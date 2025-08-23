Moto2 Hungaria 2025: Moreira Melaju untuk Pole Keempat Musim ini
Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.
Diogo Moreira mencatat lap terbaiknya pada awal sesi, yang bertahan sampai akhir untuk pole position pada Moto2 Hungaria 2025 di Sirkuit Balaton Park.
Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Qualifying Results
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Lap/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 40.380s
|2
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.050s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.082s
|4
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.083s
|5
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.137s
|6
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.255s
|7
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.275s
|8
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.357s
|9
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.452s
|10
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.462s
|11
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.483s
|12
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.490s
|13
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.505s
|14
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.577s
|15
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.588s
|16
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.638s
|17
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.723s
|18
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.766s
|Q1
|19
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|1m 41.199s
|20
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|1m 41.230s
|21
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 41.276s
|22
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|1m 41.306s
|23
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|1m 41.425s
|24
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|1m 41.573s
|25
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1m 41.883s
|26
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|1m 41.993s
|27
|Sergio Garcia
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 42.064s
|28
|Nakarin Atiratphuvapat
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|1 42.465s
Pembalap Italtrans itu menjadi yang tercepat pada hari Jumat, melanjutkan kemenangannya di Austria akhir pekan lalu, dan memimpin jalan menuju Q2.
Menit-menit awal Q2 memperlihatkan pemimpin klasemen Manuel Gonzalez di depan sebelum Moreira memuncaki klasemen memasuki tujuh menit tersisa.
Laptime 1:40,380 itu merupakan rekor baru, tanpa perlu perbaikan apa pun bagi pembalap Brasil itu untuk mempertahankan pole position keempatnya musim ini. Namun, para pembalap di belakangnya mampu memangkas jarak ke Moreira.
Yang terdekat adalah Zonta van den Goorbergh, yang datang dari Q1 dengan catatan waktu terbaik dan mempertahankan momentumnya.
Berbekal pengetahuan trek yang didapatnya dari babak kualifikasi pertama, Vd Goorbergh memperbaiki catatan waktunya untuk naik dari posisi kesembilan ke posisi kedua sendirian di menit-menit akhir - hanya 0,050 detik dalam sesi yang ketat.
Gonzalez kembali menunjukkan peningkatan performa, dan itu cukup untuk mempertahankan posisi start baris depan untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, yang hanya terpaut 0,083 detik dari pole position.
Jake Dixon meningkatkan tekanan dengan memburu pole position pada putaran terakhirnya. Dorongan terakhir dari pebalap Elf Marc VDS dan timnya membuatnya hanya tertinggal seperseribu detik di belakang Gonzalez setelah naik dari posisi ke-14 ke posisi keempat, menjadi pembalap Boscoscuro dengan posisi terbaik di grid.
Collin Veijer melaju sendirian dan memanfaatkan kesempatan langka berlaga di trek baru untuk mencuri perhatian sebagai rookie terbaik dengan sempat berada di tiga besar, namun turun ke posisi kelima. Itu masih hasil yang impresif bagi sang rookie Red Bull KTM.
Aron Canet memuncaki FP2 dengan lap yang saat itu juga memecahkan rekor, membutuhkan peningkatan kecepatan di akhir untuk lolos dari Q1, dan kembali membutuhkan dorongan di menit-menit terakhir untuk naik peringkat, lap terakhirnya kali ini membawa pembalap Fantic tersebut ke posisi keenam di grid.
Daniel Holgado memenangkan pertarungan para rookie Aspar di posisi ketujuh, tepat di depan rekan setimnya David Alonso di posisi kedelapan.
Ayumu Sasaki juga menikmati trek baru tersebut, akhir pekan yang mengesankan berlanjut, meraih start di posisi kesembilan dengan motor RW-Idrofoglia.
Filip Salac melaju ke arah yang berlawanan, berjuang saat selisih antara pembalap semakin menipis untuk menemukan posisi kesepuluh untuk maju, meninggalkan motor Marc VDS kedua untuk melengkapi sepuluh besar.
Nakarin Atiratphuvapat (P28) kembali tampil di Balaton Park, menggantikan Mario Suryo Aji yang masih cedera untuk tim Idemitsu Honda Team Asia.