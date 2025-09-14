Moto3 San Marino 2025: Rueda Curi Kemenangan di Momen Akhir Balapan

Moto3 San Marino 2025 menyajikan pertarungan 20 lap yang dipastikan pada fase akhir, dengan Jose Antonio Rueda meraih kedelapannya musim ini.

Moto3 San Marino 2025 San Marino - Misano - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 20 Laps 2 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.113s 3 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.117s 4 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.164s 5 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.456s 6 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.936s 7 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +8.623s 8 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +8.806s 9 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +9.056s 10 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +9.523s 11 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +10.993s 12 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +11.022s 13 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +14.820s 14 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +18.575s 15 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +24.454s 16 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +29.595s 17 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +33.991s 18 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +38.135s 19 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +38.461s 20 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +38.465s 21 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +42.546s 22 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +2 laps 23 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) DNF 24 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) DNF 25 Evan Belford GBR GRYD - MLav Racing (Honda) DNF 26 Marcos Ruda SPA Angeluss - MLav Racing (Honda) DNF 27 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) DNF

Dari posisi keempat di grid, pebalap Red Bull KTM Ajo memulai balapan dengan kuat, di belakang pemimpin balapan awal Joel Kelso.

Rueda memimpin di lap kedelapan, tetapi tidak mampu meninggalkan motor LevelUp-MTA di belakangnya. Rombongan pembalap semakin banyak setelah berhasil mengejar duo terdepan setelah serangkaian rekor lap balapan baru untuk memperkecil jarak.

Pada lap terakhir, rombongan pembalap terdiri dari enam pembalap, dengan pebalap #99 yang masih bersama Kelso dan pole-sitter Valentin Perrone kini ditambah Maximo Quiles, Adrian Fernandez, dan Angel Piqueras.

Pada akhir lap kedua terakhir, Quiles tampil berani dan oportunis, yang memungkinkannya memimpin di garis finis. Tapi overtake Rueda di tikungan terakhir lap terakhir membuatnya menang.

Quiles meraih hasil yang sangat baik selama balapan setelah memulai dari posisi kesembilan untuk Aspar, tetapi mendapat peringatan track limits yang menghantuinya hampir sepanjang balapan, memaksanya untuk berhati-hati. Ia finis 0,113 detik dari pemenang balapan dalam balapan yang ketat menuju garis finis.

Sempat tertinggal dari kelompok depan, Adrian Fernandez tiba-tiba turut serta dalam perebutan podium di lap terakhir. Pembalap Leopard hanya 0,117 detik dari kemenangan di garis finis.

Kelso memberikan perlawanan yang baik dan selalu berada di grup utama setelah kehilangan posisi terdepan. Meskipun berjuang keras, ia kurang beruntung karena finis di posisi keempat.

Pemenang GP Catalunya, Angel Piqueras, tampak benar-benar tersingkir dari balapan di grup pengejar setelah memulai dari posisi kesebelas, tetapi melihat peluangnya untuk maju bersama Fernandez dan finis di posisi kelima untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.

Perrone sempat berada di antara para pembalap terdepan hingga kesalahan di lap terakhir membuatnya tertinggal dan fokus pada motor di depannya, fokusnya justru melebar dan melewati run-off Aldo Drudi, turun ke posisi belakang untuk posisi keenam bagi Red Bull KTM Tech 3.

David Munoz berada di grup utama saat balapan dimulai, bersaing ketat dengan Perrone. Setelah disalipoleh Rueda, muncul keinginan kuat untuk mengejar ketertinggalan dan mendampingi sang pemimpin klasemen.

Sebuah langkah yang kurang meyakinkan membuat Perrone menutup jalannya, membuat Munoz melebar dan turun ke posisi ke-19.

Pembalap Liqui Moly ini memberikan perlawanan yang luar biasa di antara rombongan, berhasil mencapai posisi terdepan di grup kedua di trek di posisi ketujuh.

Itu adalah hasil terbaik yang bisa didapat Dynavolt setelah insiden sebelumnya, yang membuat Perrone mengunjungi garas tim untuk meminta maaf, sementara Race Direction telah menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan insiden balapan yang tidak menguntungkan.

Ryusei Yamanaka menempel ketat Munoz di posisi kedelapan dengan motor MT Helmets keduanya, sementara Guido Pini juga menyusul rekan setimnya di posisi kesembilan.

Alvaro Carpe berada di posisi kesepuluh dengan motor Ajo kedua sementara Jacob Roulstone mulai melemah dari posisi start baris terdepan, tetapi ia mampu bertahan di posisi kesebelas dengan motor Red Bull KTM Tech 3 kedua.

Setelah kualifikasi yang lebih baik, Taiyo Furusato juga merosot ke posisi kedua belas untuk Honda Team Asia.

Poin tersisa diraih Dennis Foggia di posisi ke-13 dengan motor Aspar kedua, David Almansa di posisi ke-14 dengan Leopard kedua setelah melakukan manuver mengelak ketika Luca Lunetta secara dramatis jatuh tepat di depannya di Curvone.

Scott Ogden berada di posisi ke-15 untuk CIP Green Power.

Pebalap Indonesia Arbi Aditama kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia namun gagal finis.