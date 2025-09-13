Moto2 San Marino 2025: Holgado Pole Lagi, Selisih Tiga Besar Tipis
Hasil kualifikasi Moto2 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Setelah meraih pole pertamanya di GP Catalunya, Daniel Holgado kembali ke posisi puncak dengan rekor lap di kualifikasi Moto2 San Marino.
Moto2 San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|1m 34.216s
|2
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.040s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.075s
|4
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.131s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.146s
|6
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.175s
|7
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.190s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.204s
|9
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.207s
|10
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.230s
|11
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.345s
|12
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.375s
|13
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.416s
|14
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.491s
|15
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.561s
|16
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.645s
|17
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.753s
|18
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.769s
|Q1
|19
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|1m 34.844s
|20
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|1m 34.944s
|21
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 35.031s
|22
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 35.074s
|23
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 35.213s
|24
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 35.247s
|25
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 35.356s
|26
|Alberto Surra
|ITA
|Andifer ART (Kalex)
|1m 35.389s
|27
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 35.506s
|28
|Alberto Fernandez
|SPA
|Beta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)
|1m 35.777s
|29
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|1m 35.818s
|30
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 36.460s
Holgado mengawali sesi dengan solid, merangsek ke posisi pole di awal rangkaian flying lap terakhir, memasuki lima menit terakhir sesi, dengan catatan waktu 1 menit 34,216 detik yang kembali memecahkan rekor lap.
Kecelakaan Jake Dixon di menit-menit akhir menyebabkan bendera kuning dikibarkan, tetapi bendera kuning di lap cepat setelah ditarik juga tidak menyamai waktu memimpin, sehingga pembalap CFMoto Inde Aspar Kalex tersebut berhasil meraih pole position keduanya secara berturut-turut.
Pahlawan tuan rumah, Celestino Vietti, menunjukkan kemampuan Boscoscuro-nya di batas kecepatan untuk SpeedRS, dengan segudang pengalaman di trek bersama VR46 Academy membuahkan hasil.
Solo dan rapi, pembalap Italia itu finis dari posisi kelima dengan selisih 0,040 detik dari pole position dalam sesi yang sangat ketat.
Manuel Gonzalez melakukan apa yang diperlukan, dengan fokus pada posisi terdepan di kejuaraan, untuk mengamankan start di baris terdepan bagi Liqui Moly IntactGP, dirinya hanya terpaut 0,075 detik dari Vietti.
Upaya Barry Baltus di menit-menit akhir membawa pembalap Belgia itu dari posisi kesepuluh ke posisi keempat untuk Fantic Racing.
Aron Canet memiliki tugas penyelamatan yang lebih besar. Babak penyisihan yang cukup berat setelah terjatuh di seri Catalan, pembalap Fantic tersebut tampak kurang bersemangat sepanjang akhir pekan, dan hampir gagal lolos otomatis ke Q2.
Melewati Q1 dengan mudah, pembalap Spanyol itu berada di posisi terakhir hampir sepanjang Q2 sambil menunggu ban yang tersisa, mengamankan posisi kelima menjelang akhir sesi.
Diogo Moreira mengunci posisi di belakang rekan setimnya, Adrian Huertas, untuk membawanya ke posisi keenam saat bendera finis untuk Italtrans. Huertas berada di posisi ke-15 - dan hanya terpaut setengah detik dari pole position.
Senna Agius mencatat waktu terbaik ketujuh dengan motor Dynavolt kedua. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Tony Arbolino, lolos dari Q1 dengan laptime terbaik - saat itu ia memecahkan rekor lap baru dan naik ke posisi kedelapan, seiring berlanjutnya performa positif para pebalap Boscoscuro di akhir pekan.
Setelah terjatuh, Jake Dixon berada di posisi kesembilan untuk Elf Marc VDS, dengan Albert Arenas melengkapi sepuluh besar di grid.
Q1
Arbolino membangun kecepatan dari FP2 untuk lolos dari Q1 bersama Canet, Daniel Munoz dan Ayumu Sasaki.
Tak satu pun pembalap American Racing yang melaju, dengan Marcos Ramirez menjadi yang terbaik di antara keduanya di posisi kedelapan (ke-22), sementara Joe Roberts di posisi ke-11 (ke-25) di Q1.
Di antara mereka ada Mario Suryo Aji, yang kembali tampil kuat untuk tercepat kesembilan di Q1, yang berarti posisi start ke-23.