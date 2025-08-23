Moto2 Hungaria 2025: Moreira Melaju untuk Pole Keempat Musim ini

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Hungary, 2025
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Hungary, 2025
© Gold & Goose

Diogo Moreira mencatat lap terbaiknya pada awal sesi, yang bertahan sampai akhir untuk pole position pada Moto2 Hungaria 2025 di Sirkuit Balaton Park.

Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Qualifying Results

PosPembalapNATTim (Sasis)Lap/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 40.380s
2Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.050s
3Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.082s
4Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.083s
5Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.137s
6Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.255s
7Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.275s
8David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.357s
9Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.452s
10Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.462s
11Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.483s
12Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.490s
13Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.505s
14Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.577s
15Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.588s
16Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.638s
17Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.723s
18Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.766s
Q1
19Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)1m 41.199s
20Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)1m 41.230s
21Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 41.276s
22Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)1m 41.306s
23Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)1m 41.425s
24Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)1m 41.573s
25Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1m 41.883s
26Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)1m 41.993s
27Sergio GarciaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 42.064s
28Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)1 42.465s

Pembalap Italtrans itu menjadi yang tercepat pada hari Jumat, melanjutkan kemenangannya di Austria akhir pekan lalu, dan memimpin jalan menuju Q2.

Menit-menit awal Q2 memperlihatkan pemimpin klasemen Manuel Gonzalez di depan sebelum Moreira memuncaki klasemen memasuki tujuh menit tersisa. 

Laptime 1:40,380 itu merupakan rekor baru, tanpa perlu perbaikan apa pun bagi pembalap Brasil itu untuk mempertahankan pole position keempatnya musim ini. Namun, para pembalap  di belakangnya mampu memangkas jarak ke Moreira.

Yang terdekat adalah Zonta van den Goorbergh, yang datang dari Q1 dengan catatan waktu terbaik dan mempertahankan momentumnya.

Berbekal pengetahuan trek yang didapatnya dari babak kualifikasi pertama, Vd Goorbergh memperbaiki catatan waktunya untuk naik dari posisi kesembilan ke posisi kedua sendirian di menit-menit akhir - hanya 0,050 detik dalam sesi yang ketat.

Gonzalez kembali menunjukkan peningkatan performa, dan itu cukup untuk mempertahankan posisi start baris depan untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, yang hanya terpaut 0,083 detik dari pole position.

Jake Dixon meningkatkan tekanan dengan memburu pole position pada putaran terakhirnya. Dorongan terakhir dari pebalap Elf Marc VDS dan timnya membuatnya hanya tertinggal seperseribu detik di belakang Gonzalez setelah naik dari posisi ke-14 ke posisi keempat, menjadi pembalap Boscoscuro dengan posisi terbaik di grid.

Collin Veijer melaju sendirian dan memanfaatkan kesempatan langka berlaga di trek baru untuk mencuri perhatian sebagai rookie terbaik dengan sempat berada di tiga besar, namun turun ke posisi kelima. Itu masih hasil yang impresif bagi sang rookie Red Bull KTM.

Aron Canet memuncaki FP2 dengan lap yang saat itu juga memecahkan rekor, membutuhkan peningkatan kecepatan di akhir untuk lolos dari Q1, dan kembali membutuhkan dorongan di menit-menit terakhir untuk naik peringkat, lap terakhirnya kali ini membawa pembalap Fantic tersebut ke posisi keenam di grid.

Daniel Holgado memenangkan pertarungan para rookie Aspar di posisi ketujuh, tepat di depan rekan setimnya David Alonso di posisi kedelapan.

Ayumu Sasaki juga menikmati trek baru tersebut, akhir pekan yang mengesankan berlanjut, meraih start di posisi kesembilan dengan motor RW-Idrofoglia.

Filip Salac melaju ke arah yang berlawanan, berjuang saat selisih antara pembalap semakin menipis untuk menemukan posisi kesepuluh untuk maju, meninggalkan motor Marc VDS kedua untuk melengkapi sepuluh besar.

Nakarin Atiratphuvapat (P28) kembali tampil di Balaton Park, menggantikan Mario Suryo Aji yang masih cedera untuk tim  Idemitsu Honda Team Asia.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

