Moto2 Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona
Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya.
Hari Jumat di akhir pekan Moto2 Catalunya dipimpin oleh Aron Canet, yang mencatatkan waktu terbaik pada upaya terakhirnya di Practice sore harinya.
Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|1m 42.168s
|2
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.051s
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.109s
|4
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.152s
|5
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.159s
|6
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.163s
|7
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.200s
|8
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.207s
|9
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.209s
|10
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.212s
|11
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.226s
|12
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.249s
|13
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.265s
|14
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.297s
|15
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.376s
|16
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.499s
|17
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|0.567s
|18
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.632s
|19
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.635s
|20
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.698s
|21
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.819s
|22
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.844s
|23
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.852s
|24
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.008s
|25
|Eric Fernandez
|SPA
|FAU55 Racing (Boscoscuro)
|+1.016s
|26
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.027s
|27
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.163s
|28
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.210s
|29
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.345s
Pembalap Fantic Racing Lino Sonego sempat tercecer di posisi ke-27 setelah fase awal, sebelum pembalap Spanyol itu melesat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 42,168 detik menjelang tiga menit terakhir sesi, sebelum kembali ke pit.
Putaran tersebut menggeser Daniel Holgado, sang rookie yang juga memimpin di FP1, dan hanya 0,051 detik lebih lambat dari catatan waktu terbaiknya di awal sesi untuk Aspar.
Jake Dixon juga membuat kemajuan di akhir sesi untuk finis di posisi ketiga, pembalap Boscoscuro teratas di belakang duo Kalex untuk Elf Marc VDS.
Daniel Munoz memaksimalkan kesempatan sebagai pengganti Red Bull KTM Ajo, tampil impresif dengan catatan waktu terbaik keempat. Upaya terbaiknya membuatnya naik dari posisi ketujuh ke posisi kedua dengan tujuh menit tersisa, dan hanya turun dua posisi di garis finis.
Diogo Moreira menghabiskan sebagian besar sesi untuk memperbaiki pengaturan dan kecepatan balapan, seperti yang dilakukannya di pagi hari, tetapi ia memutuskan untuk mundur demi mengamankan posisi Q2.
Dengan hanya lima menit tersisa, pembalap Italtrans itu masih berada di posisi ke-26, dan dengan cepat menyelamatkan sesinya dengan naik ke posisi kesebelas, memperbaiki posisinya di lap berikutnya.
Hal itu membuat Collin Veijer tergeser mundur. Pembalap rookie Red Bull KTM Ajo itu tidak mampu membalas Moreira karena terjatuh di akhir sesi dan terjebak di gravel, membuat bendera kuning dikibarkan yang membatalkan serangkaian flying lap terakhir bagi para rivalnya.
Ivan Ortola berada di posisi ketujuh tercepat untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, sedikit lebih cepat dari Joe Roberts, yang naik dari posisi ke-24 di pagi hari dengan peningkatan signifikan di sesi tersebut. Membuntuti David Alonso sebagai penanda, ia menutup hari Jumat di posisi kedelapan.
Izan Guevara menjadi pembalap terbaik di tim Blu Cru Pramac Yamaha di posisi kesembilan, sementara pemimpin klasemen Manuel Gonzalez tampil solid di posisi kesepuluh.
Pembalap Dynavolt itu tidak pernah terlihat akan kehilangan posisi 14 teratas, tetapi juga tidak pernah menemukan posisi kesepuluh untuk melampauinya.
Senna Agius menjadi pembalap terbaik yang kembali dari cedera, tepat di belakang rekan setimnya di posisi kesebelas. Mario Aji juga baru kembali dari cedera bahu, dan menutup hari di posisi ke-26 dalam sesi yang ketat, di mana 23 pembalap berjarak tak lebih dari 1 detik.
FP1 menampilkan pembalap rookie Holgado memimpin, sementara Baltus dan Gonzalez melengkapi tiga besar berkat dorongan terakhir dari Gonzalez.
Hal itu tidak terjadi pada Moreira, yang turun di posisi ke-17 setelah sesi pertama, sementara pemenang balapan Hungaria, Alonso, juga tertinggal di posisi ke-14 yang sedikit lebih baik sementara rekan setimnya finis di posisi teratas.
Hanya ada satu pembalap yang terjatuh, Jorge Navarro tergelincir ke gravel di awal sesi. Munoz terus menggantikan Deniz Oncu.
Ada satu pembalap tambahan di grid untuk putaran Catalan, Eric Fernandez (ke-25) yang kembali dengan wildcard bersama FAU55 Racing, tim yang dijalankan oleh Hector Faubel.
Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|1m 42.306s
|2
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.147s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.167s
|4
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.194s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.195s
|6
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.283s
|7
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.286s
|8
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.287s
|9
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.310s
|10
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.378s
|11
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.384s
|12
|Celestino Vietti
|ITA
|Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.423s
|13
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.479s
|14
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)
|+0.528s
|15
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.590s
|16
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.698s
|17
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.863s
|18
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.948s
|19
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.025s
|20
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.172s
|21
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.178s
|22
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.221s
|23
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.349s
|24
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.520s
|25
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.796s
|26
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.856s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.278s
|28
|Eric Fernandez
|SPA
|FAU55 Racing (Boscoscuro)
|+2.410s
|29
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+2.591s