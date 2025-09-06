Moto2 Catalunya 2025: Holgado Pole, Unggulan Gelar Tercecer

Hasil kualifikasi Moto2 Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Daniel Holgado melanjutkan start impresifnya di akhir pekan Moto2 Catalunya 2025, dengan rekor lap membawanya ke pole position pertamanya di kelas menengah.

Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO    ImpulseAspar Team (Kalex)1m 41.549s
2Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.080s
3Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.189s
4Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.212s
5Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.251s
6Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.258s
7Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.288s
8Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.316s
9Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.322s
10Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.325s
11Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.475s
12Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.477s
13Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.482s
14Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.523s
15Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.661s
16David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.709s
17Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.793s
18Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.820s
Q1
19Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 42.167s
20Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)1m 42.203s
21Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)1m 42.241s
22Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 42.263s
23Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 42.267s
24Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)1m 42.375s
25Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 42.461s
26Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 42.608s
27Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 42.663s
28Eric FernandezSPAFAU55 Racing (Boscoscuro)1m 42.809s
29Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)No Time

Holgado memuncaki FP1 dan FP2, dan kedua setelah Canet yang mencatatkan satu putaran di sesi yang menentukan kualifikasi. Di Q2, ia langsung melesat dan memecahkan rekor lap lama Sergio Garcia pada putaran pertamanya, sebelum Jake Dixon mengambil alih di posisi teratas.

Pembalap CFMoto Impulse Aspar tersebut langsung bangkit dan mencetak rekor baru 1 menit 41,549 detik. Meskipun lap tersebut tidak bisa lebih baik lagi, motor #27 tersebut secara konsisten mendekati catatan terbaiknya di setiap putaran, membuatnya berada di posisi yang baik untuk balapan hari Minggu.

Dixon adalah yang terbaik sepanjang kariernya di trek Catalan, hanya 0,080 detik lebih lambat. Pembalap Inggris itu tampak segar kembali setelah beberapa pergantian personel di Elf Marc VDS dan modifikasi pada Boscoscuro-nya di sesi pagi yang meningkatkan performanya.

Satu pembalap rookie lainnya melengkapi barisan depan, dengan Collin Veijer yang melompat dari posisi ke-14 ke posisi ketiga di putaran terakhirnya, tepat saat bendera finis berkibar. Pembalap asal Belanda ini terus menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan kelas ini, meskipun absennya pembalap utama tim, Deniz Oncu.

Albert Arenas membutuhkan perjalanan di Q1 dan mempertahankan momentumnya untuk terus meningkatkan performanya. Di posisi kelima belas, ia melewati garis finis tepat di depan Veijer, yang awalnya di posisi ketiga sebelum akhirnya tergeser ke posisi keempat.

Barry Baltus sempat berada di posisi ketiga hampir sepanjang sesi, tetapi tergeser di putaran-putaran terakhir ke posisi kelima, motor Fantic terbaik di sesi tersebut.

Daniel Munoz tampil impresif sebagai pengganti Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo. Kecelakaan di sesi FP2 pagi tidak menghalangi sang pembalap pengganti, yang naik dari posisi keempat belas ke posisi keempat berkat lap solo yang luar biasa di akhir balapan. 

Namun, dengan dua menit tersisa, ia masih memiliki waktu yang cukup untuk turun ke posisi keenam yang masih impresif.

Filip Salac berada di posisi ketujuh yang solid dengan Marc VDS kedua, di depan Senna Agius yang menjadi pembalap Dynavolt teratas setelah kembali dari cedera di posisi kedelapan.

Itu adalah akhir pekan yang sulit bagi para penantang gelar, dengan Aron Canet jadi yang terbaik di antara pembalap tiga besar klasemen di posisi kedelapan.

Sementara itu, pemimpin klasemen Manuel Gonzales mengalami sesi kualifikasi yang sulit. Bintang Liqui Moly Dynavolt Intact GP menghabiskan menit awal untuk menjauh dari pembalap lain, namun ia tidak memiliki kecepatan pada kualifikasi dan hanya berada di posisi ke-12.

Diogo Moreira berada satu posisi lebih jauh di belakang di posisi ke-13, pembalap Italtrans itu berada di posisi terakhir hingga putaran terakhirnya.

Mario Aji akhirnya kembali membalap setelah absen karena cedera bahu, ia akan memulai balapan dari posisi ke-22 untuk Idemitsu Honda Team Asia.

