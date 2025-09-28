Moto2 Jepang 2025: Kecepatan Awal Beri Holgado Kemenangan
Hasil lengkap balapan Moto2 Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.
Setelah hujan yang turun di balapan Moto3, Moto2 Jepang 2025 digelar dalam kondisi kering, dengan Daniel Holgado meraih kemenangan lewat strategi menekan di awal.
Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Race Results
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|19 Laps
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+1.304s
|3
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+5.943s
|4
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+5.985s
|5
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+8.426s
|6
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+9.271s
|7
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+10.137s
|8
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+11.592s
|9
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+12.588s
|10
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+12.635s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+15.006s
|12
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+15.125s
|13
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+15.741s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+17.634s
|15
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+19.602s
|16
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+20.601s
|17
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+22.821s
|18
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+24.077s
|19
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+25.292s
|20
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+26.203s
|21
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+32.865s
|22
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|DNF
|23
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|DNF
|24
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|DNF
|25
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|DNF
|26
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|DNF
|27
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|DNF
|28
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|DNF
Duet rookie Aspar berhasil menempati baris terdepan di grid dengan Holgado di posisi kedua saat kualifikasi. Beberapa tikungan terakhir yang menegangkan berhasil dilalui. Pembalap Spanyol itu keluar sebagai yang terdepan, mengambil alih posisi Diogo Moreira di awal lap kedua.
Setelah memimpin, motor #27 mencatatkan serangkaian lap cepat, yang menjadi pembeda, memberi pembalap Spanyol itu jarak yang nyaman. Keunggulan tersebut semakin bertambah berkat konsistensinya dalam memimpin di fase awal, dengan selisih lebih dari empat setengah detik di lap kedua belas.
Holgado mampu mengendalikan balapan dan melepas gas di detik-detik terakhir untuk melewati garis finis dengan keunggulan 1,304 detik untuk meraih kemenangan kedua dalam musim rookie yang impresif. Empat dari lima balapan terakhir menghasilkan podium untuk Holgado.
Di belakang, Jake Dixon dengan cepat naik dari posisi keenam di grid, menunjukkan kecepatan yang sama seperti sebelum ia mengalami penurunan performa di kualifikasi. Tak mampu menembus pertahanan, pebalap Elf Marc VDS itu pun tak mampu menghindari motor-motor di depannya.
Namun, setelah menyalip Moreira dan Arbolino, pebalap Inggris itu mengejar dengan sengit, berkontribusi pada margin kemenangan yang semakin tipis hingga akhirnya ia finis di posisi kedua, di mana pebalap Boscoscuro finis di posisi teratas.
Diogo Moreira sempat memimpin di lap pertama, tetapi tak mampu menyamai kecepatan Holgado. Balapan pebalap Brasil itu pun berujung pada perebutan podium terakhir di lap terakhir, yang membuatnya berhasil mengungguli David Alonso.
Pebalap Italtrans itu pun meraih posisi podium terakhir, sementara Alonso itu terpaksa puas di posisi keempat.
Di lokasi kemenangan Moto2 pertamanya, Manuel Gonzalez memulai dari posisi pole - sang pemuncak klasemen mengawali balapan dengan buruk dan terpuruk di antara rombongan setelah dipaksa keluar jalur. Hal itu membuat pebalap Liqui Moly Intact GP itu berebut posisi kedelapan dengan Celestino Vietti.
Pemenang San Marino, Vietti, menjadi contoh sempurna tentang bagaimana naik turunnya Moto2 bagi semua pembalap musim ini. Ia memulai balapan dengan sangat baik untuk memimpin, tetapi justru menemukan Holgado tepat di jalurnya, yang kemudian tertahan dan juga terdegradasi ke dalam kelompok.
Sebuah gerakan gegabah di sisi dalam pada lap keempat membuat Gonzalez mengeluarkan pembalap Italia yang kurang beruntung itu, dan Gonzalez dikenai penalti long lap atas tindakannya.
Di posisi ketujuh, Gonzalez menyelesaikan penaltinya dan turun kembali ke posisi kesembilan, dia melakukan comeback akhir balapan dan kembali ke posisi kelima di akhir balapan.
Posisi terakhir yang diraih adalah milik Tony Arbolino, yang sempat mempertahankan performa podium hampir sepanjang balapan sebelum akhirnya meredup.
Alasan melambatnya pembalap Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 itu pun segera terungkap - ia langsung melepas sarung tangan kanannya - yang mampu melaju lebih cepat setelah menjalani operasi pompa lengan yang sukses di antara putaran, tetapi jelas merasakan efek dari operasi tersebut setelah 19 putaran di Motegi.
Pebalap Italia itu memiliki jarak yang cukup jauh untuk mempertahankan posisi keenam, sementara Barry Baltus, peraih podium terakhir, finis di posisi ketujuh untuk Fantic Racing.
Terdapat lebih banyak rookie Moto2 di sepuluh besar, dengan Ivan Orola menempati posisi kedelapan untuk QJMotor - Frinsa - MSI, dan Collin Veijer di sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di belakang Albert Arenas dari Gresini.
Alonso Lopez mempertahankan posisinya di akhir pekan dengan finis di posisi kesebelas untuk SpeedRS, hanya unggul tipis dari Marcos Ramirez dari American Racing di posisi kedua belas, dan Filip Salac dari Fantic Racing di posisi ke-13 dalam pertarungan tiga arah menuju garis finis.
Poin tersisa jatuh ke tangan pebalap tuan rumah Ayumu Sasaki dari RW Idrofoglia di posisi ke-14 dan Aron Canet, yang terus berjuang, finis di posisi ke-15 untuk Fantic Racing di akhir balapan.
Pebalap Jepang kedua di Moto2, Yuki Kunii, berada di posisi ke-18 di kandang sendiri untuk Idemitsu Honda Team Asia.
Sementara itu, rekan satu timnya Mario Aji menghadapi penalti sembilan posisi karena berkendara lambat di Q1, mengirim mereka ke bagian belakang grid, dia finis ke-21.
Gonzalez berhasil memperkecil selisih poin menjadi 238, dengan selisih poin berkurang dari 39 menjadi 34.
Moreira kini berada di posisi kedua dengan 204 poin, sementara Canet hanya meraih satu poin sehingga total poinnya menjadi 189.
Di posisi keenam, Holgado memimpin klasemen rookie dengan 153 poin, melampaui Vietti setelah DNF-nya. Saingan terdekatnya tetap rekan setimnya, Alonso, yang memiliki 97 poin.