Moto2 San Marino 2025: Holgado Pole Lagi, Selisih Tiga Besar Tipis

Setelah meraih pole pertamanya di GP Catalunya, Daniel Holgado kembali ke posisi puncak dengan rekor lap di kualifikasi Moto2 San Marino.

Moto2 San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) 1m 34.216s 2 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.040s 3 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.075s 4 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.131s 5 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.146s 6 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.175s 7 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.190s 8 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.204s 9 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.207s 10 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.230s 11 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.345s 12 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.375s 13 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.416s 14 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.491s 15 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.561s 16 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.645s 17 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.753s 18 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.769s Q1 19 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) 1m 34.844s 20 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) 1m 34.944s 21 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 35.031s 22 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 35.074s 23 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 35.213s 24 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 35.247s 25 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 35.356s 26 Alberto Surra ITA Andifer ART (Kalex) 1m 35.389s 27 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 1m 35.506s 28 Alberto Fernandez SPA Beta Tools Boscoscuro (Boscoscuro) 1m 35.777s 29 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 1m 35.818s 30 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 36.460s

Holgado mengawali sesi dengan solid, merangsek ke posisi pole di awal rangkaian flying lap terakhir, memasuki lima menit terakhir sesi, dengan catatan waktu 1 menit 34,216 detik yang kembali memecahkan rekor lap.

Kecelakaan Jake Dixon di menit-menit akhir menyebabkan bendera kuning dikibarkan, tetapi bendera kuning di lap cepat setelah ditarik juga tidak menyamai waktu memimpin, sehingga pembalap CFMoto Inde Aspar Kalex tersebut berhasil meraih pole position keduanya secara berturut-turut.

Pahlawan tuan rumah, Celestino Vietti, menunjukkan kemampuan Boscoscuro-nya di batas kecepatan untuk SpeedRS, dengan segudang pengalaman di trek bersama VR46 Academy membuahkan hasil.

Solo dan rapi, pembalap Italia itu finis dari posisi kelima dengan selisih 0,040 detik dari pole position dalam sesi yang sangat ketat.

Manuel Gonzalez melakukan apa yang diperlukan, dengan fokus pada posisi terdepan di kejuaraan, untuk mengamankan start di baris terdepan bagi Liqui Moly IntactGP, dirinya hanya terpaut 0,075 detik dari Vietti.

Upaya Barry Baltus di menit-menit akhir membawa pembalap Belgia itu dari posisi kesepuluh ke posisi keempat untuk Fantic Racing.

Aron Canet memiliki tugas penyelamatan yang lebih besar. Babak penyisihan yang cukup berat setelah terjatuh di seri Catalan, pembalap Fantic tersebut tampak kurang bersemangat sepanjang akhir pekan, dan hampir gagal lolos otomatis ke Q2.

Melewati Q1 dengan mudah, pembalap Spanyol itu berada di posisi terakhir hampir sepanjang Q2 sambil menunggu ban yang tersisa, mengamankan posisi kelima menjelang akhir sesi.

Diogo Moreira mengunci posisi di belakang rekan setimnya, Adrian Huertas, untuk membawanya ke posisi keenam saat bendera finis untuk Italtrans. Huertas berada di posisi ke-15 - dan hanya terpaut setengah detik dari pole position.

Senna Agius mencatat waktu terbaik ketujuh dengan motor Dynavolt kedua. Pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Tony Arbolino, lolos dari Q1 dengan laptime terbaik - saat itu ia memecahkan rekor lap baru dan naik ke posisi kedelapan, seiring berlanjutnya performa positif para pebalap Boscoscuro di akhir pekan.

Setelah terjatuh, Jake Dixon berada di posisi kesembilan untuk Elf Marc VDS, dengan Albert Arenas melengkapi sepuluh besar di grid.

Q1

Arbolino membangun kecepatan dari FP2 untuk lolos dari Q1 bersama Canet, Daniel Munoz dan Ayumu Sasaki.

Tak satu pun pembalap American Racing yang melaju, dengan Marcos Ramirez menjadi yang terbaik di antara keduanya di posisi kedelapan (ke-22), sementara Joe Roberts di posisi ke-11 (ke-25) di Q1.

Di antara mereka ada Mario Suryo Aji, yang kembali tampil kuat untuk tercepat kesembilan di Q1, yang berarti posisi start ke-23.