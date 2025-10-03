Moto3 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Hasil lengkap latihan Jumat Moto3 Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Indonesia.

Angel Piqueras, Moto3, 2025
Angel Piqueras, Moto3, 2025
© Gold & Goose

Angel Piqueras berusaha untuk menunda pesta Jose Antonio Rueda dengan memimpin sesi Practice Jumat untuk Moto3 Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Tercecer di posisi ke-16, pebalap Frinsa - MT Helmets - MSi itu menemukan posisi trek di belakang Dennis Foggia, menjadikan pembalap Italia itu sebagai patokan untuk mencatatkan waktu putaran 1 menit 37,503 detik, yang terbaik di akhir pekan sejauh ini.

Pebalap tercepat kedua adalah Maximo Quiles, yang memimpin jalan bagi Aspar hingga sebuah kecelakaan di akhir balapan membuatnya terlempar ke udara dan berputar dari tikungan tujuh hingga tikungan delapan, meninggalkan pembalap rookie itu 0,098 detik di belakang tanpa sempat membalas.

Rueda, sekembalinya dari garasi, bertekad untuk tidak memimpin rombongan, berusaha keras untuk mendapatkan ruang di trek dalam perjalanannya ke posisi ketiga untuk Red Bull KTM Ajo.

Adrian Fernandez kembali menjadi pembalap Honda teratas untuk Leopard di posisi keempat, di depan putaran awal yang solid yang memimpin di awal sesi untuk David Munoz, pemenang balapan Minggu lalu, yang menyelesaikan hari pembukaan di posisi kelima untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Duet LevelUp - MTA, Joel Kelso dan Matteo Bertelle bekerja sama, bergantian memimpin di trek Lombok, keduanya sempat menempati posisi ketiga dalam perjalanan ke posisi keenam dan ketujuh.

David Almansa tercepat kedelapan, menyelamatkan momen nyaris jatuh tepat di depan Alvaro Carpe, yang tidak punya waktu untuk bereaksi, membuatnya melebar ke gravel. Beruntung, sang rookie Red Bull KTM Ajo telah melakukan cukup banyak untuk mendapatkan posisi kesembilan.

Taiyo Furusato melanjutkan performa kualifikasinya yang membaik dengan melengkapi sepuluh besar untuk Honda Team Asia.

Moto3 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)1m 37.503s
2Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.098s
3Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.113s
4Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.132s
5David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.285s
6Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.350s
7Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+0.355s
8David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.464s
9Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.713s
10Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.736s
11Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.772s
12Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.794s
13Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+0.856s
14Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.874s
15Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.987s
16Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.141s
17Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.155s
18Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.198s
19Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.198s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.200s
21Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.754s
22Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+1.779s
23Zen MitaniJPNRivacold Snipers Team (Honda)+1.825s
24Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.843s
25Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.932s
26Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.472s

Sisa slot Q2 jatuh ke tangan Foggia di posisi kesebelas dengan Aspar kedua, Scott Ogden yang membaik di akhir sesi untuk CIP Green Power di posisi kedua belas, dengan Riccardo Rossi melakukan hal yang sama untuk Rivacold Snipers di posisi ke-13, di depan Guido Pini yang pulih dari highside besar di pagi hari untuk finis ke-14 untuk Dynavolt.

Jacob Roulstone berada di posisi ke-15 untuk Red Bull KTM Tech 3, begitu pula Luca Lunetta dan Valentin Perrone - dua pembalap berikutnya yang tercatat mengalami kecelakaan bersamaan di awal sesi. Lunetta mencoba kembali ke trek tetapi menepi ke gravel karena masalah.

Sesi FP1 melihat Munoz langsung menemukan kecepatan, yang untuk sementara waktu sudah mendekati rekor lap, diikuti Kelso dan Qulies di belakangnya. Rueda berada di posisi keempat, sementara Yamanaka melengkapi lima besar, di depan motor Leopard, dengan Fernandez sebagai pembalap Honda teratas.

Bertelle adalah pembalap pertama yang tertinggal lebih dari setengah detik dari waktu teratas, tetapi ia dan Lunetta tampak pulih sepenuhnya dari cedera di posisi kedelapan dan kesepuluh. Kesenjangan kemudian mulai terlihat dengan Nepa tertinggal lebih dari satu detik di posisi kesebelas.

Terjadi dua kecelakaan dalam sesi tersebut, Almansa tergelincir perlahan di akhir sesi dan Pini mengalami kecelakaan besar, yang terlempar ke udara saat mengubah arah di tikungan ketujuh. Ia secara mengejutkan mengangkat motornya dan kembali ke pit, sehingga berhasil kembali ke trek selama beberapa menit terakhir.

Pembalap tuan rumah Arbi Aditama (ke-26) kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia, dengan pemenang Asia Talent Cup 2024 Mitani, (ke-23) tahun ini menjadi peserta di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, menggantikan Nicola Carraro di tim Snipers.

Moto3 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 37.645s
2Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.031s
3Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.056s
4Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.183s
5Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.216s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.364s
7David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.399s
8Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+0.688s
9Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.704s
10Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.827s
11Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.238s
12Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.242s
13Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.294s
14Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.314s
15Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.487s
16Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.488s
17Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+1.578s
18Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.604s
19Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.729s
20Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.787s
21Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.799s
22Zen MitaniJPNRivacold Snipers Team (Honda)+1.851s
23Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.904s
24Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.084s
25Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.278s
26Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+3.150s

In this article

2025
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Moto3 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Duo Ducati ke Q1 usai Sesi Practice Aneh
36m ago
Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Aprilia Konfirmasi Jorge Martin Absen di Grand Prix Australia
47m ago
Jorge Martin
Moto3 Results
Moto3 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
1h ago
Angel Piqueras, Moto3, 2025
F1 News
Horner Lakukan Pembicaraan Awal dengan Haas untuk Comeback F1
1h ago
Christian Horner
MotoGP News
VR46 Mengonfirmasi Bagnaia Mencoba GP24 Milik Tim pada Tes Misano
2h ago
Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia

More News

F1 News
Verstappen "Tanpa Beban" dalam Perebutan Gelar F1 2025
5h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Morbidelli Anggap MotoGP Indonesia seperti Balapan Kandang
5h ago
Franco Morbidelli, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bagnaia Mengonfirmasi Mesinnya Aman setelah Berasap di Motegi
5h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Luca Marini: Setiap Balapan "Kesempatan Bagus" untuk Naik Podium
6h ago
Luca Marini speaks to the media at 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pindah ke WorldSBK, Oliveira Tidak Menutup Pintu Kembali ke MotoGP
23h ago
Miguel Oliveira