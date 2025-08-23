Moto2 Hungaria 2025: Moreira Melaju untuk Pole Keempat Musim ini

Diogo Moreira mencatat lap terbaiknya pada awal sesi, yang bertahan sampai akhir untuk pole position pada Moto2 Hungaria 2025 di Sirkuit Balaton Park.

Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Qualifying Results Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Lap/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 40.380s 2 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.050s 3 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.082s 4 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.083s 5 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.137s 6 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.255s 7 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.275s 8 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.357s 9 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.452s 10 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.462s 11 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.483s 12 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.490s 13 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.505s 14 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.577s 15 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.588s 16 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.638s 17 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.723s 18 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.766s Q1 19 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) 1m 41.199s 20 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 1m 41.230s 21 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 1m 41.276s 22 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) 1m 41.306s 23 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) 1m 41.425s 24 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) 1m 41.573s 25 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 41.883s 26 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) 1m 41.993s 27 Sergio Garcia SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 42.064s 28 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1 42.465s

Pembalap Italtrans itu menjadi yang tercepat pada hari Jumat, melanjutkan kemenangannya di Austria akhir pekan lalu, dan memimpin jalan menuju Q2.

Menit-menit awal Q2 memperlihatkan pemimpin klasemen Manuel Gonzalez di depan sebelum Moreira memuncaki klasemen memasuki tujuh menit tersisa.

Laptime 1:40,380 itu merupakan rekor baru, tanpa perlu perbaikan apa pun bagi pembalap Brasil itu untuk mempertahankan pole position keempatnya musim ini. Namun, para pembalap di belakangnya mampu memangkas jarak ke Moreira.

Yang terdekat adalah Zonta van den Goorbergh, yang datang dari Q1 dengan catatan waktu terbaik dan mempertahankan momentumnya.

Berbekal pengetahuan trek yang didapatnya dari babak kualifikasi pertama, Vd Goorbergh memperbaiki catatan waktunya untuk naik dari posisi kesembilan ke posisi kedua sendirian di menit-menit akhir - hanya 0,050 detik dalam sesi yang ketat.

Gonzalez kembali menunjukkan peningkatan performa, dan itu cukup untuk mempertahankan posisi start baris depan untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, yang hanya terpaut 0,083 detik dari pole position.

Jake Dixon meningkatkan tekanan dengan memburu pole position pada putaran terakhirnya. Dorongan terakhir dari pebalap Elf Marc VDS dan timnya membuatnya hanya tertinggal seperseribu detik di belakang Gonzalez setelah naik dari posisi ke-14 ke posisi keempat, menjadi pembalap Boscoscuro dengan posisi terbaik di grid.

Collin Veijer melaju sendirian dan memanfaatkan kesempatan langka berlaga di trek baru untuk mencuri perhatian sebagai rookie terbaik dengan sempat berada di tiga besar, namun turun ke posisi kelima. Itu masih hasil yang impresif bagi sang rookie Red Bull KTM.

Aron Canet memuncaki FP2 dengan lap yang saat itu juga memecahkan rekor, membutuhkan peningkatan kecepatan di akhir untuk lolos dari Q1, dan kembali membutuhkan dorongan di menit-menit terakhir untuk naik peringkat, lap terakhirnya kali ini membawa pembalap Fantic tersebut ke posisi keenam di grid.

Daniel Holgado memenangkan pertarungan para rookie Aspar di posisi ketujuh, tepat di depan rekan setimnya David Alonso di posisi kedelapan.

Ayumu Sasaki juga menikmati trek baru tersebut, akhir pekan yang mengesankan berlanjut, meraih start di posisi kesembilan dengan motor RW-Idrofoglia.

Filip Salac melaju ke arah yang berlawanan, berjuang saat selisih antara pembalap semakin menipis untuk menemukan posisi kesepuluh untuk maju, meninggalkan motor Marc VDS kedua untuk melengkapi sepuluh besar.

Nakarin Atiratphuvapat (P28) kembali tampil di Balaton Park, menggantikan Mario Suryo Aji yang masih cedera untuk tim Idemitsu Honda Team Asia.