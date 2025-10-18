Moto2 Australia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Turun Grid ke P19

Diogo Moreira melanjutkan pertarungannya melawan Senna Agius dari Practice untuk pole position Moto2 Australia 2025.

Moreira, yang datang ke Phillip Island berbekal kemenangan di Mandalika, mencatatkan laptime 1 menit 29,817 detik untuk pole position keenamnya musim ini, unggul 0,011 detik dari Senna, sang jagoan tuan rumah.

Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 29.817s 2 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.011s 3 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.076s 4 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.176s 5 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.178s 6 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.290s 7 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.311s 8 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.324s 9 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.450s 10 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +0.510s 11 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.565s 12 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.565s 13 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.566s 14 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.687s 15 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.719s 16 Mario Aji* INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.309s 17 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.417s 18 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) +3.886s Q1 19 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 30.802s 20 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) 1m 30.809s 21 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 1m 31.116s 22 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 31.132s 23 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 31.197s 24 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 31.530s 25 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) 1m 31.607s 26 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 31.808s 27 Harrison Voight AUS QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) 1m 32.413s

*Mario Aji dihukum penalti tiga posisi karena berkendara lambat di racing line, membuatnya turun ke P19.

Moreira melihat posisinya yang lebih dulu merosot dari posisi kedua ke posisi kesepuluh, lalu ketiga belas, saat Moreira merangsek ke puncak timesheets.

Pembalap Spanyol itu meluapkan rasa frustrasinya setelah lapnya terbuang sia-sia karena terhalang Mario Aji yang melambat di depan.

Untungnya, Gonzales masih memiliki waktu untuk melakukan putaran terbang lainnya, memperkecil jaraknya ke Moreira menjadi 0,076 detik di posisi ketiga.

Jake Dixon memangkas waktunya namun akhirnya kehilangan kendali, meninggalkan pembalap Elf Marc VDS di posisi keempat - pembalap Boscoscuro dengan kualifikasi tertinggi.

Daniel Holgado adalah pembalap terbaik yang lolos Q1, dengan kecepatan yang saat itu merupakan rekor baru. Ia kemudian finis sebagai rookie teratas di posisi kelima untuk Aspar, naik dua posisi di lap terakhirnya, menyalip sesama rookie sekaligus rekan setimnya, David Alonso, yang langsung melaju ke Q2 dan finis di posisi keenam.

Ayumu Sasaki adalah pembalap pertama yang berhasil melewati garis finis, tanpa menyisakan ruang untuk membalas rentetan lap yang membaik, turun ke posisi ketujuh untuk RW - Idrofoglia Racing.

Aron Canet adalah salah satu dari dua pembalap yang terjatuh di sesi tersebut, tanpa catatan waktu hingga lap terakhirnya, yang dimanfaatkan oleh pembalap Fantic tersebut untuk kembali ke posisi kedelapan.

Darryn Binder melanjutkan peningkatan performanya dengan Italjet Gresini di posisi kesembilan, sementara Barry Baltus melengkapi sepuluh besar dengan motor Fantic Racing kedua.

FP2 pada hari sebelumnya dipimpin oleh Tony Arbolino, yang tidak mampu meniru kecepatan itu di kualifikasi, dan finis di posisi kedua belas.

Setelah bertengger di 10 besar sepanjang akhir pekan, Mario Aji menjalani kualifikasi yang sulit saat ia hanya berada di posisi ke-16. Pembalap Honda Team Asia itu juga dikenai penalti tiga posisi karena insiden dengan Manu Gonzales, membuatnya turun ke P19 untuk balapan hari Minggu.

