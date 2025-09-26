Moto3 Jepang 2025: Munoz Ungguli Rueda pada Hari Pembuka

Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Jepang 2025, putaran ke-17 di Motegi.

David Munoz, Moto3, 2025
David Munoz, Moto3, 2025
Sesi Practice Jumat untuk Moto3 Jepang 2025 melihat David Munoz lolos langsung ke Q2 setelah catatan waktunya di sesi Practice tidak terkalahkan.

Moto3 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTimLap/Gap
1David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 55.234s
2Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.168s
3Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.356s
4Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.392s
5David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.438s
6Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.514s
7Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.547s
8Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.555s
9Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.592s
10Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.752s
11Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+0.802s
12Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.838s
13Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.846s
14Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.863s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.948s
16Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.009s
17Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.047s
18Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.196s
19Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.455s
20Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.463s
21Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.600s
22Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.762s
23Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.951s
24Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.406s
25Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+2.413s
26Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.432s

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP mengatasi kondisi lembap dan lengket dengan baik, berkendara dengan pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda pada menit-menit akhir, dan mencatatkan laptime 1 menit 55,234 detik yang bertahan sampai akhir sesi.

Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut berada di posisi kedua saat itu, di depan Munoz, dan ia juga tetap di posisinya hingga bendera finis, finis 0,168 detik lebih lambat, juga dengan KTM.

Ada beberapa pembalap yang terjatuh dalam perjalanan menuju waktu terbaik mereka, seperti pembalap tuan rumah Ryusei Yamanaka di tikungan sembilan, dengan sisa waktu dua puluh menit, motornya terbenam begitu dalam di gravel sehingga petugas juga terjatuh saat menyelamatkannya.

Kecelakaan itu membuat Yamanaka dibawa ke Medical Center untuk pemeriksaan. Untungnya, ia bisa kembali ke trek dan mencatat laptime tercepat ketiga untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.

Angel Piqueras merangsek ke posisi keempat pada lap solo terakhirnya untuk MSI, mengungguli pemimpin sesi awal David Almansa yang mempertahankan posisinya sebagai pembalap Honda teratas setelah terjatuh untuk kedua kalinya di sesi Practice.

Valentin Perrone mempelajari trek di belakang rekan sesama pebalap Red Bull, Rueda, untuk menempatkan motor Tech 3 di posisi keenam, rookie teratas di sesi tersebut.

Adrian Fernandez mengalami kecelakaan awal di tikungan Victory, menyisakan cukup waktu untuk kembali ke trek dengan Leopard kedua dan finis di posisi ketujuh.

Joel Kelso mencatatkan waktu terbaik kedelapan untuk LevelUP - MTA di depan pebalap tuan rumah lainnya di Moto3, Taiyo Furusato dari Honda Team Asia.

Rookie Guido Pini tampil cukup baik untuk melengkapi sepuluh besar dengan entri Dynavolt kedua.

Matteo Bertelle dinyatakan fit pada hari Kamis, menjadi balapan pertamanya sejak Austin. Pembalap Italia itu mengalami cedera dari kecelakaan pada bulan April jelang putaran Qatar.

Pembalap LevelUP-MTA ini memulai FP1 dengan ragu-ragu di posisi ke-17, tetapi menunjukkan sedikit performa awalnya, berusaha untuk mendapatkan slot Q2 otomatis di akhir sesi, dan finis di posisi kesebelas.

Luca Lunetta tidak menunjukkan efek buruk dari kecelakaan sebelumnya untuk bangkit kembali di posisi kedua belas untuk SIC58 Squadra Corse, dengan posisi terakhir untuk progresi jatuh ke Maximo Quiles dan rekan setimnya Dennis Foggia di posisi ke-14.

Adrian Fernandez memulai akhir pekan Jepang sebagai pembalap tercepat tercepat dengan lap awalnya di FP1.

Piqueras naik ke posisi kedua tepat di akhir sesi, diikuti Rueda di posisi ketiga dan Kelso di posisi keempat. Almansa melengkapi lima besar, tepat di depan Ogden yang meraih keuntungan besar di akhir sesi menyusul Rueda di posisi keenam.

Ada satu kecelakaan di FP1 tepat setelah bendera finis dikibarkan untuk Lunetta, yang tertatih usai terjatuh di Tikungan 10. Munoz juga sempat melebar ke gravel, bedanya dia tetap berada di atas motor.

Kembalinya Bertelle berarti satu-satunya pembalap yang absen dari daftar pembalap reguler di Jepang adalah Tatchakorn Buasri, dengan Honda Team Asia tetap mengandalkan Arbi Aditama (ke-26) sebagai penggantinya.

Moto3 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)1m 55.947s
2Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.025s
3Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.043s
4Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.113s
5David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.273s
6Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.553s
7Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.566s
8Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.659s
9David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.800s
10Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.942s
11Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.004s
12Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.035s
13Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.072s
14Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+1.147s
15Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.284s
16Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.297s
17Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+1.354s
18Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.391s
19Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.456s
20Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.629s
21Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.651s
22Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+1.986s
23Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.987s
24Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.173s
25Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+2.422s
26Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.667s

Moto3 Jepang 2025: Munoz Ungguli Rueda pada Hari Pembuka
