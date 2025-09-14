Moto2 San Marino 2025: Vietti Buka Catatan Kemenangan Musim di Kandang

Hasil lengkap balapan Moto2 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Celestino Vietti, Moto2, 2025, San Marino GP
© Gold & Goose

Celestino Vietti meraih kemenangan kandang yang di Misano pada Moto2 San Marino, yang juga membuka catatan kemenangannya di musim 2025.

2025 San Marino Moto2  - Race Results
PosRiderNatTeamTime
1Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)35m 03.863s
2Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.747s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO    Inde Aspar Team (Kalex)+3.911s
4Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+4.246s
5Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+7.973s
6Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+8.394s
7Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+9.752s
8David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+10.446s
9Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+11.078s
10Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+12.722s
11Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+13.449s
12Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+15.310s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+18.154s
14Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+18.318s
15Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+19.088s
16Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+19.539s
17Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+19.626s
18Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+22.379s
19Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+27.470s
20Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+27.655s
21Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+27.786s
22Alberto FerrandezSPABeta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)+30.725s
23Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+31.403s
24Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+31.716s
25Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+40.210s
26Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+40.480s
27Alberto SurraITAAndifer ART (Kalex)+48.937s
28Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)DNF
29Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)DNF
30Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)DNF

Start dari posisi kedua di grid, Vietti yang membela Beta Tools SpeedRS langsung mengambil alih, berusaha membangun keunggulan, sementara Daniel Holgado awalnya mencoba menyaingi pebalap Italia itu di balapan lokalnya.

Pada lap ketiga, Vietti unggul hampir setengah detik dan sejak saat itu ia membangun keunggulan yang solid. Di fase akhir balapan, Barry Baltus muncul mengancam.

Baltus memulai balapan dari posisi keempat dan awalnya tertinggal dengan Kalex-nya untuk memperebutkan posisi ketiga, bahkan hingga keenam.

Tapi kecepatan akhir dari Baltus membuatnya hampir mengejar #13, yang bertahan dengan keunggulan 0,747 detik di garis finis dengan Boscoscuro untuk meraih kemenangan pertama untuknya dan tim di musim ini, dan jadi pemenang balapan berbeda ke-10 di Moto2 2025.

Rookie Daniel Holgado yang memulai dari pole kurang beruntung dengan bannya - masalah ban belakang membuatnya fokus ke hasil, melanjutkan kemenangan dan pole position-nya di Catalan dengan finis podium lainnya untuk Aspar.

Diogo Moreira sedang bersaing dengan Senna Agius untuk memperebutkan posisi keempat, ketika ia mendapatkan posisi tersebut setelah pembalap Australia itu melebar di atas artwork Aldo Drudi di akhir balapan, di sekitar Curvone.

Hal itu membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu kembali bertarung dengan rekan setimnya, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, yang berhasil mengungguli pembalap Spanyol itu setelah memulai putaran terakhir secara berdampingan, dan berhasil menjauh untuk finis di posisi kelima.

Gonzalez berada di posisi keenam, dengan visor terbuka dan ritsleting di lengan jaketnya terlepas setelah bendera finis.

Aron Canet mendekat setelah berada di depan rombongan pengejar setelah kontak awal dengan Jake Dixon, pembalap Fantic yang babak belur itu duduk di posisi ketujuh hampir sepanjang balapan setelah turun ke posisi kesembilan di putaran-putaran awal.

David Alonso berada di posisi kedelapan dalam balapan yang relatif statis bagi sebagian besar pebalap di belakangnya dengan motor Aspar kedua. 

Di belakang sang rookie ada Tony Arbolino, yang finis kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha, hasil terbaiknya sejak Austria usai beberapa putaran yang sulit bagi pembalap Italia itu. Rekan setimnya, Izan Guevara, melengkapi sepuluh besar.

Albert Arenas finis di posisi kesebelas untuk Italjet Gresini, unggul atas Daniel Munoz yang kembali ke Red Bull KTM Ajo dan memperkuat podium Catalan-nya dengan finis di posisi kedua belas dengan poin.

Poin tersisa diraih Ivan Ortola dengan 13t untuk QJ Motor - Frinsa - MSI dengan 13t, Ayumu Sasaki dengan 14t untuk RW - Idrofoglia Racing, dan Alonso Lopez, yang bangkit setelah melewati chicane di tikungan pertama dan finis di posisi ke-15 di belakang rekan setimnya yang memenangkan balapan.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji, yang sempat naik ke posisi ke-21, melintasi garis finis P24 pada balapan keduanya sejak comeback dari cedera bahu.

Dengan hasil ini, Manuel Gonzales kini memiliki 227 poin, unggul 39 poin dari Diogo Moreira dan Aron Canet yang masing-masing memiliki 188 poin.

Holgado menjadi rookie teratas, peringkat ketujuh secara keseluruhan dengan 128 poin, sedangkan rekan setimnya Alonso merupakan pesaing terdekatnya di peringkat ke-12 dengan 84 poin.

