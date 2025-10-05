Moto2 Indonesia 2025: Pertunjukan Berkelas Diogo Moriera

Diogo Moreira menunjukkan penampilan berkelas di Pertamina Mandalika Circuit saat mendominasi Moto2 Indonesia 2025.

Pembalap Italtrans itu memulai dari posisi pole, tetapi satu-satunya kekurangan dalam balapannya adalah tertinggal sejenak di belakang Izan Guevara yang memimpin di tikungan pertama.

Memimpin kembali di lap kedua, Daniel Holgado sempat memberikan tekanan sebelum terjatuh, sementara Manuel Gonzalez merangsek naik ke posisi kedua setelah kehilangan posisi di awal balapan.

Gonzalez telah menunjukkan kecepatan yang kuat di semua sesi sebelum balapan, tetapi begitu berada di posisi prima untuk memacu diri meraih kemenangan, lajunya terhenti karena tidak puas dengan cengkeraman ban depannya.

Seiring berjalannya balapan, jarak semakin melebar karena Moreira mampu melaju lebih kencang, garis-garis mulusnya membawanya ke garis finis dengan keunggulan 4,678 detik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Momen emosional bagi Moreira di lokasi kemenangan Moto2 pertamanya, yang ia kenang dengan desain helm khusus yang terinspirasi dari Indonesia.

Gonzalez finis kedua untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sebisa mungkin memperkecil jarak dengan Guevara di klasemen.

Ia berhasil menjaga jaraknya dengan Guevara – yang beruntung masih bisa berada di balapan setelah melakukan penyelamatan gemilang di lap kesepuluh saat ban depannya terlipat di tikungan ke-15, dan finis di posisi ketiga – finis podium keduanya di Moto2 dan yang pertama dengan Blu Cru Pramac Yamaha

Posisi keempat diraih oleh Aron Canet yang tampil gemilang dari posisi ke-21 setelah gagal lolos dari Q1, tetapi saat lampu utama padam, Canet langsung melesat dan naik ke posisi sepuluh besar di lap keenam.

Ivan Ortola dan Albert Arenas dengan cepat disalip, tetapi jarak dengan trio podium terlalu besar untuk disalip.

Article continues below ADVERTISEMENT

Canet yang bangga dan kelelahan merayakan kemenangannya bersama mekanik dan tim di luar garasi pit mereka, hasil terbaiknya sejak Assen setelah periode sulit setelah pulih dari cedera bagi pembalap Spanyol tersebut.

Barry Baltus terinspirasi oleh rekan setimnya, membuka jalan sendiri untuk finis tepat di belakang Canet di posisi kelima.

Arenas turun ke posisi keenam untuk Italjet Gresini, di bawah tekanan lebih lanjut dari Joe Roberts di lap-lap terakhir, yang juga dengan cepat menuju ke arah yang benar dari posisi ke-20 di grid untuk posisi ketujuh.

Ortola adalah rookie teratas dalam delapan balapan untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, tetapi hanya sedikit tertinggal, dengan perhatian di akhir balapan dari sesama rookie Collin Veijer, yang akhirnya harus puas di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo.

Jake Dixon pulih dari kontak dan start yang buruk untuk posisi kesepuluh untuk Elf Marc VDS.

Article continues below ADVERTISEMENT

Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 22 Laps 2 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +4.678s 3 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +7.261s 4 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +9.050s 5 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +9.518s 6 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +11.109s 7 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +11.544s 8 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +14.591s 9 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +15.022s 10 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +15.363s 11 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +19.100s 12 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +19.352s 13 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +19.501s 14 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +22.632s 15 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +23.648s 16 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +23.994s 17 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +27.880s 18 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +28.125s 19 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +32.451s 20 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +32.925s 21 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +37.634s 22 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) DNF 23 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) DNF 24 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) DNF 25 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) DNF 26 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) DNF 27 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF 28 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) DNF

Adrian Huertas meraih hasil terbaik keduanya musim ini dengan finis di posisi kesebelas untuk Italtrans, sementara Darryn Binder melakukan hal yang sama di posisi kedua belas untuk Gresini.

Poin tersisa diraih Senna Agius, yang dengan cepat menebus penalti putaran panjang yang diterimanya akibat kontak dengan Zonta van den Goorbergh di posisi ke-13 untuk Dynavolt, Ayumu Sasaki di posisi ke-14 untuk RW Idrofoglia, dan Alonso Lopez di posisi ke-15 untuk SpeedRS.

Van den Goorbergh kembali ke grup yang sama tetapi hanya tersisih di posisi ke-16.

Mario Aji finis di posisi ke-20 untuk Idemitsu Honda Team Asia di kandang sendiri tak lama setelah pulih dari cedera, merayakan kemenangan dengan satu putaran di depan para penggemar Indonesia sambil mengibarkan bendera.