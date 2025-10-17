Moto2 Australia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Phillip Island

Hasil latihan Jumat Moto2 Australia 2025 di Phillip Island, putaran ke-19 dari 22.

Diogo Moreira, Moto2, 2025, Australian GP, Phillip Island
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Australian GP, Phillip Island
Diogo Moreira membawa penampilan kuatnya dari Mandalika ke Phillip Island dengan memimpin latihan Jumat untuk Moto2 Australia.

Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 30.307s
2Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.008s
3David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.228s
4Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.300s
5Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.433s
6Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+0.448s
7Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.469s
8Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.485s
9Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.511s
10Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.533s
11Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.612s
12Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.642s
13Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.658s
14Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.659s
15Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.733s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.752s
17Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.785s
18Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.814s
19Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.111s
20Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.153s
21Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)+1.203s
22Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.220s
23Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+1.250s
24Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)_1.466s
25Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.484s
26Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+1.873s
27Harrison VoightAUSQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.919s
28Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.111s

Moreira - yang sudah memastikan promosi ke MotoGP - awalnya naik ke posisi kedua dan terus menguntit Jake Dixon di trek, meningkatkan laptimenya menjadi 1 menit 30,307 detik, sebuah rekor baru Moto2 di Phillip Island.

Lap tersebut memberi tekanan pada pemimpin klasemen Manuel Gonzalez - kini hanya memegang keunggulan 9 poin setelah didiskualifikasi dari Grand Prix Indonesia karena memakai software non-homologasi pada motornya - yang terjatuh di sesi pagi dan Practice saat Moreira berada di puncak timesheets.

Posisi kedua ditempati rekan satu tim Gonzales - pembalap tuan rumah Senna Agius - yang meraih podium pada kunjungan terakhir Moto2 ke Phillip Island. Senna memuncaki timesheets di sebagian besar sesi, sebelum akhirnya digeser oleh Moreira dengan selisih hanya 0,008 detik.

David Alonso menjadi rookie teratas di posisi ketiga untuk Aspar, dengan Dixon meningkat sepanjang sesi, membangun performanya di FP1 untuk Elf Marc VDS untuk tetap menjadi Boscoscuro teratas di kelasnya di posisi keempat.

Gonzalez sempat naik ke posisi kelima sesaat sebelum kecelakaanya, sementara Mario Aji kembali menunjukkan potensinya sebelum absen panjang akibat cedera dengan naik posisi keenam untuk Idemitsu Honda Team Asia.

Aron Canet berada di posisi ketujuh untuk Fantic Racing, sementara Tony Arbolino menjadi pembalap terakhir yang terpaut setengah detik dari waktu tercepat di posisi kedelapan untuk Blu Cry Pramac Yamaha.

Darryn Binder hanya mampu finis di posisi kesembilan untuk Italjet Gresini, sementara rookie Collin Veijer hanya mampu finis di posisi sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo, di depan rekan setimnya, pembalap pengganti Daniel Munoz, yang masih menggantikan Deniz Oncu.

Sisa slot di Q2 diraih Barry Baltus untuk Fantic di posisi kedua belas, Izan Guevara dengan motor Blu Cru Pramac kedua di posisi ke-13, dan Ayumu Sasaki di posisi ke-14 untuk RW Idrofoglia.

Terjadi beberapa kecelakaan di Practice, dengan Daniel Holgado yang pertama kali terjatuh, menghabiskan sebagian besar sesi tanpa waktu karena mekanik Aspar dengan panik berusaha mengembalikannya ke jalur. Mereka berhasil melakukannya, tapi Holgado hanya berada di posisi ke-21.

Marcos Ramirez, Celestino Vietti, Gonzalez, dan pembalap pengganti Harrison Voight semuanya juga terjatuh di sesi tersebut.

FP1 dimulai dengan tenang karena para pembalap sebagian besar tetap di garasi mereka, menunggu trek mengering semaksimal mungkin sebelum keluar.

Akhirnya, Dixon yang memimpin, diikuti oleh pembalap rookie Alonso yang hanya 0,066 detik lebih lambat. Moreira membangun momentumnya di posisi ketiga, sementara Agius memulai balapan dengan baik di kandang sendiri di posisi keempat dan Arbolino di posisi kelima.

Alonso Lopez adalah pembalap pertama yang terjatuh, diikuti oleh pemimpin klasemen Gonzalez, yang terpelintir dan harus dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lebih lanjut, menyelesaikan sesi di posisi ke-22.

Pembalap Australia Voight (posisi ke-27 di sesi latihan) mendapatkan kesempatan di kandang sendiri, menggantikan Unai Orradre di QJMotor - Frinsa - MSI.

Alex Escrig (posisi ke-19) mendapatkan penalti putaran panjang karena menyebabkan kecelakaan di putaran terakhir. Pembalap Forward Eider ini memulai balapan dengan kondisi terburuk, dengan masalah motor di FP1, membuatnya tidak mencatatkan waktu terbaiknya.

Moto2 Australia 2025 - Phillip Island - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)1m 31.346s
2David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.066s
3Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.163s
4Senna AgiusAUSLiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.208s
5Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.355s
6Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.408s
7Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.586s
8Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.724s
9Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+0.742s
10Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.793s
11Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+1.032s
12Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.221s
13Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.273s
14Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+1.316s
15Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.368s
16Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.370s
17Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.525s
18Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+1.619s
19Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.664s
20Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.863s
21Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+1.896s
22Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+2.101s
23Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+2.514s
24Harrison VoightAUSQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+2.667s
25Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+2.849s
26Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+3.436s
27Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+8.269s
28Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)No Time

