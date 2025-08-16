Moto3 Austria 2025: Perrone Catat Pole Grand Prix Pertamanya

Hasil kualifikasi Moto3 Austria di Sirkuit Red Bull Ring, putaran ke-13 musim 2025.

Valentin Perrone, Moto3, 2025, Austria, Pole Position
Valentin Perrone, Moto3, 2025, Austria, Pole Position
© Gold & Goose

Valentin Perrone mendapat keuntungan dari formasi empat motor Red Bull KTM, saat pembalap Argentina itu meraih pole position untuk Moto3 Austria 2025, yang pertama dalam karier Grand Prix-nya.

Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 39.938s
2Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.046s
3Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.146s
4Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.152s
5Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.179s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.326s
7Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.415s
8Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.463s
9David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.510s
10Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.530s
11Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.587s
12Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.652s
13Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.663s
14David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.712s
15Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.728s
16Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+0.801s
17Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.189s
18Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.696s
Q1
19Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)1m 41.300s
20Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)1m 41.414s
21Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)1m 41.757s
22Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)1m 41.899s
23Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)1m 42.348s
24Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)1m 42.471s
25Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)1m 43.144s
26Vincente PerezSPAGRYD - MLav Racing (Honda)1m 44.939s

Pada kualifikasi untuk putaran kandang pabrikan, keempat motor Red Bull KTM keluar bersamaan di trek, mereka coba saling memberikan slipstream.

Perrone,  yang berbaris di paling belakang dari formasi tersebut, menjadi yang paling diuntungkan.

Pembalap Argentina itu menjalani sesi FP2 yang sibuk pada Sabtu pagi, melakukan penyelematan gemilang dengan satu tangan menahan dirinya dari kecelakaan setelah penguncian roda depan.

Terjadi momen nyaris lainnya di Q2, namun itu tidak menghentikan pembalap Tech3 itu untuk menyelesaikan kualifikasi di puncak timesheets dengan laptime 1 menit 39,938 detik.

Angel Piqueras mengungguli Maximo Quiles di awal sesi, dengan lap-nya tertinggal setelah meraih pole position sementara.

Piqueras memimpin Q2 dengan catatan waktu terbaik pada hari Jumat, memimpin kedua sesi. Pembalap Frinsa - Mt Helmets - MSI ini tidak menunjukkan peningkatan performa lebih lanjut dengan finis di posisi kedua di lap awal, 0,046 detik lebih lambat dari Perrone.

Ryusei Yamanaka juga membutuhkan lap awal untuk mempertahankan posisinya. Kecelakaan di tikungan keempat membuat pembalap MT Helmets ini tidak mampu memperbaiki performanya, tetapi berhasil mempertahankan posisinya untuk menyelesaikan baris terdepan di samping rekan setimnya.

Dennis Foggia menjadi yang tercepat di lapnya untuk naik ke posisi keempat dengan catatan terbaik pribadinya, di depan rekan setimnya di Aspar, Maximo Quiles, yang memuncaki sesi FP2 dengan rekor lap yang bertahan setelah kualifikasi. 

Namun, Quiles tidak bisa menyamai kecepatan tersebut saat ia hanya berada di posisi kelima, setelah lap terakhirnya dianulir karena track limits.

Adrian Fernandez was the best Honda rider for Leopard in sixth.

Rookie Alvaro Carpe menjadi pembalap terbaik kedua dari Grup Red Bull di posisi ketujuh untuk tim Ajo, tercepat pada upaya terakhirnya untuk menempati posisi tepat di depan rekan setimnya, pemimpin klasemen Jose Antonio Rueda, yang masih terpaut setengah detik dari waktu pole dalam sesi yang ketat.

David Almansa berada di posisi kesembilan dengan Leopard kedua, sementara pembalap LevelUp Joel Kelso menemukan kecepatan yang cukup untuk melengkapi sepuluh besar.

Rookie Guido Pini berada di posisi pole di Brno, tetapi hanya mampu mencatatkan waktu terbaik kesebelas di satu balapan berikutnya untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, di depan rekan setimnya David Munoz, yang menjalani sesi yang tenang menurut standarnya, menempati posisi ke-14.

Jacob Roulstone adalah pembalap terbaik yang melewati Q1, di grup Red Bull yang sedang berada di trek, yang membantunya finis di posisi kedua belas.

Arbi Aditama (ke-24), yang saat ini memimpin klasemen kelas Asia Road Racing AP 250, duduk di Honda Team Asia untuk Tatchakorn Buasri.

Moto3 Austria 2025: Perrone Catat Pole Grand Prix Pertamanya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Perrone Catat Pole Grand Prix Pertamanya
59m ago
Valentin Perrone, Moto3, 2025, Austria, Pole Position
MotoGP News
Aprilia Memuji Rossi setelah Pole Mengejutkan Bezzecchi di Austria
3h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
BREAKING: Vinales Mundur dari GP Austria setelah Dinyatakan Tidak Fit
3h ago
Maverick Vinales, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Bezzecchi Rengkuh Pole Pertama Aprilia
3h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Red Bull Ring
4h ago
Marc Marquez, 2025 Austrian MotoGP

More News

MotoGP News
Bagnaia Jelaskan Terobosan Besar yang Didapatnya di Red Bull Ring
4h ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Menyebut Saingan Terkuatnya untuk MotoGP Austria
5h ago
Marc Marquez, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Acosta Memuji Fairing Baru KTM untuk Grand Prix Austria
5h ago
Pedro Acosta, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Martin Kehilangan Kepercayaan Diri setelah Kecelakaan Practice Austria
6h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Jack Miller Dihukum setelah 'Insiden Asap' di Practice GP Austria
17h ago
Jack Miller, 2025 Austrian MotoGP