Moto2 Jepang 2025: Dixon Mendominasi Latihan Jumat di Motegi

Jake Dixon memecahkan rekor putaran untuk finis tercepat pada sesi Practice Moto2 Jepang, putaran ketujuh belas kejuaraan.

Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime
1Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)1m 48.679s
2Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.149s
3Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.236s
4Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.266s
5Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.290s
6Daniel HolgadoSPACFMOTO    Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.319s
7Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.321s
8Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.342s
9Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.368s
10Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.375s
11Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.447s
12Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.455s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.508s
14Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.569s
15Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.581s
16Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.624s
17David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.630s
18Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.716s
19Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.859s
20Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.022s
21Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.070s
22Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+1.106s
23Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.161s
24Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+1.176s
25Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.235s
26Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.318s
27Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.370s
28Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+2.896s

Dixon, pole-sitter Moto2 Jepang tahun lalu telah berhasil kembali ke puncak catatan waktu setelah satu putaran cepat dibatalkan oleh bendera kuning.

Tepat di akhir sesi, pembalap Marc VDS  itu berusaha keras untuk kembali melaju lebih cepat dengan Boscoscuro-nya, dengan rekor putaran baru 1 menit 48,679 detik.

Dixon mengungguli jagoan tuan rumah Ayumu Sasaki dari RW Idrofoglia, yang telah melesat ke puncak dengan lap terbang pertamanya, yang bertahan dengan baik selama sebagian besar sesi, dan mendaratkan pembalap Jepang itu di posisi kedua, hanya 0,149 detik lebih lambat dengan Kalex.

Izan Guevara tampak lebih baik dengan Blu Cru Pramac Yamaha-nya, setelah menyelesaikan 14 putaran. Upayanya yang kedua belas inilah yang membawanya ke posisi ketiga.

Pemimpin klasemen Gonzalez, pemenang tahun Grand Prix Moto2 Jepang 2024, mengunggu sampai akhir untuk memberi kesan dalam sesi yang cukup statis, dengan putaran terakhirnya mendorong motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP ke posisi keempat.

Tony Arbolino tidak mampu menyamai posisi keduanya dari sesi trek pertama, tetapi ia berhasil memperbaiki posisi kelima setelah operasi pompa lengannya di antara putaran yang membuat pembalap Italia itu kesulitan dengan motor Pramac kedua.

Daniel Holgado mengambil alih posisi rookie terbaik untuk Aspar, memangkas catatan waktunya sementara sebagian besar pembalap berada di pit, membuatnya naik ke posisi keenam setelah menyelesaikan sesi pagi di posisi ke-24.

Joe Roberts juga menuju ke arah yang benar, menempati posisi ketujuh untuk American Racing, mengungguli penantang gelar Diogo Moreira, yang berada di posisi kedelapan untuk Italtrans.

Upaya awal Zonta van den Goorbergh bertahan di posisi kesembilan dengan motor RW Idrofoglia kedua, melengkapi hari yang kuat untuk tim.

Sedang Collin Veijer melengkapi sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo meski terlempar keras dari motornya di sesi tersebut. Untungnya, ia lolos dari cedera.

Celestino Vietti juga memanfaatkan waktu trek yang bersih dari para pembalap yang memasuki pit untuk memperbaiki performanya, membawa SpeedRS Boscoscuro miliknya ke posisi kesebelas.

Moto2 hanya memiliki satu pembalap pengganti, Daniel Munoz yang tetap di Red Bull KTM Ajo, menggantikan Deniz Oncu yang sedang memulihkan diri. Ia memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam balapan dengan posisi Q2 otomatis di posisi kedua belas.

Posisi tersisa diraih Ivan Ortola (QJMotor - Frinsa - MSI) di posisi ke-13 dan Albert Arenas (Gresini) di posisi ke-14.

Filip Salac kehilangan posisinya di akhir sesi, memasuki Q1 yang padat, yang akan berisi Alonso Lopez, David Alonso, dan kedua pembalap Fantic yang mengalami kecelakaan - Aron Canet, yang berusaha merebut motornya dari marshal untuk kembali ke pit, dan Barry Baltus.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji juga akan memulai dari Q1 setelah berada di posisi ke-23 pada sesi FP1 dan Practice.

Sesi pertama Moto2, FP1, menampilkan para pebalap yang sebelumnya bersinar di trek, di mana Dixon mencetak rekor lap baru dengan finis di posisi teratas, di depan rekan senegaranya dari Boscoscuro, Arbolino, yang melanjutkan peningkatan performanya, dengan Gonzalez di posisi ketiga.

Alonso adalah rookie terbaik Aspar di posisi keempat, sementara rekan setimnya, Holgado, berada di posisi ke-24 setelah terjatuh di tikungan tajam Tikungan 10.

1Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)1m 49.067s
2Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.175s
3Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.239s
4David AlonsoCOLCFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+0.410s
5Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.412s
6Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.461s
7Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.500s
8Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.661s
9Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.672s
10Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.690s
11Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.724s
12Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.780s
13Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.805s
14Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.874s
15Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.905s
16Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+0.984s
17Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.018s
18Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.020s
19Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.145s
20Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+1.168s
21Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+1.220s
22Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.311s
23Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.387s
24Daniel HolgadoSPACFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)+1.570s
25Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.759s
26Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.908s
27Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.962s
28Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+2.483s

Moto2
2025
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Jake Dixon
ELF Marc VDS Racing Team
