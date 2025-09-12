Moto2 San Marino 2025: Vietti Membuka Putaran Kandang di Puncak
Hasil latihan Jumat untuk Moto2 San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, putaran ke-16 musim 2025.
Celestino Vietti menutup sesi Practice Moto2 San Marino dengan rekor laptime saat ia berlaga di hadapan pendukungnya di Misano.
Moto2 San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|1m 34.650s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.097s
|3
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.205s
|4
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.276s
|5
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.319s
|6
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.390s
|7
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.393s
|8
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.411s
|9
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.419s
|10
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.517s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.523s
|12
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.529s
|13
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.556s
|14
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.588s
|15
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.631s
|16
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.746s
|17
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.758s
|18
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+0.770s
|19
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.922s
|20
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.934s
|21
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.955s
|22
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.026s
|23
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.098s
|24
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.146s
|25
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.355s
|26
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.371s
|27
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.553s
|28
|Alberto Fernandez
|SPA
|Beta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)
|+1.677s
|29
|Alberto Surra
|ITA
|Andifer ART (Kalex)
|+2.111s
|30
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.353s
Vietti, yang membalap untuk Beta Tools SpeedRS Boscoscuro, merupakan salah satu dari beberapa pembalap yang telah mencatatkan waktu terbaik. Sempat turun ke posisi kedua, Celin memperbaiki laptimenya menjadi 1 menit 34,650 detik, rekor baru di Misano.
Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez juga memperbaiki catatan waktunya, tertapi terpaut 0,097 detik lebih lambat untuk Liqui Moly Dynavolt GP – seluruh sesi berlangsung ketat dengan 21 pembalap teratas yang hanya terpaut satu detik dari rekor tersebut.
Daniel Holgado, yang baru saja meraih kemenangan di Catalan, adalah salah satu dari beberapa pembalap yang memimpin, dan ia memuncaki timesheets hingga ia disalip Vietti. Tetap saja, ia finis sebagai rookie teratas untuk Aspar.
Jake Dixon berada di depan ketika ia terjatuh dari motor Elf Marc VDS-nya, dan kembali setelah beberapa saat di pit untuk melaju lebih cepat di posisi keempat.
Diogo Moreira berada di zona bahaya di menit-menit terakhir, setelah turun ke posisi ke-13. Dorongan terakhir membawa pebalap Italtrans itu ke posisi keempat, yang sebelumnya menjadi posisi kelima saat bendera finis.
Albert Arenas mencatatkan laptime sedikit menurun ke posisi keenam untuk Italjet Gresini, sementara Zonta van den Goorbergh memastikan beberapa lap terakhirnya tetap penting, sempat turun ke posisi keempat belas sebelum bangkit kembali untuk satu lap cepat yang menempatkannya di posisi ketujuh.
Izan Guevara kembali menjadi yang terbaik di antara pebalap Blu Cru Pramac Yamaha di posisi kedelapan, di depan Senna Agius di posisi kesembilan dengan motor Dynavolt kedua, sementara Barry Baltus menutup sepuluh besar untuk Fantic Racing meski terjatuh di Tikungan 10.
Peningkatan akhir sesi membawa Alonso Lopez ke posisi kesebelas dengan motor SpeedRS, sementara Filip Salac berada di belakang rekan setimnya, Dixon, untuk menyempurnakan posisinya di Misano dan finis di posisi kedua belas.
David Alonso kembali merangsek ke posisi empat belas besar tepat di akhir sesi dengan motor Aspar kedua, begitu pula Adrian Huertas dari Italtrans, yang meraih posisi terakhir di Q2 untuk progresi otomatis.
Peningkatan itu mendepak Aron Canet dari posisi otomatis ke Q2 setelah menyelesaikan Practice di posisi ke-15.
Sebuah kesalahan teknis awal membatasi waktu Tony Arbolino, membuat pembalap Italia itu kurang beruntung dan frustrasi di posisi ke-19.
Kecelakaan juga menimpa Marcos Ramirez, yang berada di posisi ke-20 - masih menjadi motor American Racing teratas, sementara Joe Roberts di posisi ke-21.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji juga menjadi salah satu yang harus memulai kualifiaksi Sabtu dari Q1 setelah menyudahi sesi Practice di posisi ke-24.
FP1 dimulai dengan Collin Veijer, rookie yang terjatuh di awal sesi, membuatnya kehilangan waktu di sesi tersebut. Kurangnya waktu trek, rookie asal Belanda ini menyelesaikan sesi dengan posisi ke-26 setelah beberapa hasil yang menjanjikan.
FP1 kemudian dipuncaki oleh Gonzalez di akhir sesi, mendorong Jake Dixon turun ke posisi kedua dengan rekor lap baru, sementara rivalnya di klasemen Moreira di posisi ketiga.
Boscoscuro tampil lebih baik setelah musim yang berat, memulai hari dengan Dixon di posisi kedua, Vietti di posisi keempat, dan Guevara di posisi ketujuh. Holgado menjadi rookie teratas di posisi keenam untuk Aspar.
|2025 San Marino Moto2 - Free Practice (1) Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 34.977s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.166s
|3
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.273s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.346s
|5
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.416s
|6
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.455s
|7
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.542s
|8
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.598s
|9
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.611s
|10
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.642s
|11
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.670s
|12
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.722s
|13
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.808s
|14
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.882s
|15
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.913s
|16
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.939s
|17
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.038s
|18
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+1.049s
|19
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.077s
|20
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.079s
|21
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.132s
|22
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.247s
|23
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.430s
|24
|Alberto Fernandez
|SPA
|Beta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)
|+1.473s
|25
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.724s
|26
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.729s
|27
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.783s
|28
|Alberto Surra
|ITA
|Andifer ART (Kalex)
|+2.509s
|29
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.547s
|30
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|No Time