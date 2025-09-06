Moto3 Catalunya 2025: Almansa Bukukan Pole Grand Prix Pertamanya
Hasil kualifikasi Moto3 Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, dengan David Almansa mencatatkan pole.
Kualifikasi Moto3 Catalunya 2025 melihat David Almansa meraih pole Grand Prix pertamanya setelah berada dalam posisi trek ideal pada flying lap terakhirnya.
Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 46.977s
|2
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.202s
|3
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.209s
|4
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.219s
|5
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.356s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.358s
|7
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.363s
|8
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.377s
|9
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.441s
|10
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.533s
|12
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.765s
|13
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.790s
|14
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.934s
|15
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.031s
|16
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.363s
|17
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.588s
|18
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.591s
|Q1
|19
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 48.538s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 48.641s
|21
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 49.036s
|22
|Marco Morelli
|ITA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 49.085s
|23
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 49.131s
|24
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|1m 49.500s
|25
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 49.996s
|26
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|No Time
Pembalap Leopard itu melihat upaya terbaiknya di posisi kesembilan, kembali ke trek untuk putaran kedua bersama rekan setimnya Adrian Fernandez dan motor Aspar, yang terakhir setelah rombongan Red Bull dan MT Helmet berangkat bersama.
Seiring perubahan posisi yang cepat, Almansa, pebalap Honda di belakang, berhasil meraih pole position dengan catatan waktu terbaik 1 menit 46,877 detik.
Joel Kelso, yang sebelumnya berlari sendiri, berhasil menemukan kelompok di depannya sebagai penanda. Saat mendekati kelompok tersebut, ia naik dari posisi kedelapan ke posisi kedua untuk LevelUP - MTA, hanya 0,202 detik lebih lambat.
Sesi FP2 pagi hari menampilkan Angel Piqueras yang memimpin, menunjukkan bahwa ia akan dengan mudah lolos dari Q1, dan ia pun berhasil.
Berada di belakang rival juaranya, Jose Antonio Rueda, Piqueras mencatatkan waktu yang solid, memimpin hampir sepanjang sesi, sebelum akhirnya tergeser oleh usaha Almansa di akhir sesi.
David Munoz kehilangan upaya terbaiknya untuk mencapai batas trek tepat di akhir sesi, tetapi ia berhasil meraih posisi keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Ryusei Yamanaka juga berhasil melewati Q1 di belakang rekan setimnya, dan mencatat waktu terbaik kelima di Q2.
Pemimpin sesi awal, Adrian Fernandez, kemudian finis di urutan keenam dengan Leopard kedua.
Rueda menghabiskan sebagian besar sesi bersama rekan-rekannya, di depan dan terus dibuntuti, yang membatasi kemampuannya untuk menemukan jalur yang jelas atau mobil dereknya sendiri, sehingga pemimpin klasemen kejuaraan Red Bull KTM Ajo itu berada di urutan ketujuh.
Guido Pini adalah rookie dengan posisi tertinggi di urutan kedelapan dengan mobil Dynavolt kedua, sementara Alvaro Carpe mendapatkan start di posisi kesembilan di belakang rekan setimnya di Red Bull KTM Ajo.
Maximo Quiles melupakan awal akhir pekan yang penuh kecelakaan, berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan sepuluh besar bersama Aspar.
Taiyo Furusato kurang bekerja pada hari balapan dibandingkan biasanya dengan start di posisi kedua belas untuk Honda Team Asia, sementara Arbi Aditama (P25) melanjutkan tugasnya sebagai pengganti Tatchakorn Buasri yang cedera.