Moto3 Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Catalunya di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 di musim 2025.

Valentin Perrone, Moto3, 2025
Valentin Perrone, Moto3, 2025
Hari Jumat untuk Moto3 Catalunya 2025, putaran ke-15 di kejuaraan, melihat rookie Valentin Perrone memastikan tempat langsung di Q2 sebagai yang tercepat di sesi Practice.

Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 47.584s
2David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.096s
3David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.195s
4Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.377s
5Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.461s
6Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.465s
7Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.580s
8Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.584s
9Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+0.593s
10Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.598s
11Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+0.680s
12Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.708s
13Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.740s
14Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.743s
15Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.762s
16Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+0.811s
17Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.819s
18Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.125s
19Marco MorelliITAGRYD - MLav Racing (Honda)1.154s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.470s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.684s
22Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.893s
23Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.138s
24Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.238s
25Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+2.238s
26Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.542s

Bekerja di grup utama trek, pembalap Red Bull KTM Tech3 ini berhasil memimpin timesheets dengan empat menit tersisa, naik dari posisi kelima dengan laptime 1 menit 47,584 detik, mengejar motor Aspar di depannya.

Meskipun peningkatan terjadi akhir sesi, catatan waktunya tetap tak tertandingi. David Munoz hampir saja melakukannya dengan upaya terakhir yang agresif, membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact to GP ini hanya terpaut 0,096 detik di belakang Perrone.

David Almansa yang lama memimpin sesi Practice, finis di belakang duo KTM tersebut dalam catatan waktu, pembalap Honda teratas untuk Leopard.

Para rookie terus tampil impresif dengan Guido Pini yang melompat dari posisi ke-21 ke posisi keempat di grup yang sama, di belakang Perrone pada saat yang bersamaan.

Setelah terjatuh sebelumnya, Maximo Quiles kembali beraksi setelah diperiksa di pusat medis, bangkit kembali untuk mencatatkan waktu terbaik kelima untuk Aspar.

Jacob Roulstone memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk bermanuver bersama motor Red Bull lainnya dan membawa motor Tech 3-nya ke posisi keenam, sementara Kelso memanfaatkan penanda dan berkendara sendiri menuju posisi ketujuh untuk LevelUp - MTA.

Pemimpin klasemen, Jose Antonio Rueda, berada di posisi kedelapan yang lebih tenang, seringkali di depan rombongan utama, setelah memuncaki sesi sebelumnya.

Riccardo Rossi kembali ke performa terbaiknya di posisi kesembilan untuk Rivacold Snipers, sementara Luca Lunetta membawa motor SIC58 Squadra Corse ke posisi sepuluh besar pada hari pertama setelah kembali dari cedera.

Marcos Uriate berada di urutan kesebelas tercepat, sementara Adrian Fernandez akhirnya mencatatkan waktu terbaiknya setelah serangkaian pembatalan putaran karena melebihi batas lintasan di posisi kedua belas.

Dua tempat Q2 otomatis terakhir jatuh ke tangan Taiyo Furusato, yang melewatkan kunjungan Q1 dengan waktu tercepat ke-13 untuk Honda Team Asia, dan Alvaro Carpe, yang hampir terjatuh selama sebagian besar sesi dalam perjalanannya ke posisi ke-14 dengan motor Red Bull KTM Ajo kedua.

Sesi FP1 ditandai serangkaian putaran cepat di akhir sesi yang membawa Rueda ke puncak catatan waktu - unggul satu detik dari rival perebutan gelar Piqueras, diikuti Munoz di posisi kedua dan Fernandez di posisi ketiga.

Lunetta berada di posisi kelima belas pada sesi pertamanya setelah pulih dari cedera.

Kecelakaan parah membuat Quiles turun ke posisi kesepuluh, dengan motor dan pebalap terguling di gravel di tikungan terakhir. Remaja Spanyol itu tampak oleng saat  mencoba berdiri dari kecelakaan.

Terdapat dua kecelakaan lagi di tikungan kelima yang ramai, dengan Carraro yang frustrasi menjadi korban pertama tikungan tersebut, kemudian disusul oleh Rossi.

Uriarte tetap menjadi pebalap pengganti jangka panjang di LevelUp - MTA, menggantikan Matteo Bertelle.

Ada dua pengganti lainnya di Barcelona - Aditama tetap di Honda Team Asia menggantikan Tatchakorn Buasri, dan Marco Morelli (ke-19) kembali di MLav Racing.

Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 47.483s
2David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.188s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.524s
4Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.587s
5Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.633s
6Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.652s
7Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.748s
8David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.769s
9Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.891s
10Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.983s
11Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.082s
12Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.125s
13Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.257s
14Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.266s
15Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.304s
16Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.315s
17Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.339s
18Marco MorelliITAGRYD - MLav Racing (Honda)+1.419s
19Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.714s
20Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.730s
21Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+1.928s
22Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+1.948s
23Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.230s
24Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+2.556s
25Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.628s
26Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.913s
