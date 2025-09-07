Moto3 Catalunya 2025: Kesabaran yang Berbuah Manis untuk Piqueras

Hasil Moto3 Catalunya dari Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 dari musim 2025.

Angel Piqueras, Moto3, 2025, Catalan GP
Angel Piqueras, Moto3, 2025, Catalan GP
© Gold & Goose

Angel Piqueras meraih kemenangan Moto3 Catalunya setelah pendekatan sabarnya membuahkan hasil saat pertarungan untuk kemenangan berjalan sampai akhir.

Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona -  Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)18 Laps
2Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.081s
3Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.156s
4David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.229s
5Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.542s
6Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.587s
7Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.773s
8David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.216s
9Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.240s
10Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.289s
11Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+4.973s
12Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+5.005s
13Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+5.067s
14Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+8.197s
15Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+17.124s
16Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+17.330s
17Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+18.135s
18Marco MorelliITAGRYD - MLav Racing (Honda)+18.167s
19Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+19.079s
20Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+19.505s
21Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+24.386s
22Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+27.246s
23Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+31.955s
24Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+58.381s
25Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)DNF
26Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)DNF

Pembalap Frinsa - MT Helmets - MSI itu berada di grup terdepan, yang dipimpin oleh Jose Antonio Rueda, tetapi Piqueras melihat peluang terbaiknya dan memanfaatkannya, dengan melesat di sekitar kipas angin di awal putaran terakhir untuk memimpin.

Pebalap #36 itu kemudian berusaha sekuat tenaga mempertahankan keunggulan di putaran terakhir, sebuah hasil yang luar biasa bagi pebalap Spanyol itu di kandang sendiri, di trek yang tidak ia sukai, di akhir pekan di mana ia memulai dari Q1 untuk meraih kemenangan keempatnya musim ini.

Pemimpin klasemen Rueda memulai dari posisi keenam dan harus menyelesaikan penalti putaran panjang karena berkendara lambat di sesi latihan, dan kembali bergabung di posisi ke-14. Tanpa membuang waktu, ia melesat kembali melewati kelompok tersebut untuk memastikan ia berada di grup terdepan ketika kelompok itu terpisah.

Serangannya untuk memimpin terjadi dengan tujuh putaran tersisa, mencoba untuk memecah posisi para pembalap terdepan, tetapi pada putaran terakhir masih ada sepuluh pembalap yang bersaing untuk memperebutkan podium, dengan pebalap Red Bull KTM Ajo tersebut mendapat peringatan track limits.

Ada sedikit kemunduran, terutama ketika ia sendiri dicecar oleh Taiyo Furusato, finis kedua, hanya terpaut 0,081 detik di belakang dalam drag race menuju garis finis.

Hasil ini memberi KTM gelar konstruktor Moto3 untuk tahun 2025.

Furusato diuntungkan karena tidak perlu memulai dari posisi terbelakang, lolos kualifikasi ke-11 dan dengan cepat melaju di posisi start terdepan. Pembalap Honda Team Asia ini sempat menempati posisi kedua saat memasuki garis finis, tetapi akhirnya menyelesaikan podium di posisi ketiga, untuk kunjungan podium pertamanya sejak Qatar.

Pemimpin balapan jangka panjang, David Almansa, memulai dari posisi pole dan baru tersingkir di lap terakhir, membawa pulang motor Leopard-nya di posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya, Adrian Fernandez.

Grup di belakang mulai terlibat pertikaian internal yang memungkinkan trio podium untuk lepas, memberi Guido Pini kesempatan untuk maju ke posisi keenam untuk LIqui Moly Dynavolt Intact GP, rookie teratas dalam balapan.

Joel Kelso memanfaatkan pertarungan di lap terakhir untuk maju ke posisi ketujuh untuk LevelUp - MTA, tepat di depan David Munoz, yang turun ke posisi kedelapan pada entri kedua Dynavolt.

Setelah aksinya di Q1, Ryusei Yamanaka menerima penalti mundur dari grid yang sudah diprediksi, ia masuk di belakang Scott Ogden, yang berada di posisi penerima penalti, menjalani akhir pekan yang tak terlupakan setelah dihadang dan ditabrak, hingga mengalami patah tulang di tangannya.

Yamanaka dengan cepat melewati para pembalap di depannya dan berada di grup terdepan untuk akhirnya finis di posisi kesembilan, sementara Ogden yang babak belur dan memar awalnya menyalipnya sebelum akhirnya berhenti di posisi ke-14.

Valentin Perrone menghabiskan sebagian besar balapan dengan menghadapi peringatan batas lintasan awal, yang membatasi kemampuannya untuk melaju, dan finis di posisi kesepuluh.

Luca Lunetta tak mampu mengimbangi rombongan di depannya sekembalinya dari cedera, finis di posisi kesebelas adalah hasil terbaik yang bisa diraih pebalap SIC58 Squadra Corse tersebut.

Pemenang Hungaria, Maximo Quiles, sebelumnya berada di rombongan terdepan, naik satu detik sebelum terpaksa melebar dan kehilangan kendali, membuat pebalap Aspar itu berada di posisi kedua belas.

Alvaro Carpe berada di posisi ke-13 dengan motor Red Bull KTM Ajo kedua, sementara Ogden di posisi ke-14, dengan poin terakhir diraih Marcos Uriarte.

Arbi Aditama (finis P24) kembali ke Honda Team Asia untuk Tatchakorn Buasri dan berada dalam persaingan di tahap awal, menerima penalti putaran panjang yang jarang terjadi di dalam balapan karena berkendara secara tidak bertanggung jawab bersama Noah Dettwiler (ke-21).

Moto3 Catalunya 2025: Kesabaran yang Berbuah Manis untuk Piqueras
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza
12m ago
Lando Norris and Oscar Piastri
WSBK Results
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Magny-Cours
43m ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 Catalunya 2025: Holgado Dominan untuk Kemenangan Pertama Moto2
48m ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Catalan GP
Moto3 Results
Moto3 Catalunya 2025: Kesabaran yang Berbuah Manis untuk Piqueras
1h ago
Angel Piqueras, Moto3, 2025, Catalan GP
WSBK Results
WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Pastikan Hattrick di Magny-Cours
1h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 Results
F1 GP Italia 2025: Verstappen Mengubah Pole Jadi Kemenangan di Monza
2h ago
Max Verstappen
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona
3h ago
Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Tunda 'Match Point' Marc Marquez
3h ago
Start, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Piastri Bantah Keunggulan Poin Membuatnya Main Aman di Kualifikasi
5h ago
Oscar Piastri
MotoGP News
Quartararo Menikmati "Pertarungan Hebat" di Sprint Race Catalunya
5h ago
Fabio Quartararo, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP Sprint