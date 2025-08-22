Moto2 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Diogo Moreira memimpin jalan menuju Q2 setelah memuncaki sesi latihan bebas Jumat di hari pembukaan Moto2 Grand Prix Hungaria, ronde keempat belas kejuaraan.

Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 41.213s 2 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.172s 3 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.176s 4 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.186s 5 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.212s 6 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.288s 7 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.355s 8 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +0.358s 9 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.364s 10 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.379s 11 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.425s 12 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.426s 13 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.443s 14 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.537s 15 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.608s 16 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.634s 17 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.640s 18 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +0.661s 19 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.663s 20 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.671s 21 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.676s 22 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +0.726s 23 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +0.729s 24 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +0.999s 25 Sergio Garcia SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +1.231s 26 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.319s 27 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +1.602s 28 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +2.377s

Trek baru ini menandai rekor baru dan rekor Moto2 kini dipegang oleh pebalap Brasil tersebut. Ia mencatatkan waktu terbaik baru 1 menit 41,213 detik di sesi kedua, memimpin para pebalap yang akan langsung melaju ke Q2, setelah pulih dari terjatuh di awal sesi.

Meskipun pebalap Italtrans, yang merupakan pemenang terakhir di Austria, memimpin hampir sepanjang sesi, persaingan di posisi teratas cukup ketat - Filip Salac berada di posisi berbahaya ke-14 ketika ia bangkit untuk mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya 0,172 detik lebih lambat dalam sesi di mana 24 pebalap teratas hanya terpaut satu detik dari putaran Moreira.

Pembalap Elf Marc VDS menjadi Boscoscuro teratas, tetapi ada Kalex lain tepat di belakangnya, dengan selisih hanya empat per seribu antara pembalap Ceko itu dan pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, yang berada di posisi ketiga untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP pada sesi penutupan.

Rookie Adrian Huertas terus membangun FP1 yang kuat, untuk hari pembukaan terbaiknya sejak bergabung dengan kelas ini, dengan lap solo yang kuat kali ini membawa pebalap Italtrans itu ke posisi keempat.

Alonso Lopez berhasil melewati Albert Arenas yang menutup pintu di depan di trek, mendorongnya melebar, untuk bangkit dan mencetak waktu tercepat kelima untuk Sync SpeedRS, memimpin jalan bagi tim.

Seperti halnya di Moto3, trek baru Balaton Park mengacak peta persaingan, yang memungkinkan rookie untuk bersinar. David Alonso berada di urutan keenam untuk Aspar, sedikit lebih cepat dari upaya solo Collin Veijer untuk Red Bull KTM Ajo di urutan ketujuh, dengan Ivan Ortola di urutan kedelapan untuk QJMotor-Frinsa-MSI.

Izan Guevera berada di posisi kesembilan yang solid untuk Blu Cru Pramac Yamaha, dengan Ayumu Sasaki bangkit kembali untuk mendapatkan tempat di sepuluh besar untuk RW-Idrofoglia.

Daniel Holgado finis di posisi kesebelas tercepat pada hari Jumat, sementara Jake Dixon berjuang kembali ke posisi empat belas besar setelah beberapa putaran terjebak kemacetan, terutama di belakang Aron Canet yang kesulitan, dan akhirnya naik ke posisi kedua belas.

Posisi Q2 terakhir jatuh ke tangan Marcos Ramirez di posisi ke-13 sebagai pembalap terbaik American Racing, sementara Alex Escrig memperbaiki posisi FP1-nya di posisi ke-25 dan finis di posisi ke-14 – yang terbaik di antara motor Forward di akhir hari pertama dan masih hanya terpaut setengah detik dari waktu terbaik.

Arenas hampir saja gagal finis, meskipun memperbaiki performanya di balapan terakhir, di posisi ke-15 untuk Italjet Gresini.

Q1 akan dipenuhi pembalap-pembalap berbakat seperti Tony Arbolino (ke-17), Joe Roberts (ke-20), Canet (ke-21), Celestino Vietti (ke-22), dan Barry Baltus (ke-23) yang semuanya ingin melaju.

FP1

FP1 menyaksikan Gonzalez naik ke puncak catatan waktu menjelang akhir sesi, menggantikan Huertas, yang merasa aspal baru dan kondisi berangin menjadi penyeimbang yang kuat, memungkinkannya untuk memuncaki catatan waktu sepanjang sesi, finis hanya 0,134 detik lebih lambat.

Salac melengkapi tiga besar, sebagai yang terbaik di antara para pebalap Boscoscuro. Moreira berada di posisi ketiga dan Veijer melanjutkan performa apiknya di posisi kelima, tepat di depan Dixon di posisi keenam, salah satu dari banyak pembalap yang terjatuh di sesi tersebut.

Pembalap Inggris itu terjatuh saat memacu di akhir sesi, di gravel di tikungan ketiga belas dengan sisa waktu empat menit.

Masih ada waktu untuk kecelakaan lainnya, dengan Alonso tidak mengindahkan peringatan sebelum start dan Sergio Garcia yang kembali, menggantikan Senna Aguis yang cedera di Dynavolt, menjadi yang terakhir masuk gravel.

Sebelumnya, Ayumu Sasaki dan Vietti juga mengalami kecelakaan.

Bergabung dengan Garcia (ke-25) sebagai pembalap pengganti, adalah Daniel Munoz (ke-16), kembali menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, dan Nakarin Atiratphuvapat (ke-28), kembali menggantikan Mario Aji dengan Idemitsu Honda Team Asia.



Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) 1m 41.362s 2 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.134s 3 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.197s 4 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.461s 5 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.593s 6 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) +0.719s 7 Tony Arbolino ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.884s 8 Aron Canet SPA Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) +0.884s 9 David Alonso COL CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +0.986s 10 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.072s 11 Jorge Navarro SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.081s 12 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.173s 13 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.183s 14 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +1.191s 15 Daniel Holgado SPA CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) +1.206s 16 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex) +1.306s 17 Celestino Vietti ITA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +1.321s 18 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.327s 19 Albert Arenas SPA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.336s 20 Alonso Lopez SPA Sync SpeedRS (Boscoscuro) +1.349s 21 Barry Baltus BEL Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) +1.353s 22 Daniel Munoz SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.404s 23 Unai Orradre SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro) +1.577s 24 Sergio Garcia SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) +1.669s 25 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.682s 26 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 (Kalex) +1.764s 27 Yuki Kunii JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +2.301s 28 Nakarin Atiratphuvapat THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +3.552s