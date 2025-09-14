Moto3 San Marino 2025: Rueda Curi Kemenangan di Momen Akhir Balapan
Hasil lengkap Moto3 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Moto3 San Marino 2025 menyajikan pertarungan 20 lap yang dipastikan pada fase akhir, dengan Jose Antonio Rueda meraih kedelapannya musim ini.
Moto3 San Marino 2025 San Marino - Misano - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|20 Laps
|2
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.113s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.117s
|4
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.164s
|5
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.456s
|6
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.936s
|7
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+8.623s
|8
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+8.806s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+9.056s
|10
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+9.523s
|11
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+10.993s
|12
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+11.022s
|13
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+14.820s
|14
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+18.575s
|15
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+24.454s
|16
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+29.595s
|17
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+33.991s
|18
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+38.135s
|19
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+38.461s
|20
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+38.465s
|21
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+42.546s
|22
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2 laps
|23
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|DNF
|24
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|DNF
|25
|Evan Belford
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|DNF
|26
|Marcos Ruda
|SPA
|Angeluss - MLav Racing (Honda)
|DNF
|27
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|DNF
Dari posisi keempat di grid, pebalap Red Bull KTM Ajo memulai balapan dengan kuat, di belakang pemimpin balapan awal Joel Kelso.
Rueda memimpin di lap kedelapan, tetapi tidak mampu meninggalkan motor LevelUp-MTA di belakangnya. Rombongan pembalap semakin banyak setelah berhasil mengejar duo terdepan setelah serangkaian rekor lap balapan baru untuk memperkecil jarak.
Pada lap terakhir, rombongan pembalap terdiri dari enam pembalap, dengan pebalap #99 yang masih bersama Kelso dan pole-sitter Valentin Perrone kini ditambah Maximo Quiles, Adrian Fernandez, dan Angel Piqueras.
Pada akhir lap kedua terakhir, Quiles tampil berani dan oportunis, yang memungkinkannya memimpin di garis finis. Tapi overtake Rueda di tikungan terakhir lap terakhir membuatnya menang.
Quiles meraih hasil yang sangat baik selama balapan setelah memulai dari posisi kesembilan untuk Aspar, tetapi mendapat peringatan track limits yang menghantuinya hampir sepanjang balapan, memaksanya untuk berhati-hati. Ia finis 0,113 detik dari pemenang balapan dalam balapan yang ketat menuju garis finis.
Sempat tertinggal dari kelompok depan, Adrian Fernandez tiba-tiba turut serta dalam perebutan podium di lap terakhir. Pembalap Leopard hanya 0,117 detik dari kemenangan di garis finis.
Kelso memberikan perlawanan yang baik dan selalu berada di grup utama setelah kehilangan posisi terdepan. Meskipun berjuang keras, ia kurang beruntung karena finis di posisi keempat.
Pemenang GP Catalunya, Angel Piqueras, tampak benar-benar tersingkir dari balapan di grup pengejar setelah memulai dari posisi kesebelas, tetapi melihat peluangnya untuk maju bersama Fernandez dan finis di posisi kelima untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.
Perrone sempat berada di antara para pembalap terdepan hingga kesalahan di lap terakhir membuatnya tertinggal dan fokus pada motor di depannya, fokusnya justru melebar dan melewati run-off Aldo Drudi, turun ke posisi belakang untuk posisi keenam bagi Red Bull KTM Tech 3.
David Munoz berada di grup utama saat balapan dimulai, bersaing ketat dengan Perrone. Setelah disalipoleh Rueda, muncul keinginan kuat untuk mengejar ketertinggalan dan mendampingi sang pemimpin klasemen.
Sebuah langkah yang kurang meyakinkan membuat Perrone menutup jalannya, membuat Munoz melebar dan turun ke posisi ke-19.
Pembalap Liqui Moly ini memberikan perlawanan yang luar biasa di antara rombongan, berhasil mencapai posisi terdepan di grup kedua di trek di posisi ketujuh.
Itu adalah hasil terbaik yang bisa didapat Dynavolt setelah insiden sebelumnya, yang membuat Perrone mengunjungi garas tim untuk meminta maaf, sementara Race Direction telah menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan insiden balapan yang tidak menguntungkan.
Ryusei Yamanaka menempel ketat Munoz di posisi kedelapan dengan motor MT Helmets keduanya, sementara Guido Pini juga menyusul rekan setimnya di posisi kesembilan.
Alvaro Carpe berada di posisi kesepuluh dengan motor Ajo kedua sementara Jacob Roulstone mulai melemah dari posisi start baris terdepan, tetapi ia mampu bertahan di posisi kesebelas dengan motor Red Bull KTM Tech 3 kedua.
Setelah kualifikasi yang lebih baik, Taiyo Furusato juga merosot ke posisi kedua belas untuk Honda Team Asia.
Poin tersisa diraih Dennis Foggia di posisi ke-13 dengan motor Aspar kedua, David Almansa di posisi ke-14 dengan Leopard kedua setelah melakukan manuver mengelak ketika Luca Lunetta secara dramatis jatuh tepat di depannya di Curvone.
Scott Ogden berada di posisi ke-15 untuk CIP Green Power.
Pebalap Indonesia Arbi Aditama kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia namun gagal finis.