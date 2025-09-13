Moto2 San Marino 2025: Holgado Pole Lagi, Selisih Tiga Besar Tipis

Hasil kualifikasi Moto2 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Setelah meraih pole pertamanya di GP Catalunya, Daniel Holgado kembali ke posisi puncak dengan rekor lap di kualifikasi Moto2 San Marino.

Moto2 San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO    Inde Aspar Team (Kalex)1m 34.216s
2Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.040s
3Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.075s
4Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.131s
5Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.146s
6Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.175s
7Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.190s
8Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.204s
9Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.207s
10Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.230s
11David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.345s
12Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.375s
13Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.416s
14Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.491s
15Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.561s
16Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.645s
17Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.753s
18Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.769s
Q1
19Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)1m 34.844s
20Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)1m 34.944s
21Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 35.031s
22Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 35.074s
23Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 35.213s
24Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 35.247s
25Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 35.356s
26Alberto SurraITAAndifer ART (Kalex)1m 35.389s
27Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 35.506s
28Alberto FernandezSPABeta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)1m 35.777s
29Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 35.818s
30Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 36.460s

Holgado mengawali sesi dengan solid, merangsek ke posisi pole di awal rangkaian flying lap terakhir, memasuki lima menit terakhir sesi, dengan catatan waktu 1 menit 34,216 detik yang kembali memecahkan rekor lap.

Kecelakaan Jake Dixon di menit-menit akhir menyebabkan bendera kuning dikibarkan, tetapi bendera kuning di lap cepat setelah ditarik juga tidak menyamai waktu memimpin, sehingga pembalap CFMoto Inde Aspar Kalex tersebut berhasil meraih pole position keduanya secara berturut-turut.

Pahlawan tuan rumah, Celestino Vietti, menunjukkan kemampuan Boscoscuro-nya di batas kecepatan untuk SpeedRS, dengan segudang pengalaman di trek bersama VR46 Academy membuahkan hasil. 

Solo dan rapi, pembalap Italia itu finis dari posisi kelima dengan selisih 0,040 detik dari pole position dalam sesi yang sangat ketat.

Manuel Gonzalez melakukan apa yang diperlukan, dengan fokus pada posisi terdepan di kejuaraan, untuk mengamankan start di baris terdepan bagi Liqui Moly IntactGP, dirinya hanya terpaut 0,075 detik dari Vietti.

Upaya Barry Baltus di menit-menit akhir membawa pembalap Belgia itu dari posisi kesepuluh ke posisi keempat untuk Fantic Racing.

Aron Canet memiliki tugas penyelamatan yang lebih besar. Babak penyisihan yang cukup berat setelah terjatuh di seri Catalan, pembalap Fantic tersebut tampak kurang bersemangat sepanjang akhir pekan, dan hampir gagal lolos otomatis ke Q2.

Melewati Q1 dengan mudah, pembalap Spanyol itu berada di posisi terakhir hampir sepanjang Q2 sambil menunggu ban yang tersisa, mengamankan posisi kelima menjelang akhir sesi.

Diogo Moreira mengunci posisi di belakang rekan setimnya, Adrian Huertas, untuk membawanya ke posisi keenam saat bendera finis untuk Italtrans. Huertas berada di posisi ke-15 - dan hanya terpaut setengah detik dari pole position.

Senna Agius mencatat waktu terbaik ketujuh dengan motor Dynavolt kedua. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Tony Arbolino, lolos dari Q1 dengan laptime terbaik - saat itu ia memecahkan rekor lap baru dan naik ke posisi kedelapan, seiring berlanjutnya performa positif para pebalap Boscoscuro di akhir pekan.

Setelah terjatuh, Jake Dixon berada di posisi kesembilan untuk Elf Marc VDS, dengan Albert Arenas melengkapi sepuluh besar di grid.

Q1

Arbolino membangun kecepatan dari FP2 untuk lolos dari Q1 bersama Canet, Daniel Munoz dan Ayumu Sasaki.

Tak satu pun pembalap American Racing yang melaju, dengan Marcos Ramirez menjadi yang terbaik di antara keduanya di posisi kedelapan (ke-22), sementara Joe Roberts di posisi ke-11 (ke-25) di Q1.

Di antara mereka ada Mario Suryo Aji, yang kembali tampil kuat untuk tercepat kesembilan di Q1, yang berarti posisi start ke-23.

