Moto2 Jepang 2025: Dixon Mendominasi Latihan Jumat di Motegi
Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Jepang 2025, putaran ke-17 dari 22 di Sirkuit Motegi.
Jake Dixon memecahkan rekor putaran untuk finis tercepat pada sesi Practice Moto2 Jepang, putaran ketujuh belas kejuaraan.
Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime
|1
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|1m 48.679s
|2
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.149s
|3
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.236s
|4
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.266s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.290s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.319s
|7
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.321s
|8
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.342s
|9
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.368s
|10
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.375s
|11
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.447s
|12
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.455s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.508s
|14
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.569s
|15
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.581s
|16
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.624s
|17
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.630s
|18
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.716s
|19
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.859s
|20
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.022s
|21
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.070s
|22
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+1.106s
|23
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.161s
|24
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+1.176s
|25
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.235s
|26
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.318s
|27
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.370s
|28
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+2.896s
Dixon, pole-sitter Moto2 Jepang tahun lalu telah berhasil kembali ke puncak catatan waktu setelah satu putaran cepat dibatalkan oleh bendera kuning.
Tepat di akhir sesi, pembalap Marc VDS itu berusaha keras untuk kembali melaju lebih cepat dengan Boscoscuro-nya, dengan rekor putaran baru 1 menit 48,679 detik.
Dixon mengungguli jagoan tuan rumah Ayumu Sasaki dari RW Idrofoglia, yang telah melesat ke puncak dengan lap terbang pertamanya, yang bertahan dengan baik selama sebagian besar sesi, dan mendaratkan pembalap Jepang itu di posisi kedua, hanya 0,149 detik lebih lambat dengan Kalex.
Izan Guevara tampak lebih baik dengan Blu Cru Pramac Yamaha-nya, setelah menyelesaikan 14 putaran. Upayanya yang kedua belas inilah yang membawanya ke posisi ketiga.
Pemimpin klasemen Gonzalez, pemenang tahun Grand Prix Moto2 Jepang 2024, mengunggu sampai akhir untuk memberi kesan dalam sesi yang cukup statis, dengan putaran terakhirnya mendorong motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP ke posisi keempat.
Tony Arbolino tidak mampu menyamai posisi keduanya dari sesi trek pertama, tetapi ia berhasil memperbaiki posisi kelima setelah operasi pompa lengannya di antara putaran yang membuat pembalap Italia itu kesulitan dengan motor Pramac kedua.
Daniel Holgado mengambil alih posisi rookie terbaik untuk Aspar, memangkas catatan waktunya sementara sebagian besar pembalap berada di pit, membuatnya naik ke posisi keenam setelah menyelesaikan sesi pagi di posisi ke-24.
Joe Roberts juga menuju ke arah yang benar, menempati posisi ketujuh untuk American Racing, mengungguli penantang gelar Diogo Moreira, yang berada di posisi kedelapan untuk Italtrans.
Upaya awal Zonta van den Goorbergh bertahan di posisi kesembilan dengan motor RW Idrofoglia kedua, melengkapi hari yang kuat untuk tim.
Sedang Collin Veijer melengkapi sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo meski terlempar keras dari motornya di sesi tersebut. Untungnya, ia lolos dari cedera.
Celestino Vietti juga memanfaatkan waktu trek yang bersih dari para pembalap yang memasuki pit untuk memperbaiki performanya, membawa SpeedRS Boscoscuro miliknya ke posisi kesebelas.
Moto2 hanya memiliki satu pembalap pengganti, Daniel Munoz yang tetap di Red Bull KTM Ajo, menggantikan Deniz Oncu yang sedang memulihkan diri. Ia memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam balapan dengan posisi Q2 otomatis di posisi kedua belas.
Posisi tersisa diraih Ivan Ortola (QJMotor - Frinsa - MSI) di posisi ke-13 dan Albert Arenas (Gresini) di posisi ke-14.
Filip Salac kehilangan posisinya di akhir sesi, memasuki Q1 yang padat, yang akan berisi Alonso Lopez, David Alonso, dan kedua pembalap Fantic yang mengalami kecelakaan - Aron Canet, yang berusaha merebut motornya dari marshal untuk kembali ke pit, dan Barry Baltus.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji juga akan memulai dari Q1 setelah berada di posisi ke-23 pada sesi FP1 dan Practice.
Sesi pertama Moto2, FP1, menampilkan para pebalap yang sebelumnya bersinar di trek, di mana Dixon mencetak rekor lap baru dengan finis di posisi teratas, di depan rekan senegaranya dari Boscoscuro, Arbolino, yang melanjutkan peningkatan performanya, dengan Gonzalez di posisi ketiga.
Alonso adalah rookie terbaik Aspar di posisi keempat, sementara rekan setimnya, Holgado, berada di posisi ke-24 setelah terjatuh di tikungan tajam Tikungan 10.
Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime
|1
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|1m 49.067s
|2
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.175s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.239s
|4
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+0.410s
|5
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.412s
|6
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.461s
|7
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.500s
|8
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.661s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.672s
|10
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.690s
|11
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.724s
|12
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.780s
|13
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.805s
|14
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.874s
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.905s
|16
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+0.984s
|17
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.018s
|18
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.020s
|19
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.145s
|20
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+1.168s
|21
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+1.220s
|22
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.311s
|23
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.387s
|24
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex)
|+1.570s
|25
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.759s
|26
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.908s
|27
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.962s
|28
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+2.483s