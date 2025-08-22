Moto3 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Hasil latihan Jumat dari Moto3 Hungaria 2025, putaran ke-14 dari 22 di Balaton Park.
Hari pembuka Moto3 Hungaria di Balaton Park mengacak peta kekuatan saat para rookie mencuri perhatian, dengan Maxime Quilles memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 46,448s.
Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|1m 46.448s
|2
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.297s
|3
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.408s
|4
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA - MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.422s
|5
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.551s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.626s
|7
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.761s
|8
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.812s
|9
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.839s
|10
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.950s
|11
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.959s
|12
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.016s
|13
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.175s
|14
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.289s
|15
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.436s
|16
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.630s
|17
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.661s
|18
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.800s
|19
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.817s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.911s
|21
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.211s
|22
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+2.270s
|23
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.411s
|24
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.543s
|25
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.631s
|26
|Leonardo Abruzzo
|ITA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+3.180s
Quilles pertama memimpin sesi dengan 24 menit tersisa, lalu keluar jalur di tikungan keempat pada putaran berikutnya, melakukan penyelamatan spektakuler untuk tetap berada di atas motor setelah melebar ke gravel kemudian rumput.
Setelah kembali fokus dalam kondisi trek berangin, Quiles kembali mencapai posisi teratas setelah pit stop, memangkas waktunya sebelum akhirnya menjadi pembalap tercepat.
Pebalap Tech 3, Valentin Perrone, yang bertarung di bagian atas timesheets, mencoba berbagai cara untuk mencatat waktu terbaik - entah itu dengan slipstream atau lap sendirian - berada di posisi kedua dengan terpaut 0,297 detik.
Trio rookie yang tampil impresif dilengkapi oleh pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Guido Pini, yang kembali menerapkan beragam strategi untuk meraih posisi ketiga pada hari Jumat.
Angel Piqueras juga sempat mencoba posisi sementara pertama, tetapi ia menjadi salah satu dari banyak pembalap yang terjatuh saat kelas ringan beradaptasi dengan trek baru, yang terbaik di antara mereka yang berada di gravel saat Latihan, finis di urutan keempat untuk Frinsa - MT Helmets - MSI.
Jose Antonio Rueda tercepat kelima dengan Red Bull KTM AJo-nya, tepat di depan pebalap Honda teratas Adrian Fernandez, di urutan keenam, keduanya terpaut lebih dari setengah detik dari waktu terdepan.
David Munoz, kembali beraksi sebelum terjatuh di tikungan sembilan, menghambat lajunya di urutan ketujuh, sementara Dennis Foggia di urutan kedelapan dengan pebalap CFMoto Gaviota Aspar yang kedua.
Posisi trek yang baik membantu Jacob Roulstone ke posisi kesembilan untuk Tech3, sementara Ryusei Yamanaka menghabiskan sebagian besar sesi di luar dua puluh besar, memangkas waktunya hingga lap-nya tepat, dengan lap terakhir yang mengangkat pebalap MT Helmets itu ke dalam sepuluh besar.
David Almansa tercepat kesebelas dengan Leopard kedua, di depan Nicola Carraro, yang tertinggal satu detik dari catatan waktu Quiles, tetapi naik ke posisi kedua belas di akhir hari pertama untuk tim Snipers.
Jadwal otomatis terakhir untuk Q2 jatuh ke tangan Alvaro Carpe, yang menuju ke arah berlawanan di posisi ke-13 untuk Red Bull KTM Ajo, dan Riccardo Rossi di posisi ke-14 dengan motor Rivacold Snipers kedua. Pembalap Italia itu kembali mengalami penurunan performa di sesi tersebut.
Taiyo Furusato, yang dikenal sebagai pembalap Sunday Man, seperti biasa lebih lambat pada hari Jumat, tetapi kali ini hanya terpaut tipis di posisi ke-15 untuk Honda Team Asia.
FP1
Pada sesi pertama Moto3 di Balaton Park, Munoz, terlihat yang tampak paling nyaman. Pembalap Liqui Moly Dynavolt IntactGP itu memimpin sebagian besar sesi sampai akhirnya ia mengungguli rekan setimnya di IntactGP, Pini, ke puncak timesheets. Sang rookie kemudian memperbaiki performanya dan menyelesaikan sesi di posisi teratas.
Foggia meningkatkan tempo di menit-menit akhir untuk mengakhiri sesi di posisi kedua, sementara Piqueras juga menyalipnya di posisi ketiga. Munoz finis tercepat berikutnya, terpaut lebih dari setengah detik dari waktu terbaik di posisi keempat.
Fernandez adalah pembalap Honda teratas di posisi kelima, rekan setimnya di Leopard, Almansa, di posisi kedelapan dan pembalap pertama yang berjarak lebih dari satu detik dari P1 di sirkuit baru tersebut.
Pemimpin klasemen, Rueda, berada di posisi ke-12, tepat di depan Scott Ogden.
Arbi Aditama (ke-24) kembali tampil untuk Honda Team Asia, bintang ARRC AP250 itu menggantikan Tatchakorn Buasri yang masih absen karena cedera.
Moto3 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1m 47.070s
|2
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.265s
|3
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.454s
|4
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.501s
|5
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.690s
|6
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.724s
|7
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.924s
|8
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.064s
|9
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.316s
|10
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.332s
|11
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.390s
|12
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.585s
|13
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.644s
|14
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.680s
|15
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.734s
|16
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.787s
|17
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.801s
|18
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.094s
|19
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.119s
|20
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.172s
|21
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.290s
|22
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.384s
|23
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.583s
|24
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+3.134s
|25
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+4.442s
|26
|Leonardo Abruzzo
|ITA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+4.455s