Moto3 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Hasil latihan Jumat dari Moto3 Hungaria 2025, putaran ke-14 dari 22 di Balaton Park.

Maximo Quiles, Moto3, 2025
Maximo Quiles, Moto3, 2025
© Gold & Goose

Hari pembuka Moto3 Hungaria di Balaton Park mengacak peta kekuatan saat para rookie mencuri perhatian, dengan Maxime Quilles memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 46,448s.

Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)1m 46.448s
2Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.297s
3Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.408s
4Angel PiquerasSPAFRINSA - MT Helmets - MSI (KTM)+0.422s
5Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.551s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.626s
7David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.761s
8Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.812s
9Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.839s
10Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.950s
11David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.959s
12Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.016s
13Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.175s
14Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.289s
15Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+1.436s
16Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+1.630s
17Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.661s
18Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+1.800s
19Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.817s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.911s
21Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+2.211s
22Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+2.270s
23Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.411s
24Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.543s
25Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.631s
26Leonardo AbruzzoITAGRYD - MLav Racing (Honda)+3.180s

Quilles pertama memimpin sesi dengan 24 menit tersisa, lalu keluar jalur di tikungan keempat pada putaran berikutnya, melakukan penyelamatan spektakuler untuk tetap berada di atas motor setelah melebar ke gravel kemudian rumput.

Setelah kembali fokus dalam kondisi trek berangin, Quiles kembali mencapai posisi teratas setelah pit stop, memangkas waktunya sebelum akhirnya menjadi pembalap tercepat.

Pebalap Tech 3, Valentin Perrone, yang bertarung di bagian atas timesheets, mencoba berbagai cara untuk mencatat waktu terbaik - entah itu dengan slipstream atau lap sendirian - berada di posisi kedua dengan terpaut 0,297 detik.

Trio rookie yang tampil impresif dilengkapi oleh pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Guido Pini, yang kembali menerapkan beragam strategi untuk meraih posisi ketiga pada hari Jumat.

Angel Piqueras juga sempat mencoba posisi sementara pertama, tetapi ia menjadi salah satu dari banyak pembalap yang terjatuh saat kelas ringan beradaptasi dengan trek baru, yang terbaik di antara mereka yang berada di gravel saat Latihan, finis di urutan keempat untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.

Jose Antonio Rueda tercepat kelima dengan Red Bull KTM AJo-nya, tepat di depan pebalap Honda teratas Adrian Fernandez, di urutan keenam, keduanya terpaut lebih dari setengah detik dari waktu terdepan.

David Munoz, kembali beraksi sebelum terjatuh di tikungan sembilan, menghambat lajunya di urutan ketujuh, sementara Dennis Foggia di urutan kedelapan dengan pebalap CFMoto Gaviota Aspar yang kedua.

Posisi trek yang baik membantu Jacob Roulstone ke posisi kesembilan untuk Tech3, sementara Ryusei Yamanaka menghabiskan sebagian besar sesi di luar dua puluh besar, memangkas waktunya hingga lap-nya tepat, dengan lap terakhir yang mengangkat pebalap MT Helmets itu ke dalam sepuluh besar.

David Almansa tercepat kesebelas dengan Leopard kedua, di depan Nicola Carraro, yang tertinggal satu detik dari catatan waktu Quiles, tetapi naik ke posisi kedua belas di akhir hari pertama untuk tim Snipers.

Jadwal otomatis terakhir untuk Q2 jatuh ke tangan Alvaro Carpe, yang menuju ke arah berlawanan di posisi ke-13 untuk Red Bull KTM Ajo, dan Riccardo Rossi di posisi ke-14 dengan motor Rivacold Snipers kedua. Pembalap Italia itu kembali mengalami penurunan performa di sesi tersebut.

Taiyo Furusato, yang dikenal sebagai pembalap Sunday Man, seperti biasa lebih lambat pada hari Jumat, tetapi kali ini hanya terpaut tipis di posisi ke-15 untuk Honda Team Asia.

FP1

Pada sesi pertama Moto3 di Balaton Park, Munoz, terlihat yang tampak paling nyaman. Pembalap Liqui Moly Dynavolt IntactGP itu memimpin sebagian besar sesi sampai akhirnya ia mengungguli rekan setimnya di IntactGP, Pini, ke puncak timesheets. Sang rookie kemudian memperbaiki performanya dan menyelesaikan sesi di posisi teratas.

Foggia meningkatkan tempo di menit-menit akhir untuk mengakhiri sesi di posisi kedua, sementara Piqueras juga menyalipnya di posisi ketiga. Munoz finis tercepat berikutnya, terpaut lebih dari setengah detik dari waktu terbaik di posisi keempat.

Fernandez adalah pembalap Honda teratas di posisi kelima, rekan setimnya di Leopard, Almansa, di posisi kedelapan dan pembalap pertama yang berjarak lebih dari satu detik dari P1 di sirkuit baru tersebut.

Pemimpin klasemen, Rueda, berada di posisi ke-12, tepat di depan Scott Ogden.

Arbi Aditama (ke-24) kembali tampil untuk Honda Team Asia, bintang ARRC AP250 itu menggantikan Tatchakorn Buasri yang masih absen karena cedera.

Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 47.070s
2Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.265s
3Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.454s
4David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.501s
5Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.690s
6Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.724s
7Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.924s
8David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+1.064s
9Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.316s
10Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.332s
11Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.390s
12Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.585s
13Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.644s
14Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+1.680s
15Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+1.734s
16Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.787s
17Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.801s
18Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+2.094s
19Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+2.119s
20Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.172s
21Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.290s
22Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.384s
23Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.583s
24Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+3.134s
25Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+4.442s
26Leonardo AbruzzoITAGRYD - MLav Racing (Honda)+4.455s
Moto3 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
8m ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025
Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
1h ago
Maximo Quiles, Moto3, 2025
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
1h ago
Pedro Acosta, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Joan Mir Sebut Layout Balaton Park Menghadirkan Peluang Overtake
4h ago
Joan Mir, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bos Ducati Mendesak Bagnaia untuk Memiliki Sikap yang Tepat
4h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP

More News

MotoGP News
Aprilia Jelaskan Penyebab Ledakan Mesin Jorge Martin di FP1 Balaton
5h ago
Jorge Martin, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose
MotoGP News
Jack Miller Peringatkan Yamaha Soal Kursi MotoGP 2026
6h ago
Jack Miller, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Padamkan Kemarahannya ke Ducati di GP Austria
8h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Cedera Saat Bersepeda, Aleix Espargaro Batal Turun di Balaton
8h ago
Aleix Espargaro
F1 News
Valtteri Bottas Selangkah Lagi Menuju Kursi Cadillac F1
20/08/25
Valtteri Bottas