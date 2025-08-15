Moto3 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Hasil Latihan Jumat dari Moto3 Austria 2025, di mana Angel Piqueras mendominasi kedua sesi.
Angel Piqueras kembali ke performa terbaiknya dan siap bertarung dengan memimpin dua sesi latihan Jumat Moto3 Austria 2025, menyudahi sesi Practice dengan rekor lap Red Bull Ring.
Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Team
|Laptime/Gap
|1
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|1m 39.918s
|2
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.158s
|3
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.320s
|4
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.423s
|5
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.520s
|6
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.613s
|7
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.616s
|8
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.677s
|9
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.777s
|10
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.884s
|11
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.976s
|12
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.002s
|13
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.022s
|14
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.123s
|15
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.132s
|16
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.273s
|17
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.312s
|18
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.324s
|19
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.353s
|20
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.582s
|21
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.608s
|22
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.873s
|23
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.203s
|24
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.259s
|25
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.284s
|26
|Vincente Perez
|SPA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+4.241s
Piqueiras, yang membela FRINSA -MT Helmets - MSI, menghabiskan sebagian besar waktunya mencatatkan lap solo di trek, mencatatkan 1 menit 39,918 detik di akhir sesi Practice, dan memastikan slot Q2 sebagai pembalap tercepat.
Rookie Valentin Perrone menjadi yang paling mendekati catatan lap patokan baru, finis Jumat, terpaut 0,158 detik lebih lambat setelah pembalap Red Bull KTM Tech3 itu mengambil slipstream dari Cormac Buchanan yang menorongnya naik dari P5 menjadi P2.
Itu membuat Ryusei Yamanaka turun satu peringkat, melengkapi hari pembukaan yang kuat bagi tim MT Helmets, dengan kedua motornya berada di posisi tiga besar.
KTM lainnya berada di posisi keempat, dengan Maximo Quiles akhirnya berhasil mencatatkan lap setelah beberapa kali lapnya dihapus karena melebihi batas lintasan, memperbaiki posisinya untuk Aspar.
Quilles ditemani rekan setimnya, Dennis Foggia, sepanjang sesi 35 menit, dan berhasil meraih posisi kelima.
Rencana serupa juga dilakukan David Munoz, setelah terjatuh di FP1 yang membuatnya kehilangan waktu di trek. Ia menguntit Jose Antonio Rueda, membawa pebalap Dynavolt tersebut ke posisi keenam, di depan Rueda di posisi ketujuh.
Guido Pini melakukan penyelamatan gemilang di sesi tersebut dengan motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya, tangan dan kakinya beterbangan ke mana-mana saat ia berjuang untuk tetap berada di atas KTM-nya di tikungan kesepuluh menuju posisi kedelapan.
Taiyo Furusato terjatuh di tikungan ketiga menjelang sepuluh menit terakhir, tetapi tetap menjadi pembalap Honda teratas untuk Honda Team Asia di posisi kesembilan.
Scott Ogden adalah salah satu pebalap terakhir yang berhasil melewati garis finis. Saat itu ia berada di posisi ke-20, dan balapan terakhirnya sendiri membuatnya naik ke posisi kesepuluh tepat di akhir sesi untuk CIP Green Power.
Adrian Fernandez menjadi Leopard teratas di posisi kesebelas, tetapi menyelesaikan sesi dengan investigasi setelah terlibat insiden dengan Joel Kelso di dekat pit lane, dengan rekan setimnya David Almansa di posisi ke-13. Pembalap LevelUp, Kelso, berada di antara keduanya di posisi kedua belas setelah hari pertama.
Alvaro Carpe harus menunggu dengan gugup di posisi ke-13 saat waktu menunjukkan nol. Pembalap Red Bull itu turun satu posisi setelah upaya Ogden di menit-menit akhir, tapi masih lolos otomatis ke-Q2 di posisi ke-14.
Nasib Ruche Moodley tidak seberuntung itu, pembalap yang baru kembali dari cedera itu turun ke posisi ke-15 dan harus memulai kualifikasi Sabtu siang dari Q1.
FP1
FP1 menjadi kesempatan untuk meningkatkan performa setelah jeda musim panas, dengan Piqueras kembali memimpin, mengungguli pembalap rookie teratas sesi ini, Perrone, dengan posisi 1-2 yang sama seperti di sesi sebelumnya, tepat di depan Carpe.
Yamanaka tercepat keempat, sementara pemimpin klasemen Rueda melengkapi lima besar.
Arbi Aditama, yang saat ini memimpin klasemen kelas Asia Road Racing AP 250, bergabung dengan Honda Team Asia untuk menggantikan Tatchakorn Buasri, dia menyelesaikan hari di posisi ke-25.
Sementara itu, Casey O’Gorman akan menjalani debut kejuaraan dunianya menggantikan Luca Lunetta di SIC58 Squadra Corse.
Moto3 Austria 2025 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Team
|Laptime/Gap
|1
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|1m 40.493s
|2
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.175s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.241s
|4
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.248s
|5
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.251s
|6
|Maximo Qulies
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.482s
|7
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.486s
|8
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.683s
|9
|Dennis Foggia
|ITA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.728s
|10
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.820s
|11
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.874s
|12
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.994s
|13
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.078s
|14
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.183s
|15
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.194s
|16
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.240s
|17
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+1.291s
|18
|Marcos Uriarte
|SPA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+1.295s
|19
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.512s
|20
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.568s
|21
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.841s
|22
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.878s
|23
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+2.075s
|24
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+2.412s
|25
|Arbi Aditama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.592s
|26
|Vincente Perez
|SPA
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+3.914s