun 2024.
Posisi kedua diraih oleh David Munoz, dengan strategi serupa. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu sabar dalam menemukan tempatnya di trek, setelah sempat tertinggal di posisi ke-16 saat kembali ke pit.
Posisi trek yang serupa dengan Fernandez membawanya ke posisi kedua dengan KTM, hanya 0,099 detik lebih lambat.
Joel Kelso kembali berada di posisi untuk mendapatkan tow alih-alih terbang sendirian untuk LevelUp - MTA, pembalap Australia itu melihat dorongan terakhirnya di belakang Scott Ogden membawanya dari posisi kedua belas ke posisi baris depan terakhir.
Alvaro Carpe adalah rookie teratas dan pembalap Red Bull KTM Ajo di posisi keempat, sedikit lebih cepat dari Taiyo Furusato, yang melanjutkan performa kualifikasinya yang membaik di flyaways untuk posisi kelima bagi Honda Team Asia.
David Almansa berada di posisi ketujuh dengan motor Leopard kedua, melengkapi penampilan yang kuat di kualifikasi Indonesia untuk tim tersebut.
Luca Lunetta adalah pembalap terbaik yang pindah dari Q1 dalam delapan balapan untuk SIC58 Squadra Corse.
Jose Antonio Rueda diikuti keluar dari pit lane baik di awal maupun setelah break untuk memulai putaran kedua.
Pada putaran pertama, pebalap Red Bull KTM Ajo mengunci posisi dan mendekat untuk mengejar, tetapi pada putaran terakhir, ia melambat dan mendahului pebalap di belakangnya. Putarannya, yang akhirnya sendirian, hanya cukup untuk finis kesembilan.
Guido Pini, lolos dari Q1 untuk melengkapi sepuluh besar bagi Tim Dynavolt.
Angel Piqueras finis tercepat pada hari Jumat, sementara pebalap Frinsa-MT Helmets-MSI tersebut berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan rivalnya, Jose Antonio Rueda, yang merebut gelar juara dunia 2025 di Lombok. Berada di belakang rivalnya yang lambat tidak membantu Piqueras tetap berada di posisi kesebelas.
Arbi Aditama (ke-25) menggantikan Tachakorn Buasri di Honda Team Asia, memberikan pebalap Indonesia tersebut kesempatan tampil di kandang sendiri.