Moto3 Jepang 2025: Rueda Melaju untuk Pole, Arbi P20

Kualifikasi untuk Moto3 Jepang 2025 dikuasai Jose Antonio Rueda yang menunjukkan kecepatannya untuk meraih pole kelimanya musim ini.

Moto3 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 54.826s 2 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.238s 3 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.254s 4 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.268s 5 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.361s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.394s 7 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.422s 8 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.436s 9 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.492s 10 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.618s 11 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.690s 12 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.704s 13 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.745s 14 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.792s 15 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.000s 16 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +1.879s 17 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.923s 18 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.937s Q1 19 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 56.485s 20 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) 1m 56.502s 21 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 56.565s 22 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 57.019s 23 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 57.078s 24 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) 1m 57. 420s 25 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) 1m 57.646s 26 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) DNS

Pembalap Red Bull KTM Ajo itu sering terlihat sendirian atau berada di depan kelompok, saat antrean pembalap di belakangnya mencari slipstream atau mengikuti racing line-nya sepanjang time-attack di Motegi.

Putaran cepat terakhirnya di depan memberi Rueda laptime terbaik akhir pekan, 1 menit 54,826 detik - satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 55 detik di babak kualifikasi.

Valentin Perrone meraih pole position terakhir di San Marino, dan hampir meraihnya lagi, dengan semua motor di kelompok tersebut memperbaiki catatan mereka pada putaran terakhir. Di belakang rekan satu timnya di Red Bull, pebalap Tech 3 tersebut finis hanya 0,238 detik lebih lambat untuk posisi kedua di grid.

Sesi FP2 pagi menampilkan Joel Kelso sebagai yang tercepat dan pebalap LevelUp - MTA tersebut membawa kecepatan tersebut ke Q2.

Dengan kembalinya rekan setimnya Matteo Bertelle, ia langsung diuntungkan - karena pebalap Italia tersebut memberikan slipstream yang membuat Kelso duduk di posisi pole sementara hampir sepanjang sesi. Kelso juga lebih cepat pada putaran terakhirnya, dan meraih start baris depan ketiganya secara berturut-turut di posisi ketiga.

Di belakangnya, Angel Piqueras berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan - ia duduk di posisi ketiga pada awal putaran terakhirnya. Pebalap Frinsa -MT Helmets - MSI tersebut melaju lebih cepat tetapi tetap kehilangan posisi ke lap Perrone, melampaui posisinya, sehingga akan berada di posisi keempat pada hari Minggu.

Taiyo Furusato telah menguasai bola jauh lebih awal menjelang putaran kandangnya, yang menghasilkan posisi kelima yang jauh lebih tinggi di grid untuk Honda Team Asia, pebalap Jepang terdepan dengan Ryusei Yamanaka kembali di posisi ke-14 dengan motor MT Helmets kedua.

Adrian Fernandez tidak memegang gelar pebalap Honda teratas dengan pebalap tuan rumah tersebut unggul satu posisi, tetapi ia berada di posisi keenam untuk Leopard, di depan rekan setimnya David Almansa di posisi kesembilan.

Di antara keduanya di grid adalah David Munoz, yang finis tercepat pada hari Jumat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, kini ketujuh, dan Maximo Quiles dari Aspar, yang kembali menantang batas lintasan dalam perjalanannya ke posisi kedelapan.

David Alamansa (Leopard) dan rekan pebalap Aspar, Dennis Foggia, melengkapi sepuluh besar. Alvaro Carpe adalah pebalap terbaik yang naik dari Q1, di posisi kedua belas.

Memasuki akhir pekan pertamanya setelah pulih dari cedera setelah hanya berkompetisi dalam tiga putaran pertama, Bertelle hampir bangkit dari ketertinggalannya dengan waktu yang cukup baik untuk langsung melaju ke Q2 pada hari Jumat, pembalap LevelUP - MTA itu akan memulai di posisi ke-17 setelah membantu Kelso.

Tatchakorn Buasri masih cedera, dan Honda Team Asia kembali menggantikannya dengan Arbi Aditama. Meski gagal lolos ke Q2, Arbi berhasil memperbaiki catatan waktunya pada percobaan terakhir di Q1 dan berada di posisi ke-20 di grid.