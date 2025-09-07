Moto2 Catalunya 2025: Holgado Dominan untuk Kemenangan Pertama Moto2

Hasil Moto2 Catalunya 2025 dari Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran ke-15 di musim 2025.

Daniel Holgado, 2025, Moto2, Catalan GP
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Catalan GP
© Gold & Goose

Daniel Holgado tak tersentuh saat ia meraih kemenangan kelas menengah pertamanya di Moto2 Catalunya 2025.

Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Race Results

PosRiderNatTeamTime
1Daniel HolgadoSPACFMOTO ImpulseAspar Team (Kalex)21 Laps
2Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+2.500s
3Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+3.119s
4Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+4.497s
5Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+5.859s
6Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+6.823s
7Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+8.747s
8David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+8.790s
9Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+9.668s
10Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+10.030s
11Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+10.489s
12Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+13.371s
13Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+16.369s
14Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+18.555s
15Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+20.587s
16Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+21.665s
17Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+21.724s
18Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+22.173s
19Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+22.580s
20Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+27.057s
21Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+27.665s
22Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+35.707s
23Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+40.174s
24Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1 lap
25Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)DNF
26Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)DNF
27Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)DNF
28Eric FernandezSPAFAU55 Racing (Boscoscuro)DNF
29Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)DNF

Sang rookie memulai dari pole di akhir pekan di mana ia tampil gemilang, mencetak rekor lap baru saat kualifikasi.

Dengan kecepatan yang tak diragukan lagi, #27 ini tak menyia-nyiakan kesempatan di depan pendukung tuan rumah. 

Ia memulai balapan dengan kuat menggunakan Kalex dan memimpin dari depan hingga lap terakhir. Ia berhasil menjaga jarak dan bannya untuk finis dengan selisih 2.500 detik saat ia melambat, sehingga berhak tampil gemilang di lap terakhir.

Holgado mencatatkan hasil yang lebih baik dari hasil di Austria, di mana ia finis kedua, rookie Aspar pertama yang naik podium, sebelum rekan setimnya, David Alonso, mencatatkan hasil yang lebih baik dan menang di Hungaria. 

Hal itu tampaknya menjadi pemicu semangat bagi pebalap #27 untuk grand prix kandangnya, mengamankan kemenangan pertamanya di kelas tersebut.

Jake Dixon mencoba menyamai pebalap Spanyol tersebut, tetapi ia tergeser ke posisi ketiga oleh aksi impresif dari pebalap pengganti, Daniel Munoz.

Pebalap Elf Marc VDS ini dengan sabar bertahan di posisi ketiga, dan mendapatkan momentum di akhir balapan untuk meraih posisi kedua – pebalap Boscoscuro teratas.

Munoz, yang menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, melakukan start gemilang dan membawanya ke persaingan podium. Dengan selisih tipis di posisi keempat, ia meraih podium pertamanya, melampaui hasil terbaiknya sebelumnya, yaitu posisi ke-14.

Pembalap lain yang tampil impresif, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, berada di posisi kesepuluh di grid, tetapi tikungan pertama membuatnya bersaing untuk posisi ketiga.

Meskipun ia tidak dapat mempertahankan kecepatan tersebut, ia sempat terlibat pertarungan sengit dengan Izan Guevara, yang menjadi sorotan utama balapannya. Ia akhirnya berhasil memimpin untuk posisi keempat bagi Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Guevara mampu menahan motor #18 selama mungkin, tetapi akhirnya harus memberikan yang terbaik, posisi kelima bagi Blu Cru Pramac Yamaha.

Celestino Vietti melakukan gerakan-gerakan menerjang yang dahsyat untuk menyalip rekan setimnya, Alonso Lopez, dan Collin Veijer. 

Namun, sulit untuk melacak perkembangan balapannya karena transponder yang rusak membuat pembalap SpeedRS tersebut tidak muncul di layar waktu di awal setiap putaran, finis di urutan keenam, sementara Lopez di urutan ketujuh.

Dari semua pembalap yang terkena penalti grid sembilan posisi (Albert Arenas, David Alonso, Darryn Binder, Tony Arbolino, dan Barry Baltus), Alonso, pemenang balapan Hungaria, membuat kemajuan paling pesat. 

Saat rekan satu timnya memenangi balapan, Alonso naik dari posisi ke-25 ke posisi kedelapan saat bendera finis dikibarkan, melanjutkan penampilan impresif dari sang rookie.

Ia menyalip sesama rookie, Veijer, di akhir balapan, meninggalkan pembalap Red Bull KTM Ajo di urutan kesembilan, sementara Barry Baltus melakukan comeback yang cukup untuk finis di sepuluh besar untuk Fantic Racing Lino Sonego.

Ivan Ortola finis di posisi kesebelas untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, unggul tipis dari Joe Roberts, yang naik ke posisi kedua belas sepanjang balapan untuk menyalip pebalap American Racing teratas, di depan rekan setimnya Marcos Ramirez di posisi ke-13.

Diogo Moreira sudah kesulitan ketika ia melakukan kesalahan kecil di luar trek dan memicu penalti batas trek di akhir balapan, sehingga pebalap Italtrans itu turun ke posisi ke-14.

Zonta van den Goorbergh meraih poin terakhir untuk RW - Idrofoglia Racing di posisi ke-15.

Mario Aji finis di posisi ke-23 saat kembali dari cedera untuk Tim Idemitsu Honda Asia. Rekan satu timnya, Yuki Kunii, mengalami kecelakaan.

Pembalap Jepang itu mampu melanjutkan balapan dan finis, meski tertinggal satu lap.

Moto2 Catalunya 2025: Holgado Dominan untuk Kemenangan Pertama Moto2
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Catalunya 2025: Holgado Dominan untuk Kemenangan Pertama Moto2
10m ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Catalan GP
Moto3 Results
Moto3 Catalunya 2025: Kesabaran yang Berbuah Manis untuk Piqueras
34m ago
Angel Piqueras, Moto3, 2025, Catalan GP
WSBK Results
WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Pastikan Hattrick di Magny-Cours
1h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
F1 Results
F1 GP Italia 2025: Verstappen Mengubah Pole Jadi Kemenangan di Monza
1h ago
Max Verstappen
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona
2h ago
Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP Catalunya 2025: Alex Marquez Tunda 'Match Point' Marc Marquez
3h ago
Start, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Piastri Bantah Keunggulan Poin Membuatnya Main Aman di Kualifikasi
4h ago
Oscar Piastri
MotoGP News
Quartararo Menikmati "Pertarungan Hebat" di Sprint Race Catalunya
5h ago
Fabio Quartararo, Marc Marquez, 2025 Catalan MotoGP Sprint
WSBK Results
WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Bukukan Rekor di Superpole Race
5h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Starting Grid untuk MotoGP Catalunya 2025 setelah Penalti
6h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Catalan MotoGP