Moto3 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Angel Piqueras berusaha untuk menunda pesta Jose Antonio Rueda dengan memimpin sesi Practice Jumat untuk Moto3 Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Tercecer di posisi ke-16, pebalap Frinsa - MT Helmets - MSi itu menemukan posisi trek di belakang Dennis Foggia, menjadikan pembalap Italia itu sebagai patokan untuk mencatatkan waktu putaran 1 menit 37,503 detik, yang terbaik di akhir pekan sejauh ini.

Pebalap tercepat kedua adalah Maximo Quiles, yang memimpin jalan bagi Aspar hingga sebuah kecelakaan di akhir balapan membuatnya terlempar ke udara dan berputar dari tikungan tujuh hingga tikungan delapan, meninggalkan pembalap rookie itu 0,098 detik di belakang tanpa sempat membalas.

Rueda, sekembalinya dari garasi, bertekad untuk tidak memimpin rombongan, berusaha keras untuk mendapatkan ruang di trek dalam perjalanannya ke posisi ketiga untuk Red Bull KTM Ajo.

Adrian Fernandez kembali menjadi pembalap Honda teratas untuk Leopard di posisi keempat, di depan putaran awal yang solid yang memimpin di awal sesi untuk David Munoz, pemenang balapan Minggu lalu, yang menyelesaikan hari pembukaan di posisi kelima untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Duet LevelUp - MTA, Joel Kelso dan Matteo Bertelle bekerja sama, bergantian memimpin di trek Lombok, keduanya sempat menempati posisi ketiga dalam perjalanan ke posisi keenam dan ketujuh.

David Almansa tercepat kedelapan, menyelamatkan momen nyaris jatuh tepat di depan Alvaro Carpe, yang tidak punya waktu untuk bereaksi, membuatnya melebar ke gravel. Beruntung, sang rookie Red Bull KTM Ajo telah melakukan cukup banyak untuk mendapatkan posisi kesembilan.

Taiyo Furusato melanjutkan performa kualifikasinya yang membaik dengan melengkapi sepuluh besar untuk Honda Team Asia.

Moto3 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) 1m 37.503s 2 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.098s 3 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.113s 4 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.132s 5 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.285s 6 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.350s 7 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) +0.355s 8 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.464s 9 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.713s 10 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.736s 11 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.772s 12 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +0.794s 13 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.856s 14 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.874s 15 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.987s 16 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.141s 17 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.155s 18 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +1.198s 19 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.198s 20 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +1.200s 21 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +1.754s 22 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +1.779s 23 Zen Mitani JPN Rivacold Snipers Team (Honda) +1.825s 24 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.843s 25 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.932s 26 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) +2.472s

Sisa slot Q2 jatuh ke tangan Foggia di posisi kesebelas dengan Aspar kedua, Scott Ogden yang membaik di akhir sesi untuk CIP Green Power di posisi kedua belas, dengan Riccardo Rossi melakukan hal yang sama untuk Rivacold Snipers di posisi ke-13, di depan Guido Pini yang pulih dari highside besar di pagi hari untuk finis ke-14 untuk Dynavolt.

Jacob Roulstone berada di posisi ke-15 untuk Red Bull KTM Tech 3, begitu pula Luca Lunetta dan Valentin Perrone - dua pembalap berikutnya yang tercatat mengalami kecelakaan bersamaan di awal sesi. Lunetta mencoba kembali ke trek tetapi menepi ke gravel karena masalah.

Sesi FP1 melihat Munoz langsung menemukan kecepatan, yang untuk sementara waktu sudah mendekati rekor lap, diikuti Kelso dan Qulies di belakangnya. Rueda berada di posisi keempat, sementara Yamanaka melengkapi lima besar, di depan motor Leopard, dengan Fernandez sebagai pembalap Honda teratas.

Bertelle adalah pembalap pertama yang tertinggal lebih dari setengah detik dari waktu teratas, tetapi ia dan Lunetta tampak pulih sepenuhnya dari cedera di posisi kedelapan dan kesepuluh. Kesenjangan kemudian mulai terlihat dengan Nepa tertinggal lebih dari satu detik di posisi kesebelas.

Terjadi dua kecelakaan dalam sesi tersebut, Almansa tergelincir perlahan di akhir sesi dan Pini mengalami kecelakaan besar, yang terlempar ke udara saat mengubah arah di tikungan ketujuh. Ia secara mengejutkan mengangkat motornya dan kembali ke pit, sehingga berhasil kembali ke trek selama beberapa menit terakhir.

Pembalap tuan rumah Arbi Aditama (ke-26) kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia, dengan pemenang Asia Talent Cup 2024 Mitani, (ke-23) tahun ini menjadi peserta di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, menggantikan Nicola Carraro di tim Snipers.

