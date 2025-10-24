Moto2 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
© Gold & Goose

Manuel Gonzalez mencatatkan lap tercepat pada sesi Practice untuk Grand Prix Moto2 Malaysia di Sepang, putaran kedua puluh kejuaraan.

Sempat tercecer dari 10 besar, pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex memimpin di sekitar rekan setimnya Senna Agius ketika kecepatan meningkat, naik dari posisi kedua belas ke posisi pertama dalam sesi tersebut, di mana ia bertahan karena kemajuan di akhir sesi terhenti.

Laptime 2 menit 04,166 detik memuncaki sesi dan membawa Gonzalez langsung ke Q2, tetapi bukan yang tercepat hari itu, dengan Jake Dixon mencetak rekor lap baru di FP1.

Pada sesi Practice yang menentukan Dixon berada di posisi kedua, terpaut 0,052 detik dari Gonzales setelah menghabiskan Practice berlatih dengan rekan satu timnya di Marc VDS, Filip Salac.

Albert Arenas melanjutkan penampilan paginya untuk Gresini, menyelesaikan hari di posisi ketiga yang ketat.

Barry Baltus menunjukkan peningkatan yang jarang terjadi di akhir balapan, naik dari posisi ke-17 ke posisi keempat untuk Fantic Racing, membuatnya unggul atas duo rookie Aspar, Daniel Holgado berada di depan David Alonso di posisi kelima.

Aron Canet berada di posisi ketujuh, tetapi hampir menabrak Yuki Kunii dengan kecepatan penuh, setelah melihat layar besar di sekitar trek dengan motor Fantic-nya.

Alex Escrig berada di posisi kedelapan yang kuat untuk tim Forward, di depan pemimpin sesi awal Tony Arbolino, yang turun ke posisi kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Pesaing Gonzalez dalam perebutan gelar juara, Diogo Moreira, memastikan tiket aman ke Q2 dengan posisi sepuluh besar untuk Italtrans.

Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)2m 04.166s
2Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.052s
3Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.116s
4Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.127s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)+0.154s
6David AlonsoCOLCFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)+0.157s
7Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.187s
8Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.296s
9Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.391s
10Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.445s
11Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.489s
12Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.553s
13Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.554s
14Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.600s
15Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.605s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.715s
17Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.747s
18Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.775s
19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.918s
20Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.944s
21Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.988s
22Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+1.009s
23Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+1.035s
24Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.036s
25Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.074s
26Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.108s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.445s
28Harrison VoightAUSQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+2.438s
29Azroy AnuarMALPetronas MIE Racing RW+3.787s
30Helmi AzmanMALPetronas MIE Racing RW+4.113s

Salac berada di posisi kesebelas setelah membayangi Dixon, sedikit lebih cepat dari pembalap pengganti Daniel Munoz, yang melanjutkan balapan menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, yang tidak terhambat oleh slip off-nya di tengah sesi.

Izan Guevara terjatuh dalam perjalanannya ke posisi ke-13 untuk tim Pramac Yamaha, sementara Colin Veijer mempertahankan posisi Q2 terakhir untuk Red Bull KTM Ajo.

Sifat naik-turun Moto2 musim ini membuat pemenang balapan Australia Agius hanya finis di posisi ke-15, dengan perjalanan ke Q1 diperlukan bersama dengan sesama pemenang balapan musim ini Celestino Vietti dan Joe Roberts yang terjatuh.

Setelah lolos langsung ke Q2 di Australia, Mario Aji dari Honda Team Asia kembali harus menghadapi Q1 setelah hanya berada di posisi ke-24.

Sebelum hujan yang mengguyur sesi MotoGP, Dixon memanfaatkan kondisi terbaik untuk mencetak rekor lap baru dan memuncaki FP1, di depan Arenas di posisi kedua.

Duo rookie Aspar bersaing ketat untuk posisi ketiga, dengan Alonso mengungguli Holgado. Moreira melengkapi posisi lima besar, mengungguli rival perebutan gelar Gonzalez, yang memulai sesi dengan posisi kesepuluh.

Terdapat beberapa kecelakaan di sesi pertama yang melibatkan Ortola, van den Goorbergh, Navarro, Roberts, dan pembalap pengganti Harrison Voight, yang juga kembali turun ke posisi Unai Orradre di Malaysia.

Ada dua wildcard Malaysia untuk Sepang, dengan Helmzi Azman dan Azroy Anuar yang masuk dalam daftar peserta. Anuar mengalami masalah teknis di awal sesi kedua.

Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)2m 04.131s
2Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.161s
3David AlonsoCOLCFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)+0.298s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)+0.340s
5Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.432s
6Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.513s
7Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.565s
8Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.568s
9Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.687s
10Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.750s
11Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.821s
12Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.909s
13Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+0.958s
14Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.987s
15Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+1.040s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.089s
17Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.220s
18Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.244s
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.376s
20Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.382s
21Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.394s
22Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.485s
23Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.507s
24Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+1.700s
25Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.851s
26Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+2.339s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+3.070s
28Harrison VoightAUSQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+3.423s
29Azroy AnuarMALPetronas MIE Racing RW+3.892s
30Helmi AzmanMALPetronas MIE Racing RW+4.802s
Moto2 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
13m ago
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Moto3 Results
Moto3 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
44m ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025
MotoGP Results
MotoGP Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Sergio Perez Konfirmasi Jadwal TPC Ferrari untuk Cadillac
4h ago
Sergio Perez will drive a Ferrari in November
MotoGP News
Tardozzi: Pemulihan Marc Marquez "Lebih Penting" dari Tes Valencia
6h ago
Marc Marquez speaks with Davide Tardozzi, Marco Rigamonti, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
Aston Martin Akui Pelanggaran Prosedural Cost-Cap Musim 2024
6h ago
Aston Martin have disclosed a breach of the F1 cost cap
F1 News
Yuki Tsunoda dan Liam Lawson Berdamai usai Ketegangan di Austin
7h ago
Tsunoda apologised to Red Bull and VCARB
MotoGP News
Massimo Rivola: Jorge Martin “Memikirkan Apa yang Saya Pikirkan”
16h ago
Jorge Martin
F1 News
F1 GP Mexico City 2025: Sembilan Rookie yang Tampil di FP1
17h ago
Frederik Vesti
F1 News
Red Bull Akui Performa Yuki Tsunoda "Belum Cukup Baik"
17h ago
Yuki Tsunoda is set to lose his Red Bull seat