Moto2 Indonesia 2025: Pertunjukan Berkelas Diogo Moriera
Hasil Moto2 Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 dari 22.
Diogo Moreira menunjukkan penampilan berkelas di Pertamina Mandalika Circuit saat mendominasi Moto2 Indonesia 2025.
Pembalap Italtrans itu memulai dari posisi pole, tetapi satu-satunya kekurangan dalam balapannya adalah tertinggal sejenak di belakang Izan Guevara yang memimpin di tikungan pertama.
Memimpin kembali di lap kedua, Daniel Holgado sempat memberikan tekanan sebelum terjatuh, sementara Manuel Gonzalez merangsek naik ke posisi kedua setelah kehilangan posisi di awal balapan.
Gonzalez telah menunjukkan kecepatan yang kuat di semua sesi sebelum balapan, tetapi begitu berada di posisi prima untuk memacu diri meraih kemenangan, lajunya terhenti karena tidak puas dengan cengkeraman ban depannya.
Seiring berjalannya balapan, jarak semakin melebar karena Moreira mampu melaju lebih kencang, garis-garis mulusnya membawanya ke garis finis dengan keunggulan 4,678 detik.
Momen emosional bagi Moreira di lokasi kemenangan Moto2 pertamanya, yang ia kenang dengan desain helm khusus yang terinspirasi dari Indonesia.
Gonzalez finis kedua untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sebisa mungkin memperkecil jarak dengan Guevara di klasemen.
Ia berhasil menjaga jaraknya dengan Guevara – yang beruntung masih bisa berada di balapan setelah melakukan penyelamatan gemilang di lap kesepuluh saat ban depannya terlipat di tikungan ke-15, dan finis di posisi ketiga – finis podium keduanya di Moto2 dan yang pertama dengan Blu Cru Pramac Yamaha
Posisi keempat diraih oleh Aron Canet yang tampil gemilang dari posisi ke-21 setelah gagal lolos dari Q1, tetapi saat lampu utama padam, Canet langsung melesat dan naik ke posisi sepuluh besar di lap keenam.
Ivan Ortola dan Albert Arenas dengan cepat disalip, tetapi jarak dengan trio podium terlalu besar untuk disalip.
Canet yang bangga dan kelelahan merayakan kemenangannya bersama mekanik dan tim di luar garasi pit mereka, hasil terbaiknya sejak Assen setelah periode sulit setelah pulih dari cedera bagi pembalap Spanyol tersebut.
Barry Baltus terinspirasi oleh rekan setimnya, membuka jalan sendiri untuk finis tepat di belakang Canet di posisi kelima.
Arenas turun ke posisi keenam untuk Italjet Gresini, di bawah tekanan lebih lanjut dari Joe Roberts di lap-lap terakhir, yang juga dengan cepat menuju ke arah yang benar dari posisi ke-20 di grid untuk posisi ketujuh.
Ortola adalah rookie teratas dalam delapan balapan untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, tetapi hanya sedikit tertinggal, dengan perhatian di akhir balapan dari sesama rookie Collin Veijer, yang akhirnya harus puas di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo.
Jake Dixon pulih dari kontak dan start yang buruk untuk posisi kesepuluh untuk Elf Marc VDS.
Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|22 Laps
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+4.678s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+7.261s
|4
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+9.050s
|5
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+9.518s
|6
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+11.109s
|7
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+11.544s
|8
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+14.591s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+15.022s
|10
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+15.363s
|11
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+19.100s
|12
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+19.352s
|13
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+19.501s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+22.632s
|15
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+23.648s
|16
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+23.994s
|17
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+27.880s
|18
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+28.125s
|19
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+32.451s
|20
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+32.925s
|21
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+37.634s
|22
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|DNF
|23
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|DNF
|24
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|DNF
|25
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|DNF
|26
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|DNF
|27
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|DNF
|28
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|DNF
Adrian Huertas meraih hasil terbaik keduanya musim ini dengan finis di posisi kesebelas untuk Italtrans, sementara Darryn Binder melakukan hal yang sama di posisi kedua belas untuk Gresini.
Poin tersisa diraih Senna Agius, yang dengan cepat menebus penalti putaran panjang yang diterimanya akibat kontak dengan Zonta van den Goorbergh di posisi ke-13 untuk Dynavolt, Ayumu Sasaki di posisi ke-14 untuk RW Idrofoglia, dan Alonso Lopez di posisi ke-15 untuk SpeedRS.
Van den Goorbergh kembali ke grup yang sama tetapi hanya tersisih di posisi ke-16.
Mario Aji finis di posisi ke-20 untuk Idemitsu Honda Team Asia di kandang sendiri tak lama setelah pulih dari cedera, merayakan kemenangan dengan satu putaran di depan para penggemar Indonesia sambil mengibarkan bendera.