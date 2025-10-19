Moto2 Australia 2025: Senna Agius Melenggang Menuju Kemenangan Kandang

Senna Agius mengatasi angin kencang di Phillip Island untuk meraih kemenangan kandang yang populer pada Grand Prix Moto2 Australia, putaran ke-19 musim 2025.

Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Balapan Lengkap Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) 23 Laps 2 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +3.684s 3 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +3.721s 4 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +4.440s 5 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +4.451s 6 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +5.378s 7 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +5.783s 8 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +6.922s 9 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +9.842s 10 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +11.351s 11 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +11.727s 12 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +12.094s 13 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +12.466s 14 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +12.927s 15 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +19.516s 16 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +19.545s 17 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +19.680s 18 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) +23.054s 19 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +25.627s 20 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +25.699s 21 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +25.745s 22 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +26.217s 23 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +32.863s 24 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +46.777s 25 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +47.779s 26 Harrison Voight AUS QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) +1m 01.394s 27 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF

Pebalap Australia itu start dari posisi kedua, tetapi memiliki kecepatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa di hadapan penonton tuan rumah, sehingga ia berusaha memimpin di tikungan pertama dan mempertahankan posisinya.

Agius berhasil mengatasi tantangan awal dari Diogo Moreira, yang kemudian terlibat pertarungan dengan Manuel Gonzalez dan memanfaatkan kesempatannya untuk membangun keunggulan.

Jarak lebih dari satu detik di lap kesembilan, dengan jarak antara Agius dan para rivalnya semakin melebar seiring putaran terakhir.

Pebalap #81 itu memimpin di garis finis dengan selisih 3,684 detik, yang pertama bagi pebalap tuan rumah di Moto2 Phillip Island dan kemenangan kedua Agius musim ini setelah meraih kemenangan di Silverstone, dan dia merayakan kemenangan itu dengan gaya khas Australia, sebuah Shoey di podium.

Rombongan pengejar melibas dari posisi kedua hingga ketujuh, dengan dorongan di akhir balapan dari rookie David Alonso, yang start keenam, memberinya keunggulan tipis atas Moreira di garis finis.

Daniel Holgado berhasil mengejar di akhir balapan. Rookie tersebut memulai balapan di posisi kelima tetapi kehilangan posisi di lap-lap awal dan susah payah bertahan di 10 besar. Pembalap Aspar itu menemukan kecepatan untuk meraih P4 yang impresif di akhir.

Jake Dixon juga melakukan pemulihan setelah turun dan kehilangan kendali - satu-satunya pembalap Boscoscuro dalam perebutan podium, pembalap Elf Marc VDS itu merangkak kembali ke posisi kelima di bendera finis.

Barry Baltus tampil gemilang di lap-lap terakhir. Menghabiskan sebagian besar balapan di posisi kesebelas, pembalap Belgia itu mendapatkan momentum dan dengan cepat menyalip rombongan - overtake terakhirnya terjadi di lap terakhir ketika, dengan tekad bulat, pembalap Fantic itu menyalip Manuel Gonzalez dari sisi luar untuk posisi keenam.

Gerakan-gerakan tersebut mendorong Gonzalez turun dari podium dan turun ke posisi ketujuh dengan motor Dynavolt kedua, meskipun pembalap Spanyol itu segera menuju parc ferme untuk memberi selamat kepada rekan setimnya yang memenangkan balapan.

Albert Arenas semakin mendekati rombongan di lap-lap terakhir tetapi tidak mampu mengejar ketertinggalan, finis di urutan kedelapan untuk Italjet Gresini.

Aron Canet berada di urutan kesembilan dengan motor Fantic kedua, sementara Ayumu Sasaki sedikit melemah tetapi berhasil mempertahankan posisi sepuluh besar untuk RW Idrofoglia.

Pembalap Jepang itu berada di bawah tekanan dari Adrian Huertas yang berada tepat di belakangnya di posisi kesebelas untuk Italtrans, hanya unggul tipis di trek atas Collin Veijer yang finis di posisi kedua belas untuk Red Bull KTM Ajo.

Joe Roberts berada di grup yang sama untuk posisi ke-13 dari American Racing, sementara Darryn Binder berjuang untuk posisi tersebut tetapi harus puas di posisi ke-14 dari Gresini.

Poin terakhir diraih Alonso Lopez di posisi ke-15 dari SpeedRS, yang berhasil menjaga jarak dengan pembalap Blu Cru Pramac Yamaha, Izan Guevara, di belakangnya hingga garis finis.

Mario Aji terkena penalti grid yang membuatnya turun ke posisi ke-19 karena mengganggu Gonzalez di Q2. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu finis di posisi ke-20.

Selisih poin dalam perburuan gelar Moto2 menyusut menjadi hanya dua poin setelah Diogo Moreira kembali finis di depan Gonzalez. Pembalap Spanyol itu turun podium dan kini mengoleksi 247 poin, sementara Moreira mengumpulkan 245 poin setelah balapan di Australia.

Canet tetap berada di posisi ketiga dengan 212 poin, diikuti Baltus yang kini berada di posisi keempat dengan 205 poin. Holgado tetap menjadi rookie teratas di posisi keenam dengan 166 poin, sementara Alonso sedikit tertinggal, kini mengoleksi 117 poin dan berada di posisi kesepuluh.

