Moto3 Catalunya 2025: Almansa Bukukan Pole Grand Prix Pertamanya

Kualifikasi Moto3 Catalunya 2025 melihat David Almansa meraih pole Grand Prix pertamanya setelah berada dalam posisi trek ideal pada flying lap terakhirnya.

Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) 1m 46.977s 2 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.202s 3 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.209s 4 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.219s 5 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.356s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.358s 7 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.363s 8 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.377s 9 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.441s 10 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.533s 11 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.661s 12 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.765s 13 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.790s 14 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.934s 15 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.031s 16 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.363s 17 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +1.588s 18 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.591s Q1 19 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 48.538s 20 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 48.641s 21 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 49.036s 22 Marco Morelli ITA GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 49.085s 23 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 49.131s 24 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) 1m 49.500s 25 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) 1m 49.996s 26 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) No Time

Pembalap Leopard itu melihat upaya terbaiknya di posisi kesembilan, kembali ke trek untuk putaran kedua bersama rekan setimnya Adrian Fernandez dan motor Aspar, yang terakhir setelah rombongan Red Bull dan MT Helmet berangkat bersama.

Seiring perubahan posisi yang cepat, Almansa, pebalap Honda di belakang, berhasil meraih pole position dengan catatan waktu terbaik 1 menit 46,877 detik.

Joel Kelso, yang sebelumnya berlari sendiri, berhasil menemukan kelompok di depannya sebagai penanda. Saat mendekati kelompok tersebut, ia naik dari posisi kedelapan ke posisi kedua untuk LevelUP - MTA, hanya 0,202 detik lebih lambat.

Sesi FP2 pagi hari menampilkan Angel Piqueras yang memimpin, menunjukkan bahwa ia akan dengan mudah lolos dari Q1, dan ia pun berhasil.

Berada di belakang rival juaranya, Jose Antonio Rueda, Piqueras mencatatkan waktu yang solid, memimpin hampir sepanjang sesi, sebelum akhirnya tergeser oleh usaha Almansa di akhir sesi.

David Munoz kehilangan upaya terbaiknya untuk mencapai batas trek tepat di akhir sesi, tetapi ia berhasil meraih posisi keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Ryusei Yamanaka juga berhasil melewati Q1 di belakang rekan setimnya, dan mencatat waktu terbaik kelima di Q2.

Pemimpin sesi awal, Adrian Fernandez, kemudian finis di urutan keenam dengan Leopard kedua.

Rueda menghabiskan sebagian besar sesi bersama rekan-rekannya, di depan dan terus dibuntuti, yang membatasi kemampuannya untuk menemukan jalur yang jelas atau mobil dereknya sendiri, sehingga pemimpin klasemen kejuaraan Red Bull KTM Ajo itu berada di urutan ketujuh.

Guido Pini adalah rookie dengan posisi tertinggi di urutan kedelapan dengan mobil Dynavolt kedua, sementara Alvaro Carpe mendapatkan start di posisi kesembilan di belakang rekan setimnya di Red Bull KTM Ajo.

Maximo Quiles melupakan awal akhir pekan yang penuh kecelakaan, berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan sepuluh besar bersama Aspar.

Taiyo Furusato kurang bekerja pada hari balapan dibandingkan biasanya dengan start di posisi kedua belas untuk Honda Team Asia, sementara Arbi Aditama (P25) melanjutkan tugasnya sebagai pengganti Tatchakorn Buasri yang cedera.