Moto3 San Marino 2025: Alamansa Bangun Keunggulan Besar di Practice

Hasil latihan Jumat untuk Moto3 San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, putaran ke-16 musim 2025.

David Almansa, Moto3, 2025
David Almansa, Moto3, 2025
© Gold & Goose

Akhir pekan Moto3 San Marino di Misano menampilkan David Alamansa sebagai unggulan utama setelah membangun keunggulan besar pada sesi Practice pada Jumat sore.

Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)1m 40.596s
2Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.498s
3Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.514s
4Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.518s
5Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.623s
6Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.676s
7Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.707s
8Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.736s
9David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.757s
10Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.770s
11Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.797s
12Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.999s
13Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.105s
14Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.110s
15Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.164s
16Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.213s
17Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.588s
18Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.630s
19Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.643s
20Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+2.180s
21Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+2.250s
22Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.356s
23Evan BelfordGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.406s
24Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.629s
25Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+2.842s
26Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+3.073s
27Marcos RudaSPAAngeluss - MLav Racing (Honda)+3.517s

Alamansa sudah memimpin timesheets, namun beberapa pembalap mendekat. Menit-menit terakhir dia mampu mengambil keuntungan dari berada di grup utama di lintasan. Setelah mendekat, pembalap Leopard itu menyalip Scott Ogden dengan cukup rapi untuk mendapat slipstream dan kemudian mengejar Guido Pini di depan sebagai penanda, meningkatkan laptimenya menjadi 1 menit 40,576 detik untuk unggul hampir setengah detik. 

Adrian Fernandez, rekan satu tim Alamansa, juga menunjukkan kecepatan. Menghabiskan lebih banyak waktu di pit, pembalap Spanyol itu naik dari posisi kesebelas ke posisi kedelapan, lalu ke posisi keempat sebelum dorongan terakhirnya membawanya naik ke posisi kedua, tertinggal 0,498 detik setelah kombinasi antara berlari solo dan menyalip motor lain.

Di belakang duo Leopard, Joel Kelso menjadi yang tercepat ketiga untuk LevelUp - MTA. Pembalap KTM itu menghabiskan banyak waktu sendirian untuk menyesuaikan kecepatannya sendiri sebelum akhirnya berada di belakang Rueda. Cukup dekat untuk mengejar, hal itu mendorong pembalap Australia itu untuk mencatatkan waktu terbaik ketiga di Rimini.

Valentin Perrone adalah yang terbaik di antara para rookie dan pembalap Red Bull untuk tim Tech 3 di posisi keempat, tepat di depan pembalap Ajo dan pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda di posisi kelima dan sesama rookie Maximo Quiles, yang memimpin di Aspar di posisi keenam.

Taiyo Furusato mempertahankan performanya yang membaik di hari Jumat, tercepat ketujuh untuk Honda Team Asia. Jacob Roulstone kembali setelah masalah teknis yang mengecewakan dan jarang terjadi di balapan Catalan, bangkit kembali dan finis di urutan kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.

David Munoz finis di posisi kesembilan yang solid untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dengan Ryusei Yamanaka melengkapi sepuluh besar.

Perebutan slot Q2 otomatis terakhir berlangsung sengit, dengan para pebalap yang terus-menerus maju dan mundur menjelang akhir balapan.

Pini memberikan tekanan di akhir balapan untuk memastikan motor Dynavolt kedua lolos di posisi kesebelas, sementara pemenang dari Catalan, Angel Piqueras, masih tertinggal hampir satu detik di sesi kedua di posisi kedua belas untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.

Setelah tersingkir di flying lap sebelumnya oleh Luca Lunetta, Dennis Foggia membalasnya dengan finis di posisi ke-13 dengan motor Aspar kedua, meninggalkan rekan senegaranya di posisi ke-15. Posisi terakhir diraih oleh pebalap CIP Green Power, Scott Ogden, di posisi ke-14.

Sesi FP1 sebelumnya menampilkan Rueda finis di posisi teratas setelah bertukar posisi di puncak catatan waktu dengan Kelso. Satu-satunya pembalap yang terjatuh di sesi ini, Almansa, berada di posisi ketiga sebelum ia tergelincir perlahan di tikungan delapan.

Furusato memulai balapan dengan cepat, tidak seperti biasanya, di posisi keempat, sementara Foggia melengkapi lima besar.

Perrone adalah yang terbaik di antara para rookie, memulai hari di posisi keenam, sementara Piqueras sudah tertinggal di posisi kesepuluh.

Marcos Uriarte (ke-20) kembali menggantikan Matteo Bertelle di LevelUp - MTA. Arbi Aditama (ke-24) juga kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia. Sementara itu, rookie Evan Belford (ke-23), menjadi pembalap terbaru di MLav Racing untuk Vincente Perez.

Ada wildcard tambahan untuk akhir pekan ini, yaitu Marcos Ruda (ke-27) yang membalap di Misano bersama Angeluss MLav Racing.
 

Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 41.217s
2Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.299s
3David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.476s
4Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.572s
5Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.575s
6Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.594s
7David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.603s
8Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.636s
9Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.687s
10Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.714s
11Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.718s
12Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.858s
13Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+0.943s
14Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+0.984s
15Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.027s
16Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1.130s
17Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.145s
18Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.253s
19Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.262s
20Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.629s
21Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+1.672s
22Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.884s
23Evan BelfordGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.923s
24Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+2.051s
25Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.609s
26Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.973s
27Marcos RudaSPAAngeluss - MLav Racing (Honda)+3.009s

In this article

2025
Moto3
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Rimini, Italy
San Marino
Moto3 San Marino 2025: Alamansa Bangun Keunggulan Besar di Practice
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Ducati Tanggapi Hiatusnya MotoE, Riset Terus Berlanjut
5m ago
Eric Granado, MotoE
F1 News
Perubahan Fundamental Terlihat di Red Bull setelah Kepergian Horner
11m ago
Horner and Verstappen
F1 News
Hamilton Menilai Keputusan Cadillac Merekrut Bottas
1h ago
Hamilton and Bottas last season
MotoGP News
Prioritaskan Kursi Balap, Oliveira Mencari Opsi Lain untuk 2026
1h ago
Miguel Oliveira, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 San Marino 2025: Vietti Membuka Putaran Kandang di Puncak
1h ago
Celestino Vietti, Moto2, 2025

More News

Moto3 Results
Moto3 San Marino 2025: Alamansa Bangun Keunggulan Besar di Practice
2h ago
David Almansa, Moto3, 2025
MotoGP News
Bagnaia Didukung Marc Marquez untuk Mengubah Peruntungannya
3h ago
Marc Marquez, Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Italian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
4h ago
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Yamaha Targetkan "Kondisi Ekstrim" untuk Wildcard V4 Selanjutnya
4h ago
Augusto Fernandez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Steward Layangkan Ultimatum, Morbidelli Terancam Skorsing Balapan
6h ago
Franco Morbidelli