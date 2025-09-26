Moto2 Jepang 2025: Dixon Mendominasi Latihan Jumat di Motegi

Jake Dixon memecahkan rekor putaran untuk finis tercepat pada sesi Practice Moto2 Jepang, putaran ketujuh belas kejuaraan.

Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime 1 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) 1m 48.679s 2 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.149s 3 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.236s 4 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.266s 5 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.290s 6 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.319s 7 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.321s 8 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.342s 9 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.368s 10 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.375s 11 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.447s 12 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.455s 13 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.508s 14 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.569s 15 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.581s 16 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.624s 17 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.630s 18 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.716s 19 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.859s 20 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.022s 21 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.070s 22 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.106s 23 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.161s 24 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +1.176s 25 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.235s 26 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.318s 27 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.370s 28 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +2.896s

Dixon, pole-sitter Moto2 Jepang tahun lalu telah berhasil kembali ke puncak catatan waktu setelah satu putaran cepat dibatalkan oleh bendera kuning.

Tepat di akhir sesi, pembalap Marc VDS itu berusaha keras untuk kembali melaju lebih cepat dengan Boscoscuro-nya, dengan rekor putaran baru 1 menit 48,679 detik.

Dixon mengungguli jagoan tuan rumah Ayumu Sasaki dari RW Idrofoglia, yang telah melesat ke puncak dengan lap terbang pertamanya, yang bertahan dengan baik selama sebagian besar sesi, dan mendaratkan pembalap Jepang itu di posisi kedua, hanya 0,149 detik lebih lambat dengan Kalex.

Article continues below ADVERTISEMENT

Izan Guevara tampak lebih baik dengan Blu Cru Pramac Yamaha-nya, setelah menyelesaikan 14 putaran. Upayanya yang kedua belas inilah yang membawanya ke posisi ketiga.

Pemimpin klasemen Gonzalez, pemenang tahun Grand Prix Moto2 Jepang 2024, mengunggu sampai akhir untuk memberi kesan dalam sesi yang cukup statis, dengan putaran terakhirnya mendorong motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP ke posisi keempat.

Tony Arbolino tidak mampu menyamai posisi keduanya dari sesi trek pertama, tetapi ia berhasil memperbaiki posisi kelima setelah operasi pompa lengannya di antara putaran yang membuat pembalap Italia itu kesulitan dengan motor Pramac kedua.

Daniel Holgado mengambil alih posisi rookie terbaik untuk Aspar, memangkas catatan waktunya sementara sebagian besar pembalap berada di pit, membuatnya naik ke posisi keenam setelah menyelesaikan sesi pagi di posisi ke-24.

Joe Roberts juga menuju ke arah yang benar, menempati posisi ketujuh untuk American Racing, mengungguli penantang gelar Diogo Moreira, yang berada di posisi kedelapan untuk Italtrans.

Article continues below ADVERTISEMENT

Upaya awal Zonta van den Goorbergh bertahan di posisi kesembilan dengan motor RW Idrofoglia kedua, melengkapi hari yang kuat untuk tim.

Sedang Collin Veijer melengkapi sepuluh besar untuk Red Bull KTM Ajo meski terlempar keras dari motornya di sesi tersebut. Untungnya, ia lolos dari cedera.

Celestino Vietti juga memanfaatkan waktu trek yang bersih dari para pembalap yang memasuki pit untuk memperbaiki performanya, membawa SpeedRS Boscoscuro miliknya ke posisi kesebelas.

Moto2 hanya memiliki satu pembalap pengganti, Daniel Munoz yang tetap di Red Bull KTM Ajo, menggantikan Deniz Oncu yang sedang memulihkan diri. Ia memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam balapan dengan posisi Q2 otomatis di posisi kedua belas.

Posisi tersisa diraih Ivan Ortola (QJMotor - Frinsa - MSI) di posisi ke-13 dan Albert Arenas (Gresini) di posisi ke-14.

Article continues below ADVERTISEMENT

Filip Salac kehilangan posisinya di akhir sesi, memasuki Q1 yang padat, yang akan berisi Alonso Lopez, David Alonso, dan kedua pembalap Fantic yang mengalami kecelakaan - Aron Canet, yang berusaha merebut motornya dari marshal untuk kembali ke pit, dan Barry Baltus.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji juga akan memulai dari Q1 setelah berada di posisi ke-23 pada sesi FP1 dan Practice.

Sesi pertama Moto2, FP1, menampilkan para pebalap yang sebelumnya bersinar di trek, di mana Dixon mencetak rekor lap baru dengan finis di posisi teratas, di depan rekan senegaranya dari Boscoscuro, Arbolino, yang melanjutkan peningkatan performanya, dengan Gonzalez di posisi ketiga.

Alonso adalah rookie terbaik Aspar di posisi keempat, sementara rekan setimnya, Holgado, berada di posisi ke-24 setelah terjatuh di tikungan tajam Tikungan 10.

Moto2 Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime 1 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) 1m 49.067s 2 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.175s 3 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.239s 4 David Alonso COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +0.410s 5 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.412s 6 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.461s 7 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.500s 8 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.661s 9 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.672s 10 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.690s 11 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.724s 12 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.780s 13 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.805s 14 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.874s 15 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.905s 16 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) +0.984s 17 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.018s 18 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.020s 19 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.145s 20 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +1.168s 21 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.220s 22 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.311s 23 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.387s 24 Daniel Holgado SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team (Kalex) +1.570s 25 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.759s 26 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.908s 27 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.962s 28 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +2.483s