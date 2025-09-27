Moto2 Jepang 2025: Gonzales Rengkuh Pole Ketujuh, Mario Aji P25

Hasil kualifikasi Moto2 Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.

Manuel Gonzales membalikkan sesi Q2 yang diawali dengan kacau untuk meraih pole ketujuhnya musim ini pada kualifikasi Moto2 Jepang di Sirkuit Motegi.

Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 47.925s
2Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.132s
3David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.204s
4Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.207s
5Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.228s
6Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.293s
7Barry BaltusBELFantic Racing (Kalex)+0.321s
8Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.392s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.636s
10Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.659s
11Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.686s
12Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.701s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.708s
14Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.741s
15Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.791s
16Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.961s
17Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.127s
18Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+1.618s
Q1
19Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 48.594s
20Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)1m 48.837s
21Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 48.897s
22Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 49.000s
23Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)1m 49.034s
24Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 49.165s
25Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 49.203s
26Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 49.241s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 49.484s
28Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 49.775s

Datang ke lokasi kemenangan Moto2 pertamanya musim lalu, pebalap Liqui Moly Intact GP ini memulai sesinya dengan langkah yang kurang tepat, meninggalkan pit lane lebih awal saat lampu masih menyala merah.

Setelah terlalu bersemangat, pebalap Spanyol ini membangun momentum di sesi tersebut, dengan catatan waktu terbaik 1 menit 47,925 detik - lap sub-1:48 pertama di Motegi - sebuah rekor baru untuk meraih pole position ketujuhnya musim ini.

Setelah mengamankan dua pole position terakhir, Daniel Holgado kembali bersaing dengan rekan setimnya di Aspar, David Alonso, di Jepang untuk memperebutkan gelar rookie teratas. Di putaran terakhir, Holgado hampir mengamankan pole position, dengan selisih waktu hanya 0,132 detik dari Gonzalez di sesi Moto2 yang juga ketat.

Alonso berhasil melewati Q1 dan mempertahankan momentumnya, menjadi pole sitter sementara di sebagian besar sesi, dengan di putaran kedua ia mempertahankan posisi ketiga untuk melengkapi barisan depan di samping rekan setimnya.

Pemenang San Marino, Celestino Vietti, berada di posisi kedelapan menjelang dua menit terakhir, mencatatkan catatan terbaik pribadinya tepat di akhir sesi untuk memperbaiki posisi keempat saat motornya bergoyang di tikungan, finis sebagai Boscoscuro teratas di grid untuk Beta Tools SpeedRS.

Diogo Moreira terus mengincar rival perebutan gelarnya, naik ke posisi kelima untuk Italtrans, sementara Jake Dixon di posisi keenam.

Dixon tiba tercepat setelah memecahkan rekor lap beberapa kali pada hari Jumat dan sekali lagi di FP2 sebelumnya. 

Pembalap Elf Marc VDS itu meraih pole position musim lalu di Motegi, tetapi catatan terbaik pribadinya di Q2 hanya cukup untuk finis keenam, tertahan di akhir sesi, dan turun satu posisi saat bendera finis berkibar.

Barry Baltus juga tampil baik setelah melewati Q2 di posisi ketujuh untuk Fantic Racing.

Ayumu Sasaki sempat mencapai tiga besar di awal balapan, namun kemudian terjatuh di gravel, membuat pembalap RW Idrofoglia itu turun ke posisi kedelapan, pembalap Jepang teratas di Jepang.

Collin Veijer mempertahankan performa impresifnya sebagai rookie dengan finis di posisi kesembilan untuk Red Bull KTM Ajo, sementara Izan Guevara tepat di depan rekan setimnya di Blu Cru Pramac Yamaha, Tony Arbolino, untuk melengkapi sepuluh besar.

Daniel Munoz kembali menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, langsung ke Q2 dengan catatan waktu Jumatnya di posisi ke-17, satu posisi lebih tinggi dari pembalap lain yang terjatuh di sesi tersebut, Filip Salac.

Mario Suryo Aji menyelesaikan sesi kualifikasi di posisi ke-25 setelah gagal lolos ke Q2, sedang rekan satu timnya di Honda Team Asia Yuki Kunii berada dua posisi di belakangnya, P27.

