Moto3 Austria 2025: Piqueras Memimpin MT Helmets-MSI 1-2

Moto3 membuka rangkaian balapan Minggu di Red Bull Ring, dengan Angel Piqueras meraih kemenangan ketiganya musim ini.

Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) 20 Laps 2 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.096s 3 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.171s 4 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.250s 5 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.541s 6 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.625s 7 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +1.691s 8 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +1.851s 9 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +2.141s 10 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +2.194s 11 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +4.181s 12 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +4.204s 13 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +4.256s 14 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +5.331s 15 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +9.395s 16 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +21.633s 17 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +21.745s 18 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +21.874s 19 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +24.288s 20 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +24.331s 21 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +35.518s 22 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) +35.571s 23 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +43.642s 24 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +43.591s 25 Vincente Perez SPA GRYD - MLav Racing (Honda) DNF 26 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) DNF

Di lap-lap pembuka, Maximo Quiles kembali dari posisi kelima di grid untuk mencoba menorehkan prestasi - tetapi upayanya untuk melebarkan grup hanya berhasil sebentar, dengan dua pelanggaran di area cat pada lap yang sama membuatnya harus lebih berhati-hati setelah mendapat peringatan track limits.

Taiyo Furusato dan David Munoz berhasil masuk grup tepat waktu untuk lap kedua terakhir, dengan Perrone kini di depan. Piqueras memanfaatkan lap tersebut untuk memperbaiki posisinya di trek, memimpin rombongan melewati garis finis untuk memulai lap terakhir.

Hal itu menguntungkannya karena ia tidak mengalami banyak kontak di belakangnya, untuk meraih kemenangan ketiga musim ini, kunjungan pertama pembalap Spanyol itu ke posisi teratas sejak Qatar.

Rekan setimnya, Ryusei Yamanaka, mencatatkan lap bersih di belakang yang memungkinkan pembalap Jepang itu meraih finis terbaiknya di posisi kedua, hanya terpaut 0,096 detik dalam drag race menuju garis finis, untuk meraih podium keduanya musim ini.

Performa impresif dari David Munoz membuatnya menempati posisi terakhir di mimbar khusus KTM. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu lolos kualifikasi dari posisi ke-14 setelah mengalami kecelakaan di awal pekan, membuat putaran Austria-nya dimulai dengan kurang mulus.

Di grup yang sama dengan Adrian Fernandez, ia berusaha mengejar ketertinggalan dari kuartet terdepan saat itu - Piqueras, Yamanaka, Perrone, dan Quiles - setelah start yang kuat, dua lap terakhir menjadi kesempatan Munoz untuk mencoba peruntungannya.

Serangkaian gerakan agresif di akhir pekan menyebabkan kontak dengan Quiles, dengan Perrone juga berada di posisi yang sama.

Namun, membiarkan Munoz berjuang untuk meraih kemenangan, hal itu tidak terjadi bagi pembalap Spanyol tersebut. Ia meraih posisi ketiga yang impresif setelah menerobos barisan, podium keempat berturut-turut bagi pembalap #64 tersebut.

Quiles yang masih rookie tampak frustrasi setelah balapan, tetapi masalah track limits membatasi kemampuannya untuk melaju di lap-lap terakhir, membuat pembalap Aspar itu berada di posisi keempat.

Pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda mendominasi di putaran terakhir di Brno, tetapi Spielberg memiliki cerita yang berbeda.

Dengan target juara, dan keunggulan poin yang cukup besar yang memungkinkan pebalap Red Bull KTM Ajo untuk berhati-hati, serangan mendadak di menit-menit terakhir membuat Rueda berada di grup terdepan, meraih poin berharga di posisi kelima pada balapan kandang pabrikan tersebut.

Furusato, seperti Munoz, telah melakukan serangan balik yang besar, ia memulai dari posisi ke-15 di grid. Pebalap Honda Team Asia itu tampak yakin akan naik podium setelah usaha kerasnya, tetapi gagal di lap terakhir yang kacau, kehabisan tenaga di posisi keenam, Honda teratas dalam balapan.

Dennis Foggia mundur saat lampu utama padam dari posisi keempat, tetapi bangkit untuk memimpin grup pengejar sebelum Fernandez mengambil alih.

Track limitsAdrian Fernandez berusaha keras untuk mengejar para pemimpin, tetapi bannya aus, meninggalkan pebalap Leopard itu di posisi kesembilan dan bersaing dengan Guido Pini yang mengendarai motor Dynavolt kedua, yang melengkapi sepuluh besar.

Alvaro Carpe berada di posisi kesebelas untuk Red Bull KTM Ajo, menahan pebalap LevelUp MTA Joel Kelso hingga garis finis, di posisi kedua belas.

Pebalap Australia itu kemudian mendapat perhatian dari David Almansa, tepat di belakangnya di posisi ke-13 untuk Leopard, dengan sisa poin setelah menyalip Jacob Roulstone dengan motor Tech3 kedua di posisi ke-14 dan Scott Ogden di posisi ke-15 untuk CIP Green Power.

Pembalap Asia Road Race, Arbi Aditama, berada di posisi ke-22 saat ia menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia.

Setelah balapan ini, Rueda masih memimpin dengan 239 poin, selisih poinnya terpangkas menjadi 72 poin berkat kemenangan Piqueras, yang kini total poinnya menjadi 168.

David Munoz menyalip Quiles dan Carpe di posisi ketiga dengan 139 poin. menjadi masalah bagi pebalap Aspar tersebut, yang mendapatkan penalti putaran panjang, yang tidak diambil hingga akhir balapan, menambah tiga detik pada waktunya.

Dari posisi pole, Perone mampu bertahan di depan, tetapi melebar, finis di posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Tech3.

