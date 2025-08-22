Moto2 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Hasil latihan Jumat dari Moto2 Hungaria 2025, putaran ke-14 dari 22 di Balaton Park.

Diogo Moreira, Moto2, 2025
Diogo Moreira, Moto2, 2025
© Gold & Goose

Diogo Moreira memimpin jalan menuju Q2 setelah memuncaki sesi latihan bebas Jumat di hari pembukaan Moto2 Grand Prix Hungaria, ronde keempat belas kejuaraan.

Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 41.213s
2Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.172s
3Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.176s
4Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.186s
5Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.212s
6David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.288s
7Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.355s
8Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+0.358s
9Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.364s
10Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.379s
11Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.425s
12Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.426s
13Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.443s
14Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.537s
15Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.608s
16Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.634s
17Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.640s
18Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.661s
19Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.663s
20Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.671s
21Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.676s
22Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+0.726s
23Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.729s
24Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.999s
25Sergio GarciaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+1.231s
26Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.319s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.602s
28Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.377s

Trek baru ini menandai rekor baru dan rekor Moto2 kini dipegang oleh pebalap Brasil tersebut. Ia mencatatkan waktu terbaik baru 1 menit 41,213 detik di sesi kedua, memimpin para pebalap yang akan langsung melaju ke Q2, setelah pulih dari terjatuh di awal sesi.

Meskipun pebalap Italtrans, yang merupakan pemenang terakhir di Austria, memimpin hampir sepanjang sesi, persaingan di posisi teratas cukup ketat - Filip Salac berada di posisi berbahaya ke-14 ketika ia bangkit untuk mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya 0,172 detik lebih lambat dalam sesi di mana 24 pebalap teratas hanya terpaut satu detik dari putaran Moreira.

Pembalap Elf Marc VDS menjadi Boscoscuro teratas, tetapi ada Kalex lain tepat di belakangnya, dengan selisih hanya empat per seribu antara pembalap Ceko itu dan pemimpin klasemen Manuel Gonzalez, yang berada di posisi ketiga untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP pada sesi penutupan.

Rookie Adrian Huertas terus membangun FP1 yang kuat, untuk hari pembukaan terbaiknya sejak bergabung dengan kelas ini, dengan lap solo yang kuat kali ini membawa pebalap Italtrans itu ke posisi keempat.

Alonso Lopez berhasil melewati Albert Arenas yang menutup pintu di depan di trek, mendorongnya melebar, untuk bangkit dan mencetak waktu tercepat kelima untuk Sync SpeedRS, memimpin jalan bagi tim.

Seperti halnya di Moto3, trek baru Balaton Park mengacak peta persaingan, yang memungkinkan rookie untuk bersinar. David Alonso berada di urutan keenam untuk Aspar, sedikit lebih cepat dari upaya solo Collin Veijer untuk Red Bull KTM Ajo di urutan ketujuh, dengan Ivan Ortola di urutan kedelapan untuk QJMotor-Frinsa-MSI.

Izan Guevera berada di posisi kesembilan yang solid untuk Blu Cru Pramac Yamaha, dengan Ayumu Sasaki bangkit kembali untuk mendapatkan tempat di sepuluh besar untuk RW-Idrofoglia.

Daniel Holgado finis di posisi kesebelas tercepat pada hari Jumat, sementara Jake Dixon berjuang kembali ke posisi empat belas besar setelah beberapa putaran terjebak kemacetan, terutama di belakang Aron Canet yang kesulitan, dan akhirnya naik ke posisi kedua belas.

Posisi Q2 terakhir jatuh ke tangan Marcos Ramirez di posisi ke-13 sebagai pembalap terbaik American Racing, sementara Alex Escrig memperbaiki posisi FP1-nya di posisi ke-25 dan finis di posisi ke-14 – yang terbaik di antara motor Forward di akhir hari pertama dan masih hanya terpaut setengah detik dari waktu terbaik.

Arenas hampir saja gagal finis, meskipun memperbaiki performanya di balapan terakhir, di posisi ke-15 untuk Italjet Gresini.

Q1 akan dipenuhi pembalap-pembalap berbakat seperti Tony Arbolino (ke-17), Joe Roberts (ke-20), Canet (ke-21), Celestino Vietti (ke-22), dan Barry Baltus (ke-23) yang semuanya ingin melaju.

FP1

FP1 menyaksikan Gonzalez naik ke puncak catatan waktu menjelang akhir sesi, menggantikan Huertas, yang merasa aspal baru dan kondisi berangin menjadi penyeimbang yang kuat, memungkinkannya untuk memuncaki catatan waktu sepanjang sesi, finis hanya 0,134 detik lebih lambat.

Salac melengkapi tiga besar, sebagai yang terbaik di antara para pebalap Boscoscuro. Moreira berada di posisi ketiga dan Veijer melanjutkan performa apiknya di posisi kelima, tepat di depan Dixon di posisi keenam, salah satu dari banyak pembalap yang terjatuh di sesi tersebut.

Pembalap Inggris itu terjatuh saat memacu di akhir sesi, di gravel di tikungan ketiga belas dengan sisa waktu empat menit.

Masih ada waktu untuk kecelakaan lainnya, dengan Alonso tidak mengindahkan peringatan sebelum start dan Sergio Garcia yang kembali, menggantikan Senna Aguis yang cedera di Dynavolt, menjadi yang terakhir masuk gravel.

Sebelumnya, Ayumu Sasaki dan Vietti juga mengalami kecelakaan.

Bergabung dengan Garcia (ke-25) sebagai pembalap pengganti, adalah Daniel Munoz (ke-16), kembali menggantikan Deniz Oncu di Red Bull KTM Ajo, dan Nakarin Atiratphuvapat (ke-28), kembali menggantikan Mario Aji dengan Idemitsu Honda Team Asia.
 

Moto2 Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 41.362s
2Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.134s
3Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.197s
4Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.461s
5Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.593s
6Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.719s
7Tony ArbolinoITABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.884s
8Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.884s
9David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.986s
10Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.072s
11Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.081s
12Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.173s
13Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.183s
14Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.191s
15Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+1.206s
16Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.306s
17Celestino ViettiITASync SpeedRS (Boscoscuro)+1.321s
18Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.327s
19Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.336s
20Alonso LopezSPASync SpeedRS (Boscoscuro)+1.349s
21Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+1.353s
22Daniel MunozSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.404s
23Unai OrradreSPAQJMOTOR - FRINSA - MSI (Boscoscuro)+1.577s
24Sergio GarciaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+1.669s
25Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.682s
26Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.764s
27Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+2.301s
28Nakarin AtiratphuvapatTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+3.552s
