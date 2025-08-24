Moto3 Hungaria 2025: Quiles Curi Kemenangan dari Perrone di Lap Pamungkas

Balapan Moto3 pertama di Balaton Park berlangsung sengit sampai akhir, kali ini antara dua rookie Maximo Quiles dan Valentin Perrone. Kedua pembalap bertarung sengit - bahkan sampai melibatkan kontak - tapi akhirnya Quilles menang dengan selisih 0,018 detik.

Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) 20 Laps 2 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.018s 3 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.858s 4 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.952s 5 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.362s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +6.159s 7 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +9.546s 8 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +10.025s 9 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +11.696s 10 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +20.109s 11 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +24.862s 12 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +26.871s 13 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +32.279s 14 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +36.636s 15 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +37.394s 16 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +40.701s 17 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +41.674s 18 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +44.069s 19 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +45.803s 20 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) +53.120s 21 Leonardo Abruzzo ITA GRYD - MLav Racing (Honda) +1m 00.634s 22 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) DNF 23 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) DNF 24 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) DNF 25 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) DNF 26 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) DNF

Pembalap CFMoto Gaviota Aspar itu memulai dari posisi pole dan memimpin lap-lap pembuka, coba membangun jarak dari rombongan di belakangnya, tetapi Perrone menolak untuk melepaskannya.

Pembalap Red Bull KTM Tech 3 itu memegang keunggulan ban, memilih kompon yang lebih keras, sementara kompon lunak Quiles rusak dan hancur di parc ferme.

Hal itu memungkinkan pembalap Argentina itu untuk melejit di tahap akhir, melaju di akhir lap kesepuluh hingga tikungan kelima belas ketika Quiles sudah mulai kesulitan mendapatkan cengkeraman dan melebar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Perlombaan berlanjut hingga lap terakhir, dipimpin oleh motor #73. Quiles melaju di tikungan kelima, setelah berlatih di lap-lap sebelumnya, lalu mempertaruhkan segalanya untuk mengerem agar tetap di depan.

Perrone sempat melakukan lunge terakhir di tikungan kelima belas, dengan keduanya keluar dari tikungan terakhir berdampingan, saling beradu dalam perebutan posisi menuju garis finis, dengan Quiles unggul hanya 0,018 detik.

Ini adalah kemenangan kedua bagi Quiles di musim debutnya, dengan Perrone mencetak finis terbaik dan podium kedua, melanjutkan kunjungannya sebelumnya di podium Mugello.

Pertarungan di belakang juga sama sengitnya, dengan David Munoz berjuang untuk tetap di depan pemenang Austria, Angel Piqueras, yang melaju jauh di tikungan terakhir. Piqueras melihat peluang, tetapi harus mundur untuk menghindari motor Dynavolt di depannya, memberi Munoz podium beruntun kelimanya .

Pebalap terakhir dari grup terdepan adalah pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda, yang menjalani balapan serupa dengan balapan terakhir di Austria - melakukan beberapa manuver di awal untuk berada di grup terdepan, kemudian meminimalkan kerusakan pada keunggulan gelarnya dengan finis di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Lima detik kemudian, selisih awal yang disebabkan oleh dorongan dari para pemimpin - catatan waktu terbaik dalam balapan lebih cepat daripada waktu pole - terbukti menjadi selisih yang terlalu besar bagi Adrian Fernandez, yang mengejar tetapi berada di posisi keenam, pembalap Honda teratas di balapan untuk Leopard.

Rekan setimnya, David Almansa, memimpin grup berikutnya di posisi ketujuh, di depan Joel Kelso, pembalap terbaik dari banyak pembalap yang terkena peringatan batas lintasan, di posisi kedelapan untuk LevelUp.

Kelso berhasil menjaga jaraknya dengan Alvaro Carpe, pembalap pertama yang terkena peringatan batas lintasan di lap kelima. Peringatan tersebut membuatnya turun ke posisi kesembilan dengan motor Ajo kedua.

Jacob Roulstone tampil impresif dalam balapan ini untuk finis di sepuluh besar bagi Tech 3, mengungguli Dennis Foggia yang berada di posisi kesebelas untuk Aspar, dan berhasil mengungguli pembalap Rivacold Snipers, Nicola Carraro, di akhir balapan.

Casey O’Gorman, yang baru menjalani balapan keduanya sebagai pengganti Luca Lunetta di SIC58 Squadra Corse, meraih poin untuk pertama kalinya dengan finis di posisi ke-13 yang impresif.

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah terpaksa masuk ke gravel yang dalam untuk menghindari kecelakaan pertama Scott Ogden, Ryusei Yamanaka dan Marcos Uriarte kembali menyalip untuk meraih poin terakhir di posisi ke-14 dan ke-15.

Arbi Aditama (ke-20) kembali di Balaton Park bersama Honda Team Asia, menggantikan Tatchakorn Buasri yang cedera.

Dengan hasil ini, Rueda yang sudah mengemas 250 poin kini mengendalikan keunggulan 69 poin atas Piqueras (181).

Quiles adalah pendatang baru teratas, mengungguli Munoz yang konsisten untuk posisi ketiga secara keseluruhan setelah kemenangannya dengan 164 poin. Carpe adalah saingan pendatang baru terdekatnya di posisi kelima, dengan 146 poin.