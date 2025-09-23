Seorang Bos Moto3 Tetap Yakin Kejuaraan akan Memiliki Kalender Penuh

Bos tim IntactGP, Peter Oettl, menegaskan bahwa ketiga kelas MotoGP "akan tetap sama di masa mendatang" di tengah rumor Moto3 akan dipangkas menjadi kejuaraan khusus Eropa.

Sejak awal Juli, Liberty Media resmi mengambil alih kepemilikan Dorna Sports dan MotoGP.

Meskipun hanya ada sedikit perubahan sejak saat itu, raksasa media AS tersebut - yang juga memiliki F1 - mulai melakukan penyesuaian terhadap status quo MotoGP saat ini.

Di Grand Prix San Marino, upacara grid pra-balapan baru yang mirip dengan yang ada di F1 diperkenalkan, dan para pembalap akan dikenakan denda jika terlambat atau bahkan tidak hadir.

Dan setelah putaran Misano, beredar rumor bahwa bahwa Liberty dan Dorna telah memberikan instruksi kepada para penyiar untuk hanya menyebut Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP tujuh kali jika ia memastikan gelar juara 2025 akhir pekan ini di Jepang.

Meski ini adalah gelar ketujuhnya di MotoGP, titel musim ini adalah yang kesembilan secara keseluruhan - pencapaian yang hingga kini terus dirayakan oleh seri ini.

Penghapusan hasil kejuaraan kelas ringan dan menengah ini - yang belum dikonfirmasi oleh pihak kejuaraan pada tahap ini - merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan visibilitas di kelas utama, serupa dengan posisi F1 dibandingkan dengan F2 dan F3.

Laporan ini muncul di tengah rumor terpisah bahwa garasi Moto2 dan Moto3 tidak akan berada di pit lane tahun depan untuk menempati tempat lain di paddock.

Ada juga dugaan bahwa cakupan balapan Moto3 akan dibatasi hanya untuk putaran Eropa.

Namun dalam wawancara dengan GPOne, Peter Oettl - yang memimpin tim IntactGP di Moto2 dan Moto3 - mengatakan hal ini tidak berlaku.

“Para petinggi GP telah meyakinkan kami bahwa tiga kelas kejuaraan dunia akan tetap ada di masa mendatang,” ujarnya.

“Tentu saja, kategori MotoGP memiliki prioritas dan hal ini semakin diperhatikan setiap tahun.

“Pada tahun 2025, untuk pertama kalinya kami menyadari perbedaan antara MotoGP dan dua kelas lainnya semakin besar.

“Namun, kebutuhan akan dua kelas lainnya tetap tak terbantahkan. Oleh karena itu, tidak akan ada putaran, tidak ada putaran flyaway, yang hanya berfokus pada balapan MotoGP.”

Namun, perubahan strategi terkait visibilitas Moto2 dan Moto3 selama akhir pekan balapan telah menimbulkan kekhawatiran tentang pendanaan.

Dan dalam wawancara GPOne yang sama, Oettl mengatakan tidak akan ada peningkatan subsidi yang dibayarkan kepada tim Moto2 dan Moto3 oleh Dorna dan IRTA (Asosiasi Tim Balap Internasional).

Ia juga mencatat bahwa "di masa mendatang, kami harus mempersiapkan diri untuk selalu berada di tenda-tenda di paddock."