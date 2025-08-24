Moto2 Hungaria 2025: Alonso Torehkan Kemenangan Debut Moto2

Hasil lengkap Moto2 Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

David Alonso, Diogo Moreira, Manuel Gonzalez, Moto2, Hungary, 2025
David Alonso, Diogo Moreira, Manuel Gonzalez, Moto2, Hungary, 2025
© Gold & Goose

David Alonso menorehkan kemenangan Moto2 pertamanya setelah pertarungan menegangkan melawan Diogo Moreira dan Manuel Gonzales pada Grand Prix Hungaria di Balaton Park, putaran ke-14.

2025 Hungary Moto2  - Race Results
PosRiderNatTeamTime
1David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)37m 18.405s
2Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.174s
3Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.305s
4Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.876s
5Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.344s
6Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+2.608s
7Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+3.984s
8Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+6.462s
9Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+8.126s
10Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+9.015s
11Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+11.696s
12Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+14.240s
13Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+14.639s
14Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+14.919s
15Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+15.626s
16Sergio GarciaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+17.333s
17Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+18.130s
18Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+20.438s
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+22.834s
20Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+26.552s
21Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+55.534s
22Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)DNF
23Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)DNF
24Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)DNF
25Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)DNF
26Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)DNF

Jake Dixon memimpin lebih dulu, pertama dengan Gonzalez, kemudian peraih pole position Moreira menguntit di belakang. Sementara Alonso mundur dari posisi kedelapan ke posisi kesepuluh.

Saat Moreira mengambil alih di depan, pebalap CFMoto Inde Aspar itu mulai melaju, naik ke posisi keenam pada lap kesebelas, dengan para pemimpin balapan berada di depan matanya.

Motor #80 terus melaju dan segera naik ke posisi keempat, menyalip Dixon untuk posisi ketiga dengan hanya tiga lap tersisa untuk memperkecil jarak dengan para pemimpin balapan.

Alonso tak terbendung, yang melesat ke posisi kedua di tikungan pertama pada lap kedua terakhir, dengan pemimpin balapan Gonzalez berada di depan matanya.

Mengejar dari belakang, pergerakan terjadi di tikungan kesembilan, dengan Alonso kemudian membalas blok yang diterimanya untuk tetap di depan. Moreira melihat peluangnya dan terus menekan pada saat yang bersamaan.

Chicane terakhir membuat Alonso melebar, tetapi dengan keunggulan yang cukup besar saat tiga motor teratas tiba di lintasan lurus terakhir dan memimpin dengan selisih 0,174 detik.

Ini bukan hanya kemenangan Moto2 pertama Alonso, tetapi juga pertama kalinya seorang pembalap Kolombia meraih kemenangan di kelas tersebut.

Moreira yang menang di Austria tak mau kehilangan posisi kedua. Ia menempatkan motor Italtrans-nya ke depan Gonzalez, yang membuat Gonzalez kesal. 

Motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP yang diparkir di posisi ketiga di parc ferme mengalami kerusakan pada rem belakang dan kopling akibat kontak dengan pembalap Brasil tersebut .

Dixon finis keempat setelah menghabiskan sebagian besar balapan dengan peringatan batas lintasan, yang membuat pembalap Inggris itu harus berhati-hati. Namun, ia hanya terpaut 0,876 detik dari Alonso setelah balapan yang lebih baik bagi pembalap Elf Marc VDS, saat ia menjadi Boscoscuro teratas di balapan.

Collin Veijer tampil impresif, memanfaatkan kondisi trek baru yang kurang menguntungkan, meraih finis terbaiknya di posisi kelima pada tahun pertamanya bersama Red Bull KTM Ajo.

Aron Canet memulai dengan kuat, tetapi pebalap Fantic yang babak belur dan memar itu kesulitan mengimbangi para pemimpin selama 22 putaran, finis di posisi keenam yang solid.

Adrian Huertas juga menikmati trek baru, pebalap Italtrans ini menjalani akhir pekan yang kuat, meraih hasil terbaiknya sejauh ini sejak bergabung dengan Moto2, di posisi ketujuh.

Huertas unggul atas Filip Salac yang berada di posisi kedelapan dengan motor Marc VDS kedua, sekaligus mempertahankan keunggulannya atas Daniel Holgado di posisi kesembilan dengan motor Aspar kedua. Izan Ortola berada di posisi kesepuluh untuk QJMotor - Frinsa - MSI.

Marcos Ramirez juga tampil gemilang di posisi kesebelas untuk American Racing. Pertarungan berikutnya di trek dimenangkan oleh Barry Baltus di posisi kedua belas untuk Fantic Racing Lino Sonego, yang berhasil menahan Zonta van den Goorbergh, yang dengan cepat melorot dari posisi start terdepan ke posisi ke-13.

Poin tersisa jatuh ke tangan Albert Arenas di posisi ke-14 untuk Gresini dan Toni Arbolino di posisi ke-15 dengan motor Blu Cru Pramac.

Nakarin Atiratphuvapat (posisi ke-22) juga kembali, menggantikan Mario Aji dengan Idemitsu Honda Team Asia.

Gonzalez mempertahankan kendali klasemen Moto2 dengan 204 poin, memperlebar jaraknya dari 19 menjadi 25 atas Canet (179 poin), tetapi Moreira menyusul dengan 173 poin.

Alonso kini memiliki 68 poin setelah kemenangannya, tetapi Holgado tetap menjadi rookie teratas secara keseluruhan dengan perolehan 89 poin.

Moto2 Hungaria 2025: Alonso Torehkan Kemenangan Debut Moto2
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Oscar Piastri dan Zak Brown Meluruskan Rumor "Gesekan" di McLaren
42m ago
Zak Brown, Oscar Piastri
MotoGP News
Bagnaia Temukan "Pertanda Bagus" dari Akhir GP Hungaria yang Kacau
42m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Tidak Ingin Mengunci Gelar di Kandang Valentino Rossi
1h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Hungaria 2025: Alonso Torehkan Kemenangan Debut Moto2
2h ago
David Alonso, Diogo Moreira, Manuel Gonzalez, Moto2, Hungary, 2025
Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Quiles Curi Kemenangan dari Perrone di Lap Pamungkas
3h ago
Maximo Quiles, Valentin Perrone, Moto3, Hungary, 2025

More News

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park
3h ago
Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Merajai Balaton Park
3h ago
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP start
MotoGP News
Percakapan Juru Kamera MotoGP dengan Acosta setelah Lolos dari Insiden Horror
5h ago
Pedro Acosta's bike nearly hits cameraman
MotoGP News
MotoGP Hungaria 2025: Pembaruan Starting Grid setelah Dua Penalti
7h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
7h ago
Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP