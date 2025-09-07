Moto3 Catalunya 2025: Kesabaran yang Berbuah Manis untuk Piqueras

Angel Piqueras meraih kemenangan Moto3 Catalunya setelah pendekatan sabarnya membuahkan hasil saat pertarungan untuk kemenangan berjalan sampai akhir.

Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) 18 Laps 2 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.081s 3 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.156s 4 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.229s 5 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.542s 6 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.587s 7 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.773s 8 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +1.216s 9 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +1.240s 10 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.289s 11 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +4.973s 12 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +5.005s 13 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +5.067s 14 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +8.197s 15 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +17.124s 16 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +17.330s 17 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +18.135s 18 Marco Morelli ITA GRYD - MLav Racing (Honda) +18.167s 19 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +19.079s 20 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +19.505s 21 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +24.386s 22 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +27.246s 23 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +31.955s 24 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) +58.381s 25 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) DNF 26 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) DNF

Pembalap Frinsa - MT Helmets - MSI itu berada di grup terdepan, yang dipimpin oleh Jose Antonio Rueda, tetapi Piqueras melihat peluang terbaiknya dan memanfaatkannya, dengan melesat di sekitar kipas angin di awal putaran terakhir untuk memimpin.

Pebalap #36 itu kemudian berusaha sekuat tenaga mempertahankan keunggulan di putaran terakhir, sebuah hasil yang luar biasa bagi pebalap Spanyol itu di kandang sendiri, di trek yang tidak ia sukai, di akhir pekan di mana ia memulai dari Q1 untuk meraih kemenangan keempatnya musim ini.

Pemimpin klasemen Rueda memulai dari posisi keenam dan harus menyelesaikan penalti putaran panjang karena berkendara lambat di sesi latihan, dan kembali bergabung di posisi ke-14. Tanpa membuang waktu, ia melesat kembali melewati kelompok tersebut untuk memastikan ia berada di grup terdepan ketika kelompok itu terpisah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Serangannya untuk memimpin terjadi dengan tujuh putaran tersisa, mencoba untuk memecah posisi para pembalap terdepan, tetapi pada putaran terakhir masih ada sepuluh pembalap yang bersaing untuk memperebutkan podium, dengan pebalap Red Bull KTM Ajo tersebut mendapat peringatan track limits.

Ada sedikit kemunduran, terutama ketika ia sendiri dicecar oleh Taiyo Furusato, finis kedua, hanya terpaut 0,081 detik di belakang dalam drag race menuju garis finis.

Hasil ini memberi KTM gelar konstruktor Moto3 untuk tahun 2025.

Furusato diuntungkan karena tidak perlu memulai dari posisi terbelakang, lolos kualifikasi ke-11 dan dengan cepat melaju di posisi start terdepan. Pembalap Honda Team Asia ini sempat menempati posisi kedua saat memasuki garis finis, tetapi akhirnya menyelesaikan podium di posisi ketiga, untuk kunjungan podium pertamanya sejak Qatar.

Pemimpin balapan jangka panjang, David Almansa, memulai dari posisi pole dan baru tersingkir di lap terakhir, membawa pulang motor Leopard-nya di posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya, Adrian Fernandez.

Article continues below ADVERTISEMENT

Grup di belakang mulai terlibat pertikaian internal yang memungkinkan trio podium untuk lepas, memberi Guido Pini kesempatan untuk maju ke posisi keenam untuk LIqui Moly Dynavolt Intact GP, rookie teratas dalam balapan.

Joel Kelso memanfaatkan pertarungan di lap terakhir untuk maju ke posisi ketujuh untuk LevelUp - MTA, tepat di depan David Munoz, yang turun ke posisi kedelapan pada entri kedua Dynavolt.

Setelah aksinya di Q1, Ryusei Yamanaka menerima penalti mundur dari grid yang sudah diprediksi, ia masuk di belakang Scott Ogden, yang berada di posisi penerima penalti, menjalani akhir pekan yang tak terlupakan setelah dihadang dan ditabrak, hingga mengalami patah tulang di tangannya.

Yamanaka dengan cepat melewati para pembalap di depannya dan berada di grup terdepan untuk akhirnya finis di posisi kesembilan, sementara Ogden yang babak belur dan memar awalnya menyalipnya sebelum akhirnya berhenti di posisi ke-14.

Valentin Perrone menghabiskan sebagian besar balapan dengan menghadapi peringatan batas lintasan awal, yang membatasi kemampuannya untuk melaju, dan finis di posisi kesepuluh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Luca Lunetta tak mampu mengimbangi rombongan di depannya sekembalinya dari cedera, finis di posisi kesebelas adalah hasil terbaik yang bisa diraih pebalap SIC58 Squadra Corse tersebut.

Pemenang Hungaria, Maximo Quiles, sebelumnya berada di rombongan terdepan, naik satu detik sebelum terpaksa melebar dan kehilangan kendali, membuat pebalap Aspar itu berada di posisi kedua belas.

Alvaro Carpe berada di posisi ke-13 dengan motor Red Bull KTM Ajo kedua, sementara Ogden di posisi ke-14, dengan poin terakhir diraih Marcos Uriarte.

Arbi Aditama (finis P24) kembali ke Honda Team Asia untuk Tatchakorn Buasri dan berada dalam persaingan di tahap awal, menerima penalti putaran panjang yang jarang terjadi di dalam balapan karena berkendara secara tidak bertanggung jawab bersama Noah Dettwiler (ke-21).