Moto3 Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Catalunya di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 di musim 2025.
Hari Jumat untuk Moto3 Catalunya 2025, putaran ke-15 di kejuaraan, melihat rookie Valentin Perrone memastikan tempat langsung di Q2 sebagai yang tercepat di sesi Practice.
Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|1m 47.584s
|2
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.096s
|3
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.195s
|4
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.377s
|5
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.461s
|6
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.465s
|7
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.580s
|8
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.584s
|9
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.593s
|10
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.598s
|11
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.680s
|12
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.708s
|13
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.740s
|14
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.743s
|15
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.762s
|16
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.811s
|17
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.819s
|18
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.125s
|19
|Marco Morelli
|ITA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1.154s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.470s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.684s
|22
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.893s
|23
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.138s
|24
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.238s
|25
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.238s
|26
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.542s
Bekerja di grup utama trek, pembalap Red Bull KTM Tech3 ini berhasil memimpin timesheets dengan empat menit tersisa, naik dari posisi kelima dengan laptime 1 menit 47,584 detik, mengejar motor Aspar di depannya.
Meskipun peningkatan terjadi akhir sesi, catatan waktunya tetap tak tertandingi. David Munoz hampir saja melakukannya dengan upaya terakhir yang agresif, membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact to GP ini hanya terpaut 0,096 detik di belakang Perrone.
David Almansa yang lama memimpin sesi Practice, finis di belakang duo KTM tersebut dalam catatan waktu, pembalap Honda teratas untuk Leopard.
Para rookie terus tampil impresif dengan Guido Pini yang melompat dari posisi ke-21 ke posisi keempat di grup yang sama, di belakang Perrone pada saat yang bersamaan.
Setelah terjatuh sebelumnya, Maximo Quiles kembali beraksi setelah diperiksa di pusat medis, bangkit kembali untuk mencatatkan waktu terbaik kelima untuk Aspar.
Jacob Roulstone memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk bermanuver bersama motor Red Bull lainnya dan membawa motor Tech 3-nya ke posisi keenam, sementara Kelso memanfaatkan penanda dan berkendara sendiri menuju posisi ketujuh untuk LevelUp - MTA.
Pemimpin klasemen, Jose Antonio Rueda, berada di posisi kedelapan yang lebih tenang, seringkali di depan rombongan utama, setelah memuncaki sesi sebelumnya.
Riccardo Rossi kembali ke performa terbaiknya di posisi kesembilan untuk Rivacold Snipers, sementara Luca Lunetta membawa motor SIC58 Squadra Corse ke posisi sepuluh besar pada hari pertama setelah kembali dari cedera.
Marcos Uriate berada di urutan kesebelas tercepat, sementara Adrian Fernandez akhirnya mencatatkan waktu terbaiknya setelah serangkaian pembatalan putaran karena melebihi batas lintasan di posisi kedua belas.
Dua tempat Q2 otomatis terakhir jatuh ke tangan Taiyo Furusato, yang melewatkan kunjungan Q1 dengan waktu tercepat ke-13 untuk Honda Team Asia, dan Alvaro Carpe, yang hampir terjatuh selama sebagian besar sesi dalam perjalanannya ke posisi ke-14 dengan motor Red Bull KTM Ajo kedua.
Sesi FP1 ditandai serangkaian putaran cepat di akhir sesi yang membawa Rueda ke puncak catatan waktu - unggul satu detik dari rival perebutan gelar Piqueras, diikuti Munoz di posisi kedua dan Fernandez di posisi ketiga.
Lunetta berada di posisi kelima belas pada sesi pertamanya setelah pulih dari cedera.
Kecelakaan parah membuat Quiles turun ke posisi kesepuluh, dengan motor dan pebalap terguling di gravel di tikungan terakhir. Remaja Spanyol itu tampak oleng saat mencoba berdiri dari kecelakaan.
Terdapat dua kecelakaan lagi di tikungan kelima yang ramai, dengan Carraro yang frustrasi menjadi korban pertama tikungan tersebut, kemudian disusul oleh Rossi.
Uriarte tetap menjadi pebalap pengganti jangka panjang di LevelUp - MTA, menggantikan Matteo Bertelle.
Ada dua pengganti lainnya di Barcelona - Aditama tetap di Honda Team Asia menggantikan Tatchakorn Buasri, dan Marco Morelli (ke-19) kembali di MLav Racing.
Moto3 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1m 47.483s
|2
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.188s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.524s
|4
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.587s
|5
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.633s
|6
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.652s
|7
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.748s
|8
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.769s
|9
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.891s
|10
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.983s
|11
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.082s
|12
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.125s
|13
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.257s
|14
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.266s
|15
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.304s
|16
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.315s
|17
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.339s
|18
|Marco Morelli
|ITA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.419s
|19
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.714s
|20
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.730s
|21
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.928s
|22
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.948s
|23
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.230s
|24
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.556s
|25
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+2.628s
|26
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.913s