Moto2 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika.

Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Manuel Gonzalez memecahkan rekor lap untuk memuncaki sesi Practice untuk Moto2 Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 dari musim 2025.

Gonzales - pole-sitter untuk putaran Jepang - kembali dalam performa metronom, dengan serangkaian lap cepat dengan puncaknya di 1 menit 32.996 detik memberinya akses langsung Q2 sebagai pembalap tercepat.

Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 32.996s
2Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.190s
3Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.255s
4Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.311s
5Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.317s
6Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.447s
7Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.461s
8David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.464s
9Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.464s
10Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.483s
11Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.512s
12Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.518s
13Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.541s
14Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.566s
15Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.577s
16Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.627s
17Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.631s
18Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.704s
19Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.709s
20Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.755s
21Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.770s
22Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.842s
23Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+0.997s
24Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.056s
25Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+1.066s
26Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.271s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.478s
28Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.596s

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP awalnya berada di posisi ketiga di belakang Celestino Vietti dan Tony Arbolino, keduanya sempat berada di puncak catatan waktu, sebelum pembalap Spanyol itu mengambil alih dengan Kalex-nya, lalu berulang kali memangkas waktu dari usaha terbaiknya.

Pemenang balapan asal Jepang, Daniel Holgado, tidak langsung tampil cepat di Lombok, tetapi sang rookie membangun performanya di sesi latihan dengan Aspar-nya, dengan putaran kedua terakhirnya membawanya dari posisi kelima ke posisi kedua, hanya 0,190 detik lebih lambat dari sang pemimpin klasemen.

Daniel Munoz telah menggunakan pembalap penggantinya di Red Bull KTM Ajo dengan sangat efektif, melanjutkan balapan menggantikan Deniz Oncu yang cedera, ketika ia berada di posisi ketiga dalam balapan Catalan.

Setelah mengamankan posisi permanen di Moto2 untuk musim depan, ia kembali tampil mengesankan, naik ke posisi ketiga di sesi latihan, tertinggal 0,255 detik dari lap terdepan.

Arbolino memacu motor Blu Cru Pramac Yamaha Moto2-nya hingga batas maksimal, kakinya terjuntai liar saat pembalap Italia itu berjuang keras untuk tetap di atas motornya. Pembalap #14 itu menjadi pembalap Boscoscuro teratas di posisi keempat berkat usahanya.

Jake Dixon berhasil mengatasi semua kecelakaan dan nasib buruknya di sesi pertama hari itu untuk bangkit kembali dan meraih posisi kelima yang solid untuk Elf Marc VDS.

Dixon mengungguli Marcos Ramirez, yang juga membuat langkah maju, bertukar posisi dengan rekan setimnya Joe Roberts sebagai pembalap American Racing teratas di posisi keenam, dengan Roberts tertinggal di posisi ke-18 sementara hanya terpaut 0,704 detik dalam sesi Moto2 yang ketat.

Ayumu Sasaki sekali lagi mencatatkan waktu tercepat di awal, yang membuatnya bertahan di posisi ketujuh untuk RW Idrofoglia.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara David Alonso dari Aspar dan Diogo Moreira, dengan catatan waktu yang identik di garis finis. 

Alonso berada di posisi kedelapan berkat upaya berikutnya, sementara pebalap Italtrans itu bergerak ke arah yang benar setelah sebelumnya tampak akan menempati posisi Q1, upayanya di menit-menit akhir membawa pebalap Brasil itu naik dari posisi ke-15, mengejar Barry Baltus.

Collin Veijer juga menunjukkan peningkatan di menit-menit akhir, sang rookie naik dari posisi ke-16 ke posisi kesepuluh, dengan putarannya yang sempat menggeser Moreira dari posisi Q2.

Baltus berada di posisi kesebelas untuk Fantic Racing, dan pebalap pertama yang tertinggal lebih dari setengah detik dari waktu terbaik, tepat di depan Albert Arenas, yang akhirnya mengamankan posisi Q2 untuk Gresini, merebut posisi kedua belas.

Zonta van den Goorbergh berada di posisi ke-13 untuk RW Idrofoglia dan rookie QJ Motor - Frinsa - MSI Ivan Ortola mengamankan dua posisi terakhir di klasemen, masing-masing di posisi ke-13 dan ke-14.

Tidak ada ruang untuk kesalahan dengan waktu putaran yang begitu ketat, yang membuat Celestino Vietti perlahan turun dari posisi pertama ke posisi ke-15 setelah terjatuh dari motor SpeedRS di awal sesi - sebuah sentakan di lap terakhirnya mencegahnya meningkatkan laptime, dengan hanya terpaut 0,5 detik ke puncak timesheets.

Kisah serupa juga dialami oleh penguasa Indonesia tahun 2024, Aron Canet, yang mengawali FP1 dengan baik, dengan kecelakaan yang membuat motor Fantic-nya tertahan di posisi ke-20.

Alex Escrig tidak dapat menandingi aksi heroiknya di pagi hari untuk Forward, setelah langsung kembali ke pit di awal sesi Moto2, kali ini pembalap Spanyol itu berada di posisi ke-22.

Filip Salac juga kesulitan, menempatkan motor Marc VDS kedua tepat di depan di posisi ke-21.

Baru saja pulih dari cedera, Mario Aji tampil impresif di trek kandangnya, terpaut kurang dari satu detik Gonzalez, tetapi berada di posisi ke-23 di sesi penutupan.

Sesi FP1 sebelumnya memperlihatkan Vietti sudah berada di bawah catatan waktu terbaik Canet musim lalu, dengan Gonzalez bertukar lap tercepat dalam perjalanannya ke posisi kedua.

Holgado terlambat keluar pit tetapi dengan cepat mengejar ketertinggalan, memacu mobilnya hingga batas maksimal dengan penyelamatan gemilang melalui gravel dalam perjalanannya ke posisi ketiga.

Calon juara Moreira dan Canet melengkapi lima besar, sementara Forward Racings berada di posisi sepuluh besar dengan Alex Escrig di posisi kesembilan.

Terjadi dua kecelakaan - keduanya dialami Dixon. Pembalap Marc VDS itu keluar lintasan saat memimpin di awal sesi. Kembali ke trek setelah bendera merah dikibarkan karena masalah teknis di trek membuat Dixon keluar lintasan lagi, terjatuh di tikungan yang sama di trek.

Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)1m 33.245s
2Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.151s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.204s
4Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.305s
5Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.338s
6Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.467s
7David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.506s
8Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.609s
9Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.610s
10Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.651s
11Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.667s
12Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.676s
13Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.708s
14Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.753s
15Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.779s
16Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.837s
17Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.852s
18Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.856s
19Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.925s
20Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.969s
21Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.985s
22Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.061s
23Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.105s
24Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.128s
25Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+1.279s
26Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.292s
27Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.333s
28Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.690s

