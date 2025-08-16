Moto3 Austria 2025: Perrone Catat Pole Grand Prix Pertamanya
Hasil kualifikasi Moto3 Austria di Sirkuit Red Bull Ring, putaran ke-13 musim 2025.
Valentin Perrone mendapat keuntungan dari formasi empat motor Red Bull KTM, saat pembalap Argentina itu meraih pole position untuk Moto3 Austria 2025, yang pertama dalam karier Grand Prix-nya.
Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|1m 39.938s
|2
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.046s
|3
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.146s
|4
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.152s
|5
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.179s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.326s
|7
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.415s
|8
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.463s
|9
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.510s
|10
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.530s
|11
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.587s
|12
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.652s
|13
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.663s
|14
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.712s
|15
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.728s
|16
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.801s
|17
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.189s
|18
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.696s
|Q1
|19
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|1m 41.300s
|20
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 41.414s
|21
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 41.757s
|22
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 41.899s
|23
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 42.348s
|24
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 42.471s
|25
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|1m 43.144s
|26
|Vincente Perez
|SPA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|1m 44.939s
Pada kualifikasi untuk putaran kandang pabrikan, keempat motor Red Bull KTM keluar bersamaan di trek, mereka coba saling memberikan slipstream.
Perrone, yang berbaris di paling belakang dari formasi tersebut, menjadi yang paling diuntungkan.
Pembalap Argentina itu menjalani sesi FP2 yang sibuk pada Sabtu pagi, melakukan penyelematan gemilang dengan satu tangan menahan dirinya dari kecelakaan setelah penguncian roda depan.
Terjadi momen nyaris lainnya di Q2, namun itu tidak menghentikan pembalap Tech3 itu untuk menyelesaikan kualifikasi di puncak timesheets dengan laptime 1 menit 39,938 detik.
Angel Piqueras mengungguli Maximo Quiles di awal sesi, dengan lap-nya tertinggal setelah meraih pole position sementara.
Piqueras memimpin Q2 dengan catatan waktu terbaik pada hari Jumat, memimpin kedua sesi. Pembalap Frinsa - Mt Helmets - MSI ini tidak menunjukkan peningkatan performa lebih lanjut dengan finis di posisi kedua di lap awal, 0,046 detik lebih lambat dari Perrone.
Ryusei Yamanaka juga membutuhkan lap awal untuk mempertahankan posisinya. Kecelakaan di tikungan keempat membuat pembalap MT Helmets ini tidak mampu memperbaiki performanya, tetapi berhasil mempertahankan posisinya untuk menyelesaikan baris terdepan di samping rekan setimnya.
Dennis Foggia menjadi yang tercepat di lapnya untuk naik ke posisi keempat dengan catatan terbaik pribadinya, di depan rekan setimnya di Aspar, Maximo Quiles, yang memuncaki sesi FP2 dengan rekor lap yang bertahan setelah kualifikasi.
Namun, Quiles tidak bisa menyamai kecepatan tersebut saat ia hanya berada di posisi kelima, setelah lap terakhirnya dianulir karena track limits.
Adrian Fernandez was the best Honda rider for Leopard in sixth.
Rookie Alvaro Carpe menjadi pembalap terbaik kedua dari Grup Red Bull di posisi ketujuh untuk tim Ajo, tercepat pada upaya terakhirnya untuk menempati posisi tepat di depan rekan setimnya, pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda, yang masih terpaut setengah detik dari waktu pole dalam sesi yang ketat.
David Almansa berada di posisi kesembilan dengan Leopard kedua, sementara pembalap LevelUp Joel Kelso menemukan kecepatan yang cukup untuk melengkapi sepuluh besar.
Rookie Guido Pini berada di posisi pole di Brno, tetapi hanya mampu mencatatkan waktu terbaik kesebelas di satu balapan berikutnya untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, di depan rekan setimnya David Munoz, yang menjalani sesi yang tenang menurut standarnya, menempati posisi ke-14.
Jacob Roulstone adalah pembalap terbaik yang melewati Q1, di grup Red Bull yang sedang berada di trek, yang membantunya finis di posisi kedua belas.
Arbi Aditama (ke-24), yang saat ini memimpin klasemen kelas Asia Road Racing AP 250, duduk di Honda Team Asia untuk Tatchakorn Buasri.