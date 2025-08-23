Moto3 Hungaria 2025: Quilles Tegaskan Keunggulan dengan Pole

Maximo Quiles melanjutkan dominasinya di akhir pekan Moto3 Hungaria saat ia meraih pole position keduanya musim ini di Balaton Park.

Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park - Qualifying Results Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) 1m 46.069s 2 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.060s 3 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.090s 4 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.107s 5 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.264s 6 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.269s 7 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.322s 8 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.388s 9 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.438s 10 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.607s 11 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.673s 12 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.746s 13 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.772s 14 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.820s 15 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +1.066s 16 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.105s 17 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +1.213s 18 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.802s Q1 19 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 46.929s 20 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 47.129s 21 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 47.314s 22 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 47.316s 23 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) 1m 47.472s 24 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) 1m 47.553s 25 Leonardo Abruzzo ITA GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 47.588s 26 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 47.731s

Memuncaki timesheets Jumat, rookie CFMoto Gaviota Aspar ini juga memuncaki sesi Sabtu pagi dengan catatan waktu yang kelak akan menjadi rekor baru (1 menit 45,812 detik) sekaligus menguji batas kemampuannya – dengan dua kecelakaan dalam sesi tersebut.

Hal itu memungkinkan pebalap muda Spanyol itu untuk melaju hingga batas kemampuannya. Quilles mengambil momentum saat rival berada di pit untuk mencatat lap terbaiknya, mengamankan pole dengan laptime 1 menit 46,060 detik saat para pesaingnya bersiap untuk mengganti ban.

Quiles memang mencatatkan waktu yang lebih baik, kembali ke catatan waktu 1 menit 45 detik, tetapi sempat terpeleset, sehingga catatan terbaiknya sebelumnya adalah meraih pole lap untuk kedua kalinya musim ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pole-sitter Austria Valentin Perrone, sempat memimpin sementara setelah balapannya dengan motor Red Bull, yang semuanya berada di belakang Angel Piqueras. Pembalap rookie tersebut menyelesaikan putaran tersebut dengan selisih hanya 0,060 detik di posisi kedua untuk Tech 3.

Pemenang balapan Austria, Piqueras, berusaha keras di akhir balapan untuk melengkapi tiga besar, barisan terdepan yang seluruhnya diisi pembalap KTM, untuk naik dari posisi keenam ke posisi ketiga saat bendera finis berkibar.

Hari yang kuat bagi para pembalap rookie di trek baru dalam kalender ini, dengan Alvaro Carpe naik ke posisi keempat untuk Red Bull KTM Ajo.

David Munoz memimpin sejak awal sesi latihan bebas dan meraih posisi kelima untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, tepat di depan rekan setimnya Guido Pini di posisi keenam.

Jacob Roulstone berada di posisi ketujuh yang solid dengan motor Red Bull KTM Tech 3 kedua, di depan pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda, yang berada di posisi kedelapan terbaik untuk Red Bull KTM Ajo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Adrian Fernandez kembali menjadi pembalap Honda teratas di posisi kesembilan, dengan rekan setimnya di Leopard, David Almansa, melengkapi sepuluh besar.

Dennis Foggia juga masuk pit sejak awal untuk mendapatkan ruang dan meraih posisi kesebelas dengan Aspar kedua.

Taiyo Furusato adalah yang terbaik di antara para pembalap yang lulus Q2 di posisi kedua belas, tetapi juga terjatuh - di gravel di tikungan pertama dengan dua menit tersisa, bendera kuningnya membatalkan beberapa putaran cepat.

Arbi Aditama kembali menjadi rekan satu tim Furosato di Balaton Park, menggantikan Tatchakorn Buasri yang cedera, dan menempati posisi start ke-23.