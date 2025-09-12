Moto2 San Marino 2025: Vietti Membuka Putaran Kandang di Puncak

Celestino Vietti menutup sesi Practice Moto2 San Marino dengan rekor laptime saat ia berlaga di hadapan pendukungnya di Misano.

Moto2 San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) 1m 34.650s 2 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.097s 3 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.205s 4 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.276s 5 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.319s 6 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.390s 7 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.393s 8 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.411s 9 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.419s 10 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.517s 11 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.523s 12 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.529s 13 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.556s 14 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.588s 15 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.631s 16 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.746s 17 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.758s 18 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) +0.770s 19 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.922s 20 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.934s 21 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.955s 22 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.026s 23 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.098s 24 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.146s 25 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.355s 26 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.371s 27 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.553s 28 Alberto Fernandez SPA Beta Tools Boscoscuro (Boscoscuro) +1.677s 29 Alberto Surra ITA Andifer ART (Kalex) +2.111s 30 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +2.353s

Vietti, yang membalap untuk Beta Tools SpeedRS Boscoscuro, merupakan salah satu dari beberapa pembalap yang telah mencatatkan waktu terbaik. Sempat turun ke posisi kedua, Celin memperbaiki laptimenya menjadi 1 menit 34,650 detik, rekor baru di Misano.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez juga memperbaiki catatan waktunya, tertapi terpaut 0,097 detik lebih lambat untuk Liqui Moly Dynavolt GP – seluruh sesi berlangsung ketat dengan 21 pembalap teratas yang hanya terpaut satu detik dari rekor tersebut.

Daniel Holgado, yang baru saja meraih kemenangan di Catalan, adalah salah satu dari beberapa pembalap yang memimpin, dan ia memuncaki timesheets hingga ia disalip Vietti. Tetap saja, ia finis sebagai rookie teratas untuk Aspar.

Jake Dixon berada di depan ketika ia terjatuh dari motor Elf Marc VDS-nya, dan kembali setelah beberapa saat di pit untuk melaju lebih cepat di posisi keempat.

Diogo Moreira berada di zona bahaya di menit-menit terakhir, setelah turun ke posisi ke-13. Dorongan terakhir membawa pebalap Italtrans itu ke posisi keempat, yang sebelumnya menjadi posisi kelima saat bendera finis.

Albert Arenas mencatatkan laptime sedikit menurun ke posisi keenam untuk Italjet Gresini, sementara Zonta van den Goorbergh memastikan beberapa lap terakhirnya tetap penting, sempat turun ke posisi keempat belas sebelum bangkit kembali untuk satu lap cepat yang menempatkannya di posisi ketujuh.

Izan Guevara kembali menjadi yang terbaik di antara pebalap Blu Cru Pramac Yamaha di posisi kedelapan, di depan Senna Agius di posisi kesembilan dengan motor Dynavolt kedua, sementara Barry Baltus menutup sepuluh besar untuk Fantic Racing meski terjatuh di Tikungan 10.

Peningkatan akhir sesi membawa Alonso Lopez ke posisi kesebelas dengan motor SpeedRS, sementara Filip Salac berada di belakang rekan setimnya, Dixon, untuk menyempurnakan posisinya di Misano dan finis di posisi kedua belas.

David Alonso kembali merangsek ke posisi empat belas besar tepat di akhir sesi dengan motor Aspar kedua, begitu pula Adrian Huertas dari Italtrans, yang meraih posisi terakhir di Q2 untuk progresi otomatis.

Peningkatan itu mendepak Aron Canet dari posisi otomatis ke Q2 setelah menyelesaikan Practice di posisi ke-15.

Sebuah kesalahan teknis awal membatasi waktu Tony Arbolino, membuat pembalap Italia itu kurang beruntung dan frustrasi di posisi ke-19.

Kecelakaan juga menimpa Marcos Ramirez, yang berada di posisi ke-20 - masih menjadi motor American Racing teratas, sementara Joe Roberts di posisi ke-21.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji juga menjadi salah satu yang harus memulai kualifiaksi Sabtu dari Q1 setelah menyudahi sesi Practice di posisi ke-24.

FP1 dimulai dengan Collin Veijer, rookie yang terjatuh di awal sesi, membuatnya kehilangan waktu di sesi tersebut. Kurangnya waktu trek, rookie asal Belanda ini menyelesaikan sesi dengan posisi ke-26 setelah beberapa hasil yang menjanjikan.

FP1 kemudian dipuncaki oleh Gonzalez di akhir sesi, mendorong Jake Dixon turun ke posisi kedua dengan rekor lap baru, sementara rivalnya di klasemen Moreira di posisi ketiga.

Boscoscuro tampil lebih baik setelah musim yang berat, memulai hari dengan Dixon di posisi kedua, Vietti di posisi keempat, dan Guevara di posisi ketujuh. Holgado menjadi rookie teratas di posisi keenam untuk Aspar.