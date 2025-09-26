Moto3 Jepang 2025: Munoz Ungguli Rueda pada Hari Pembuka
Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Jepang 2025, putaran ke-17 di Motegi.
Sesi Practice Jumat untuk Moto3 Jepang 2025 melihat David Munoz lolos langsung ke Q2 setelah catatan waktunya di sesi Practice tidak terkalahkan.
Moto3 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1m 55.234s
|2
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.168s
|3
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.356s
|4
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.392s
|5
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.438s
|6
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.514s
|7
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.547s
|8
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.555s
|9
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.592s
|10
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.752s
|11
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.802s
|12
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.838s
|13
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.846s
|14
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.863s
|15
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.948s
|16
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.009s
|17
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.047s
|18
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.196s
|19
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.455s
|20
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.463s
|21
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.600s
|22
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.762s
|23
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.951s
|24
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.406s
|25
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.413s
|26
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.432s
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP mengatasi kondisi lembap dan lengket dengan baik, berkendara dengan pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda pada menit-menit akhir, dan mencatatkan laptime 1 menit 55,234 detik yang bertahan sampai akhir sesi.
Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut berada di posisi kedua saat itu, di depan Munoz, dan ia juga tetap di posisinya hingga bendera finis, finis 0,168 detik lebih lambat, juga dengan KTM.
Ada beberapa pembalap yang terjatuh dalam perjalanan menuju waktu terbaik mereka, seperti pembalap tuan rumah Ryusei Yamanaka di tikungan sembilan, dengan sisa waktu dua puluh menit, motornya terbenam begitu dalam di gravel sehingga petugas juga terjatuh saat menyelamatkannya.
Kecelakaan itu membuat Yamanaka dibawa ke Medical Center untuk pemeriksaan. Untungnya, ia bisa kembali ke trek dan mencatat laptime tercepat ketiga untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.
Angel Piqueras merangsek ke posisi keempat pada lap solo terakhirnya untuk MSI, mengungguli pemimpin sesi awal David Almansa yang mempertahankan posisinya sebagai pembalap Honda teratas setelah terjatuh untuk kedua kalinya di sesi Practice.
Valentin Perrone mempelajari trek di belakang rekan sesama pebalap Red Bull, Rueda, untuk menempatkan motor Tech 3 di posisi keenam, rookie teratas di sesi tersebut.
Adrian Fernandez mengalami kecelakaan awal di tikungan Victory, menyisakan cukup waktu untuk kembali ke trek dengan Leopard kedua dan finis di posisi ketujuh.
Joel Kelso mencatatkan waktu terbaik kedelapan untuk LevelUP - MTA di depan pebalap tuan rumah lainnya di Moto3, Taiyo Furusato dari Honda Team Asia.
Rookie Guido Pini tampil cukup baik untuk melengkapi sepuluh besar dengan entri Dynavolt kedua.
Matteo Bertelle dinyatakan fit pada hari Kamis, menjadi balapan pertamanya sejak Austin. Pembalap Italia itu mengalami cedera dari kecelakaan pada bulan April jelang putaran Qatar.
Pembalap LevelUP-MTA ini memulai FP1 dengan ragu-ragu di posisi ke-17, tetapi menunjukkan sedikit performa awalnya, berusaha untuk mendapatkan slot Q2 otomatis di akhir sesi, dan finis di posisi kesebelas.
Luca Lunetta tidak menunjukkan efek buruk dari kecelakaan sebelumnya untuk bangkit kembali di posisi kedua belas untuk SIC58 Squadra Corse, dengan posisi terakhir untuk progresi jatuh ke Maximo Quiles dan rekan setimnya Dennis Foggia di posisi ke-14.
Adrian Fernandez memulai akhir pekan Jepang sebagai pembalap tercepat tercepat dengan lap awalnya di FP1.
Piqueras naik ke posisi kedua tepat di akhir sesi, diikuti Rueda di posisi ketiga dan Kelso di posisi keempat. Almansa melengkapi lima besar, tepat di depan Ogden yang meraih keuntungan besar di akhir sesi menyusul Rueda di posisi keenam.
Ada satu kecelakaan di FP1 tepat setelah bendera finis dikibarkan untuk Lunetta, yang tertatih usai terjatuh di Tikungan 10. Munoz juga sempat melebar ke gravel, bedanya dia tetap berada di atas motor.
Kembalinya Bertelle berarti satu-satunya pembalap yang absen dari daftar pembalap reguler di Jepang adalah Tatchakorn Buasri, dengan Honda Team Asia tetap mengandalkan Arbi Aditama (ke-26) sebagai penggantinya.
Moto3 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 55.947s
|2
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.025s
|3
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.043s
|4
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.113s
|5
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.273s
|6
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.553s
|7
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.566s
|8
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.659s
|9
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.800s
|10
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.942s
|11
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.004s
|12
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.035s
|13
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.072s
|14
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.147s
|15
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.284s
|16
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.297s
|17
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.354s
|18
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.391s
|19
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.456s
|20
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.629s
|21
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.651s
|22
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+1.986s
|23
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.987s
|24
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.173s
|25
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.422s
|26
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.667s