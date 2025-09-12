Moto3 San Marino 2025: Alamansa Bangun Keunggulan Besar di Practice
Hasil latihan Jumat untuk Moto3 San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, putaran ke-16 musim 2025.
Akhir pekan Moto3 San Marino di Misano menampilkan David Alamansa sebagai unggulan utama setelah membangun keunggulan besar pada sesi Practice pada Jumat sore.
Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 40.596s
|2
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.498s
|3
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.514s
|4
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.518s
|5
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.623s
|6
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.676s
|7
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.707s
|8
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.736s
|9
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.757s
|10
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.770s
|11
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.797s
|12
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.999s
|13
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.105s
|14
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.110s
|15
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.164s
|16
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.213s
|17
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.588s
|18
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.630s
|19
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.643s
|20
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+2.180s
|21
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.250s
|22
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.356s
|23
|Evan Belford
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+2.406s
|24
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.629s
|25
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+2.842s
|26
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+3.073s
|27
|Marcos Ruda
|SPA
|Angeluss - MLav Racing (Honda)
|+3.517s
Alamansa sudah memimpin timesheets, namun beberapa pembalap mendekat. Menit-menit terakhir dia mampu mengambil keuntungan dari berada di grup utama di lintasan. Setelah mendekat, pembalap Leopard itu menyalip Scott Ogden dengan cukup rapi untuk mendapat slipstream dan kemudian mengejar Guido Pini di depan sebagai penanda, meningkatkan laptimenya menjadi 1 menit 40,576 detik untuk unggul hampir setengah detik.
Adrian Fernandez, rekan satu tim Alamansa, juga menunjukkan kecepatan. Menghabiskan lebih banyak waktu di pit, pembalap Spanyol itu naik dari posisi kesebelas ke posisi kedelapan, lalu ke posisi keempat sebelum dorongan terakhirnya membawanya naik ke posisi kedua, tertinggal 0,498 detik setelah kombinasi antara berlari solo dan menyalip motor lain.
Di belakang duo Leopard, Joel Kelso menjadi yang tercepat ketiga untuk LevelUp - MTA. Pembalap KTM itu menghabiskan banyak waktu sendirian untuk menyesuaikan kecepatannya sendiri sebelum akhirnya berada di belakang Rueda. Cukup dekat untuk mengejar, hal itu mendorong pembalap Australia itu untuk mencatatkan waktu terbaik ketiga di Rimini.
Valentin Perrone adalah yang terbaik di antara para rookie dan pembalap Red Bull untuk tim Tech 3 di posisi keempat, tepat di depan pembalap Ajo dan pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda di posisi kelima dan sesama rookie Maximo Quiles, yang memimpin di Aspar di posisi keenam.
Taiyo Furusato mempertahankan performanya yang membaik di hari Jumat, tercepat ketujuh untuk Honda Team Asia. Jacob Roulstone kembali setelah masalah teknis yang mengecewakan dan jarang terjadi di balapan Catalan, bangkit kembali dan finis di urutan kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.
David Munoz finis di posisi kesembilan yang solid untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dengan Ryusei Yamanaka melengkapi sepuluh besar.
Perebutan slot Q2 otomatis terakhir berlangsung sengit, dengan para pebalap yang terus-menerus maju dan mundur menjelang akhir balapan.
Pini memberikan tekanan di akhir balapan untuk memastikan motor Dynavolt kedua lolos di posisi kesebelas, sementara pemenang dari Catalan, Angel Piqueras, masih tertinggal hampir satu detik di sesi kedua di posisi kedua belas untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.
Setelah tersingkir di flying lap sebelumnya oleh Luca Lunetta, Dennis Foggia membalasnya dengan finis di posisi ke-13 dengan motor Aspar kedua, meninggalkan rekan senegaranya di posisi ke-15. Posisi terakhir diraih oleh pebalap CIP Green Power, Scott Ogden, di posisi ke-14.
Sesi FP1 sebelumnya menampilkan Rueda finis di posisi teratas setelah bertukar posisi di puncak catatan waktu dengan Kelso. Satu-satunya pembalap yang terjatuh di sesi ini, Almansa, berada di posisi ketiga sebelum ia tergelincir perlahan di tikungan delapan.
Furusato memulai balapan dengan cepat, tidak seperti biasanya, di posisi keempat, sementara Foggia melengkapi lima besar.
Perrone adalah yang terbaik di antara para rookie, memulai hari di posisi keenam, sementara Piqueras sudah tertinggal di posisi kesepuluh.
Marcos Uriarte (ke-20) kembali menggantikan Matteo Bertelle di LevelUp - MTA. Arbi Aditama (ke-24) juga kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia. Sementara itu, rookie Evan Belford (ke-23), menjadi pembalap terbaru di MLav Racing untuk Vincente Perez.
Ada wildcard tambahan untuk akhir pekan ini, yaitu Marcos Ruda (ke-27) yang membalap di Misano bersama Angeluss MLav Racing.
Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1m 41.217s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.299s
|3
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.476s
|4
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.572s
|5
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.575s
|6
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.594s
|7
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.603s
|8
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.636s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.687s
|10
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.714s
|11
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.718s
|12
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.858s
|13
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.943s
|14
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+0.984s
|15
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.027s
|16
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1.130s
|17
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.145s
|18
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.253s
|19
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.262s
|20
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.629s
|21
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+1.672s
|22
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.884s
|23
|Evan Belford
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.923s
|24
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+2.051s
|25
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+2.609s
|26
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.973s
|27
|Marcos Ruda
|SPA
|Angeluss - MLav Racing (Honda)
|+3.009s