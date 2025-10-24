Moto2 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Manuel Gonzalez mencatatkan lap tercepat pada sesi Practice untuk Grand Prix Moto2 Malaysia di Sepang, putaran kedua puluh kejuaraan.
Sempat tercecer dari 10 besar, pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex memimpin di sekitar rekan setimnya Senna Agius ketika kecepatan meningkat, naik dari posisi kedua belas ke posisi pertama dalam sesi tersebut, di mana ia bertahan karena kemajuan di akhir sesi terhenti.
Laptime 2 menit 04,166 detik memuncaki sesi dan membawa Gonzalez langsung ke Q2, tetapi bukan yang tercepat hari itu, dengan Jake Dixon mencetak rekor lap baru di FP1.
Pada sesi Practice yang menentukan Dixon berada di posisi kedua, terpaut 0,052 detik dari Gonzales setelah menghabiskan Practice berlatih dengan rekan satu timnya di Marc VDS, Filip Salac.
Albert Arenas melanjutkan penampilan paginya untuk Gresini, menyelesaikan hari di posisi ketiga yang ketat.
Barry Baltus menunjukkan peningkatan yang jarang terjadi di akhir balapan, naik dari posisi ke-17 ke posisi keempat untuk Fantic Racing, membuatnya unggul atas duo rookie Aspar, Daniel Holgado berada di depan David Alonso di posisi kelima.
Aron Canet berada di posisi ketujuh, tetapi hampir menabrak Yuki Kunii dengan kecepatan penuh, setelah melihat layar besar di sekitar trek dengan motor Fantic-nya.
Alex Escrig berada di posisi kedelapan yang kuat untuk tim Forward, di depan pemimpin sesi awal Tony Arbolino, yang turun ke posisi kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha.
Pesaing Gonzalez dalam perebutan gelar juara, Diogo Moreira, memastikan tiket aman ke Q2 dengan posisi sepuluh besar untuk Italtrans.
Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|2m 04.166s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.052s
|3
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.116s
|4
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.127s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.154s
|6
|David Alonso
|COL
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.157s
|7
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.187s
|8
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.296s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.391s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.445s
|11
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.489s
|12
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.553s
|13
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.554s
|14
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.600s
|15
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.605s
|16
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.715s
|17
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.747s
|18
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.775s
|19
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.918s
|20
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.944s
|21
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.988s
|22
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.009s
|23
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.035s
|24
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.036s
|25
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.074s
|26
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.108s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.445s
|28
|Harrison Voight
|AUS
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+2.438s
|29
|Azroy Anuar
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|+3.787s
|30
|Helmi Azman
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|+4.113s
Salac berada di posisi kesebelas setelah membayangi Dixon, sedikit lebih cepat dari pembalap pengganti Daniel Munoz, yang melanjutkan balapan menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, yang tidak terhambat oleh slip off-nya di tengah sesi.
Izan Guevara terjatuh dalam perjalanannya ke posisi ke-13 untuk tim Pramac Yamaha, sementara Colin Veijer mempertahankan posisi Q2 terakhir untuk Red Bull KTM Ajo.
Sifat naik-turun Moto2 musim ini membuat pemenang balapan Australia Agius hanya finis di posisi ke-15, dengan perjalanan ke Q1 diperlukan bersama dengan sesama pemenang balapan musim ini Celestino Vietti dan Joe Roberts yang terjatuh.
Setelah lolos langsung ke Q2 di Australia, Mario Aji dari Honda Team Asia kembali harus menghadapi Q1 setelah hanya berada di posisi ke-24.
Sebelum hujan yang mengguyur sesi MotoGP, Dixon memanfaatkan kondisi terbaik untuk mencetak rekor lap baru dan memuncaki FP1, di depan Arenas di posisi kedua.
Duo rookie Aspar bersaing ketat untuk posisi ketiga, dengan Alonso mengungguli Holgado. Moreira melengkapi posisi lima besar, mengungguli rival perebutan gelar Gonzalez, yang memulai sesi dengan posisi kesepuluh.
Terdapat beberapa kecelakaan di sesi pertama yang melibatkan Ortola, van den Goorbergh, Navarro, Roberts, dan pembalap pengganti Harrison Voight, yang juga kembali turun ke posisi Unai Orradre di Malaysia.
Ada dua wildcard Malaysia untuk Sepang, dengan Helmzi Azman dan Azroy Anuar yang masuk dalam daftar peserta. Anuar mengalami masalah teknis di awal sesi kedua.
Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|2m 04.131s
|2
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.161s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.298s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex)
|+0.340s
|5
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.432s
|6
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.513s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.565s
|8
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.568s
|9
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.687s
|10
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.750s
|11
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.821s
|12
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.909s
|13
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+0.958s
|14
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.987s
|15
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+1.040s
|16
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.089s
|17
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.220s
|18
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.244s
|19
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.376s
|20
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.382s
|21
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.394s
|22
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.485s
|23
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.507s
|24
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.700s
|25
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.851s
|26
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+2.339s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+3.070s
|28
|Harrison Voight
|AUS
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+3.423s
|29
|Azroy Anuar
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|+3.892s
|30
|Helmi Azman
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|+4.802s