Moto3 Austria 2025: Piqueras Memimpin MT Helmets-MSI 1-2

Hasil Moto3 Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22 musim 2025

Angel Piqueras, Austria, Moto3, 2025
Angel Piqueras, Austria, Moto3, 2025
© Gold & Goose

Moto3 membuka rangkaian balapan Minggu di Red Bull Ring, dengan Angel Piqueras meraih kemenangan ketiganya musim ini.

Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)20 Laps
2Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.096s
3David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.171s
4Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.250s
5Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.541s
6Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.625s
7Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.691s
8Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.851s
9Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+2.141s
10Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+2.194s
11Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+4.181s
12Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+4.204s
13David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+4.256s
14Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+5.331s
15Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+9.395s
16Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+21.633s
17Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+21.745s
18Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+21.874s
19Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+24.288s
20Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+24.331s
21Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+35.518s
22Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+35.571s
23Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+43.642s
24Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+43.591s
25Vincente PerezSPAGRYD - MLav Racing (Honda)DNF
26Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)DNF

Di lap-lap pembuka, Maximo Quiles kembali dari posisi kelima di grid untuk mencoba menorehkan prestasi - tetapi upayanya untuk melebarkan grup hanya berhasil sebentar, dengan dua pelanggaran di area cat pada lap yang sama membuatnya harus lebih berhati-hati setelah mendapat peringatan track limits.

Taiyo Furusato dan David Munoz berhasil masuk grup tepat waktu untuk lap kedua terakhir, dengan Perrone kini di depan. Piqueras memanfaatkan lap tersebut untuk memperbaiki posisinya di trek, memimpin rombongan melewati garis finis untuk memulai lap terakhir.

Hal itu menguntungkannya karena ia tidak mengalami banyak kontak di belakangnya, untuk meraih kemenangan ketiga musim ini, kunjungan pertama pembalap Spanyol itu ke posisi teratas sejak Qatar.

Rekan setimnya, Ryusei Yamanaka, mencatatkan lap bersih di belakang yang memungkinkan pembalap Jepang itu meraih finis terbaiknya di posisi kedua, hanya terpaut 0,096 detik dalam drag race menuju garis finis, untuk meraih podium keduanya musim ini.

Performa impresif dari David Munoz membuatnya menempati posisi terakhir di mimbar khusus KTM. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu lolos kualifikasi dari posisi ke-14 setelah mengalami kecelakaan di awal pekan, membuat putaran Austria-nya dimulai dengan kurang mulus.

Di grup yang sama dengan Adrian Fernandez, ia berusaha mengejar ketertinggalan dari kuartet terdepan saat itu - Piqueras, Yamanaka, Perrone, dan Quiles - setelah start yang kuat, dua lap terakhir menjadi kesempatan Munoz untuk mencoba peruntungannya.

Serangkaian gerakan agresif di akhir pekan menyebabkan kontak dengan Quiles, dengan Perrone juga berada di posisi yang sama. 

Namun, membiarkan Munoz berjuang untuk meraih kemenangan, hal itu tidak terjadi bagi pembalap Spanyol tersebut. Ia meraih posisi ketiga yang impresif setelah menerobos barisan, podium keempat berturut-turut bagi pembalap #64 tersebut.

Quiles yang masih rookie tampak frustrasi setelah balapan, tetapi masalah track limits membatasi kemampuannya untuk melaju di lap-lap terakhir, membuat pembalap Aspar itu berada di posisi keempat.

Pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda mendominasi di putaran terakhir di Brno, tetapi Spielberg memiliki cerita yang berbeda.

Dengan target juara, dan keunggulan poin yang cukup besar yang memungkinkan pebalap Red Bull KTM Ajo untuk berhati-hati, serangan mendadak di menit-menit terakhir membuat Rueda berada di grup terdepan, meraih poin berharga di posisi kelima pada balapan kandang pabrikan tersebut.

Furusato, seperti Munoz, telah melakukan serangan balik yang besar, ia memulai dari posisi ke-15 di grid. Pebalap Honda Team Asia itu tampak yakin akan naik podium setelah usaha kerasnya, tetapi gagal di lap terakhir yang kacau, kehabisan tenaga di posisi keenam, Honda teratas dalam balapan.

Dennis Foggia mundur saat lampu utama padam dari posisi keempat, tetapi bangkit untuk memimpin grup pengejar sebelum Fernandez mengambil alih. 

Track limitsAdrian Fernandez berusaha keras untuk mengejar para pemimpin, tetapi bannya aus, meninggalkan pebalap Leopard itu di posisi kesembilan dan bersaing dengan Guido Pini yang mengendarai motor Dynavolt kedua, yang melengkapi sepuluh besar.

Alvaro Carpe berada di posisi kesebelas untuk Red Bull KTM Ajo, menahan pebalap LevelUp MTA Joel Kelso hingga garis finis, di posisi kedua belas.

Pebalap Australia itu kemudian mendapat perhatian dari David Almansa, tepat di belakangnya di posisi ke-13 untuk Leopard, dengan sisa poin setelah menyalip Jacob Roulstone dengan motor Tech3 kedua di posisi ke-14 dan Scott Ogden di posisi ke-15 untuk CIP Green Power.

Pembalap Asia Road Race, Arbi Aditama, berada di posisi ke-22 saat ia menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia.

Setelah balapan ini, Rueda masih memimpin dengan 239 poin, selisih poinnya terpangkas menjadi 72 poin berkat kemenangan Piqueras, yang kini total poinnya menjadi 168.

David Munoz menyalip Quiles dan Carpe di posisi ketiga dengan 139 poin. menjadi masalah bagi pebalap Aspar tersebut, yang mendapatkan penalti putaran panjang, yang tidak diambil hingga akhir balapan, menambah tiga detik pada waktunya.

Dari posisi pole, Perone mampu bertahan di depan, tetapi melebar, finis di posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Tech3.

Pembalap Indonesia Arbi Aditama berada di posisi ke-22 saat ia menggantikan Tatchakorn Buasri di Honda Team Asia.

Rueda masih memimpin dengan 239 poin, selisih poinnya terpangkas menjadi 72 poin berkat kemenangan Piqueras, yang kini total poinnya menjadi 168.

David Munoz menyalip Quiles dan Carpe di posisi ketiga dengan 139 poin.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

