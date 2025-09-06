Moto2 Catalunya 2025: Holgado Pole, Unggulan Gelar Tercecer
Hasil kualifikasi Moto2 Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya.
Daniel Holgado melanjutkan start impresifnya di akhir pekan Moto2 Catalunya 2025, dengan rekor lap membawanya ke pole position pertamanya di kelas menengah.
Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO ImpulseAspar Team (Kalex)
|1m 41.549s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.080s
|3
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.189s
|4
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.212s
|5
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.251s
|6
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.258s
|7
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.288s
|8
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.316s
|9
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.322s
|10
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.325s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.475s
|12
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.477s
|13
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.482s
|14
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.523s
|15
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.661s
|16
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.709s
|17
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.793s
|18
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.820s
|Q1
|19
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 42.167s
|20
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|1m 42.203s
|21
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|1m 42.241s
|22
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 42.263s
|23
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 42.267s
|24
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1m 42.375s
|25
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|1m 42.461s
|26
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 42.608s
|27
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 42.663s
|28
|Eric Fernandez
|SPA
|FAU55 Racing (Boscoscuro)
|1m 42.809s
|29
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|No Time
Holgado memuncaki FP1 dan FP2, dan kedua setelah Canet yang mencatatkan satu putaran di sesi yang menentukan kualifikasi. Di Q2, ia langsung melesat dan memecahkan rekor lap lama Sergio Garcia pada putaran pertamanya, sebelum Jake Dixon mengambil alih di posisi teratas.
Pembalap CFMoto Impulse Aspar tersebut langsung bangkit dan mencetak rekor baru 1 menit 41,549 detik. Meskipun lap tersebut tidak bisa lebih baik lagi, motor #27 tersebut secara konsisten mendekati catatan terbaiknya di setiap putaran, membuatnya berada di posisi yang baik untuk balapan hari Minggu.
Dixon adalah yang terbaik sepanjang kariernya di trek Catalan, hanya 0,080 detik lebih lambat. Pembalap Inggris itu tampak segar kembali setelah beberapa pergantian personel di Elf Marc VDS dan modifikasi pada Boscoscuro-nya di sesi pagi yang meningkatkan performanya.
Satu pembalap rookie lainnya melengkapi barisan depan, dengan Collin Veijer yang melompat dari posisi ke-14 ke posisi ketiga di putaran terakhirnya, tepat saat bendera finis berkibar. Pembalap asal Belanda ini terus menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan kelas ini, meskipun absennya pembalap utama tim, Deniz Oncu.
Albert Arenas membutuhkan perjalanan di Q1 dan mempertahankan momentumnya untuk terus meningkatkan performanya. Di posisi kelima belas, ia melewati garis finis tepat di depan Veijer, yang awalnya di posisi ketiga sebelum akhirnya tergeser ke posisi keempat.
Barry Baltus sempat berada di posisi ketiga hampir sepanjang sesi, tetapi tergeser di putaran-putaran terakhir ke posisi kelima, motor Fantic terbaik di sesi tersebut.
Daniel Munoz tampil impresif sebagai pengganti Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo. Kecelakaan di sesi FP2 pagi tidak menghalangi sang pembalap pengganti, yang naik dari posisi keempat belas ke posisi keempat berkat lap solo yang luar biasa di akhir balapan.
Namun, dengan dua menit tersisa, ia masih memiliki waktu yang cukup untuk turun ke posisi keenam yang masih impresif.
Filip Salac berada di posisi ketujuh yang solid dengan Marc VDS kedua, di depan Senna Agius yang menjadi pembalap Dynavolt teratas setelah kembali dari cedera di posisi kedelapan.
Itu adalah akhir pekan yang sulit bagi para penantang gelar, dengan Aron Canet jadi yang terbaik di antara pembalap tiga besar klasemen di posisi kedelapan.
Sementara itu, pemimpin klasemen Manuel Gonzales mengalami sesi kualifikasi yang sulit. Bintang Liqui Moly Dynavolt Intact GP menghabiskan menit awal untuk menjauh dari pembalap lain, namun ia tidak memiliki kecepatan pada kualifikasi dan hanya berada di posisi ke-12.
Diogo Moreira berada satu posisi lebih jauh di belakang di posisi ke-13, pembalap Italtrans itu berada di posisi terakhir hingga putaran terakhirnya.
Mario Aji akhirnya kembali membalap setelah absen karena cedera bahu, ia akan memulai balapan dari posisi ke-22 untuk Idemitsu Honda Team Asia.