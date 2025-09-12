Moto3 San Marino 2025: Alamansa Bangun Keunggulan Besar di Practice

Akhir pekan Moto3 San Marino di Misano menampilkan David Alamansa sebagai unggulan utama setelah membangun keunggulan besar pada sesi Practice pada Jumat sore.

Moto3 San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) 1m 40.596s 2 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.498s 3 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.514s 4 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.518s 5 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.623s 6 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.676s 7 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.707s 8 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.736s 9 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.757s 10 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.770s 11 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.797s 12 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.999s 13 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +1.105s 14 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.110s 15 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.164s 16 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.213s 17 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +1.588s 18 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.630s 19 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.643s 20 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +2.180s 21 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +2.250s 22 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.356s 23 Evan Belford GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +2.406s 24 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) +2.629s 25 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +2.842s 26 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +3.073s 27 Marcos Ruda SPA Angeluss - MLav Racing (Honda) +3.517s

Alamansa sudah memimpin timesheets, namun beberapa pembalap mendekat. Menit-menit terakhir dia mampu mengambil keuntungan dari berada di grup utama di lintasan. Setelah mendekat, pembalap Leopard itu menyalip Scott Ogden dengan cukup rapi untuk mendapat slipstream dan kemudian mengejar Guido Pini di depan sebagai penanda, meningkatkan laptimenya menjadi 1 menit 40,576 detik untuk unggul hampir setengah detik.

Adrian Fernandez, rekan satu tim Alamansa, juga menunjukkan kecepatan. Menghabiskan lebih banyak waktu di pit, pembalap Spanyol itu naik dari posisi kesebelas ke posisi kedelapan, lalu ke posisi keempat sebelum dorongan terakhirnya membawanya naik ke posisi kedua, tertinggal 0,498 detik setelah kombinasi antara berlari solo dan menyalip motor lain.

Di belakang duo Leopard, Joel Kelso menjadi yang tercepat ketiga untuk LevelUp - MTA. Pembalap KTM itu menghabiskan banyak waktu sendirian untuk menyesuaikan kecepatannya sendiri sebelum akhirnya berada di belakang Rueda. Cukup dekat untuk mengejar, hal itu mendorong pembalap Australia itu untuk mencatatkan waktu terbaik ketiga di Rimini.

Valentin Perrone adalah yang terbaik di antara para rookie dan pembalap Red Bull untuk tim Tech 3 di posisi keempat, tepat di depan pembalap Ajo dan pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda di posisi kelima dan sesama rookie Maximo Quiles, yang memimpin di Aspar di posisi keenam.

Taiyo Furusato mempertahankan performanya yang membaik di hari Jumat, tercepat ketujuh untuk Honda Team Asia. Jacob Roulstone kembali setelah masalah teknis yang mengecewakan dan jarang terjadi di balapan Catalan, bangkit kembali dan finis di urutan kedelapan untuk Red Bull KTM Ajo.

David Munoz finis di posisi kesembilan yang solid untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dengan Ryusei Yamanaka melengkapi sepuluh besar.

Perebutan slot Q2 otomatis terakhir berlangsung sengit, dengan para pebalap yang terus-menerus maju dan mundur menjelang akhir balapan.

Pini memberikan tekanan di akhir balapan untuk memastikan motor Dynavolt kedua lolos di posisi kesebelas, sementara pemenang dari Catalan, Angel Piqueras, masih tertinggal hampir satu detik di sesi kedua di posisi kedua belas untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.

Setelah tersingkir di flying lap sebelumnya oleh Luca Lunetta, Dennis Foggia membalasnya dengan finis di posisi ke-13 dengan motor Aspar kedua, meninggalkan rekan senegaranya di posisi ke-15. Posisi terakhir diraih oleh pebalap CIP Green Power, Scott Ogden, di posisi ke-14.

Sesi FP1 sebelumnya menampilkan Rueda finis di posisi teratas setelah bertukar posisi di puncak catatan waktu dengan Kelso. Satu-satunya pembalap yang terjatuh di sesi ini, Almansa, berada di posisi ketiga sebelum ia tergelincir perlahan di tikungan delapan.

Furusato memulai balapan dengan cepat, tidak seperti biasanya, di posisi keempat, sementara Foggia melengkapi lima besar.

Perrone adalah yang terbaik di antara para rookie, memulai hari di posisi keenam, sementara Piqueras sudah tertinggal di posisi kesepuluh.

Marcos Uriarte (ke-20) kembali menggantikan Matteo Bertelle di LevelUp - MTA. Arbi Aditama (ke-24) juga kembali menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia. Sementara itu, rookie Evan Belford (ke-23), menjadi pembalap terbaru di MLav Racing untuk Vincente Perez.

Ada wildcard tambahan untuk akhir pekan ini, yaitu Marcos Ruda (ke-27) yang membalap di Misano bersama Angeluss MLav Racing.

