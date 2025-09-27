Moto2 Jepang 2025: Gonzales Rengkuh Pole Ketujuh, Mario Aji P25
Hasil kualifikasi Moto2 Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.
Manuel Gonzales membalikkan sesi Q2 yang diawali dengan kacau untuk meraih pole ketujuhnya musim ini pada kualifikasi Moto2 Jepang di Sirkuit Motegi.
Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 47.925s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.132s
|3
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.204s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.207s
|5
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.228s
|6
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.293s
|7
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.321s
|8
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.392s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.636s
|10
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.659s
|11
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.686s
|12
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.701s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.708s
|14
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.741s
|15
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.791s
|16
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.961s
|17
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.127s
|18
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+1.618s
|Q1
|19
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 48.594s
|20
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|1m 48.837s
|21
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 48.897s
|22
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 49.000s
|23
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|1m 49.034s
|24
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 49.165s
|25
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 49.203s
|26
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 49.241s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 49.484s
|28
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|1m 49.775s
Datang ke lokasi kemenangan Moto2 pertamanya musim lalu, pebalap Liqui Moly Intact GP ini memulai sesinya dengan langkah yang kurang tepat, meninggalkan pit lane lebih awal saat lampu masih menyala merah.
Setelah terlalu bersemangat, pebalap Spanyol ini membangun momentum di sesi tersebut, dengan catatan waktu terbaik 1 menit 47,925 detik - lap sub-1:48 pertama di Motegi - sebuah rekor baru untuk meraih pole position ketujuhnya musim ini.
Setelah mengamankan dua pole position terakhir, Daniel Holgado kembali bersaing dengan rekan setimnya di Aspar, David Alonso, di Jepang untuk memperebutkan gelar rookie teratas. Di putaran terakhir, Holgado hampir mengamankan pole position, dengan selisih waktu hanya 0,132 detik dari Gonzalez di sesi Moto2 yang juga ketat.
Alonso berhasil melewati Q1 dan mempertahankan momentumnya, menjadi pole sitter sementara di sebagian besar sesi, dengan di putaran kedua ia mempertahankan posisi ketiga untuk melengkapi barisan depan di samping rekan setimnya.
Pemenang San Marino, Celestino Vietti, berada di posisi kedelapan menjelang dua menit terakhir, mencatatkan catatan terbaik pribadinya tepat di akhir sesi untuk memperbaiki posisi keempat saat motornya bergoyang di tikungan, finis sebagai Boscoscuro teratas di grid untuk Beta Tools SpeedRS.
Diogo Moreira terus mengincar rival perebutan gelarnya, naik ke posisi kelima untuk Italtrans, sementara Jake Dixon di posisi keenam.
Dixon tiba tercepat setelah memecahkan rekor lap beberapa kali pada hari Jumat dan sekali lagi di FP2 sebelumnya.
Pembalap Elf Marc VDS itu meraih pole position musim lalu di Motegi, tetapi catatan terbaik pribadinya di Q2 hanya cukup untuk finis keenam, tertahan di akhir sesi, dan turun satu posisi saat bendera finis berkibar.
Barry Baltus juga tampil baik setelah melewati Q2 di posisi ketujuh untuk Fantic Racing.
Ayumu Sasaki sempat mencapai tiga besar di awal balapan, namun kemudian terjatuh di gravel, membuat pembalap RW Idrofoglia itu turun ke posisi kedelapan, pembalap Jepang teratas di Jepang.
Collin Veijer mempertahankan performa impresifnya sebagai rookie dengan finis di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Izan Guevara tepat di depan rekan setimnya di Blu Cru Pramac Yamaha, Tony Arbolino, untuk melengkapi sepuluh besar.
Daniel Munoz kembali menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, langsung ke Q2 dengan catatan waktu Jumatnya di posisi ke-17, satu posisi lebih tinggi dari pembalap lain yang terjatuh di sesi tersebut, Filip Salac.
Mario Suryo Aji menyelesaikan sesi kualifikasi di posisi ke-25 setelah gagal lolos ke Q2, sedang rekan satu timnya di Honda Team Asia Yuki Kunii berada dua posisi di belakangnya, P27.