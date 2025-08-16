Moto3 Austria 2025: Perrone Catat Pole Grand Prix Pertamanya

Valentin Perrone mendapat keuntungan dari formasi empat motor Red Bull KTM, saat pembalap Argentina itu meraih pole position untuk Moto3 Austria 2025, yang pertama dalam karier Grand Prix-nya.

Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 39.938s 2 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.046s 3 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.146s 4 Dennis Foggia ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.152s 5 Maximo Qulies SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.179s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.326s 7 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.415s 8 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.463s 9 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +0.510s 10 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.530s 11 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.587s 12 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.652s 13 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +0.663s 14 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.712s 15 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.728s 16 Marcos Uriarte SPA LEVELUP - MTA (KTM) +0.801s 17 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.189s 18 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.696s Q1 19 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) 1m 41.300s 20 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 41.414s 21 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 41.757s 22 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 41.899s 23 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 42.348s 24 Arbi Aditama INA Honda Team Asia (Honda) 1m 42.471s 25 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) 1m 43.144s 26 Vincente Perez SPA GRYD - MLav Racing (Honda) 1m 44.939s

Pada kualifikasi untuk putaran kandang pabrikan, keempat motor Red Bull KTM keluar bersamaan di trek, mereka coba saling memberikan slipstream.

Perrone, yang berbaris di paling belakang dari formasi tersebut, menjadi yang paling diuntungkan.

Pembalap Argentina itu menjalani sesi FP2 yang sibuk pada Sabtu pagi, melakukan penyelematan gemilang dengan satu tangan menahan dirinya dari kecelakaan setelah penguncian roda depan.

Terjadi momen nyaris lainnya di Q2, namun itu tidak menghentikan pembalap Tech3 itu untuk menyelesaikan kualifikasi di puncak timesheets dengan laptime 1 menit 39,938 detik.

Angel Piqueras mengungguli Maximo Quiles di awal sesi, dengan lap-nya tertinggal setelah meraih pole position sementara.

Piqueras memimpin Q2 dengan catatan waktu terbaik pada hari Jumat, memimpin kedua sesi. Pembalap Frinsa - Mt Helmets - MSI ini tidak menunjukkan peningkatan performa lebih lanjut dengan finis di posisi kedua di lap awal, 0,046 detik lebih lambat dari Perrone.

Ryusei Yamanaka juga membutuhkan lap awal untuk mempertahankan posisinya. Kecelakaan di tikungan keempat membuat pembalap MT Helmets ini tidak mampu memperbaiki performanya, tetapi berhasil mempertahankan posisinya untuk menyelesaikan baris terdepan di samping rekan setimnya.

Dennis Foggia menjadi yang tercepat di lapnya untuk naik ke posisi keempat dengan catatan terbaik pribadinya, di depan rekan setimnya di Aspar, Maximo Quiles, yang memuncaki sesi FP2 dengan rekor lap yang bertahan setelah kualifikasi.

Namun, Quiles tidak bisa menyamai kecepatan tersebut saat ia hanya berada di posisi kelima, setelah lap terakhirnya dianulir karena track limits.

Adrian Fernandez was the best Honda rider for Leopard in sixth.

Rookie Alvaro Carpe menjadi pembalap terbaik kedua dari Grup Red Bull di posisi ketujuh untuk tim Ajo, tercepat pada upaya terakhirnya untuk menempati posisi tepat di depan rekan setimnya, pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda, yang masih terpaut setengah detik dari waktu pole dalam sesi yang ketat.

David Almansa berada di posisi kesembilan dengan Leopard kedua, sementara pembalap LevelUp Joel Kelso menemukan kecepatan yang cukup untuk melengkapi sepuluh besar.

Rookie Guido Pini berada di posisi pole di Brno, tetapi hanya mampu mencatatkan waktu terbaik kesebelas di satu balapan berikutnya untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, di depan rekan setimnya David Munoz, yang menjalani sesi yang tenang menurut standarnya, menempati posisi ke-14.

Jacob Roulstone adalah pembalap terbaik yang melewati Q1, di grup Red Bull yang sedang berada di trek, yang membantunya finis di posisi kedua belas.

Arbi Aditama (ke-24), yang saat ini memimpin klasemen kelas Asia Road Racing AP 250, duduk di Honda Team Asia untuk Tatchakorn Buasri.