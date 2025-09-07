Moto2 Catalunya 2025: Holgado Dominan untuk Kemenangan Pertama Moto2
Hasil Moto2 Catalunya 2025 dari Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 di musim 2025.
Daniel Holgado tak tersentuh saat ia meraih kemenangan kelas menengah pertamanya di Moto2 Catalunya 2025.
Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Race Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO ImpulseAspar Team (Kalex)
|21 Laps
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+2.500s
|3
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+3.119s
|4
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+4.497s
|5
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+5.859s
|6
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+6.823s
|7
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+8.747s
|8
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+8.790s
|9
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+9.668s
|10
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+10.030s
|11
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+10.489s
|12
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+13.371s
|13
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+16.369s
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+18.555s
|15
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+20.587s
|16
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+21.665s
|17
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+21.724s
|18
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+22.173s
|19
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+22.580s
|20
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+27.057s
|21
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+27.665s
|22
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+35.707s
|23
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+40.174s
|24
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1 lap
|25
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|DNF
|26
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|DNF
|27
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|DNF
|28
|Eric Fernandez
|SPA
|FAU55 Racing (Boscoscuro)
|DNF
|29
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|DNF
Sang rookie memulai dari pole di akhir pekan di mana ia tampil gemilang, mencetak rekor lap baru saat kualifikasi.
Dengan kecepatan yang tak diragukan lagi, #27 ini tak menyia-nyiakan kesempatan di depan pendukung tuan rumah.
Ia memulai balapan dengan kuat menggunakan Kalex dan memimpin dari depan hingga lap terakhir. Ia berhasil menjaga jarak dan bannya untuk finis dengan selisih 2.500 detik saat ia melambat, sehingga berhak tampil gemilang di lap terakhir.
Holgado mencatatkan hasil yang lebih baik dari hasil di Austria, di mana ia finis kedua, rookie Aspar pertama yang naik podium, sebelum rekan setimnya, David Alonso, mencatatkan hasil yang lebih baik dan menang di Hungaria.
Hal itu tampaknya menjadi pemicu semangat bagi pebalap #27 untuk grand prix kandangnya, mengamankan kemenangan pertamanya di kelas tersebut.
Jake Dixon mencoba menyamai pebalap Spanyol tersebut, tetapi ia tergeser ke posisi ketiga oleh aksi impresif dari pebalap pengganti, Daniel Munoz.
Pebalap Elf Marc VDS ini dengan sabar bertahan di posisi ketiga, dan mendapatkan momentum di akhir balapan untuk meraih posisi kedua – pebalap Boscoscuro teratas.
Munoz, yang menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, melakukan start gemilang dan membawanya ke persaingan podium. Dengan selisih tipis di posisi keempat, ia meraih podium pertamanya, melampaui hasil terbaiknya sebelumnya, yaitu posisi ke-14.
Pembalap lain yang tampil impresif, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, berada di posisi kesepuluh di grid, tetapi tikungan pertama membuatnya bersaing untuk posisi ketiga.
Meskipun ia tidak dapat mempertahankan kecepatan tersebut, ia sempat terlibat pertarungan sengit dengan Izan Guevara, yang menjadi sorotan utama balapannya. Ia akhirnya berhasil memimpin untuk posisi keempat bagi Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Guevara mampu menahan motor #18 selama mungkin, tetapi akhirnya harus memberikan yang terbaik, posisi kelima bagi Blu Cru Pramac Yamaha.
Celestino Vietti melakukan gerakan-gerakan menerjang yang dahsyat untuk menyalip rekan setimnya, Alonso Lopez, dan Collin Veijer.
Namun, sulit untuk melacak perkembangan balapannya karena transponder yang rusak membuat pembalap SpeedRS tersebut tidak muncul di layar waktu di awal setiap putaran, finis di urutan keenam, sementara Lopez di urutan ketujuh.
Dari semua pembalap yang terkena penalti grid sembilan posisi (Albert Arenas, David Alonso, Darryn Binder, Tony Arbolino, dan Barry Baltus), Alonso, pemenang balapan Hungaria, membuat kemajuan paling pesat.
Saat rekan satu timnya memenangi balapan, Alonso naik dari posisi ke-25 ke posisi kedelapan saat bendera finis dikibarkan, melanjutkan penampilan impresif dari sang rookie.
Ia menyalip sesama rookie, Veijer, di akhir balapan, meninggalkan pembalap Red Bull KTM Ajo di urutan kesembilan, sementara Barry Baltus melakukan comeback yang cukup untuk finis di sepuluh besar untuk Fantic Racing Lino Sonego.
Ivan Ortola finis di posisi kesebelas untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, unggul tipis dari Joe Roberts, yang naik ke posisi kedua belas sepanjang balapan untuk menyalip pebalap American Racing teratas, di depan rekan setimnya Marcos Ramirez di posisi ke-13.
Diogo Moreira sudah kesulitan ketika ia melakukan kesalahan kecil di luar trek dan memicu penalti batas trek di akhir balapan, sehingga pebalap Italtrans itu turun ke posisi ke-14.
Zonta van den Goorbergh meraih poin terakhir untuk RW - Idrofoglia Racing di posisi ke-15.
Mario Aji finis di posisi ke-23 saat kembali dari cedera untuk Tim Idemitsu Honda Asia. Rekan satu timnya, Yuki Kunii, mengalami kecelakaan.
Pembalap Jepang itu mampu melanjutkan balapan dan finis, meski tertinggal satu lap.