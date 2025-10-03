Moto2 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Manuel Gonzalez memecahkan rekor lap untuk memuncaki sesi Practice untuk Moto2 Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 dari musim 2025.

Gonzales - pole-sitter untuk putaran Jepang - kembali dalam performa metronom, dengan serangkaian lap cepat dengan puncaknya di 1 menit 32.996 detik memberinya akses langsung Q2 sebagai pembalap tercepat.

Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 32.996s 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.190s 3 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.255s 4 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.311s 5 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.317s 6 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.447s 7 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.461s 8 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.464s 9 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.464s 10 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.483s 11 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +0.512s 12 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.518s 13 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.541s 14 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.566s 15 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.577s 16 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.627s 17 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.631s 18 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.704s 19 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.709s 20 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.755s 21 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.770s 22 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.842s 23 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +0.997s 24 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.056s 25 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.066s 26 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.271s 27 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.478s 28 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.596s

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP awalnya berada di posisi ketiga di belakang Celestino Vietti dan Tony Arbolino, keduanya sempat berada di puncak catatan waktu, sebelum pembalap Spanyol itu mengambil alih dengan Kalex-nya, lalu berulang kali memangkas waktu dari usaha terbaiknya.

Pemenang balapan asal Jepang, Daniel Holgado, tidak langsung tampil cepat di Lombok, tetapi sang rookie membangun performanya di sesi latihan dengan Aspar-nya, dengan putaran kedua terakhirnya membawanya dari posisi kelima ke posisi kedua, hanya 0,190 detik lebih lambat dari sang pemimpin klasemen.

Daniel Munoz telah menggunakan pembalap penggantinya di Red Bull KTM Ajo dengan sangat efektif, melanjutkan balapan menggantikan Deniz Oncu yang cedera, ketika ia berada di posisi ketiga dalam balapan Catalan.

Setelah mengamankan posisi permanen di Moto2 untuk musim depan, ia kembali tampil mengesankan, naik ke posisi ketiga di sesi latihan, tertinggal 0,255 detik dari lap terdepan.

Arbolino memacu motor Blu Cru Pramac Yamaha Moto2-nya hingga batas maksimal, kakinya terjuntai liar saat pembalap Italia itu berjuang keras untuk tetap di atas motornya. Pembalap #14 itu menjadi pembalap Boscoscuro teratas di posisi keempat berkat usahanya.

Jake Dixon berhasil mengatasi semua kecelakaan dan nasib buruknya di sesi pertama hari itu untuk bangkit kembali dan meraih posisi kelima yang solid untuk Elf Marc VDS.

Dixon mengungguli Marcos Ramirez, yang juga membuat langkah maju, bertukar posisi dengan rekan setimnya Joe Roberts sebagai pembalap American Racing teratas di posisi keenam, dengan Roberts tertinggal di posisi ke-18 sementara hanya terpaut 0,704 detik dalam sesi Moto2 yang ketat.

Ayumu Sasaki sekali lagi mencatatkan waktu tercepat di awal, yang membuatnya bertahan di posisi ketujuh untuk RW Idrofoglia.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara David Alonso dari Aspar dan Diogo Moreira, dengan catatan waktu yang identik di garis finis.

Alonso berada di posisi kedelapan berkat upaya berikutnya, sementara pebalap Italtrans itu bergerak ke arah yang benar setelah sebelumnya tampak akan menempati posisi Q1, upayanya di menit-menit akhir membawa pebalap Brasil itu naik dari posisi ke-15, mengejar Barry Baltus.

Collin Veijer juga menunjukkan peningkatan di menit-menit akhir, sang rookie naik dari posisi ke-16 ke posisi kesepuluh, dengan putarannya yang sempat menggeser Moreira dari posisi Q2.

Baltus berada di posisi kesebelas untuk Fantic Racing, dan pebalap pertama yang tertinggal lebih dari setengah detik dari waktu terbaik, tepat di depan Albert Arenas, yang akhirnya mengamankan posisi Q2 untuk Gresini, merebut posisi kedua belas.

Zonta van den Goorbergh berada di posisi ke-13 untuk RW Idrofoglia dan rookie QJ Motor - Frinsa - MSI Ivan Ortola mengamankan dua posisi terakhir di klasemen, masing-masing di posisi ke-13 dan ke-14.

Tidak ada ruang untuk kesalahan dengan waktu putaran yang begitu ketat, yang membuat Celestino Vietti perlahan turun dari posisi pertama ke posisi ke-15 setelah terjatuh dari motor SpeedRS di awal sesi - sebuah sentakan di lap terakhirnya mencegahnya meningkatkan laptime, dengan hanya terpaut 0,5 detik ke puncak timesheets.

Kisah serupa juga dialami oleh penguasa Indonesia tahun 2024, Aron Canet, yang mengawali FP1 dengan baik, dengan kecelakaan yang membuat motor Fantic-nya tertahan di posisi ke-20.

Alex Escrig tidak dapat menandingi aksi heroiknya di pagi hari untuk Forward, setelah langsung kembali ke pit di awal sesi Moto2, kali ini pembalap Spanyol itu berada di posisi ke-22.

Filip Salac juga kesulitan, menempatkan motor Marc VDS kedua tepat di depan di posisi ke-21.

Baru saja pulih dari cedera, Mario Aji tampil impresif di trek kandangnya, terpaut kurang dari satu detik Gonzalez, tetapi berada di posisi ke-23 di sesi penutupan.

Sesi FP1 sebelumnya memperlihatkan Vietti sudah berada di bawah catatan waktu terbaik Canet musim lalu, dengan Gonzalez bertukar lap tercepat dalam perjalanannya ke posisi kedua.

Holgado terlambat keluar pit tetapi dengan cepat mengejar ketertinggalan, memacu mobilnya hingga batas maksimal dengan penyelamatan gemilang melalui gravel dalam perjalanannya ke posisi ketiga.

Calon juara Moreira dan Canet melengkapi lima besar, sementara Forward Racings berada di posisi sepuluh besar dengan Alex Escrig di posisi kesembilan.

Terjadi dua kecelakaan - keduanya dialami Dixon. Pembalap Marc VDS itu keluar lintasan saat memimpin di awal sesi. Kembali ke trek setelah bendera merah dikibarkan karena masalah teknis di trek membuat Dixon keluar lintasan lagi, terjatuh di tikungan yang sama di trek.

