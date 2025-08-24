Moto3 Hungaria 2025: Quiles Curi Kemenangan dari Perrone di Lap Pamungkas

Hasil lengkap Moto3 Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Maximo Quiles, Valentin Perrone, Moto3, Hungary, 2025
Maximo Quiles, Valentin Perrone, Moto3, Hungary, 2025
Balapan Moto3 pertama di Balaton Park berlangsung sengit sampai akhir, kali ini antara dua rookie Maximo Quiles dan Valentin Perrone. Kedua pembalap bertarung sengit - bahkan sampai melibatkan kontak - tapi akhirnya Quilles menang dengan selisih 0,018 detik.

Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park -  Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)20 Laps
2Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.018s
3David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.858s
4Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.952s
5Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.362s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+6.159s
7David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+9.546s
8Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+10.025s
9Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+11.696s
10Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+20.109s
11Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+24.862s
12Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+26.871s
13Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+32.279s
14Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+36.636s
15Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+37.394s
16Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+40.701s
17Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+41.674s
18Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+44.069s
19Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+45.803s
20Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+53.120s
21Leonardo AbruzzoITAGRYD - MLav Racing (Honda)+1m 00.634s
22Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)DNF
23Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)DNF
24Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)DNF
25Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)DNF
26Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)DNF

Pembalap CFMoto Gaviota Aspar itu memulai dari posisi pole dan memimpin lap-lap pembuka, coba membangun jarak dari rombongan di belakangnya, tetapi Perrone menolak untuk melepaskannya.

Pembalap Red Bull KTM Tech 3 itu memegang keunggulan ban, memilih kompon yang lebih keras, sementara kompon lunak Quiles rusak dan hancur di parc ferme.

Hal itu memungkinkan pembalap Argentina itu untuk melejit di tahap akhir, melaju di akhir lap kesepuluh hingga tikungan kelima belas ketika Quiles sudah mulai kesulitan mendapatkan cengkeraman dan melebar.

Perlombaan berlanjut hingga lap terakhir, dipimpin oleh motor #73. Quiles melaju di tikungan kelima, setelah berlatih di lap-lap sebelumnya, lalu mempertaruhkan segalanya untuk mengerem agar tetap di depan.

Perrone sempat melakukan lunge terakhir di tikungan kelima belas, dengan keduanya keluar dari tikungan terakhir berdampingan, saling beradu dalam perebutan posisi menuju garis finis, dengan Quiles unggul hanya 0,018 detik.

Ini adalah kemenangan kedua bagi Quiles di musim debutnya, dengan Perrone mencetak finis terbaik dan podium kedua, melanjutkan kunjungannya sebelumnya di podium Mugello.

Pertarungan di belakang juga sama sengitnya, dengan David Munoz berjuang untuk tetap di depan pemenang Austria, Angel Piqueras, yang melaju jauh di tikungan terakhir. Piqueras melihat peluang, tetapi harus mundur untuk menghindari motor Dynavolt di depannya, memberi Munoz podium beruntun kelimanya .

Pebalap terakhir dari grup terdepan adalah pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda, yang menjalani balapan serupa dengan balapan terakhir di Austria - melakukan beberapa manuver di awal untuk berada di grup terdepan, kemudian meminimalkan kerusakan pada keunggulan gelarnya dengan finis di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo.

Lima detik kemudian, selisih awal yang disebabkan oleh dorongan dari para pemimpin - catatan waktu terbaik dalam balapan lebih cepat daripada waktu pole - terbukti menjadi selisih yang terlalu besar bagi Adrian Fernandez, yang mengejar tetapi berada di posisi keenam, pembalap Honda teratas di balapan untuk Leopard.

Rekan setimnya, David Almansa, memimpin grup berikutnya di posisi ketujuh, di depan Joel Kelso, pembalap terbaik dari banyak pembalap yang terkena peringatan batas lintasan, di posisi kedelapan untuk LevelUp. 

Kelso berhasil menjaga jaraknya dengan Alvaro Carpe, pembalap pertama yang terkena peringatan batas lintasan di lap kelima. Peringatan tersebut membuatnya turun ke posisi kesembilan dengan motor Ajo kedua.

Jacob Roulstone tampil impresif dalam balapan ini untuk finis di sepuluh besar bagi Tech 3, mengungguli Dennis Foggia yang berada di posisi kesebelas untuk Aspar, dan berhasil mengungguli pembalap Rivacold Snipers, Nicola Carraro, di akhir balapan.

Casey O’Gorman, yang baru menjalani balapan keduanya sebagai pengganti Luca Lunetta di SIC58 Squadra Corse, meraih poin untuk pertama kalinya dengan finis di posisi ke-13 yang impresif.

Setelah terpaksa masuk ke gravel yang dalam untuk menghindari kecelakaan pertama Scott Ogden, Ryusei Yamanaka dan Marcos Uriarte kembali menyalip untuk meraih poin terakhir di posisi ke-14 dan ke-15.

Arbi Aditama (ke-20) kembali di Balaton Park bersama Honda Team Asia, menggantikan Tatchakorn Buasri yang cedera.

Dengan hasil ini, Rueda yang sudah mengemas 250 poin kini mengendalikan keunggulan 69 poin atas Piqueras (181).

Quiles adalah pendatang baru teratas, mengungguli Munoz yang konsisten untuk posisi ketiga secara keseluruhan setelah kemenangannya dengan 164 poin. Carpe adalah saingan pendatang baru terdekatnya di posisi kelima, dengan 146 poin.

