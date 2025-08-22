Moto2 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Hasil latihan Jumat dari Moto2 Hungaria 2025, putaran ke-14 dari 22 di Balaton Park.
Diogo Moreira memimpin jalan menuju Q2 setelah memuncaki sesi latihan bebas Jumat di hari pembukaan Moto2 Grand Prix Hungaria, ronde keempat belas kejuaraan.
Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 41.213s
|2
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.172s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.176s
|4
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.186s
|5
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.212s
|6
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.288s
|7
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.355s
|8
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+0.358s
|9
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.364s
|10
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.379s
|11
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.425s
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.426s
|13
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.443s
|14
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.537s
|15
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.608s
|16
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.634s
|17
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.640s
|18
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.661s
|19
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.663s
|20
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.671s
|21
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.676s
|22
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+0.726s
|23
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.729s
|24
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.999s
|25
|Sergio Garcia
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+1.231s
|26
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.319s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.602s
|28
|Nakarin Atiratphuvapat
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.377s
Trek baru ini menandai rekor baru dan rekor Moto2 kini dipegang oleh pebalap Brasil tersebut. Ia mencatatkan waktu terbaik baru 1 menit 41,213 detik di sesi kedua, memimpin para pebalap yang akan langsung melaju ke Q2, setelah pulih dari terjatuh di awal sesi.
Meskipun pebalap Italtrans, yang merupakan pemenang terakhir di Austria, memimpin hampir sepanjang sesi, persaingan di posisi teratas cukup ketat - Filip Salac berada di posisi berbahaya ke-14 ketika ia bangkit untuk mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya 0,172 detik lebih lambat dalam sesi di mana 24 pebalap teratas hanya terpaut satu detik dari putaran Moreira.
Pembalap Elf Marc VDS menjadi Boscoscuro teratas, tetapi ada Kalex lain tepat di belakangnya, dengan selisih hanya empat per seribu antara pembalap Ceko itu dan pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, yang berada di posisi ketiga untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP pada sesi penutupan.
Rookie Adrian Huertas terus membangun FP1 yang kuat, untuk hari pembukaan terbaiknya sejak bergabung dengan kelas ini, dengan lap solo yang kuat kali ini membawa pebalap Italtrans itu ke posisi keempat.
Alonso Lopez berhasil melewati Albert Arenas yang menutup pintu di depan di trek, mendorongnya melebar, untuk bangkit dan mencetak waktu tercepat kelima untuk Sync SpeedRS, memimpin jalan bagi tim.
Seperti halnya di Moto3, trek baru Balaton Park mengacak peta persaingan, yang memungkinkan rookie untuk bersinar. David Alonso berada di urutan keenam untuk Aspar, sedikit lebih cepat dari upaya solo Collin Veijer untuk Red Bull KTM Ajo di urutan ketujuh, dengan Ivan Ortola di urutan kedelapan untuk QJMotor-Frinsa-MSI.
Izan Guevera berada di posisi kesembilan yang solid untuk Blu Cru Pramac Yamaha, dengan Ayumu Sasaki bangkit kembali untuk mendapatkan tempat di sepuluh besar untuk RW-Idrofoglia.
Daniel Holgado finis di posisi kesebelas tercepat pada hari Jumat, sementara Jake Dixon berjuang kembali ke posisi empat belas besar setelah beberapa putaran terjebak kemacetan, terutama di belakang Aron Canet yang kesulitan, dan akhirnya naik ke posisi kedua belas.
Posisi Q2 terakhir jatuh ke tangan Marcos Ramirez di posisi ke-13 sebagai pembalap terbaik American Racing, sementara Alex Escrig memperbaiki posisi FP1-nya di posisi ke-25 dan finis di posisi ke-14 – yang terbaik di antara motor Forward di akhir hari pertama dan masih hanya terpaut setengah detik dari waktu terbaik.
Arenas hampir saja gagal finis, meskipun memperbaiki performanya di balapan terakhir, di posisi ke-15 untuk Italjet Gresini.
Q1 akan dipenuhi pembalap-pembalap berbakat seperti Tony Arbolino (ke-17), Joe Roberts (ke-20), Canet (ke-21), Celestino Vietti (ke-22), dan Barry Baltus (ke-23) yang semuanya ingin melaju.
FP1
FP1 menyaksikan Gonzalez naik ke puncak catatan waktu menjelang akhir sesi, menggantikan Huertas, yang merasa aspal baru dan kondisi berangin menjadi penyeimbang yang kuat, memungkinkannya untuk memuncaki catatan waktu sepanjang sesi, finis hanya 0,134 detik lebih lambat.
Salac melengkapi tiga besar, sebagai yang terbaik di antara para pebalap Boscoscuro. Moreira berada di posisi ketiga dan Veijer melanjutkan performa apiknya di posisi kelima, tepat di depan Dixon di posisi keenam, salah satu dari banyak pembalap yang terjatuh di sesi tersebut.
Pembalap Inggris itu terjatuh saat memacu di akhir sesi, di gravel di tikungan ketiga belas dengan sisa waktu empat menit.
Masih ada waktu untuk kecelakaan lainnya, dengan Alonso tidak mengindahkan peringatan sebelum start dan Sergio Garcia yang kembali, menggantikan Senna Aguis yang cedera di Dynavolt, menjadi yang terakhir masuk gravel.
Sebelumnya, Ayumu Sasaki dan Vietti juga mengalami kecelakaan.
Bergabung dengan Garcia (ke-25) sebagai pembalap pengganti, adalah Daniel Munoz (ke-16), kembali menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, dan Nakarin Atiratphuvapat (ke-28), kembali menggantikan Mario Aji dengan Idemitsu Honda Team Asia.
Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 41.362s
|2
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.134s
|3
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.197s
|4
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.461s
|5
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.593s
|6
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.719s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.884s
|8
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.884s
|9
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.986s
|10
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.072s
|11
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.081s
|12
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.173s
|13
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.183s
|14
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.191s
|15
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+1.206s
|16
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.306s
|17
|Celestino Vietti
|ITA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.321s
|18
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.327s
|19
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.336s
|20
|Alonso Lopez
|SPA
|Sync SpeedRS (Boscoscuro)
|+1.349s
|21
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+1.353s
|22
|Daniel Munoz
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.404s
|23
|Unai Orradre
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)
|+1.577s
|24
|Sergio Garcia
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+1.669s
|25
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.682s
|26
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.764s
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+2.301s
|28
|Nakarin Atiratphuvapat
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+3.552s