Moto2 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Manuel Gonzalez mencatatkan lap tercepat pada sesi Practice untuk Grand Prix Moto2 Malaysia di Sepang, putaran kedua puluh kejuaraan.

Sempat tercecer dari 10 besar, pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex memimpin di sekitar rekan setimnya Senna Agius ketika kecepatan meningkat, naik dari posisi kedua belas ke posisi pertama dalam sesi tersebut, di mana ia bertahan karena kemajuan di akhir sesi terhenti.

Laptime 2 menit 04,166 detik memuncaki sesi dan membawa Gonzalez langsung ke Q2, tetapi bukan yang tercepat hari itu, dengan Jake Dixon mencetak rekor lap baru di FP1.

Pada sesi Practice yang menentukan Dixon berada di posisi kedua, terpaut 0,052 detik dari Gonzales setelah menghabiskan Practice berlatih dengan rekan satu timnya di Marc VDS, Filip Salac.

Albert Arenas melanjutkan penampilan paginya untuk Gresini, menyelesaikan hari di posisi ketiga yang ketat.

Barry Baltus menunjukkan peningkatan yang jarang terjadi di akhir balapan, naik dari posisi ke-17 ke posisi keempat untuk Fantic Racing, membuatnya unggul atas duo rookie Aspar, Daniel Holgado berada di depan David Alonso di posisi kelima.

Aron Canet berada di posisi ketujuh, tetapi hampir menabrak Yuki Kunii dengan kecepatan penuh, setelah melihat layar besar di sekitar trek dengan motor Fantic-nya.

Alex Escrig berada di posisi kedelapan yang kuat untuk tim Forward, di depan pemimpin sesi awal Tony Arbolino, yang turun ke posisi kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha.

Pesaing Gonzalez dalam perebutan gelar juara, Diogo Moreira, memastikan tiket aman ke Q2 dengan posisi sepuluh besar untuk Italtrans.

Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 2m 04.166s 2 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.052s 3 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.116s 4 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +0.127s 5 Daniel Holgado SPA CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.154s 6 David Alonso COL CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.157s 7 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.187s 8 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.296s 9 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.391s 10 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.445s 11 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.489s 12 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.553s 13 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.554s 14 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.600s 15 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.605s 16 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.715s 17 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.747s 18 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.775s 19 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.918s 20 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.944s 21 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.988s 22 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +1.009s 23 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +1.035s 24 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.036s 25 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.074s 26 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +1.108s 27 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.445s 28 Harrison Voight AUS QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +2.438s 29 Azroy Anuar MAL Petronas MIE Racing RW +3.787s 30 Helmi Azman MAL Petronas MIE Racing RW +4.113s

Salac berada di posisi kesebelas setelah membayangi Dixon, sedikit lebih cepat dari pembalap pengganti Daniel Munoz, yang melanjutkan balapan menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, yang tidak terhambat oleh slip off-nya di tengah sesi.

Izan Guevara terjatuh dalam perjalanannya ke posisi ke-13 untuk tim Pramac Yamaha, sementara Colin Veijer mempertahankan posisi Q2 terakhir untuk Red Bull KTM Ajo.

Sifat naik-turun Moto2 musim ini membuat pemenang balapan Australia Agius hanya finis di posisi ke-15, dengan perjalanan ke Q1 diperlukan bersama dengan sesama pemenang balapan musim ini Celestino Vietti dan Joe Roberts yang terjatuh.

Setelah lolos langsung ke Q2 di Australia, Mario Aji dari Honda Team Asia kembali harus menghadapi Q1 setelah hanya berada di posisi ke-24.

Sebelum hujan yang mengguyur sesi MotoGP, Dixon memanfaatkan kondisi terbaik untuk mencetak rekor lap baru dan memuncaki FP1, di depan Arenas di posisi kedua.

Duo rookie Aspar bersaing ketat untuk posisi ketiga, dengan Alonso mengungguli Holgado. Moreira melengkapi posisi lima besar, mengungguli rival perebutan gelar Gonzalez, yang memulai sesi dengan posisi kesepuluh.

Terdapat beberapa kecelakaan di sesi pertama yang melibatkan Ortola, van den Goorbergh, Navarro, Roberts, dan pembalap pengganti Harrison Voight, yang juga kembali turun ke posisi Unai Orradre di Malaysia.

Ada dua wildcard Malaysia untuk Sepang, dengan Helmzi Azman dan Azroy Anuar yang masuk dalam daftar peserta. Anuar mengalami masalah teknis di awal sesi kedua.

Moto2 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) 2m 04.131s 2 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.161s 3 David Alonso COL CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.298s 4 Daniel Holgado SPA CFMOTO RCB Aspar Team (Kalex) +0.340s 5 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.432s 6 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.513s 7 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.565s 8 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.568s 9 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.687s 10 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.750s 11 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +0.821s 12 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.909s 13 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +0.958s 14 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.987s 15 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.040s 16 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.089s 17 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.220s 18 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.244s 19 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.376s 20 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.382s 21 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.394s 22 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.485s 23 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +1.507s 24 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +1.700s 25 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +1.851s 26 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +2.339s 27 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +3.070s 28 Harrison Voight AUS QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +3.423s 29 Azroy Anuar MAL Petronas MIE Racing RW +3.892s 30 Helmi Azman MAL Petronas MIE Racing RW +4.802s

