Moto2 Australia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Turun Grid ke P19
Hasil kualifikasi Moto2 Australia di Sirkuit Phillip Island, putaran ke-19 dari 22 musim 2025.
Diogo Moreira melanjutkan pertarungannya melawan Senna Agius dari Practice untuk pole position Moto2 Australia 2025.
Moreira, yang datang ke Phillip Island berbekal kemenangan di Mandalika, mencatatkan laptime 1 menit 29,817 detik untuk pole position keenamnya musim ini, unggul 0,011 detik dari Senna, sang jagoan tuan rumah.
Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 29.817s
|2
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.011s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.076s
|4
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.176s
|5
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.178s
|6
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.290s
|7
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.311s
|8
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.324s
|9
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.450s
|10
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.510s
|11
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.565s
|12
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.565s
|13
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.566s
|14
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.687s
|15
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.719s
|16
|Mario Aji*
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.309s
|17
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.417s
|18
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+3.886s
|Q1
|19
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 30.802s
|20
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|1m 30.809s
|21
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|1m 31.116s
|22
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 31.132s
|23
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 31.197s
|24
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 31.530s
|25
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|1m 31.607s
|26
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 31.808s
|27
|Harrison Voight
|AUS
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|1m 32.413s
*Mario Aji dihukum penalti tiga posisi karena berkendara lambat di racing line, membuatnya turun ke P19.
Moreira melihat posisinya yang lebih dulu merosot dari posisi kedua ke posisi kesepuluh, lalu ketiga belas, saat Moreira merangsek ke puncak timesheets.
Pembalap Spanyol itu meluapkan rasa frustrasinya setelah lapnya terbuang sia-sia karena terhalang Mario Aji yang melambat di depan.
Untungnya, Gonzales masih memiliki waktu untuk melakukan putaran terbang lainnya, memperkecil jaraknya ke Moreira menjadi 0,076 detik di posisi ketiga.
Jake Dixon memangkas waktunya namun akhirnya kehilangan kendali, meninggalkan pembalap Elf Marc VDS di posisi keempat - pembalap Boscoscuro dengan kualifikasi tertinggi.
Daniel Holgado adalah pembalap terbaik yang lolos Q1, dengan kecepatan yang saat itu merupakan rekor baru. Ia kemudian finis sebagai rookie teratas di posisi kelima untuk Aspar, naik dua posisi di lap terakhirnya, menyalip sesama rookie sekaligus rekan setimnya, David Alonso, yang langsung melaju ke Q2 dan finis di posisi keenam.
Ayumu Sasaki adalah pembalap pertama yang berhasil melewati garis finis, tanpa menyisakan ruang untuk membalas rentetan lap yang membaik, turun ke posisi ketujuh untuk RW - Idrofoglia Racing.
Aron Canet adalah salah satu dari dua pembalap yang terjatuh di sesi tersebut, tanpa catatan waktu hingga lap terakhirnya, yang dimanfaatkan oleh pembalap Fantic tersebut untuk kembali ke posisi kedelapan.
Darryn Binder melanjutkan peningkatan performanya dengan Italjet Gresini di posisi kesembilan, sementara Barry Baltus melengkapi sepuluh besar dengan motor Fantic Racing kedua.
FP2 pada hari sebelumnya dipimpin oleh Tony Arbolino, yang tidak mampu meniru kecepatan itu di kualifikasi, dan finis di posisi kedua belas.
Setelah bertengger di 10 besar sepanjang akhir pekan, Mario Aji menjalani kualifikasi yang sulit saat ia hanya berada di posisi ke-16. Pembalap Honda Team Asia itu juga dikenai penalti tiga posisi karena insiden dengan Manu Gonzales, membuatnya turun ke P19 untuk balapan hari Minggu.