Moto3 Catalunya 2025: Almansa Bukukan Pole Grand Prix Pertamanya

Hasil kualifikasi Moto3 Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya, dengan David Almansa mencatatkan pole.

Kualifikasi Moto3 Catalunya 2025 melihat David Almansa meraih pole Grand Prix pertamanya setelah berada dalam posisi trek ideal pada flying lap terakhirnya.

Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)1m 46.977s
2Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.202s
3Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.209s
4David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.219s
5Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.356s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.358s
7Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.363s
8Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.377s
9Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.441s
10Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.533s
12Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.765s
13Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.790s
14Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.934s
15Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.031s
16Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.363s
17Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+1.588s
18Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.591s
Q1
19Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)1m 48.538s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 48.641s
21Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)1m 49.036s
22Marco MorelliITAGRYD - MLav Racing (Honda)1m 49.085s
23Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)1m 49.131s
24Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)1m 49.500s
25Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)1m 49.996s
26Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)No Time

Pembalap Leopard itu melihat upaya terbaiknya di posisi kesembilan, kembali ke trek untuk putaran kedua bersama rekan setimnya Adrian Fernandez dan motor Aspar, yang terakhir setelah rombongan Red Bull dan MT Helmet berangkat bersama.

Seiring perubahan posisi yang cepat, Almansa, pebalap Honda di belakang, berhasil meraih pole position dengan catatan waktu terbaik 1 menit 46,877 detik.

Joel Kelso, yang sebelumnya berlari sendiri, berhasil menemukan kelompok di depannya sebagai penanda. Saat mendekati kelompok tersebut, ia naik dari posisi kedelapan ke posisi kedua untuk LevelUP - MTA, hanya 0,202 detik lebih lambat.

Sesi FP2 pagi hari menampilkan Angel Piqueras yang memimpin, menunjukkan bahwa ia akan dengan mudah lolos dari Q1, dan ia pun berhasil. 

Berada di belakang rival juaranya, Jose Antonio Rueda, Piqueras mencatatkan waktu yang solid, memimpin hampir sepanjang sesi, sebelum akhirnya tergeser oleh usaha Almansa di akhir sesi.

David Munoz kehilangan upaya terbaiknya untuk mencapai batas trek tepat di akhir sesi, tetapi ia berhasil meraih posisi keempat untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Ryusei Yamanaka juga berhasil melewati Q1 di belakang rekan setimnya, dan mencatat waktu terbaik kelima di Q2.

Pemimpin sesi awal, Adrian Fernandez, kemudian finis di urutan keenam dengan Leopard kedua.

Rueda menghabiskan sebagian besar sesi bersama rekan-rekannya, di depan dan terus dibuntuti, yang membatasi kemampuannya untuk menemukan jalur yang jelas atau mobil dereknya sendiri, sehingga pemimpin klasemen kejuaraan Red Bull KTM Ajo itu berada di urutan ketujuh.

Guido Pini adalah rookie dengan posisi tertinggi di urutan kedelapan dengan mobil Dynavolt kedua, sementara Alvaro Carpe mendapatkan start di posisi kesembilan di belakang rekan setimnya di Red Bull KTM Ajo.

Maximo Quiles melupakan awal akhir pekan yang penuh kecelakaan, berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan sepuluh besar bersama Aspar.

Taiyo Furusato kurang bekerja pada hari balapan dibandingkan biasanya dengan start di posisi kedua belas untuk Honda Team Asia, sementara Arbi Aditama (P25) melanjutkan tugasnya sebagai pengganti Tatchakorn Buasri yang cedera.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

