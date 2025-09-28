Moto2 Jepang 2025: Kecepatan Awal Beri Holgado Kemenangan

Hasil lengkap balapan Moto2 Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.

Daniel Holgado, 2025, Moto2, Japanese GP
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Japanese GP
© Gold & Goose

Setelah hujan yang turun di balapan Moto3, Moto2 Jepang 2025 digelar dalam kondisi kering, dengan Daniel Holgado meraih kemenangan lewat strategi menekan di awal.

Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Race Results

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)19 Laps
2Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+1.304s
3Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+5.943s
4David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+5.985s
5Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+8.426s
6Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+9.271s
7Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+10.137s
8Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+11.592s
9Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+12.588s
10Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+12.635s
11Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+15.006s
12Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+15.125s
13Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+15.741s
14Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+17.634s
15Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+19.602s
16Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+20.601s
17Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+22.821s
18Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+24.077s
19Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+25.292s
20Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+26.203s
21Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+32.865s
22Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)DNF
23Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)DNF
24Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)DNF
25Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)DNF
26Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)DNF
27Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)DNF
28Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)DNF

Duet rookie Aspar berhasil menempati baris terdepan di grid dengan Holgado di posisi kedua saat kualifikasi. Beberapa tikungan terakhir yang menegangkan berhasil dilalui. Pembalap Spanyol itu keluar sebagai yang terdepan, mengambil alih posisi Diogo Moreira di awal lap kedua.

Setelah memimpin, motor #27 mencatatkan serangkaian lap cepat, yang menjadi pembeda, memberi pembalap Spanyol itu jarak yang nyaman. Keunggulan tersebut semakin bertambah berkat konsistensinya dalam memimpin di fase awal, dengan selisih lebih dari empat setengah detik di lap kedua belas. 

Holgado mampu mengendalikan balapan dan melepas gas di detik-detik terakhir untuk melewati garis finis dengan keunggulan 1,304 detik untuk meraih kemenangan kedua dalam musim rookie yang impresif. Empat dari lima balapan terakhir menghasilkan podium untuk Holgado.

Di belakang, Jake Dixon dengan cepat naik dari posisi keenam di grid, menunjukkan kecepatan yang sama seperti sebelum ia mengalami penurunan performa di kualifikasi. Tak mampu menembus pertahanan, pebalap Elf Marc VDS itu pun tak mampu menghindari motor-motor di depannya. 

Namun, setelah menyalip Moreira dan Arbolino, pebalap Inggris itu mengejar dengan sengit, berkontribusi pada margin kemenangan yang semakin tipis hingga akhirnya ia finis di posisi kedua, di mana pebalap Boscoscuro finis di posisi teratas.

Diogo Moreira sempat memimpin di lap pertama, tetapi tak mampu menyamai kecepatan Holgado. Balapan pebalap Brasil itu pun berujung pada perebutan podium terakhir di lap terakhir, yang membuatnya berhasil mengungguli David Alonso. 

Pebalap Italtrans itu pun meraih posisi podium terakhir, sementara Alonso itu terpaksa puas di posisi keempat.

Di lokasi kemenangan Moto2 pertamanya, Manuel Gonzalez memulai dari posisi pole - sang pemuncak klasemen mengawali balapan dengan buruk dan terpuruk di antara rombongan setelah dipaksa keluar jalur. Hal itu membuat pebalap Liqui Moly Intact GP itu berebut posisi kedelapan dengan Celestino Vietti.

Pemenang San Marino, Vietti, menjadi contoh sempurna tentang bagaimana naik turunnya Moto2 bagi semua pembalap musim ini. Ia memulai balapan dengan sangat baik untuk memimpin, tetapi justru menemukan Holgado tepat di jalurnya, yang kemudian tertahan dan juga terdegradasi ke dalam kelompok.

Sebuah gerakan gegabah di sisi dalam pada lap keempat membuat Gonzalez mengeluarkan pembalap Italia yang kurang beruntung itu, dan Gonzalez dikenai penalti long lap atas tindakannya.

Di posisi ketujuh, Gonzalez menyelesaikan penaltinya dan turun kembali ke posisi kesembilan, dia melakukan comeback akhir balapan dan kembali ke posisi kelima di akhir balapan.

Posisi terakhir yang diraih adalah milik Tony Arbolino, yang sempat mempertahankan performa podium hampir sepanjang balapan sebelum akhirnya meredup.

Alasan melambatnya pembalap Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 itu pun segera terungkap - ia langsung melepas sarung tangan kanannya - yang mampu melaju lebih cepat setelah menjalani operasi pompa lengan yang sukses di antara putaran, tetapi jelas merasakan efek dari operasi tersebut setelah 19 putaran di Motegi.

Pebalap Italia itu memiliki jarak yang cukup jauh untuk mempertahankan posisi keenam, sementara Barry Baltus, peraih podium terakhir, finis di posisi ketujuh untuk Fantic Racing.

Terdapat lebih banyak rookie Moto2 di sepuluh besar, dengan Ivan Orola menempati posisi kedelapan untuk QJMotor - Frinsa - MSI, dan Collin Veijer di sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo, tepat di belakang Albert Arenas dari Gresini.

Alonso Lopez mempertahankan posisinya di akhir pekan dengan finis di posisi kesebelas untuk SpeedRS, hanya unggul tipis dari Marcos Ramirez dari American Racing di posisi kedua belas, dan Filip Salac dari Fantic Racing di posisi ke-13 dalam pertarungan tiga arah menuju garis finis.

Poin tersisa jatuh ke tangan pebalap tuan rumah Ayumu Sasaki dari RW Idrofoglia di posisi ke-14 dan Aron Canet, yang terus berjuang, finis di posisi ke-15 untuk Fantic Racing di akhir balapan.

Pebalap Jepang kedua di Moto2, Yuki Kunii, berada di posisi ke-18 di kandang sendiri untuk Idemitsu Honda Team Asia.

Sementara itu, rekan satu timnya Mario Aji menghadapi penalti sembilan posisi karena berkendara lambat di Q1, mengirim mereka ke bagian belakang grid, dia finis ke-21.

Gonzalez berhasil memperkecil selisih poin menjadi 238, dengan selisih poin berkurang dari 39 menjadi 34.

Moreira kini berada di posisi kedua dengan 204 poin, sementara Canet hanya meraih satu poin sehingga total poinnya menjadi 189.

Di posisi keenam, Holgado memimpin klasemen rookie dengan 153 poin, melampaui Vietti setelah DNF-nya. Saingan terdekatnya tetap rekan setimnya, Alonso, yang memiliki 97 poin.

In this article

Moto2
2025
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Moto2 Jepang 2025: Kecepatan Awal Beri Holgado Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Jepang 2025: Kecepatan Awal Beri Holgado Kemenangan
1h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Japanese GP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Jepang di Motegi
1h ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Double, Marc Marquez Juara Dunia
2h ago
Start, 2025 Japanese MotoGP
Moto3 Results
Moto3 Jepang 2025: Munoz Tampil Heroik untuk Kemenangan Motegi
3h ago
David Munoz, Moto3, 2025, Japanese GP
MotoGP News
Ai Ogura Putusakan Mundur dari MotoGP Jepang
3h ago
Ai Ogura, 2025 Japanese MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi
3h ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Bagaimana Marc Marquez Bisa Mengunci Gelar MotoGP 2025 di Motegi?
13h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Colapinto Jelaskan Bagaimana Hubungannya dengan Briatore
13h ago
Colapinto faces an uncertain F1 future
WSBK News
Razgatlioglu: Kemenangan Aragon Sulit, Bulega Sangat Kuat
13h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Mencoba Segalanya untuk Mengalahkan Razgatlioglu di Race 1
14h ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.