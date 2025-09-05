Moto2 Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona

Hari Jumat di akhir pekan Moto2 Catalunya dipimpin oleh Aron Canet, yang mencatatkan waktu terbaik pada upaya terakhirnya di Practice sore harinya.

Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) 1m 42.168s 2 Daniel Holgado SPA CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +0.051s 3 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.109s 4 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.152s 5 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.159s 6 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.163s 7 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.200s 8 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.207s 9 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.209s 10 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.212s 11 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.226s 12 Alonso Lopez SPA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.249s 13 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.265s 14 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.297s 15 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.376s 16 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.499s 17 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 0.567s 18 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.632s 19 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.635s 20 Celestino Vietti ITA Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) +0.698s 21 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.819s 22 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.844s 23 David Alonso COL CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex) +0.852s 24 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.008s 25 Eric Fernandez SPA FAU55 Racing (Boscoscuro) +1.016s 26 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.027s 27 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.163s 28 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.210s 29 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.345s

Pembalap Fantic Racing Lino Sonego sempat tercecer di posisi ke-27 setelah fase awal, sebelum pembalap Spanyol itu melesat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 42,168 detik menjelang tiga menit terakhir sesi, sebelum kembali ke pit.

Putaran tersebut menggeser Daniel Holgado, sang rookie yang juga memimpin di FP1, dan hanya 0,051 detik lebih lambat dari catatan waktu terbaiknya di awal sesi untuk Aspar.

Jake Dixon juga membuat kemajuan di akhir sesi untuk finis di posisi ketiga, pembalap Boscoscuro teratas di belakang duo Kalex untuk Elf Marc VDS.

Daniel Munoz memaksimalkan kesempatan sebagai pengganti Red Bull KTM Ajo, tampil impresif dengan catatan waktu terbaik keempat. Upaya terbaiknya membuatnya naik dari posisi ketujuh ke posisi kedua dengan tujuh menit tersisa, dan hanya turun dua posisi di garis finis.

Diogo Moreira menghabiskan sebagian besar sesi untuk memperbaiki pengaturan dan kecepatan balapan, seperti yang dilakukannya di pagi hari, tetapi ia memutuskan untuk mundur demi mengamankan posisi Q2.

Dengan hanya lima menit tersisa, pembalap Italtrans itu masih berada di posisi ke-26, dan dengan cepat menyelamatkan sesinya dengan naik ke posisi kesebelas, memperbaiki posisinya di lap berikutnya.

Hal itu membuat Collin Veijer tergeser mundur. Pembalap rookie Red Bull KTM Ajo itu tidak mampu membalas Moreira karena terjatuh di akhir sesi dan terjebak di gravel, membuat bendera kuning dikibarkan yang membatalkan serangkaian flying lap terakhir bagi para rivalnya.

Ivan Ortola berada di posisi ketujuh tercepat untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, sedikit lebih cepat dari Joe Roberts, yang naik dari posisi ke-24 di pagi hari dengan peningkatan signifikan di sesi tersebut. Membuntuti David Alonso sebagai penanda, ia menutup hari Jumat di posisi kedelapan.

Izan Guevara menjadi pembalap terbaik di tim Blu Cru Pramac Yamaha di posisi kesembilan, sementara pemimpin klasemen Manuel Gonzalez tampil solid di posisi kesepuluh.

Pembalap Dynavolt itu tidak pernah terlihat akan kehilangan posisi 14 teratas, tetapi juga tidak pernah menemukan posisi kesepuluh untuk melampauinya.

Senna Agius menjadi pembalap terbaik yang kembali dari cedera, tepat di belakang rekan setimnya di posisi kesebelas. Mario Aji juga baru kembali dari cedera bahu, dan menutup hari di posisi ke-26 dalam sesi yang ketat, di mana 23 pembalap berjarak tak lebih dari 1 detik.

FP1 menampilkan pembalap rookie Holgado memimpin, sementara Baltus dan Gonzalez melengkapi tiga besar berkat dorongan terakhir dari Gonzalez.

Hal itu tidak terjadi pada Moreira, yang turun di posisi ke-17 setelah sesi pertama, sementara pemenang balapan Hungaria, Alonso, juga tertinggal di posisi ke-14 yang sedikit lebih baik sementara rekan setimnya finis di posisi teratas.

Hanya ada satu pembalap yang terjatuh, Jorge Navarro tergelincir ke gravel di awal sesi. Munoz terus menggantikan Deniz Oncu.

Ada satu pembalap tambahan di grid untuk putaran Catalan, Eric Fernandez (ke-25) yang kembali dengan wildcard bersama FAU55 Racing, tim yang dijalankan oleh Hector Faubel.