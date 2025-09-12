Moto2 San Marino 2025: Vietti Membuka Putaran Kandang di Puncak

Hasil latihan Jumat untuk Moto2 San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, putaran ke-16 musim 2025.

Celestino Vietti menutup sesi Practice Moto2 San Marino dengan rekor laptime saat ia berlaga di hadapan pendukungnya di Misano.

Moto2 San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)1m 34.650s
2Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.097s
3Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.205s
4Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.276s
5Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.319s
6Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.390s
7Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.393s
8Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.411s
9Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.419s
10Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.517s
11Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.523s
12Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.529s
13David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.556s
14Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.588s
15Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.631s
16Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.746s
17Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.758s
18Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+0.770s
19Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.922s
20Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.934s
21Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.955s
22Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.026s
23Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.098s
24Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.146s
25Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.355s
26Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.371s
27Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.553s
28Alberto FernandezSPABeta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)+1.677s
29Alberto SurraITAAndifer ART (Kalex)+2.111s
30Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.353s

Vietti, yang membalap untuk Beta Tools SpeedRS Boscoscuro, merupakan salah satu dari beberapa pembalap yang telah mencatatkan waktu terbaik. Sempat turun ke posisi kedua, Celin memperbaiki laptimenya menjadi 1 menit 34,650 detik, rekor baru di Misano.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez juga memperbaiki catatan waktunya,  tertapi terpaut 0,097 detik lebih lambat untuk Liqui Moly Dynavolt GP – seluruh sesi berlangsung ketat dengan 21 pembalap teratas yang hanya terpaut satu detik dari rekor tersebut.

Daniel Holgado, yang baru saja meraih kemenangan di Catalan, adalah salah satu dari beberapa pembalap yang memimpin, dan ia memuncaki timesheets hingga ia disalip Vietti. Tetap saja, ia finis sebagai rookie teratas untuk Aspar.

Jake Dixon berada di depan ketika ia terjatuh dari motor Elf Marc VDS-nya, dan kembali setelah beberapa saat di pit untuk melaju lebih cepat di posisi keempat.

Diogo Moreira berada di zona bahaya di menit-menit terakhir, setelah turun ke posisi ke-13. Dorongan terakhir membawa pebalap Italtrans itu ke posisi keempat, yang sebelumnya menjadi posisi kelima saat bendera finis.

Albert Arenas mencatatkan laptime sedikit menurun ke posisi keenam untuk Italjet Gresini, sementara Zonta van den Goorbergh memastikan beberapa lap terakhirnya tetap penting, sempat turun ke posisi keempat belas sebelum bangkit kembali untuk satu lap cepat yang menempatkannya di posisi ketujuh.

Izan Guevara kembali menjadi yang terbaik di antara pebalap Blu Cru Pramac Yamaha di posisi kedelapan, di depan Senna Agius di posisi kesembilan dengan motor Dynavolt kedua, sementara Barry Baltus menutup sepuluh besar untuk Fantic Racing meski terjatuh di Tikungan 10.

Peningkatan akhir sesi membawa Alonso Lopez ke posisi kesebelas dengan motor SpeedRS, sementara Filip Salac berada di belakang rekan setimnya, Dixon, untuk menyempurnakan posisinya di Misano dan finis di posisi kedua belas.

David Alonso kembali merangsek ke posisi empat belas besar tepat di akhir sesi dengan motor Aspar kedua, begitu pula Adrian Huertas dari Italtrans, yang meraih posisi terakhir di Q2 untuk progresi otomatis.

Peningkatan itu mendepak Aron Canet dari posisi otomatis ke Q2 setelah menyelesaikan Practice di posisi ke-15.

Sebuah kesalahan teknis awal membatasi waktu Tony Arbolino, membuat pembalap Italia itu kurang beruntung dan frustrasi di posisi ke-19.

Kecelakaan juga menimpa Marcos Ramirez, yang berada di posisi ke-20 - masih menjadi motor American Racing teratas, sementara Joe Roberts di posisi ke-21.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji juga menjadi salah satu yang harus memulai kualifiaksi Sabtu dari Q1 setelah menyudahi sesi Practice di posisi ke-24.

FP1 dimulai dengan Collin Veijer, rookie yang terjatuh di awal sesi, membuatnya kehilangan waktu di sesi tersebut. Kurangnya waktu trek, rookie asal Belanda ini menyelesaikan sesi dengan posisi ke-26 setelah beberapa hasil yang menjanjikan.

FP1 kemudian dipuncaki oleh Gonzalez di akhir sesi, mendorong Jake Dixon turun ke posisi kedua dengan rekor lap baru, sementara rivalnya di klasemen Moreira di posisi ketiga.

Boscoscuro tampil lebih baik setelah musim yang berat, memulai hari dengan Dixon di posisi kedua, Vietti di posisi keempat, dan Guevara di posisi ketujuh. Holgado menjadi rookie teratas di posisi keenam untuk Aspar.

2025 San Marino Moto2  - Free Practice (1) Results
PosRiderNatTeamTime
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 34.977s
2Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.166s
3Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.273s
4Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.346s
5Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.416s
6Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.455s
7Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.542s
8Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.598s
9Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.611s
10Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.642s
11Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.670s
12Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.722s
13Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.808s
14Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.882s
15Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.913s
16Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.939s
17Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.038s
18David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+1.049s
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.077s
20Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.079s
21Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.132s
22Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.247s
23Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.430s
24Alberto FernandezSPABeta Tools Boscoscuro (Boscoscuro)+1.473s
25Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.724s
26Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.729s
27Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.783s
28Alberto SurraITAAndifer ART (Kalex)+2.509s
29Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.547s
30Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)No Time

