Moto2 Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island
Hasil latihan Jumat Moto2 Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.
Diogo Moreira membawa penampilan kuatnya dari Mandalika ke Phillip Island dengan memimpin latihan Jumat untuk Moto2 Australia.
Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 30.307s
|2
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.008s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.228s
|4
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.300s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.433s
|6
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+0.448s
|7
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.469s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.485s
|9
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.511s
|10
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.533s
|11
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.612s
|12
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.642s
|13
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.658s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.659s
|15
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.733s
|16
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.752s
|17
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.785s
|18
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.814s
|19
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.111s
|20
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.153s
|21
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+1.203s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.220s
|23
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.250s
|24
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|_1.466s
|25
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.484s
|26
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.873s
|27
|Harrison Voight
|AUS
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.919s
|28
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.111s
Moreira - yang sudah memastikan promosi ke MotoGP - awalnya naik ke posisi kedua dan terus menguntit Jake Dixon di trek, meningkatkan laptimenya menjadi 1 menit 30,307 detik, sebuah rekor baru Moto2 di Phillip Island.
Lap tersebut memberi tekanan pada pemimpin klasemen Manuel Gonzalez - kini hanya memegang keunggulan 9 poin setelah didiskualifikasi dari Grand Prix Indonesia karena memakai software non-homologasi pada motornya - yang terjatuh di sesi pagi dan Practice saat Moreira berada di puncak timesheets.
Posisi kedua ditempati rekan satu tim Gonzales - pembalap tuan rumah Senna Agius - yang meraih podium pada kunjungan terakhir Moto2 ke Phillip Island. Senna memuncaki timesheets di sebagian besar sesi, sebelum akhirnya digeser oleh Moreira dengan selisih hanya 0,008 detik.
David Alonso menjadi rookie teratas di posisi ketiga untuk Aspar, dengan Dixon meningkat sepanjang sesi, membangun performanya di FP1 untuk Elf Marc VDS untuk tetap menjadi Boscoscuro teratas di kelasnya di posisi keempat.
Gonzalez sempat naik ke posisi kelima sesaat sebelum kecelakaanya, sementara Mario Aji kembali menunjukkan potensinya sebelum absen panjang akibat cedera dengan naik posisi keenam untuk Idemitsu Honda Team Asia.
Aron Canet berada di posisi ketujuh untuk Fantic Racing, sementara Tony Arbolino menjadi pembalap terakhir yang terpaut setengah detik dari waktu tercepat di posisi kedelapan untuk Blu Cry Pramac Yamaha.
Darryn Binder hanya mampu finis di posisi kesembilan untuk Italjet Gresini, sementara rookie Collin Veijer hanya mampu finis di posisi sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo, di depan rekan setimnya, pembalap pengganti Daniel Munoz, yang masih menggantikan Deniz Oncu.
Sisa slot di Q2 diraih Barry Baltus untuk Fantic di posisi kedua belas, Izan Guevara dengan motor Blu Cru Pramac kedua di posisi ke-13, dan Ayumu Sasaki di posisi ke-14 untuk RW Idrofoglia.
Terjadi beberapa kecelakaan di Practice, dengan Daniel Holgado yang pertama kali terjatuh, menghabiskan sebagian besar sesi tanpa waktu karena mekanik Aspar dengan panik berusaha mengembalikannya ke jalur. Mereka berhasil melakukannya, tapi Holgado hanya berada di posisi ke-21.
Marcos Ramirez, Celestino Vietti, Gonzalez, dan pembalap pengganti Harrison Voight semuanya juga terjatuh di sesi tersebut.
FP1 dimulai dengan tenang karena para pembalap sebagian besar tetap di garasi mereka, menunggu trek mengering semaksimal mungkin sebelum keluar.
Akhirnya, Dixon yang memimpin, diikuti oleh pembalap rookie Alonso yang hanya 0,066 detik lebih lambat. Moreira membangun momentumnya di posisi ketiga, sementara Agius memulai balapan dengan baik di kandang sendiri di posisi keempat dan Arbolino di posisi kelima.
Alonso Lopez adalah pembalap pertama yang terjatuh, diikuti oleh pemimpin klasemen Gonzalez, yang terpelintir dan harus dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lebih lanjut, menyelesaikan sesi di posisi ke-22.
Pembalap Australia Voight (posisi ke-27 di sesi latihan) mendapatkan kesempatan di kandang sendiri, menggantikan Unai Orradre di QJMotor - Frinsa - MSI.
Alex Escrig (posisi ke-19) mendapatkan penalti putaran panjang karena menyebabkan kecelakaan di putaran terakhir. Pembalap Forward Eider ini memulai balapan dengan kondisi terburuk, dengan masalah motor di FP1, membuatnya tidak mencatatkan waktu terbaiknya.
Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|1m 31.346s
|2
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.066s
|3
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.163s
|4
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.208s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.355s
|6
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.408s
|7
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.586s
|8
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.724s
|9
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+0.742s
|10
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.793s
|11
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+1.032s
|12
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.221s
|13
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.273s
|14
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+1.316s
|15
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.368s
|16
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.370s
|17
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.525s
|18
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.619s
|19
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.664s
|20
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.863s
|21
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+1.896s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+2.101s
|23
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+2.514s
|24
|Harrison Voight
|AUS
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+2.667s
|25
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+2.849s
|26
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+3.436s
|27
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+8.269s
|28
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|No Time