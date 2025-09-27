Moto3 Jepang 2025: Rueda Melaju untuk Pole, Arbi P20

Hasil kualifikasi Moto3 Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.

Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025, Japan, Pole Position
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025, Japan, Pole Position
© Gold & Goose

Kualifikasi untuk Moto3 Jepang 2025 dikuasai Jose Antonio Rueda yang menunjukkan kecepatannya untuk meraih pole kelimanya musim ini.

Moto3 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 54.826s
2Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.238s
3Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.254s
4Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.268s
5Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.361s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.394s
7David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.422s
8Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.436s
9David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.492s
10Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.618s
11Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.690s
12Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.704s
13Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.745s
14Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.792s
15Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.000s
16Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.879s
17Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+1.923s
18Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.937s
Q1
19Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 56.485s
20Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)1m 56.502s
21Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)1m 56.565s
22Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 57.019s
23Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)1m 57.078s
24Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)1m 57. 420s
25Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)1m 57.646s
26Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)DNS

Pembalap Red Bull KTM Ajo itu sering terlihat sendirian atau berada di depan kelompok, saat antrean pembalap di belakangnya mencari slipstream atau mengikuti racing line-nya sepanjang time-attack di Motegi.

Putaran cepat terakhirnya di depan memberi Rueda laptime terbaik akhir pekan, 1 menit 54,826 detik - satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 55 detik di babak kualifikasi.

Valentin Perrone meraih pole position terakhir di San Marino, dan hampir meraihnya lagi, dengan semua motor di kelompok tersebut memperbaiki catatan mereka pada putaran terakhir. Di belakang rekan satu timnya di Red Bull, pebalap Tech 3 tersebut finis hanya 0,238 detik lebih lambat untuk posisi kedua di grid.

Sesi FP2 pagi menampilkan Joel Kelso sebagai yang tercepat dan pebalap LevelUp - MTA tersebut membawa kecepatan tersebut ke Q2. 

Dengan kembalinya rekan setimnya Matteo Bertelle, ia langsung diuntungkan - karena pebalap Italia tersebut memberikan slipstream yang membuat Kelso duduk di posisi pole sementara hampir sepanjang sesi. Kelso juga lebih cepat pada putaran terakhirnya, dan meraih start baris depan ketiganya secara berturut-turut di posisi ketiga.

Di belakangnya, Angel Piqueras berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan - ia duduk di posisi ketiga pada awal putaran terakhirnya. Pebalap Frinsa -MT Helmets - MSI tersebut melaju lebih cepat tetapi tetap kehilangan posisi ke lap Perrone, melampaui posisinya, sehingga akan berada di posisi keempat pada hari Minggu.

Taiyo Furusato telah menguasai bola jauh lebih awal menjelang putaran kandangnya, yang menghasilkan posisi kelima yang jauh lebih tinggi di grid untuk Honda Team Asia, pebalap Jepang terdepan dengan Ryusei Yamanaka kembali di posisi ke-14 dengan motor MT Helmets kedua.

Adrian Fernandez tidak memegang gelar pebalap Honda teratas dengan pebalap tuan rumah tersebut unggul satu posisi, tetapi ia berada di posisi keenam untuk Leopard, di depan rekan setimnya David Almansa di posisi kesembilan.

Di antara keduanya di grid adalah David Munoz, yang finis tercepat pada hari Jumat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, kini ketujuh, dan Maximo Quiles dari Aspar, yang kembali menantang batas lintasan dalam perjalanannya ke posisi kedelapan.

David Alamansa (Leopard) dan rekan pebalap Aspar, Dennis Foggia, melengkapi sepuluh besar. Alvaro Carpe adalah pebalap terbaik yang naik dari Q1, di posisi kedua belas.

Memasuki akhir pekan pertamanya setelah pulih dari cedera setelah hanya berkompetisi dalam tiga putaran pertama, Bertelle hampir bangkit dari ketertinggalannya dengan waktu yang cukup baik untuk langsung melaju ke Q2 pada hari Jumat, pembalap LevelUP - MTA itu akan memulai di posisi ke-17 setelah membantu Kelso.

Tatchakorn Buasri masih cedera, dan Honda Team Asia kembali menggantikannya dengan Arbi Aditama. Meski gagal lolos ke Q2, Arbi berhasil memperbaiki catatan waktunya pada percobaan terakhir di Q1 dan berada di posisi ke-20 di grid.

In this article

2025
Moto3
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Red Bull KTM Factory Racing
Moto3 Jepang 2025: Rueda Melaju untuk Pole, Arbi P20
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Jepang 2025: Gonzales Rengkuh Pole Ketujuh, Mario Aji P25
1h ago
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025, Japan, pole position
Moto3 Results
Moto3 Jepang 2025: Rueda Melaju untuk Pole, Arbi P20
1h ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025, Japan, Pole Position
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Motegi
5h ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Dominan, Marc Marquez Makin Dekat ke Gelar
5h ago
Bagnaia leads, Martin, Bezzecchi collide at start of 2025 Japanese MotoGP Sprint
MotoGP News
Terjatuh di FP2, Marc Marquez Bangkit untuk Start Baris Depan
7h ago
Marc Marquez, final practice crash, 2025 Japanese MotoGP

More News

MotoGP News
Pole di Motegi, Bagnaia: Saya Bisa Melakukan yang Saya Mau dengan Motor
7h ago
Francesco Bagnaia celebrates pole position, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
9h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Hasil Free Practice 2 di Sirkuit Motegi
10h ago
Pedro Acosta, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Penilaian Marc Marquez untuk Jumat yang "Aneh" di Motegi
20h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
F1 News
FOTO: Grosjean Kembali ke Mobil F1 untuk Kali Pertama Sejak 2020
20h ago
Romain Grosjean