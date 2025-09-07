Moto2 Catalunya 2025: Holgado Dominan untuk Kemenangan Pertama Moto2

Daniel Holgado tak tersentuh saat ia meraih kemenangan kelas menengah pertamanya di Moto2 Catalunya 2025.

Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Race Results Pos Rider Nat Team Time 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO ImpulseAspar Team (Kalex) 21 Laps 2 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +2.500s 3 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +3.119s 4 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +4.497s 5 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +5.859s 6 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +6.823s 7 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +8.747s 8 David Alonso COL CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +8.790s 9 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +9.668s 10 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +10.030s 11 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro) +10.489s 12 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +13.371s 13 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +16.369s 14 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +18.555s 15 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +20.587s 16 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +21.665s 17 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +21.724s 18 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +22.173s 19 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +22.580s 20 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +27.057s 21 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +27.665s 22 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +35.707s 23 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +40.174s 24 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1 lap 25 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) DNF 26 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) DNF 27 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) DNF 28 Eric Fernandez SPA FAU55 Racing (Boscoscuro) DNF 29 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) DNF

Sang rookie memulai dari pole di akhir pekan di mana ia tampil gemilang, mencetak rekor lap baru saat kualifikasi.

Dengan kecepatan yang tak diragukan lagi, #27 ini tak menyia-nyiakan kesempatan di depan pendukung tuan rumah.

Ia memulai balapan dengan kuat menggunakan Kalex dan memimpin dari depan hingga lap terakhir. Ia berhasil menjaga jarak dan bannya untuk finis dengan selisih 2.500 detik saat ia melambat, sehingga berhak tampil gemilang di lap terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Holgado mencatatkan hasil yang lebih baik dari hasil di Austria, di mana ia finis kedua, rookie Aspar pertama yang naik podium, sebelum rekan setimnya, David Alonso, mencatatkan hasil yang lebih baik dan menang di Hungaria.

Hal itu tampaknya menjadi pemicu semangat bagi pebalap #27 untuk grand prix kandangnya, mengamankan kemenangan pertamanya di kelas tersebut.

Jake Dixon mencoba menyamai pebalap Spanyol tersebut, tetapi ia tergeser ke posisi ketiga oleh aksi impresif dari pebalap pengganti, Daniel Munoz.

Pebalap Elf Marc VDS ini dengan sabar bertahan di posisi ketiga, dan mendapatkan momentum di akhir balapan untuk meraih posisi kedua – pebalap Boscoscuro teratas.

Munoz, yang menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, melakukan start gemilang dan membawanya ke persaingan podium. Dengan selisih tipis di posisi keempat, ia meraih podium pertamanya, melampaui hasil terbaiknya sebelumnya, yaitu posisi ke-14.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap lain yang tampil impresif, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, berada di posisi kesepuluh di grid, tetapi tikungan pertama membuatnya bersaing untuk posisi ketiga.

Meskipun ia tidak dapat mempertahankan kecepatan tersebut, ia sempat terlibat pertarungan sengit dengan Izan Guevara, yang menjadi sorotan utama balapannya. Ia akhirnya berhasil memimpin untuk posisi keempat bagi Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Guevara mampu menahan motor #18 selama mungkin, tetapi akhirnya harus memberikan yang terbaik, posisi kelima bagi Blu Cru Pramac Yamaha.

Celestino Vietti melakukan gerakan-gerakan menerjang yang dahsyat untuk menyalip rekan setimnya, Alonso Lopez, dan Collin Veijer.

Namun, sulit untuk melacak perkembangan balapannya karena transponder yang rusak membuat pembalap SpeedRS tersebut tidak muncul di layar waktu di awal setiap putaran, finis di urutan keenam, sementara Lopez di urutan ketujuh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dari semua pembalap yang terkena penalti grid sembilan posisi (Albert Arenas, David Alonso, Darryn Binder, Tony Arbolino, dan Barry Baltus), Alonso, pemenang balapan Hungaria, membuat kemajuan paling pesat.

Saat rekan satu timnya memenangi balapan, Alonso naik dari posisi ke-25 ke posisi kedelapan saat bendera finis dikibarkan, melanjutkan penampilan impresif dari sang rookie.

Ia menyalip sesama rookie, Veijer, di akhir balapan, meninggalkan pembalap Red Bull KTM Ajo di urutan kesembilan, sementara Barry Baltus melakukan comeback yang cukup untuk finis di sepuluh besar untuk Fantic Racing Lino Sonego.

Ivan Ortola finis di posisi kesebelas untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, unggul tipis dari Joe Roberts, yang naik ke posisi kedua belas sepanjang balapan untuk menyalip pebalap American Racing teratas, di depan rekan setimnya Marcos Ramirez di posisi ke-13.

Diogo Moreira sudah kesulitan ketika ia melakukan kesalahan kecil di luar trek dan memicu penalti batas trek di akhir balapan, sehingga pebalap Italtrans itu turun ke posisi ke-14.

Article continues below ADVERTISEMENT

Zonta van den Goorbergh meraih poin terakhir untuk RW - Idrofoglia Racing di posisi ke-15.

Mario Aji finis di posisi ke-23 saat kembali dari cedera untuk Tim Idemitsu Honda Asia. Rekan satu timnya, Yuki Kunii, mengalami kecelakaan.

Pembalap Jepang itu mampu melanjutkan balapan dan finis, meski tertinggal satu lap.