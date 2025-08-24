Moto2 Hungaria 2025: Alonso Torehkan Kemenangan Debut Moto2

David Alonso menorehkan kemenangan Moto2 pertamanya setelah pertarungan menegangkan melawan Diogo Moreira dan Manuel Gonzales pada Grand Prix Hungaria di Balaton Park, putaran ke-14.

2025 Hungary Moto2 - Race Results Pos Rider Nat Team Time 1 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) 37m 18.405s 2 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.174s 3 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.305s 4 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.876s 5 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.344s 6 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +2.608s 7 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +3.984s 8 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +6.462s 9 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +8.126s 10 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +9.015s 11 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +11.696s 12 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +14.240s 13 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +14.639s 14 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +14.919s 15 Tony Arbolino ITA BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) +15.626s 16 Sergio Garcia SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +17.333s 17 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +18.130s 18 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +20.438s 19 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +22.834s 20 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +26.552s 21 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +55.534s 22 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) DNF 23 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) DNF 24 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) DNF 25 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) DNF 26 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) DNF

Jake Dixon memimpin lebih dulu, pertama dengan Gonzalez, kemudian peraih pole position Moreira menguntit di belakang. Sementara Alonso mundur dari posisi kedelapan ke posisi kesepuluh.

Saat Moreira mengambil alih di depan, pebalap CFMoto Inde Aspar itu mulai melaju, naik ke posisi keenam pada lap kesebelas, dengan para pemimpin balapan berada di depan matanya.

Motor #80 terus melaju dan segera naik ke posisi keempat, menyalip Dixon untuk posisi ketiga dengan hanya tiga lap tersisa untuk memperkecil jarak dengan para pemimpin balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Alonso tak terbendung, yang melesat ke posisi kedua di tikungan pertama pada lap kedua terakhir, dengan pemimpin balapan Gonzalez berada di depan matanya.

Mengejar dari belakang, pergerakan terjadi di tikungan kesembilan, dengan Alonso kemudian membalas blok yang diterimanya untuk tetap di depan. Moreira melihat peluangnya dan terus menekan pada saat yang bersamaan.

Chicane terakhir membuat Alonso melebar, tetapi dengan keunggulan yang cukup besar saat tiga motor teratas tiba di lintasan lurus terakhir dan memimpin dengan selisih 0,174 detik.

Ini bukan hanya kemenangan Moto2 pertama Alonso, tetapi juga pertama kalinya seorang pembalap Kolombia meraih kemenangan di kelas tersebut.

Moreira yang menang di Austria tak mau kehilangan posisi kedua. Ia menempatkan motor Italtrans-nya ke depan Gonzalez, yang membuat Gonzalez kesal.

Article continues below ADVERTISEMENT

Motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP yang diparkir di posisi ketiga di parc ferme mengalami kerusakan pada rem belakang dan kopling akibat kontak dengan pembalap Brasil tersebut .

Dixon finis keempat setelah menghabiskan sebagian besar balapan dengan peringatan batas lintasan, yang membuat pembalap Inggris itu harus berhati-hati. Namun, ia hanya terpaut 0,876 detik dari Alonso setelah balapan yang lebih baik bagi pembalap Elf Marc VDS, saat ia menjadi Boscoscuro teratas di balapan.

Collin Veijer tampil impresif, memanfaatkan kondisi trek baru yang kurang menguntungkan, meraih finis terbaiknya di posisi kelima pada tahun pertamanya bersama Red Bull KTM Ajo.

Aron Canet memulai dengan kuat, tetapi pebalap Fantic yang babak belur dan memar itu kesulitan mengimbangi para pemimpin selama 22 putaran, finis di posisi keenam yang solid.

Adrian Huertas juga menikmati trek baru, pebalap Italtrans ini menjalani akhir pekan yang kuat, meraih hasil terbaiknya sejauh ini sejak bergabung dengan Moto2, di posisi ketujuh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Huertas unggul atas Filip Salac yang berada di posisi kedelapan dengan motor Marc VDS kedua, sekaligus mempertahankan keunggulannya atas Daniel Holgado di posisi kesembilan dengan motor Aspar kedua. Izan Ortola berada di posisi kesepuluh untuk QJMotor - Frinsa - MSI.

Marcos Ramirez juga tampil gemilang di posisi kesebelas untuk American Racing. Pertarungan berikutnya di trek dimenangkan oleh Barry Baltus di posisi kedua belas untuk Fantic Racing Lino Sonego, yang berhasil menahan Zonta van den Goorbergh, yang dengan cepat melorot dari posisi start terdepan ke posisi ke-13.

Poin tersisa jatuh ke tangan Albert Arenas di posisi ke-14 untuk Gresini dan Toni Arbolino di posisi ke-15 dengan motor Blu Cru Pramac.

Nakarin Atiratphuvapat (posisi ke-22) juga kembali, menggantikan Mario Aji dengan Idemitsu Honda Team Asia.

Gonzalez mempertahankan kendali klasemen Moto2 dengan 204 poin, memperlebar jaraknya dari 19 menjadi 25 atas Canet (179 poin), tetapi Moreira menyusul dengan 173 poin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Alonso kini memiliki 68 poin setelah kemenangannya, tetapi Holgado tetap menjadi rookie teratas secara keseluruhan dengan perolehan 89 poin.