Moto3 San Marino 2025: Perrone Maksimalkan Peluang untuk Pole

Rookie Valentin Perrone meraih pole position untuk Moto3 San Marino 2025 setelah menempatkan dirinya dalam posisi ideal di run terakhirnya.

Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim Laptime/Gap 1 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 40.328s 2 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.025s 3 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.092s 4 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.110s 5 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.112s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.180s 7 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.199s 8 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.255s 9 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.277s 10 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.435s 11 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.496s 12 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.635s 13 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.810s 14 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.941s 15 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +0.946s 16 Guido Pini ITA Liqui Moly Husqvarna Intact GP (KTM) +0.971s 17 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.704s 18 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.702s Q1 19 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 41.904s 20 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) 1m 41.920s 21 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 41.982s 22 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 42.276s 23 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 42.427s 24 Evan Belford GBR GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 42.919s 25 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) 1m 43.022s 26 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) 1m 43.129s 27 Marcos Ruda SPA Angeluss - MLav Racing (Honda) 1m 46.064s

Pembalap Red Bull KTM Tech3 itu berada di belakang rombongan kecil utama di trek, bersama Jose Antonio Rueda dan Angel Piqueras.

Dorongan yang didapat pembalap Argentina itu cukup untuk membuatnya mengungguli pembalap di depannya, mengamankan pole position dengan catatan waktu 1 menit 40,328 detik.

Sementara di saat yang sama menjelang dua menit terakhir, Joel Kelso naik dari posisi ketujuh ke posisi kedua.

Setelah menghabiskan sebagian besar sesi sendirian, berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat membuat pembalap Australia itu menutup Q2 hanya 0,025 detik lebih lambat dari Perrone untuk LevelUp - MTA.

Setelah mengalami kerusakan teknis yang mengecewakan di Barcelona, peruntungan ​​Jacob Roulstone jauh membaik di kualifikasi dengan melengkapi baris depan, memastikan Tech3 menempatkan kedua motornya di tiga besar.

Rueda kembali memimpin sesi di depan grup, bahkan setelah keluar pit lebih awal untuk menjauh dari pesaingnya. Pemimpin klasemen ini tetap mencatatkan waktu terbaik keempat tanpa bantuan di depan.

Setelah bermanuver bersama Piqueras dan Rueda, David Munoz yang memuncaki sesi FP2 sebelumnya dan menggunakan taktik yang sama untuk memimpin sebagian besar Q2. Namun, pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di pit saat bendera kotak-kotak dimulai, sehingga ia harus rela melihat posisinya turun menjadi kelima.

Adrian Fernandez naik dari posisi kesebelas ke posisi keenam, pembalap Honda teratas di grid untuk Leopard, tepat di depan Taiyo Furusato, yang melanjutkan akhir pekan yang lebih baik untuk Honda Team Asia di posisi ketujuh.

Ryusei Yamanaka tercepat kedelapan untuk Frinsa - MT Helmets - MSI, di depan Maximo Quiles, yang terpaksa mengambil tindakan mengelak saat David Almansa mengalami kecelakaan.

Yamanaka selamat dari dua momen guncangan di akhir sesi saat ia berusaha meningkatkan laptime, di posisi kesembilan untuk Aspar.

Alvaro Carpe adalah pembalap terbaik yang melewati Q1, membalikkan keadaan akhir pekannya setelah finis di posisi ke-25 pada hari Jumat untuk Red Bull KTM Ajo setelah mengalami masalah pada motornya, untuk melengkapi sepuluh besar.

Pemenang balapan Catalan, Angel Piqueras, tiba dengan sejarah yang baik di Misano setelah memenangi GP San Marino tahun lalu, dan finis kedua saat kembali ke trek untuk balapan Emilia Romagna, tetapi ia hanya finis di posisi kesebelas untuk MT Helmets.

David Almansa tercepat pada hari Jumat, tetapi terjatuh membuat motornya kembali ke trek, sehingga Guido Pini tidak bisa melaju.

Almansa memulai balapan di posisi ke-14 pada hari Minggu, dan Pini akan mengisi posisi ke-16. Dennis Foggia adalah pembalap Italia dengan kualifikasi tertinggi di posisi kedua belas untuk Aspar.

Arbi Aditama kembali sebagai pengganti Tachakorn Buasri di Honda Team Asia, dan akan memulai balapan dari posisi ke-25.