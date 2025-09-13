Moto3 San Marino 2025: Perrone Maksimalkan Peluang untuk Pole
Hasil kualifikasi Moto3 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Rookie Valentin Perrone meraih pole position untuk Moto3 San Marino 2025 setelah menempatkan dirinya dalam posisi ideal di run terakhirnya.
Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|1m 40.328s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.025s
|3
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.092s
|4
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.110s
|5
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.112s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.180s
|7
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.199s
|8
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.255s
|9
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.277s
|10
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.435s
|11
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.496s
|12
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.635s
|13
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.810s
|14
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.941s
|15
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.946s
|16
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (KTM)
|+0.971s
|17
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.704s
|18
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.702s
|Q1
|19
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 41.904s
|20
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|1m 41.920s
|21
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 41.982s
|22
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 42.276s
|23
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 42.427s
|24
|Evan Belford
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 42.919s
|25
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 43.022s
|26
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|1m 43.129s
|27
|Marcos Ruda
|SPA
|Angeluss - MLav Racing (Honda)
|1m 46.064s
Pembalap Red Bull KTM Tech3 itu berada di belakang rombongan kecil utama di trek, bersama Jose Antonio Rueda dan Angel Piqueras.
Dorongan yang didapat pembalap Argentina itu cukup untuk membuatnya mengungguli pembalap di depannya, mengamankan pole position dengan catatan waktu 1 menit 40,328 detik.
Sementara di saat yang sama menjelang dua menit terakhir, Joel Kelso naik dari posisi ketujuh ke posisi kedua.
Setelah menghabiskan sebagian besar sesi sendirian, berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat membuat pembalap Australia itu menutup Q2 hanya 0,025 detik lebih lambat dari Perrone untuk LevelUp - MTA.
Setelah mengalami kerusakan teknis yang mengecewakan di Barcelona, peruntungan Jacob Roulstone jauh membaik di kualifikasi dengan melengkapi baris depan, memastikan Tech3 menempatkan kedua motornya di tiga besar.
Rueda kembali memimpin sesi di depan grup, bahkan setelah keluar pit lebih awal untuk menjauh dari pesaingnya. Pemimpin klasemen ini tetap mencatatkan waktu terbaik keempat tanpa bantuan di depan.
Setelah bermanuver bersama Piqueras dan Rueda, David Munoz yang memuncaki sesi FP2 sebelumnya dan menggunakan taktik yang sama untuk memimpin sebagian besar Q2. Namun, pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di pit saat bendera kotak-kotak dimulai, sehingga ia harus rela melihat posisinya turun menjadi kelima.
Adrian Fernandez naik dari posisi kesebelas ke posisi keenam, pembalap Honda teratas di grid untuk Leopard, tepat di depan Taiyo Furusato, yang melanjutkan akhir pekan yang lebih baik untuk Honda Team Asia di posisi ketujuh.
Ryusei Yamanaka tercepat kedelapan untuk Frinsa - MT Helmets - MSI, di depan Maximo Quiles, yang terpaksa mengambil tindakan mengelak saat David Almansa mengalami kecelakaan.
Yamanaka selamat dari dua momen guncangan di akhir sesi saat ia berusaha meningkatkan laptime, di posisi kesembilan untuk Aspar.
Alvaro Carpe adalah pembalap terbaik yang melewati Q1, membalikkan keadaan akhir pekannya setelah finis di posisi ke-25 pada hari Jumat untuk Red Bull KTM Ajo setelah mengalami masalah pada motornya, untuk melengkapi sepuluh besar.
Pemenang balapan Catalan, Angel Piqueras, tiba dengan sejarah yang baik di Misano setelah memenangi GP San Marino tahun lalu, dan finis kedua saat kembali ke trek untuk balapan Emilia Romagna, tetapi ia hanya finis di posisi kesebelas untuk MT Helmets.
David Almansa tercepat pada hari Jumat, tetapi terjatuh membuat motornya kembali ke trek, sehingga Guido Pini tidak bisa melaju.
Almansa memulai balapan di posisi ke-14 pada hari Minggu, dan Pini akan mengisi posisi ke-16. Dennis Foggia adalah pembalap Italia dengan kualifikasi tertinggi di posisi kedua belas untuk Aspar.
Arbi Aditama kembali sebagai pengganti Tachakorn Buasri di Honda Team Asia, dan akan memulai balapan dari posisi ke-25.