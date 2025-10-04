Moto2 Indonesia 2025: Moreira Pole, Mario Aji Terjatuh di Q1

Diogo Moreira menemukan waktu di sektor terakhir untuk mengunci pole pada kualifikasi Moto2 Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika.

Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 32.341s 2 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.158s 3 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.175s 4 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.257s 5 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.330s 6 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.344s 7 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.484s 8 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.568s 9 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +0.577s 10 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.584s 11 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.596s 12 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.604s 13 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.658s 14 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.702s 15 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.731s 16 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.944s 17 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.111s 18 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +1.138s Q1 19 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 33.149s 20 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 33.181s 21 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) 1m 33.183s 22 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) 1m 33.210s 23 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 1m 33.254s 24 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) 1m 33.386s 25 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 33.578s 26 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 33.709s 27 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 1m33.897s 28 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 34.167s

Sejak awal sesi Q2, pebalap Italtrans itu berada di posisi yang sulit karena bagian depan Kalex-nya berkedut dan kakinya terlepas dari motor.

Dengan balapan yang membuat pebalap Brasil itu berada di posisi keempat, dorongan terakhir membuatnya mencatatkan waktu di bagian akhir lintasan, dengan catatan waktu 1 menit 32,341 detik, sebuah rekor lap baru.

Terjatuh di sesi FP2 pagi, rookie David Alonso memenangkan persaingan untuk menjadi rookie teratas di Aspar, dan memimpin sebelum Moreira mengambil alih tepat di akhir sesi, dengan catatan waktu lap-nya sendiri di bawah rekor lap lama. Pebalap Kolombia itu hanya 0,158 detik lebih lambat untuk menempati posisi kedua di grid.

Article continues below ADVERTISEMENT

Izan Guevara telah melewati Q1 dengan mudah dan memanfaatkan waktu trek tersebut untuk keuntungannya, merasa nyaman di tengah cuaca panas, pebalap Blu Cru Pramac Yamaha itu kemudian menjadi yang teratas di Boscoscuro, menyelesaikan baris terdepan di posisi ketiga.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez menjadi yang tercepat pada hari Jumat, dan mencetak rekor lap baru pada sesi FP2 pagi.

Peraih pole position di putaran terakhir, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, memulai sesi dengan simulasi latihan start untuk menghindari kerumunan yang meninggalkan pit, tetapi kemudian tidak pernah kembali dan kehilangan cengkeraman serta posisinya dalam perjalanannya ke posisi keempat.

Tidak ada yang lebih konsisten daripada rookie pemenang Grand Prix Jepang, Daniel Holgado, yang mencetak dua lap identik berturut-turut dalam perjalanannya ke posisi kelima dengan Aspar kedua, melengkapi hari yang kuat bagi tim.

Marcos Ramirez memberi tim American Racing sesuatu untuk disemangati setelah beberapa putaran yang sulit di posisi keenam, sedikit lebih cepat dari pembalap rookie Red Bull KTM Ajo, Collin Veijer, yang melanjutkan performa apiknya di posisi ketujuh, kurang dari setengah detik dari rekor waktu tercepat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Jake Dixon memperbaiki posisi kedelapan untuk Elf Marc VDS, pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu pole.

Barry Baltus berada di posisi kesembilan, pembalap teratas Fantic, dengan Albert Arenas juga membuat langkah maju di akhir daftar waktu untuk melengkapi sepuluh besar untuk Italjet Gresini.

Q1 - Kecelakaan sudahi kualifikasi Mario Aji

Beberapa pembalap menghadapi eliminasi dari Q1 yang mengejutkan pada sesi kualifikasi dari Mandalika.

Joe Roberts memperbaiki catatan waktunya di putaran terakhir, tetapi hanya finis di posisi keenam dan finis di posisi ke-20 di grid bagi pebalap American Racing tersebut.

Aron Canet sudah dalam proses pemulihan setelah beberapa putaran yang berat, ketika kecelakaan besar pada hari Jumat membuat pebalap Fantic tersebut harus menjalani tes kebugaran di awal hari Sabtu, yang berhasil ia lalui. Pebalap Spanyol itu tertinggal jauh dan hanya mampu finis terbaik ketujuh di Q1, sehingga akan berada di posisi ke-21.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pebalap pemenang Silverstone, Senna Agius, juga tidak dapat melanjutkan balapan, pebalap Dynavolt tersebut akan start di posisi ke-22. Alonso Lopez juga tidak lebih baik dengan berada di posisi ke-24 dengan motor SpeedRS kedua.

Pembalap tuan rumah Mario Aji terseret Filip Salac yang jatuh tepat di depannya, ia tidak bisa melanjutkan sesi dan berada di posisi ke-25 di grid.