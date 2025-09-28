Moto3 Jepang 2025: Munoz Tampil Heroik untuk Kemenangan Motegi

Hasil lengkap Moto3 Jepang 2025 dari Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.

David Munoz, Moto3, 2025, Japanese GP
Moto3 Jepang 2025 diwarnai hujan mendadak yang membuat trek sedikit basah, yang dimanfaatkan David Munoz untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini.

Moto3 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)17 Laps
2Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.618s
3Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+2.203s
4Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.336s
5Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+3.853s
6Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+5.496s
7Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+5.617s
8Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+5.771s
9Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+11.955s
10Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+21.113s
11Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+21.326s
12Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+21.568s
13Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+21.668s
14Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+21.809s
15Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+22.771s
16Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+24.523s
17Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+28.027s
18Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+29.341s
19Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+35.262s
20Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+35.445s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1m 09.111s
22David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)DNF
23Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)DNF
24Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)DNF
25Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)DNF

Munoz start dari posisi ketujuh, tapi pembalap Liqui Moly Intact GP itu langsung menekan sejak awal saat awan gelap mulai menggantung di atas Sirkuit Motegi.

Dan saat hujan turun, Munoz juga yang paling berani dengan tetap berada di racing line saat pembalap lain tampak lebih berhati-hati, membuatnya unggul lebih dari dua detik.

Saat hujan mereda dan trek kembali kering, Munoz menjaga keunggulan dan membawa motornya ke garis finis di posisi pertama, kemenangan ketiganya musim ini  dengan keunggulan 1,618 detik.

Pemimpin klasemen, Jose Antonio Rueda, memulai dari pole position, tetapi tidak mengambil risiko di lintasan basah. Ia turun ke posisi kesepuluh dengan fokus pada kejuaraan karena cengkeraman berkurang di trek basah.

Dengan hujan yang menghilang secepat datangnya, pembalap Red Bull KTM Ajo kembali bersemangat dan kembali dalam pertarungan tiga arah untuk memperebutkan dua podium terakhir di lap terakhir.

Meraih keunggulan di tikungan terakhir, pembalap #99 ini berhasil meraih posisi kedua dengan susah payah, sekaligus memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan.

Perebutan podium terakhir ditentukan oleh pertarungan sengit antara para rookie. Pada kunjungan pertamanya ke sirkuit ini, Valentin Perrone mengamankan start di baris depan, sementara Maximo Quiles di posisi kedelapan. 

Di tikungan Victory di lap terakhir, keduanya bersanding, dengan posisi podium terakhir ditentukan oleh kecepatan motor menuju garis finis.

Quilles memacu begitu keras hingga kehilangan jejak papan pit dan lap-nya, yang baru menyadari bahwa balapan sudah hampir berakhir ketika Rueda menarik pin.

Pembalap Aspar itu akhirnya mengamankan podium, yang meninggalkan Perrone dari Tech3 KTM di posisi keempat.

Adrian Fernandez menghabiskan sebagian besar balapannya dengan berseteru dengan rekan setimnya di Leopard, David Almansa. Almansa, bersama Dennis Foggia, harus rela ditempatkan di grid belakang karena berkendara lambat di Q2.

Fernandez mendapatkan posisi tersebut ketika Almansa terlalu memaksakan diri setelah melakukan comeback dan terjatuh, meninggalkan pembalap #31 sebagai pembalap Honda teratas di trek kandang pabrikan.

Ryusei Yamanaka adalah pembalap tuan rumah teratas di posisi keenam untuk Frinsa - MT Helmets - MSI, di depan Guido Pini. Rookie Liqui Moly Dynavolt Intact GP tersebut bangkit setelah diizinkan untuk tetap start dari posisi kesembilan, tetapi mendapat penalti dua putaran panjang karena berkendara lambat di kualifikasi.

Joel Kelso sempat berada di barisan depan sebelum terpaksa melebar. Pembalap Australia itu mencatatkan serangkaian putaran tercepat untuk mencoba memperkecil ketertinggalan, naik beberapa posisi ketika trek mengering dan hanya mampu finis di posisi kedelapan untuk LevelUp - MTA.

Luca Lunetta finis di posisi kesembilan untuk SIC58 Squadra Corse, dengan keunggulan sepuluh detik atas Foggia, yang pulih cukup baik dari degradasi gridnya untuk melengkapi sepuluh besar.

Angel Piqueras mengalami kecelakaan di akhir balapan, tetapi mampu bangkit dan hanya kehilangan beberapa posisi dengan jarak antar pembalap yang sempit, finis di posisi kesebelas untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.

Jacob Roulstone terjebak dalam kecelakaan di lap pertama untuk Arbi Aditama, sehingga ia hanya finis tipis di posisi kedua belas untuk Red Bull KTM Tech 3.

Matteo Bertelle, yang kembali dari cedera, berhasil naik ke posisi terbawah klasemen dengan poin ke-13 untuk LevelUp - MTA, sementara poin tersisa diraih Alvaro Carpe di posisi ke-14 untuk Red Bull KTM Ajo dan Stefano Nepa di posisi ke-15 dengan motor SIC58 kedua.

Tatchakorn Buasri adalah satu-satunya pembalap reguler yang absen di Jepang, dengan Arbi Aditama kembali menggantikannya di Honda Team Asia. Ia terlempar keluar jalur di tikungan ketiga pada lap pertama.

Finis kedua Rueda semakin mendekatkan dirinya dengan gelar juara, menuju Indonesia dengan keunggulan besar 93 poin setelah comeback-nya yang membuatnya mengumpulkan 315 poin, sementara Piqueras yang membatasi kerusakan setelah bergabung kembali membuatnya mengumpulkan 222 poin.

Quiles tetap menjadi rookie teratas setelah mengamankan delapan podium hanya dalam dua belas start, peringkat ketiga secara keseluruhan dengan 204 poin, sementara rival terdekatnya Carpe dengan 157 poin.

Pemenang balapan Munoz berada di peringkat keempat secara keseluruhan, menambahkan 25 poin maksimum yang ditawarkan untuk meninggalkan Jepang dengan total 197 poin.

