Moto3 San Marino 2025: Rueda Curi Kemenangan di Momen Akhir Balapan

Hasil lengkap Moto3 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Jose Antonio Rueda, 2025, Moto3, San Marino, Misano
Jose Antonio Rueda, 2025, Moto3, San Marino, Misano
Moto3 San Marino 2025 menyajikan pertarungan 20 lap yang dipastikan pada fase akhir, dengan Jose Antonio Rueda meraih kedelapannya musim ini.

Moto3 San Marino 2025 San Marino - Misano - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)20 Laps
2Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.113s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.117s
4Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.164s
5Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.456s
6Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.936s
7David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+8.623s
8Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+8.806s
9Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+9.056s
10Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+9.523s
11Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+10.993s
12Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+11.022s
13Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+14.820s
14David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+18.575s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+24.454s
16Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+29.595s
17Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+33.991s
18Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+38.135s
19Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+38.461s
20Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+38.465s
21Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+42.546s
22Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+2 laps
23Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)DNF
24Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)DNF
25Evan BelfordGBRGRYD - MLav Racing (Honda)DNF
26Marcos RudaSPAAngeluss - MLav Racing (Honda)DNF
27Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)DNF

Dari posisi keempat di grid, pebalap Red Bull KTM Ajo memulai balapan dengan kuat, di belakang pemimpin balapan awal Joel Kelso.

Rueda memimpin di lap kedelapan, tetapi tidak mampu meninggalkan motor LevelUp-MTA di belakangnya. Rombongan pembalap semakin banyak setelah berhasil mengejar duo terdepan setelah serangkaian rekor lap balapan baru untuk memperkecil jarak.

Pada lap terakhir, rombongan pembalap terdiri dari enam pembalap, dengan pebalap #99 yang masih bersama Kelso dan pole-sitter Valentin Perrone kini ditambah Maximo Quiles, Adrian Fernandez, dan Angel Piqueras.

Pada akhir lap kedua terakhir, Quiles tampil berani dan oportunis, yang memungkinkannya memimpin di garis finis. Tapi overtake Rueda di tikungan terakhir lap terakhir membuatnya menang.

Quiles meraih hasil yang sangat baik selama balapan setelah memulai dari posisi kesembilan untuk Aspar, tetapi mendapat peringatan track limits yang menghantuinya hampir sepanjang balapan, memaksanya untuk berhati-hati. Ia finis 0,113 detik dari pemenang balapan dalam balapan yang ketat menuju garis finis.

Sempat tertinggal dari kelompok depan, Adrian Fernandez tiba-tiba turut serta dalam perebutan podium di lap terakhir. Pembalap Leopard hanya 0,117 detik dari kemenangan di garis finis.

Kelso memberikan perlawanan yang baik dan selalu berada di grup utama setelah kehilangan posisi terdepan. Meskipun berjuang keras, ia kurang beruntung karena finis di posisi keempat.

Pemenang GP Catalunya, Angel Piqueras, tampak benar-benar tersingkir dari balapan di grup pengejar setelah memulai dari posisi kesebelas, tetapi melihat peluangnya untuk maju bersama Fernandez dan finis di posisi kelima untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.

Perrone sempat berada di antara para pembalap terdepan hingga kesalahan di lap terakhir membuatnya tertinggal dan fokus pada motor di depannya, fokusnya justru melebar dan melewati run-off Aldo Drudi, turun ke posisi belakang untuk posisi keenam bagi Red Bull KTM Tech 3.

David Munoz berada di grup utama saat balapan dimulai, bersaing ketat dengan Perrone. Setelah disalipoleh Rueda, muncul keinginan kuat untuk mengejar ketertinggalan dan mendampingi sang pemimpin klasemen. 

Sebuah langkah yang kurang meyakinkan membuat Perrone menutup jalannya, membuat Munoz melebar dan turun ke posisi ke-19.

Pembalap Liqui Moly ini memberikan perlawanan yang luar biasa di antara rombongan, berhasil mencapai posisi terdepan di grup kedua di trek di posisi ketujuh.

Itu adalah hasil terbaik yang bisa didapat Dynavolt setelah insiden sebelumnya, yang membuat Perrone mengunjungi garas tim untuk meminta maaf, sementara Race Direction telah menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan insiden balapan yang tidak menguntungkan.

Ryusei Yamanaka menempel ketat Munoz di posisi kedelapan dengan motor MT Helmets keduanya, sementara Guido Pini juga menyusul rekan setimnya di posisi kesembilan.

Alvaro Carpe berada di posisi kesepuluh dengan motor Ajo kedua sementara Jacob Roulstone mulai melemah dari posisi start baris terdepan, tetapi ia mampu bertahan di posisi kesebelas dengan motor Red Bull KTM Tech 3 kedua.

Setelah kualifikasi yang lebih baik, Taiyo Furusato juga merosot ke posisi kedua belas untuk Honda Team Asia.

Poin tersisa diraih Dennis Foggia di posisi ke-13 dengan motor Aspar kedua, David Almansa di posisi ke-14 dengan Leopard kedua setelah melakukan manuver mengelak ketika Luca Lunetta secara dramatis jatuh tepat di depannya di Curvone. 

Scott Ogden berada di posisi ke-15 untuk CIP Green Power.

Pebalap Indonesia Arbi Aditama kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia namun gagal finis.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

