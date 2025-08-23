Moto3 Hungaria 2025: Quilles Tegaskan Keunggulan dengan Pole
Hasil kualifikasi Moto3 Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14.
Maximo Quiles melanjutkan dominasinya di akhir pekan Moto3 Hungaria saat ia meraih pole position keduanya musim ini di Balaton Park.
Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park - Qualifying Results
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1m 46.069s
|2
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.060s
|3
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.090s
|4
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.107s
|5
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.264s
|6
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.269s
|7
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.322s
|8
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.388s
|9
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.438s
|10
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.607s
|11
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.673s
|12
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.746s
|13
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.772s
|14
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.820s
|15
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.066s
|16
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.105s
|17
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.213s
|18
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.802s
|Q1
|19
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 46.929s
|20
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 47.129s
|21
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 47.314s
|22
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 47.316s
|23
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 47.472s
|24
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|1m 47.553s
|25
|Leonardo Abruzzo
|ITA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 47.588s
|26
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 47.731s
Memuncaki timesheets Jumat, rookie CFMoto Gaviota Aspar ini juga memuncaki sesi Sabtu pagi dengan catatan waktu yang kelak akan menjadi rekor baru (1 menit 45,812 detik) sekaligus menguji batas kemampuannya – dengan dua kecelakaan dalam sesi tersebut.
Hal itu memungkinkan pebalap muda Spanyol itu untuk melaju hingga batas kemampuannya. Quilles mengambil momentum saat rival berada di pit untuk mencatat lap terbaiknya, mengamankan pole dengan laptime 1 menit 46,060 detik saat para pesaingnya bersiap untuk mengganti ban.
Quiles memang mencatatkan waktu yang lebih baik, kembali ke catatan waktu 1 menit 45 detik, tetapi sempat terpeleset, sehingga catatan terbaiknya sebelumnya adalah meraih pole lap untuk kedua kalinya musim ini.
Pole-sitter Austria Valentin Perrone, sempat memimpin sementara setelah balapannya dengan motor Red Bull, yang semuanya berada di belakang Angel Piqueras. Pembalap rookie tersebut menyelesaikan putaran tersebut dengan selisih hanya 0,060 detik di posisi kedua untuk Tech 3.
Pemenang balapan Austria, Piqueras, berusaha keras di akhir balapan untuk melengkapi tiga besar, barisan terdepan yang seluruhnya diisi pembalap KTM, untuk naik dari posisi keenam ke posisi ketiga saat bendera finis berkibar.
Hari yang kuat bagi para pembalap rookie di trek baru dalam kalender ini, dengan Alvaro Carpe naik ke posisi keempat untuk Red Bull KTM Ajo.
David Munoz memimpin sejak awal sesi latihan bebas dan meraih posisi kelima untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP, tepat di depan rekan setimnya Guido Pini di posisi keenam.
Jacob Roulstone berada di posisi ketujuh yang solid dengan motor Red Bull KTM Tech 3 kedua, di depan pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda, yang berada di posisi kedelapan terbaik untuk Red Bull KTM Ajo.
Adrian Fernandez kembali menjadi pembalap Honda teratas di posisi kesembilan, dengan rekan setimnya di Leopard, David Almansa, melengkapi sepuluh besar.
Dennis Foggia juga masuk pit sejak awal untuk mendapatkan ruang dan meraih posisi kesebelas dengan Aspar kedua.
Taiyo Furusato adalah yang terbaik di antara para pembalap yang lulus Q2 di posisi kedua belas, tetapi juga terjatuh - di gravel di tikungan pertama dengan dua menit tersisa, bendera kuningnya membatalkan beberapa putaran cepat.
Arbi Aditama kembali menjadi rekan satu tim Furosato di Balaton Park, menggantikan Tatchakorn Buasri yang cedera, dan menempati posisi start ke-23.