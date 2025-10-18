Moto2 Australia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Turun Grid ke P19

Hasil kualifikasi Moto2 Australia di Sirkuit Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 musim 2025.

Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Australian GP, Phillip Island, 2025
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Australian GP, Phillip Island, 2025
Diogo Moreira melanjutkan pertarungannya melawan Senna Agius dari Practice untuk pole position Moto2 Australia 2025.

Moreira, yang datang ke Phillip Island berbekal kemenangan di Mandalika, mencatatkan laptime 1 menit 29,817 detik untuk pole position keenamnya musim ini, unggul  0,011 detik dari Senna, sang jagoan tuan rumah.

Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 29.817s
2Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.011s
3Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.076s
4Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.176s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.178s
6David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.290s
7Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.311s
8Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.324s
9Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.450s
10Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.510s
11Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.565s
12Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.565s
13Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.566s
14Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.687s
15Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.719s
16Mario Aji*INAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.309s
17Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.417s
18Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+3.886s
Q1
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 30.802s
20Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)1m 30.809s
21Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)1m 31.116s
22Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 31.132s
23Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 31.197s
24Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 31.530s
25Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)1m 31.607s
26Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 31.808s
27Harrison VoightAUSQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)1m 32.413s

*Mario Aji dihukum penalti tiga posisi karena berkendara lambat di racing line,  membuatnya turun ke P19.

Moreira melihat posisinya yang lebih dulu merosot dari posisi kedua ke posisi kesepuluh, lalu ketiga belas, saat Moreira merangsek ke puncak timesheets. 

Pembalap Spanyol itu meluapkan rasa frustrasinya setelah lapnya terbuang sia-sia karena terhalang Mario Aji yang melambat di depan.

Untungnya, Gonzales masih memiliki waktu untuk melakukan putaran terbang lainnya, memperkecil jaraknya ke Moreira menjadi 0,076 detik di posisi ketiga.

Jake Dixon memangkas waktunya namun akhirnya kehilangan kendali, meninggalkan pembalap Elf Marc VDS di posisi keempat - pembalap Boscoscuro dengan kualifikasi tertinggi.

Daniel Holgado adalah pembalap terbaik yang lolos Q1, dengan kecepatan yang saat itu merupakan rekor baru. Ia kemudian finis sebagai rookie teratas di posisi kelima untuk Aspar, naik dua posisi di lap terakhirnya, menyalip sesama rookie sekaligus rekan setimnya, David Alonso, yang langsung melaju ke Q2 dan finis di posisi keenam.

Ayumu Sasaki adalah pembalap pertama yang berhasil melewati garis finis, tanpa menyisakan ruang untuk membalas rentetan lap yang membaik, turun ke posisi ketujuh untuk RW - Idrofoglia Racing.

Aron Canet adalah salah satu dari dua pembalap yang terjatuh di sesi tersebut, tanpa catatan waktu hingga lap terakhirnya, yang dimanfaatkan oleh pembalap Fantic tersebut untuk kembali ke posisi kedelapan.

Darryn Binder melanjutkan peningkatan performanya dengan Italjet Gresini di posisi kesembilan, sementara Barry Baltus melengkapi sepuluh besar dengan motor Fantic Racing kedua.

FP2 pada hari sebelumnya dipimpin oleh Tony Arbolino, yang tidak mampu meniru kecepatan itu di kualifikasi, dan finis di posisi kedua belas.

Setelah bertengger di 10 besar sepanjang akhir pekan, Mario Aji menjalani kualifikasi yang sulit saat ia hanya berada di posisi ke-16. Pembalap Honda Team Asia itu juga dikenai penalti tiga posisi karena insiden dengan Manu Gonzales, membuatnya turun ke P19 untuk balapan hari Minggu.

