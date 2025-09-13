Moto3 San Marino 2025: Perrone Maksimalkan Peluang untuk Pole

Hasil kualifikasi Moto3 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Valentin Perrone, Jacob Roulstone, Moto3, 2025, San Marino, Pole Position, Misano
Valentin Perrone, Jacob Roulstone, Moto3, 2025, San Marino, Pole Position, Misano
© Gold & Goose

Rookie Valentin Perrone meraih pole position untuk Moto3 San Marino 2025 setelah menempatkan dirinya dalam posisi ideal di run terakhirnya.

Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 40.328s
2Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.025s
3Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.092s
4Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.110s
5David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.112s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.180s
7Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.199s
8Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.255s
9Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.277s
10Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.435s
11Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.496s
12Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.635s
13David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.810s
14Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.941s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.946s
16Guido PiniITALiqui Moly Husqvarna Intact GP (KTM)+0.971s
17Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.704s
18Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.702s
Q1
19Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)1m 41.904s
20Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)1m 41.920s
21Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)1m 41.982s
22Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 42.276s
23Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)1m 42.427s
24Evan BelfordGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 42.919s
25Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)1m 43.022s
26Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)1m 43.129s
27Marcos RudaSPAAngeluss - MLav Racing (Honda)1m 46.064s

Pembalap Red Bull KTM Tech3 itu berada di belakang rombongan kecil utama di trek, bersama Jose Antonio Rueda dan Angel Piqueras.

Dorongan yang didapat pembalap Argentina itu cukup untuk membuatnya mengungguli pembalap di depannya, mengamankan pole position dengan catatan waktu 1 menit 40,328 detik.

Sementara di saat yang sama menjelang dua menit terakhir, Joel Kelso naik dari posisi ketujuh ke posisi kedua.

Setelah menghabiskan sebagian besar sesi sendirian, berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat membuat pembalap Australia itu menutup Q2 hanya 0,025 detik lebih lambat dari Perrone untuk LevelUp - MTA.

Setelah mengalami kerusakan teknis yang mengecewakan di Barcelona, peruntungan ​​Jacob Roulstone jauh membaik di kualifikasi dengan melengkapi baris depan, memastikan Tech3 menempatkan kedua motornya di tiga besar.

Rueda kembali memimpin sesi di depan grup, bahkan setelah keluar pit lebih awal untuk menjauh dari pesaingnya. Pemimpin klasemen ini tetap mencatatkan waktu terbaik keempat tanpa bantuan di depan.

Setelah bermanuver bersama Piqueras dan Rueda, David Munoz yang memuncaki sesi FP2 sebelumnya dan menggunakan taktik yang sama untuk memimpin sebagian besar Q2. Namun, pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu berada di pit saat bendera kotak-kotak dimulai, sehingga ia harus rela melihat posisinya turun menjadi kelima.

Adrian Fernandez  naik dari posisi kesebelas ke posisi keenam, pembalap Honda teratas di grid untuk Leopard, tepat di depan Taiyo Furusato, yang melanjutkan akhir pekan yang lebih baik untuk Honda Team Asia di posisi ketujuh.

Ryusei Yamanaka tercepat kedelapan untuk Frinsa - MT Helmets - MSI, di depan Maximo Quiles, yang terpaksa mengambil tindakan mengelak saat David Almansa mengalami kecelakaan.

Yamanaka selamat dari dua momen guncangan di akhir sesi saat ia berusaha meningkatkan laptime, di posisi kesembilan untuk Aspar.

Alvaro Carpe adalah pembalap terbaik yang melewati Q1, membalikkan keadaan akhir pekannya setelah finis di posisi ke-25 pada hari Jumat untuk Red Bull KTM Ajo setelah mengalami masalah pada motornya, untuk melengkapi sepuluh besar.

Pemenang balapan Catalan, Angel Piqueras, tiba dengan sejarah yang baik di Misano setelah memenangi GP San Marino tahun lalu, dan finis kedua saat kembali ke trek untuk balapan Emilia Romagna, tetapi ia hanya finis di posisi kesebelas untuk MT Helmets.

David Almansa tercepat pada hari Jumat, tetapi terjatuh membuat motornya kembali ke trek, sehingga Guido Pini tidak bisa melaju. 

Almansa memulai balapan di posisi ke-14 pada hari Minggu, dan Pini akan mengisi posisi ke-16. Dennis Foggia adalah pembalap Italia dengan kualifikasi tertinggi di posisi kedua belas untuk Aspar.

Arbi Aditama kembali sebagai pengganti Tachakorn Buasri di Honda Team Asia, dan akan memulai balapan dari posisi ke-25.

In this article

2025
Moto3
San Marino
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Rimini, Italy
Moto3 San Marino 2025: Perrone Maksimalkan Peluang untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto3 Results
Moto2 San Marino 2025: Holgado Pole Lagi, Selisih Tiga Besar Tipis
19m ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, San Marino GP, Pole Position
Moto3 Results
Moto3 San Marino 2025: Perrone Maksimalkan Peluang untuk Pole
1h ago
Valentin Perrone, Jacob Roulstone, Moto3, 2025, San Marino, Pole Position, Misano
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Misano
2h ago
Marc Marquez, crash, 2025 San Marino MotoGP Sprint
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Jatuh, Bezzecchi Berjaya di Sprint Race
5h ago
Start, 2025 San Marino MotoGP Sprint race
MotoGP News
Joan Mir Absen di Kualifikasi dan Sprint Race Misano
7h ago
Joan Mir crash, 2025 San Marino MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Bezzecchi Persembahkan Pole Kandang untuk Aprilia
8h ago
Marco Bezzecchi, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Misano
9h ago
Marco Bezzecchi, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Red Bull Ungkap Prospek Kembalinya Ricciardo ke Paddock F1
9h ago
Daniel Ricciardo has announced his retirement from racing
MotoGP News
Jorge Martin Memuji Bezzecchi atas Slipstream di Practice Misano
10h ago
Jorge Martin, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Tampil Kuat di GP San Marino, Bagnaia Memuji Grip Misano
13h ago
Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP