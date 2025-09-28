Moto2 Jepang 2025: Kecepatan Awal Beri Holgado Kemenangan

Setelah hujan yang turun di balapan Moto3, Moto2 Jepang 2025 digelar dalam kondisi kering, dengan Daniel Holgado meraih kemenangan lewat strategi menekan di awal.

Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Race Results Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) 19 Laps 2 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +1.304s 3 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +5.943s 4 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +5.985s 5 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +8.426s 6 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +9.271s 7 Barry Baltus BEL Fantic Racing (Kalex) +10.137s 8 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +11.592s 9 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +12.588s 10 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +12.635s 11 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +15.006s 12 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +15.125s 13 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +15.741s 14 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +17.634s 15 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +19.602s 16 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +20.601s 17 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +22.821s 18 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +24.077s 19 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +25.292s 20 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +26.203s 21 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +32.865s 22 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) DNF 23 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) DNF 24 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) DNF 25 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) DNF 26 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) DNF 27 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNF 28 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) DNF

Duet rookie Aspar berhasil menempati baris terdepan di grid dengan Holgado di posisi kedua saat kualifikasi. Beberapa tikungan terakhir yang menegangkan berhasil dilalui. Pembalap Spanyol itu keluar sebagai yang terdepan, mengambil alih posisi Diogo Moreira di awal lap kedua.

Setelah memimpin, motor #27 mencatatkan serangkaian lap cepat, yang menjadi pembeda, memberi pembalap Spanyol itu jarak yang nyaman. Keunggulan tersebut semakin bertambah berkat konsistensinya dalam memimpin di fase awal, dengan selisih lebih dari empat setengah detik di lap kedua belas.

Holgado mampu mengendalikan balapan dan melepas gas di detik-detik terakhir untuk melewati garis finis dengan keunggulan 1,304 detik untuk meraih kemenangan kedua dalam musim rookie yang impresif. Empat dari lima balapan terakhir menghasilkan podium untuk Holgado.

Article continues below ADVERTISEMENT

Di belakang, Jake Dixon dengan cepat naik dari posisi keenam di grid, menunjukkan kecepatan yang sama seperti sebelum ia mengalami penurunan performa di kualifikasi. Tak mampu menembus pertahanan, pebalap Elf Marc VDS itu pun tak mampu menghindari motor-motor di depannya.

Namun, setelah menyalip Moreira dan Arbolino, pebalap Inggris itu mengejar dengan sengit, berkontribusi pada margin kemenangan yang semakin tipis hingga akhirnya ia finis di posisi kedua, di mana pebalap Boscoscuro finis di posisi teratas.

Diogo Moreira sempat memimpin di lap pertama, tetapi tak mampu menyamai kecepatan Holgado. Balapan pebalap Brasil itu pun berujung pada perebutan podium terakhir di lap terakhir, yang membuatnya berhasil mengungguli David Alonso.

Pebalap Italtrans itu pun meraih posisi podium terakhir, sementara Alonso itu terpaksa puas di posisi keempat.

Di lokasi kemenangan Moto2 pertamanya, Manuel Gonzalez memulai dari posisi pole - sang pemuncak klasemen mengawali balapan dengan buruk dan terpuruk di antara rombongan setelah dipaksa keluar jalur. Hal itu membuat pebalap Liqui Moly Intact GP itu berebut posisi kedelapan dengan Celestino Vietti.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pemenang San Marino, Vietti, menjadi contoh sempurna tentang bagaimana naik turunnya Moto2 bagi semua pembalap musim ini. Ia memulai balapan dengan sangat baik untuk memimpin, tetapi justru menemukan Holgado tepat di jalurnya, yang kemudian tertahan dan juga terdegradasi ke dalam kelompok.

Sebuah gerakan gegabah di sisi dalam pada lap keempat membuat Gonzalez mengeluarkan pembalap Italia yang kurang beruntung itu, dan Gonzalez dikenai penalti long lap atas tindakannya.

Di posisi ketujuh, Gonzalez menyelesaikan penaltinya dan turun kembali ke posisi kesembilan, dia melakukan comeback akhir balapan dan kembali ke posisi kelima di akhir balapan.

Posisi terakhir yang diraih adalah milik Tony Arbolino, yang sempat mempertahankan performa podium hampir sepanjang balapan sebelum akhirnya meredup.

Alasan melambatnya pembalap Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 itu pun segera terungkap - ia langsung melepas sarung tangan kanannya - yang mampu melaju lebih cepat setelah menjalani operasi pompa lengan yang sukses di antara putaran, tetapi jelas merasakan efek dari operasi tersebut setelah 19 putaran di Motegi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pebalap Italia itu memiliki jarak yang cukup jauh untuk mempertahankan posisi keenam, sementara Barry Baltus, peraih podium terakhir, finis di posisi ketujuh untuk Fantic Racing.

Terdapat lebih banyak rookie Moto2 di sepuluh besar, dengan Ivan Orola menempati posisi kedelapan untuk QJMotor - Frinsa - MSI, dan Collin Veijer di sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di belakang Albert Arenas dari Gresini.

Alonso Lopez mempertahankan posisinya di akhir pekan dengan finis di posisi kesebelas untuk SpeedRS, hanya unggul tipis dari Marcos Ramirez dari American Racing di posisi kedua belas, dan Filip Salac dari Fantic Racing di posisi ke-13 dalam pertarungan tiga arah menuju garis finis.

Poin tersisa jatuh ke tangan pebalap tuan rumah Ayumu Sasaki dari RW Idrofoglia di posisi ke-14 dan Aron Canet, yang terus berjuang, finis di posisi ke-15 untuk Fantic Racing di akhir balapan.

Pebalap Jepang kedua di Moto2, Yuki Kunii, berada di posisi ke-18 di kandang sendiri untuk Idemitsu Honda Team Asia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, rekan satu timnya Mario Aji menghadapi penalti sembilan posisi karena berkendara lambat di Q1, mengirim mereka ke bagian belakang grid, dia finis ke-21.

Gonzalez berhasil memperkecil selisih poin menjadi 238, dengan selisih poin berkurang dari 39 menjadi 34.

Moreira kini berada di posisi kedua dengan 204 poin, sementara Canet hanya meraih satu poin sehingga total poinnya menjadi 189.

Di posisi keenam, Holgado memimpin klasemen rookie dengan 153 poin, melampaui Vietti setelah DNF-nya. Saingan terdekatnya tetap rekan setimnya, Alonso, yang memiliki 97 poin.