Moto2 San Marino 2025: Vietti Buka Catatan Kemenangan Musim di Kandang
Hasil lengkap balapan Moto2 San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Celestino Vietti meraih kemenangan kandang yang di Misano pada Moto2 San Marino, yang juga membuka catatan kemenangannya di musim 2025.
|2025 San Marino Moto2 - Race Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|35m 03.863s
|2
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.747s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+3.911s
|4
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+4.246s
|5
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+7.973s
|6
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+8.394s
|7
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+9.752s
|8
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+10.446s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+11.078s
|10
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+12.722s
|11
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+13.449s
|12
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+15.310s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+18.154s
|14
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+18.318s
|15
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+19.088s
|16
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+19.539s
|17
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+19.626s
|18
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+22.379s
|19
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+27.470s
|20
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+27.655s
|21
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+27.786s
|22
|Alberto Ferrandez
|SPA
|Beta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)
|+30.725s
|23
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+31.403s
|24
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+31.716s
|25
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+40.210s
|26
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+40.480s
|27
|Alberto Surra
|ITA
|Andifer ART (Kalex)
|+48.937s
|28
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|DNF
|29
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|DNF
|30
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|DNF
Start dari posisi kedua di grid, Vietti yang membela Beta Tools SpeedRS langsung mengambil alih, berusaha membangun keunggulan, sementara Daniel Holgado awalnya mencoba menyaingi pebalap Italia itu di balapan lokalnya.
Pada lap ketiga, Vietti unggul hampir setengah detik dan sejak saat itu ia membangun keunggulan yang solid. Di fase akhir balapan, Barry Baltus muncul mengancam.
Baltus memulai balapan dari posisi keempat dan awalnya tertinggal dengan Kalex-nya untuk memperebutkan posisi ketiga, bahkan hingga keenam.
Tapi kecepatan akhir dari Baltus membuatnya hampir mengejar #13, yang bertahan dengan keunggulan 0,747 detik di garis finis dengan Boscoscuro untuk meraih kemenangan pertama untuknya dan tim di musim ini, dan jadi pemenang balapan berbeda ke-10 di Moto2 2025.
Rookie Daniel Holgado yang memulai dari pole kurang beruntung dengan bannya - masalah ban belakang membuatnya fokus ke hasil, melanjutkan kemenangan dan pole position-nya di Catalan dengan finis podium lainnya untuk Aspar.
Diogo Moreira sedang bersaing dengan Senna Agius untuk memperebutkan posisi keempat, ketika ia mendapatkan posisi tersebut setelah pembalap Australia itu melebar di atas artwork Aldo Drudi di akhir balapan, di sekitar Curvone.
Hal itu membuat pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu kembali bertarung dengan rekan setimnya, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, yang berhasil mengungguli pembalap Spanyol itu setelah memulai putaran terakhir secara berdampingan, dan berhasil menjauh untuk finis di posisi kelima.
Gonzalez berada di posisi keenam, dengan visor terbuka dan ritsleting di lengan jaketnya terlepas setelah bendera finis.
Aron Canet mendekat setelah berada di depan rombongan pengejar setelah kontak awal dengan Jake Dixon, pembalap Fantic yang babak belur itu duduk di posisi ketujuh hampir sepanjang balapan setelah turun ke posisi kesembilan di putaran-putaran awal.
David Alonso berada di posisi kedelapan dalam balapan yang relatif statis bagi sebagian besar pebalap di belakangnya dengan motor Aspar kedua.
Di belakang sang rookie ada Tony Arbolino, yang finis kesembilan untuk Blu Cru Pramac Yamaha, hasil terbaiknya sejak Austria usai beberapa putaran yang sulit bagi pembalap Italia itu. Rekan setimnya, Izan Guevara, melengkapi sepuluh besar.
Albert Arenas finis di posisi kesebelas untuk Italjet Gresini, unggul atas Daniel Munoz yang kembali ke Red Bull KTM Ajo dan memperkuat podium Catalan-nya dengan finis di posisi kedua belas dengan poin.
Poin tersisa diraih Ivan Ortola dengan 13t untuk QJ Motor - Frinsa - MSI dengan 13t, Ayumu Sasaki dengan 14t untuk RW - Idrofoglia Racing, dan Alonso Lopez, yang bangkit setelah melewati chicane di tikungan pertama dan finis di posisi ke-15 di belakang rekan setimnya yang memenangkan balapan.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji, yang sempat naik ke posisi ke-21, melintasi garis finis P24 pada balapan keduanya sejak comeback dari cedera bahu.
Dengan hasil ini, Manuel Gonzales kini memiliki 227 poin, unggul 39 poin dari Diogo Moreira dan Aron Canet yang masing-masing memiliki 188 poin.
Holgado menjadi rookie teratas, peringkat ketujuh secara keseluruhan dengan 128 poin, sedangkan rekan setimnya Alonso merupakan pesaing terdekatnya di peringkat ke-12 dengan 84 poin.