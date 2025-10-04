Moto2 Indonesia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Terjatuh di Q1

Hasil kualifikasi Moto2 Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 di musim 2025.

Diogo Moreira menemukan waktu di sektor terakhir untuk mengunci pole pada kualifikasi Moto2 Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika.

Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 32.341s
2David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.158s
3Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.175s
4Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.257s
5Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.330s
6Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.344s
7Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.484s
8Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.568s
9Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.577s
10Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.584s
11Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.596s
12Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.604s
13Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.658s
14Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.702s
15Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.731s
16Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.944s
17Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.111s
18Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+1.138s
Q1
19Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 33.149s
20Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 33.181s
21Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)1m 33.183s
22Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)1m 33.210s
23Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 33.254s
24Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)1m 33.386s
25Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 33.578s
26Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 33.709s
27Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m33.897s
28Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 34.167s

Sejak awal sesi Q2, pebalap Italtrans itu berada di posisi yang sulit karena bagian depan Kalex-nya berkedut dan kakinya terlepas dari motor.

Dengan balapan yang membuat pebalap Brasil itu berada di posisi keempat, dorongan terakhir membuatnya mencatatkan waktu di bagian akhir lintasan, dengan catatan waktu 1 menit 32,341 detik, sebuah rekor lap baru.

Terjatuh di sesi FP2 pagi, rookie David Alonso memenangkan persaingan untuk menjadi rookie teratas di Aspar, dan memimpin sebelum Moreira mengambil alih tepat di akhir sesi, dengan catatan waktu lap-nya sendiri di bawah rekor lap lama. Pebalap Kolombia itu hanya 0,158 detik lebih lambat untuk menempati posisi kedua di grid.

Izan Guevara telah melewati Q1 dengan mudah dan memanfaatkan waktu trek tersebut untuk keuntungannya, merasa nyaman di tengah cuaca panas, pebalap Blu Cru Pramac Yamaha itu kemudian menjadi yang teratas di Boscoscuro, menyelesaikan baris terdepan di posisi ketiga.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez menjadi yang tercepat pada hari Jumat, dan mencetak rekor lap baru pada sesi FP2 pagi.

Peraih pole position di putaran terakhir, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, memulai sesi dengan simulasi latihan start untuk menghindari kerumunan yang meninggalkan pit, tetapi kemudian tidak pernah kembali dan kehilangan cengkeraman serta posisinya dalam perjalanannya ke posisi keempat.

Tidak ada yang lebih konsisten daripada rookie pemenang Grand Prix Jepang, Daniel Holgado, yang mencetak dua lap identik berturut-turut dalam perjalanannya ke posisi kelima dengan Aspar kedua, melengkapi hari yang kuat bagi tim.

Marcos Ramirez memberi tim American Racing sesuatu untuk disemangati setelah beberapa putaran yang sulit di posisi keenam, sedikit lebih cepat dari pembalap rookie Red Bull KTM Ajo, Collin Veijer, yang melanjutkan performa apiknya di posisi ketujuh, kurang dari setengah detik dari rekor waktu tercepat.

Jake Dixon memperbaiki posisi kedelapan untuk Elf Marc VDS, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu pole.

Barry Baltus berada di posisi kesembilan, pembalap teratas Fantic, dengan Albert Arenas juga membuat langkah maju di akhir daftar waktu untuk melengkapi sepuluh besar untuk Italjet Gresini.

Q1 -  Kecelakaan sudahi kualifikasi Mario Aji

Beberapa pembalap menghadapi eliminasi dari Q1 yang mengejutkan pada sesi kualifikasi dari Mandalika.

Joe Roberts memperbaiki catatan waktunya di putaran terakhir, tetapi hanya finis di posisi keenam dan finis di posisi ke-20 di grid bagi pebalap American Racing tersebut.

Aron Canet sudah dalam proses pemulihan setelah beberapa putaran yang berat, ketika kecelakaan besar pada hari Jumat membuat pebalap Fantic tersebut harus menjalani tes kebugaran di awal hari Sabtu, yang berhasil ia lalui. Pebalap Spanyol itu tertinggal jauh dan hanya mampu finis terbaik ketujuh di Q1, sehingga akan berada di posisi ke-21.

Pebalap pemenang Silverstone, Senna Agius, juga tidak dapat melanjutkan balapan, pebalap Dynavolt tersebut akan start di posisi ke-22. Alonso Lopez juga tidak lebih baik dengan berada di posisi ke-24 dengan motor SpeedRS kedua.

Pembalap tuan rumah Mario Aji terseret Filip Salac yang jatuh tepat di depannya, ia tidak bisa melanjutkan sesi dan berada di posisi ke-25 di grid.

2025
Moto2
Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesia
Moto2 Indonesia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Terjatuh di Q1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

