Moto2 Catalunya 2025: Holgado Pole, Unggulan Gelar Tercecer

Daniel Holgado melanjutkan start impresifnya di akhir pekan Moto2 Catalunya 2025, dengan rekor lap membawanya ke pole position pertamanya di kelas menengah.

Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO ImpulseAspar Team (Kalex) 1m 41.549s 2 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.080s 3 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.189s 4 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.212s 5 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.251s 6 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.258s 7 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.288s 8 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.316s 9 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.322s 10 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.325s 11 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.475s 12 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.477s 13 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.482s 14 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.523s 15 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.661s 16 David Alonso COL CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +0.709s 17 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.793s 18 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.820s Q1 19 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 42.167s 20 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 42.203s 21 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) 1m 42.241s 22 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 42.263s 23 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 42.267s 24 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) 1m 42.375s 25 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 1m 42.461s 26 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 42.608s 27 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 1m 42.663s 28 Eric Fernandez SPA FAU55 Racing (Boscoscuro) 1m 42.809s 29 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) No Time

Holgado memuncaki FP1 dan FP2, dan kedua setelah Canet yang mencatatkan satu putaran di sesi yang menentukan kualifikasi. Di Q2, ia langsung melesat dan memecahkan rekor lap lama Sergio Garcia pada putaran pertamanya, sebelum Jake Dixon mengambil alih di posisi teratas.

Pembalap CFMoto Impulse Aspar tersebut langsung bangkit dan mencetak rekor baru 1 menit 41,549 detik. Meskipun lap tersebut tidak bisa lebih baik lagi, motor #27 tersebut secara konsisten mendekati catatan terbaiknya di setiap putaran, membuatnya berada di posisi yang baik untuk balapan hari Minggu.

Dixon adalah yang terbaik sepanjang kariernya di trek Catalan, hanya 0,080 detik lebih lambat. Pembalap Inggris itu tampak segar kembali setelah beberapa pergantian personel di Elf Marc VDS dan modifikasi pada Boscoscuro-nya di sesi pagi yang meningkatkan performanya.

Satu pembalap rookie lainnya melengkapi barisan depan, dengan Collin Veijer yang melompat dari posisi ke-14 ke posisi ketiga di putaran terakhirnya, tepat saat bendera finis berkibar. Pembalap asal Belanda ini terus menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan kelas ini, meskipun absennya pembalap utama tim, Deniz Oncu.

Albert Arenas membutuhkan perjalanan di Q1 dan mempertahankan momentumnya untuk terus meningkatkan performanya. Di posisi kelima belas, ia melewati garis finis tepat di depan Veijer, yang awalnya di posisi ketiga sebelum akhirnya tergeser ke posisi keempat.

Barry Baltus sempat berada di posisi ketiga hampir sepanjang sesi, tetapi tergeser di putaran-putaran terakhir ke posisi kelima, motor Fantic terbaik di sesi tersebut.

Daniel Munoz tampil impresif sebagai pengganti Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo. Kecelakaan di sesi FP2 pagi tidak menghalangi sang pembalap pengganti, yang naik dari posisi keempat belas ke posisi keempat berkat lap solo yang luar biasa di akhir balapan.

Namun, dengan dua menit tersisa, ia masih memiliki waktu yang cukup untuk turun ke posisi keenam yang masih impresif.

Filip Salac berada di posisi ketujuh yang solid dengan Marc VDS kedua, di depan Senna Agius yang menjadi pembalap Dynavolt teratas setelah kembali dari cedera di posisi kedelapan.

Itu adalah akhir pekan yang sulit bagi para penantang gelar, dengan Aron Canet jadi yang terbaik di antara pembalap tiga besar klasemen di posisi kedelapan.

Sementara itu, pemimpin klasemen Manuel Gonzales mengalami sesi kualifikasi yang sulit. Bintang Liqui Moly Dynavolt Intact GP menghabiskan menit awal untuk menjauh dari pembalap lain, namun ia tidak memiliki kecepatan pada kualifikasi dan hanya berada di posisi ke-12.

Diogo Moreira berada satu posisi lebih jauh di belakang di posisi ke-13, pembalap Italtrans itu berada di posisi terakhir hingga putaran terakhirnya.

Mario Aji akhirnya kembali membalap setelah absen karena cedera bahu, ia akan memulai balapan dari posisi ke-22 untuk Idemitsu Honda Team Asia.