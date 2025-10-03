Moto2 Indonesia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mandalika
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto2 Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika.
Manuel Gonzalez memecahkan rekor lap untuk memuncaki sesi Practice untuk Moto2 Indonesia di Sirkuit Mandalika, putaran ke-18 dari musim 2025.
Gonzales - pole-sitter untuk putaran Jepang - kembali dalam performa metronom, dengan serangkaian lap cepat dengan puncaknya di 1 menit 32.996 detik memberinya akses langsung Q2 sebagai pembalap tercepat.
Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 32.996s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.190s
|3
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.255s
|4
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.311s
|5
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.317s
|6
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.447s
|7
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.461s
|8
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.464s
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.464s
|10
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.483s
|11
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.512s
|12
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.518s
|13
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.541s
|14
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.566s
|15
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.577s
|16
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.627s
|17
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.631s
|18
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.704s
|19
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.709s
|20
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.755s
|21
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.770s
|22
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.842s
|23
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+0.997s
|24
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.056s
|25
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+1.066s
|26
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.271s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.478s
|28
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.596s
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP awalnya berada di posisi ketiga di belakang Celestino Vietti dan Tony Arbolino, keduanya sempat berada di puncak catatan waktu, sebelum pembalap Spanyol itu mengambil alih dengan Kalex-nya, lalu berulang kali memangkas waktu dari usaha terbaiknya.
Pemenang balapan asal Jepang, Daniel Holgado, tidak langsung tampil cepat di Lombok, tetapi sang rookie membangun performanya di sesi latihan dengan Aspar-nya, dengan putaran kedua terakhirnya membawanya dari posisi kelima ke posisi kedua, hanya 0,190 detik lebih lambat dari sang pemimpin klasemen.
Daniel Munoz telah menggunakan pembalap penggantinya di Red Bull KTM Ajo dengan sangat efektif, melanjutkan balapan menggantikan Deniz Oncu yang cedera, ketika ia berada di posisi ketiga dalam balapan Catalan.
Setelah mengamankan posisi permanen di Moto2 untuk musim depan, ia kembali tampil mengesankan, naik ke posisi ketiga di sesi latihan, tertinggal 0,255 detik dari lap terdepan.
Arbolino memacu motor Blu Cru Pramac Yamaha Moto2-nya hingga batas maksimal, kakinya terjuntai liar saat pembalap Italia itu berjuang keras untuk tetap di atas motornya. Pembalap #14 itu menjadi pembalap Boscoscuro teratas di posisi keempat berkat usahanya.
Jake Dixon berhasil mengatasi semua kecelakaan dan nasib buruknya di sesi pertama hari itu untuk bangkit kembali dan meraih posisi kelima yang solid untuk Elf Marc VDS.
Dixon mengungguli Marcos Ramirez, yang juga membuat langkah maju, bertukar posisi dengan rekan setimnya Joe Roberts sebagai pembalap American Racing teratas di posisi keenam, dengan Roberts tertinggal di posisi ke-18 sementara hanya terpaut 0,704 detik dalam sesi Moto2 yang ketat.
Ayumu Sasaki sekali lagi mencatatkan waktu tercepat di awal, yang membuatnya bertahan di posisi ketujuh untuk RW Idrofoglia.
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara David Alonso dari Aspar dan Diogo Moreira, dengan catatan waktu yang identik di garis finis.
Alonso berada di posisi kedelapan berkat upaya berikutnya, sementara pebalap Italtrans itu bergerak ke arah yang benar setelah sebelumnya tampak akan menempati posisi Q1, upayanya di menit-menit akhir membawa pebalap Brasil itu naik dari posisi ke-15, mengejar Barry Baltus.
Collin Veijer juga menunjukkan peningkatan di menit-menit akhir, sang rookie naik dari posisi ke-16 ke posisi kesepuluh, dengan putarannya yang sempat menggeser Moreira dari posisi Q2.
Baltus berada di posisi kesebelas untuk Fantic Racing, dan pebalap pertama yang tertinggal lebih dari setengah detik dari waktu terbaik, tepat di depan Albert Arenas, yang akhirnya mengamankan posisi Q2 untuk Gresini, merebut posisi kedua belas.
Zonta van den Goorbergh berada di posisi ke-13 untuk RW Idrofoglia dan rookie QJ Motor - Frinsa - MSI Ivan Ortola mengamankan dua posisi terakhir di klasemen, masing-masing di posisi ke-13 dan ke-14.
Tidak ada ruang untuk kesalahan dengan waktu putaran yang begitu ketat, yang membuat Celestino Vietti perlahan turun dari posisi pertama ke posisi ke-15 setelah terjatuh dari motor SpeedRS di awal sesi - sebuah sentakan di lap terakhirnya mencegahnya meningkatkan laptime, dengan hanya terpaut 0,5 detik ke puncak timesheets.
Kisah serupa juga dialami oleh penguasa Indonesia tahun 2024, Aron Canet, yang mengawali FP1 dengan baik, dengan kecelakaan yang membuat motor Fantic-nya tertahan di posisi ke-20.
Alex Escrig tidak dapat menandingi aksi heroiknya di pagi hari untuk Forward, setelah langsung kembali ke pit di awal sesi Moto2, kali ini pembalap Spanyol itu berada di posisi ke-22.
Filip Salac juga kesulitan, menempatkan motor Marc VDS kedua tepat di depan di posisi ke-21.
Baru saja pulih dari cedera, Mario Aji tampil impresif di trek kandangnya, terpaut kurang dari satu detik Gonzalez, tetapi berada di posisi ke-23 di sesi penutupan.
Sesi FP1 sebelumnya memperlihatkan Vietti sudah berada di bawah catatan waktu terbaik Canet musim lalu, dengan Gonzalez bertukar lap tercepat dalam perjalanannya ke posisi kedua.
Holgado terlambat keluar pit tetapi dengan cepat mengejar ketertinggalan, memacu mobilnya hingga batas maksimal dengan penyelamatan gemilang melalui gravel dalam perjalanannya ke posisi ketiga.
Calon juara Moreira dan Canet melengkapi lima besar, sementara Forward Racings berada di posisi sepuluh besar dengan Alex Escrig di posisi kesembilan.
Terjadi dua kecelakaan - keduanya dialami Dixon. Pembalap Marc VDS itu keluar lintasan saat memimpin di awal sesi. Kembali ke trek setelah bendera merah dikibarkan karena masalah teknis di trek membuat Dixon keluar lintasan lagi, terjatuh di tikungan yang sama di trek.
Moto2 Indonesia 2025 - Mandalika - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|1m 33.245s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.151s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.204s
|4
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.305s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.338s
|6
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.467s
|7
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.506s
|8
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.609s
|9
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.610s
|10
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.651s
|11
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.667s
|12
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.676s
|13
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.708s
|14
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.753s
|15
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.779s
|16
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.837s
|17
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.852s
|18
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.856s
|19
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.925s
|20
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.969s
|21
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.985s
|22
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.061s
|23
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.105s
|24
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.128s
|25
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+1.279s
|26
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.292s
|27
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.333s
|28
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.690s