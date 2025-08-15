Moto3 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring

Hasil Latihan Jumat dari Moto3 Austria 2025, di mana Angel Piqueras mendominasi kedua sesi.

Angel Piqueras, Moto3, 2025
Angel Piqueras, Moto3, 2025
Angel Piqueras kembali ke performa terbaiknya dan siap bertarung dengan memimpin dua sesi latihan Jumat Moto3 Austria 2025, menyudahi sesi Practice dengan rekor lap Red Bull Ring.

Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTeamLaptime/Gap
1Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)1m 39.918s
2Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.158s
3Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.320s
4Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.423s
5Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.520s
6David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.613s
7Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.616s
8Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.677s
9Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.777s
10Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.884s
11Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.976s
12Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+1.002s
13David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+1.022s
14Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.123s
15Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.132s
16Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.273s
17Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.312s
18Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.324s
19Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.353s
20Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.582s
21Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+1.608s
22Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.873s
23Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.203s
24Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.259s
25Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.284s
26Vincente PerezSPAGRYD - MLav Racing (Honda)+4.241s

Piqueiras, yang membela FRINSA -MT Helmets - MSI, menghabiskan sebagian besar waktunya mencatatkan lap solo di trek, mencatatkan 1 menit 39,918 detik di akhir sesi Practice, dan memastikan slot Q2 sebagai pembalap tercepat.

Rookie Valentin Perrone menjadi yang paling mendekati catatan lap patokan baru, finis Jumat, terpaut 0,158 detik lebih lambat setelah pembalap Red Bull KTM Tech3 itu mengambil slipstream dari Cormac Buchanan yang menorongnya naik dari P5 menjadi P2.

Itu membuat Ryusei Yamanaka turun satu peringkat, melengkapi hari pembukaan yang kuat bagi tim MT Helmets, dengan kedua motornya berada di posisi tiga besar.

KTM lainnya berada di posisi keempat, dengan Maximo Quiles akhirnya berhasil mencatatkan lap setelah beberapa kali lapnya dihapus karena melebihi batas lintasan, memperbaiki posisinya untuk Aspar.

Quilles ditemani rekan setimnya, Dennis Foggia, sepanjang sesi 35 menit, dan berhasil meraih posisi kelima.

Rencana serupa juga dilakukan David Munoz, setelah terjatuh di FP1 yang membuatnya kehilangan waktu di trek. Ia menguntit Jose Antonio Rueda, membawa pebalap Dynavolt tersebut ke posisi keenam, di depan Rueda di posisi ketujuh.

Guido Pini melakukan penyelamatan gemilang di sesi tersebut dengan motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya, tangan dan kakinya beterbangan ke mana-mana saat ia berjuang untuk tetap berada di atas KTM-nya di tikungan kesepuluh menuju posisi kedelapan.

Taiyo Furusato terjatuh di tikungan ketiga menjelang sepuluh menit terakhir, tetapi tetap menjadi pembalap Honda teratas untuk Honda Team Asia di posisi kesembilan.

Scott Ogden adalah salah satu pebalap terakhir yang berhasil melewati garis finis. Saat itu ia berada di posisi ke-20, dan balapan terakhirnya sendiri membuatnya naik ke posisi kesepuluh tepat di akhir sesi untuk CIP Green Power.

Adrian Fernandez menjadi Leopard teratas di posisi kesebelas, tetapi menyelesaikan sesi dengan investigasi setelah terlibat insiden dengan Joel Kelso di dekat pit lane, dengan rekan setimnya David Almansa di posisi ke-13. Pembalap LevelUp, Kelso, berada di antara keduanya di posisi kedua belas setelah hari pertama.

Alvaro Carpe harus menunggu dengan gugup di posisi ke-13 saat waktu menunjukkan nol. Pembalap Red Bull itu turun satu posisi setelah upaya Ogden di menit-menit akhir, tapi masih lolos otomatis ke-Q2 di posisi ke-14. 

Nasib Ruche Moodley tidak seberuntung itu, pembalap yang baru kembali dari cedera itu turun ke posisi ke-15 dan harus memulai kualifikasi Sabtu siang dari Q1.

FP1

FP1 menjadi kesempatan untuk meningkatkan performa setelah jeda musim panas, dengan Piqueras kembali memimpin, mengungguli pembalap rookie teratas sesi ini, Perrone, dengan posisi 1-2 yang sama seperti di sesi sebelumnya, tepat di depan Carpe.

Yamanaka tercepat keempat, sementara pemimpin klasemen Rueda melengkapi lima besar.

Arbi Aditama, yang saat ini memimpin klasemen kelas Asia Road Racing AP 250, bergabung dengan Honda Team Asia untuk menggantikan Tatchakorn Buasri, dia menyelesaikan hari di posisi ke-25.

Sementara itu, Casey O’Gorman akan menjalani debut kejuaraan dunianya menggantikan Luca Lunetta di SIC58 Squadra Corse.

Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTeamLaptime/Gap
1Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)1m 40.493s
2Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.175s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.241s
4Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.248s
5Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.251s
6Maximo QuliesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.482s
7Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.486s
8Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.683s
9Dennis FoggiaITACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.728s
10Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.820s
11Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.874s
12Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.994s
13David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+1.078s
14Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.183s
15Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.194s
16Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.240s
17Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+1.291s
18Marcos UriarteSPALEVELUP - MTA (KTM)+1.295s
19Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+1.512s
20Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.568s
21Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+1.841s
22David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.878s
23Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+2.075s
24Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.412s
25Arbi AditamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.592s
26Vincente PerezSPAGRYD - MLav Racing (Honda)+3.914s
