Moto2 Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona

Hasil latihan Jumat untuk Moto2 Catalunya 2025 di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Aron Canet, Moto2, 2025
Aron Canet, Moto2, 2025
© Gold & Goose

Hari Jumat di akhir pekan Moto2 Catalunya dipimpin oleh Aron Canet, yang mencatatkan waktu terbaik pada upaya terakhirnya di Practice sore harinya.

Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)1m 42.168s
2Daniel HolgadoSPACFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.051s
3Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.109s
4Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.152s
5Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.159s
6Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.163s
7Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.200s
8Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.207s
9Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.209s
10Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.212s
11Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.226s
12Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.249s
13Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.265s
14Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.297s
15Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.376s
16Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.499s
17Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)0.567s
18Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.632s
19Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.635s
20Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.698s
21Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.819s
22Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.844s
23David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.852s
24Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.008s
25Eric FernandezSPAFAU55 Racing (Boscoscuro)+1.016s
26Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.027s
27Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.163s
28Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.210s
29Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.345s

Pembalap Fantic Racing Lino Sonego sempat tercecer di posisi ke-27 setelah fase awal, sebelum pembalap Spanyol itu melesat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 42,168 detik menjelang tiga menit terakhir sesi, sebelum kembali ke pit.

Putaran tersebut menggeser Daniel Holgado, sang rookie yang juga memimpin di FP1, dan hanya 0,051 detik lebih lambat dari catatan waktu terbaiknya di awal sesi untuk Aspar.

Jake Dixon juga membuat kemajuan di akhir sesi untuk finis di posisi ketiga, pembalap Boscoscuro teratas di belakang duo Kalex untuk Elf Marc VDS.

Daniel Munoz memaksimalkan kesempatan sebagai pengganti Red Bull KTM Ajo, tampil impresif dengan catatan waktu terbaik keempat. Upaya terbaiknya membuatnya naik dari posisi ketujuh ke posisi kedua dengan tujuh menit tersisa, dan hanya turun dua posisi di garis finis.

Diogo Moreira menghabiskan sebagian besar sesi untuk memperbaiki pengaturan dan kecepatan balapan, seperti yang dilakukannya di pagi hari, tetapi ia memutuskan untuk mundur demi mengamankan posisi Q2. 

Dengan hanya lima menit tersisa, pembalap Italtrans itu masih berada di posisi ke-26, dan dengan cepat menyelamatkan sesinya dengan naik ke posisi kesebelas, memperbaiki posisinya di lap berikutnya.

Hal itu membuat Collin Veijer tergeser mundur. Pembalap rookie Red Bull KTM Ajo itu tidak mampu membalas Moreira karena terjatuh di akhir sesi dan terjebak di gravel, membuat bendera kuning dikibarkan yang membatalkan serangkaian flying lap terakhir bagi para rivalnya.

Ivan Ortola berada di posisi ketujuh tercepat untuk QJ Motor - Frinsa - MSI, sedikit lebih cepat dari Joe Roberts, yang naik dari posisi ke-24 di pagi hari dengan peningkatan signifikan di sesi tersebut. Membuntuti David Alonso sebagai penanda, ia menutup hari Jumat di posisi kedelapan.

Izan Guevara menjadi pembalap terbaik di tim Blu Cru Pramac Yamaha di posisi kesembilan, sementara pemimpin klasemen Manuel Gonzalez tampil solid di posisi kesepuluh.

Pembalap Dynavolt itu tidak pernah terlihat akan kehilangan posisi 14 teratas, tetapi juga tidak pernah menemukan posisi kesepuluh untuk melampauinya.

Senna Agius menjadi pembalap terbaik yang kembali dari cedera, tepat di belakang rekan setimnya di posisi kesebelas. Mario Aji juga baru kembali dari cedera bahu, dan menutup  hari di posisi ke-26 dalam sesi yang ketat, di mana 23 pembalap berjarak tak lebih dari 1 detik.

FP1 menampilkan pembalap rookie Holgado memimpin, sementara Baltus dan Gonzalez melengkapi tiga besar berkat dorongan terakhir dari Gonzalez.

Hal itu tidak terjadi pada Moreira, yang turun di posisi ke-17 setelah sesi pertama, sementara pemenang balapan Hungaria, Alonso, juga tertinggal di posisi ke-14 yang sedikit lebih baik sementara rekan setimnya finis di posisi teratas.

Hanya ada satu pembalap yang terjatuh, Jorge Navarro tergelincir ke gravel di awal sesi. Munoz terus menggantikan Deniz Oncu.

Ada satu pembalap tambahan di grid untuk putaran Catalan, Eric Fernandez (ke-25) yang kembali dengan wildcard bersama FAU55 Racing, tim yang dijalankan oleh Hector Faubel.

Moto2 Catalunya 2025 - Barcelona - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)1m 42.306s
2Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.147s
3Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.167s
4Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.194s
5Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.195s
6Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.283s
7Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.286s
8Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.287s
9Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.310s
10Alonso LopezSPABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.378s
11Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.384s
12Celestino ViettiITABeta Tools SpeedRS (Boscoscuro)+0.423s
13Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.479s
14David AlonsoCOLCFMOTO Impulse Aspar Team (Kalex)+0.528s
15Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.590s
16Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.698s
17Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.863s
18Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.948s
19Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.025s
20Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.172s
21Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.178s
22Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.221s
23Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.349s
24Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.520s
25Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.796s
26Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.856s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.278s
28Eric FernandezSPAFAU55 Racing (Boscoscuro)+2.410s
29Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+2.591s
Moto2 Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia Tidak Bisa Memahami Keterpurukannya di MotoGP Catalunya
2m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Bastianini Keluhkan 'Kebiasan Buruk' yang Membuat Motornya Rusak
14m ago
Enea Bastianini's crashed KTM, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Debut V4 Yamaha Quartararo Dimajukan ke Setelah GP Catalunya
22m ago
Fabio Quartararo, 2025 Catalan MotoGP
WSBK News
Menuju Empat Putaran Terakhir WorldSBK, Rea Merasa Lebih Ringan
35m ago
Jonathan Rea, 2025 UK WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Isack Hadjar Merasa Promosi Red Bull akan Lebih Mudah di 2026
37m ago
Isack Hadjar celebrates his podium finish at Zandvoort

More News

F1 News
Bos Ferrari Berjanji akan Terus Mendukung Lewis Hamilton
48m ago
Lewis Hamilton arrives for media day at Monza
MotoGP News
Guenther Steiner Diperingatkan Dorna Soal Rencana Akuisisi Tech3
59m ago
Guenther Steiner, 2025 Catalan MotoGP
F1 Results
F1 GP Italia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Monza
1h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
VR46 "Sangat Jelas" dengan Morbidelli di Tengah Rumor Acosta
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Catalunya 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Barcelona
1h ago
Aron Canet, Moto2, 2025